Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Utilisez des plateformes comme GoFundMe pour créer une page de collecte de fonds, en encourageant les membres de la communauté à faire des dons et à les partager avec leurs réseaux.
Organisez un jeu-concours en ligne où les participants paient un droit d'entrée et où les gagnants reçoivent des prix offerts par des entreprises locales.
Encourager les supporters à participer à un défi et à faire un don. Amplifier l'engagement par l'utilisation de hashtags et le partage.
Organisez des événements saisonniers ou sur le thème des fêtes, comme un concours de déguisements pour Halloween, en faisant payer l'inscription et en obtenant des parrainages locaux.
Organiser une soirée cinéma dans un parc, en faisant payer les billets et les concessions tout en promouvant les entreprises locales en tant que sponsors.
Lancer un défi de remise en forme d'une durée d'un mois au cours duquel les participants collectent des fonds par le biais de parrainages pour leurs engagements physiques.
Créez et vendez des articles à l'effigie du club, tels que des T-shirts ou des tasses, par le biais d'une boutique en ligne afin d'accroître la visibilité et les fonds.
Recueillir les recettes des membres du club pour créer et vendre un livre de cuisine. Promouvoir ce livre par le biais des médias sociaux et d'événements locaux.
Organisez une tombola lors d'un événement sportif, avec des billets vendus à l'avance et des prix offerts par des entreprises locales pour encourager la participation.
Créer un programme dans le cadre duquel les membres de la communauté peuvent parrainer des athlètes individuels, en leur apportant un soutien financier en échange d'une reconnaissance.
Organisez une compétition sportive amicale, en faisant payer un droit d'entrée aux équipes et en attirant les spectateurs avec de la nourriture et des divertissements.
Collaborer avec des entreprises locales pour organiser des événements de partage des bénéfices, dans le cadre desquels un pourcentage des ventes réalisées au cours d'une journée donnée est reversé au Boosters Club.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les écoles privées organisent des dîners de gala, des collectes de fonds auprès des anciens élèves, des foires de printemps et des lectures parrainées pour financer les bourses, les installations et les programmes.
Organiser des ateliers de budgétisation, des campagnes de crowdfunding et des webinaires soutenus par des sponsors afin de collecter des fonds pour financer des programmes d'enseignement, du matériel et des bourses d'études dans le cadre de programmes d'éducation financière.
Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent organiser des collectes de livres associées à des soirées de lecture, parrainer une campagne de lecture et vendre des ex-libris.
Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.
Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.
Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.
Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.
Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.
Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.
Les groupes d'école à domicile collectent des fonds grâce à des échanges de programmes scolaires, des ateliers organisés par les parents, des ventes de pâtisseries et des événements coopératifs communautaires pour enrichir les ressources pédagogiques.
Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.
Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.
Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.
Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.
Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.
Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.
Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.
Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.
Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.
Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.
Les programmes d'études à l'étranger peuvent financer des bourses et des frais de voyage par le biais de dîners culturels, de récits de voyage d'anciens étudiants, de cours de langue et de crowdfunding.
Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.
Les fraternités prospèrent en organisant des galas de bienfaisance, des réceptions d'anciens élèves, des ventes de marchandises personnalisées et des défis philanthropiques sur les campus.
Organisez des événements tels que des tables rondes entre étudiants et professeurs, des conférences d'anciens auteurs, des produits dérivés à l'effigie du département et des campagnes de crowdfunding pour financer la recherche, les conférences et l'équipement des laboratoires.
Les sororités peuvent organiser des soirées philanthropiques, des brunchs d'anciens élèves, des lavages de voitures et des ventes de produits personnalisés pour financer les bourses et les activités des sections.
Les clubs étudiants peuvent augmenter leurs fonds grâce à des ventes de pâtisseries sur le campus, des commandes de t-shirts personnalisés, des soirées cinéma et des partenariats avec des sponsors locaux.
Organiser des ateliers dirigés par des étudiants, des expositions d'art et des parrainages d'entreprises locales afin de collecter des fonds pour les programmes des centres d'apprentissage alternatifs.
Collecter des fonds pour les groupes d'anciens élèves par le biais de campagnes de réunions de classe, de rencontres de réseautage, de ventes aux enchères silencieuses et de journées annuelles de dons.
Les écoles à charte collectent des fonds par le biais de ventes aux enchères sur le thème du programme scolaire, de parrainages d'entreprises locales, d'événements organisés par les parents et de la rédaction de demandes de subventions ciblées.
Les écoles primaires organisent des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des soirées familiales pour financer les fournitures scolaires, les excursions et les programmes artistiques.
Les lycées peuvent organiser des lavages de voitures, des ventes de pâtisseries, des ventes aux enchères d'anciens élèves et des soirées spirituelles pour financer l'équipement, les clubs et les événements scolaires.
Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.
Les programmes de développement de la jeunesse prospèrent grâce à des ventes de pâtisseries organisées par les jeunes, à des rencontres de mentorat et à des parrainages communautaires destinés à financer des camps, des ateliers et des formations au leadership.
Les clubs 4-H peuvent collecter des fonds par le biais de ventes aux enchères de bétail, de ventes de produits du jardin, de foires artisanales et d'ateliers de compétences communautaires.
Les troupes scoutes collectent des fonds en vendant des biscuits, en parrainant des randonnées, en organisant des feux de camp, des échanges de matériel et des petits déjeuners de crêpes.
Les groupes de Grands Frères et Grandes Sœurs peuvent augmenter leurs fonds en organisant des courses amusantes dirigées par des mentors, des rencontres communautaires et des campagnes de dons jumelés afin de développer les jumelages.
Les programmes extrascolaires peuvent organiser des spectacles de talents pour les élèves, des ventes de pâtisseries entre parents et enseignants et des parrainages d'entreprises locales pour financer les fournitures et les sorties scolaires.
Les organisations de mentorat collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage, de dîners de réseautage d'anciens élèves et de parrainages d'entreprises pour l'expansion des programmes.
Les programmes d'alphabétisation peuvent augmenter leur financement grâce à des collectes de livres, à des concours de lecture, à des événements organisés par des auteurs, à des cours de soutien scolaire ou à des fournitures de bibliothèque parrainés par des donateurs.
Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.
Les programmes d'enseignement des STIM peuvent collecter des fonds par le biais de présentations de robotique, de parrainages de foires scientifiques et d'ateliers de codage avec des partenaires communautaires.
Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent organiser des tournois, vendre des équipements ou organiser des défis de fitness communautaires pour financer les déplacements et les frais.
Les groupes de développement de la jeunesse peuvent organiser des ateliers dirigés par des mentors, des lavages de voitures gérés par des jeunes et des soirées communautaires pour financer la formation professionnelle.
Les associations éducatives organisent des foires aux livres, des salons de lecture et des ateliers parrainés pour financer les programmes scolaires, les sorties éducatives et les fournitures scolaires.
Les associations de parents d'élèves et les organisations de parents d'élèves soutiennent les programmes scolaires en organisant des courses, des ventes de tenues de sport, des soirées familiales et des collectes de fonds dans les restaurants.
Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.
Tirer parti des réunions d'anciens élèves, des visites de campus, des collectes de dons de classe et des subventions de contrepartie pour financer des bourses d'études, des laboratoires et des améliorations des installations.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre club de supporters. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous aurez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux clubs Boosters :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsSport-A-ThonHautHautMediumLavage de voitures communautaireHautMediumFaibleCollecte de fonds par tirage au sortMediumHautHautVente d'articles de promotionMediumMediumMedium
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un marathon sportif :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre Boosters Club, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
