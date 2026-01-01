Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
les événements de collecte de fonds pour les équipes sportives
Décoratif
idées de parrainage communautaire pour les supporters
Décoratif
idées de vente de marchandises pour les clubs sportifs

12 Idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters

Campagne de crowdfunding

Utilisez des plateformes comme GoFundMe pour créer une page de collecte de fonds, en encourageant les membres de la communauté à faire des dons et à les partager avec leurs réseaux.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Soirée Trivia virtuelle

Organisez un jeu-concours en ligne où les participants paient un droit d'entrée et où les gagnants reçoivent des prix offerts par des entreprises locales.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi des médias sociaux

Encourager les supporters à participer à un défi et à faire un don. Amplifier l'engagement par l'utilisation de hashtags et le partage.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Événements thématiques de collecte de fonds

Organisez des événements saisonniers ou sur le thème des fêtes, comme un concours de déguisements pour Halloween, en faisant payer l'inscription et en obtenant des parrainages locaux.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Soirée cinéma en plein air

Organiser une soirée cinéma dans un parc, en faisant payer les billets et les concessions tout en promouvant les entreprises locales en tant que sponsors.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi de remise en forme

Lancer un défi de remise en forme d'une durée d'un mois au cours duquel les participants collectent des fonds par le biais de parrainages pour leurs engagements physiques.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente de marchandises

Créez et vendez des articles à l'effigie du club, tels que des T-shirts ou des tasses, par le biais d'une boutique en ligne afin d'accroître la visibilité et les fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Livre de recettes personnalisé

Recueillir les recettes des membres du club pour créer et vendre un livre de cuisine. Promouvoir ce livre par le biais des médias sociaux et d'événements locaux.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds par tirage au sort

Organisez une tombola lors d'un événement sportif, avec des billets vendus à l'avance et des prix offerts par des entreprises locales pour encourager la participation.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Parrainer un étudiant-athlète

Créer un programme dans le cadre duquel les membres de la communauté peuvent parrainer des athlètes individuels, en leur apportant un soutien financier en échange d'une reconnaissance.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Jeu sportif caritatif

Organisez une compétition sportive amicale, en faisant payer un droit d'entrée aux équipes et en attirant les spectateurs avec de la nourriture et des divertissements.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Partenariat local d'entreprises

Collaborer avec des entreprises locales pour organiser des événements de partage des bénéfices, dans le cadre desquels un pourcentage des ventes réalisées au cours d'une journée donnée est reversé au Boosters Club.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les Boosters Clubs🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Écoles privées

Les écoles privées organisent des dîners de gala, des collectes de fonds auprès des anciens élèves, des foires de printemps et des lectures parrainées pour financer les bourses, les installations et les programmes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles privées →

Programmes d'éducation financière

Organiser des ateliers de budgétisation, des campagnes de crowdfunding et des webinaires soutenus par des sponsors afin de collecter des fonds pour financer des programmes d'enseignement, du matériel et des bourses d'études dans le cadre de programmes d'éducation financière.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes d'éducation financière →

Programmes d'alphabétisation des adultes

Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent organiser des collectes de livres associées à des soirées de lecture, parrainer une campagne de lecture et vendre des ex-libris.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation des adultes →

Équipes de rugby

Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de rugby →

Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.

Voir les idées de collectes de fonds pour les programmes de jeunes pour la nature et la conservation →

Clubs de randonnée

Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de randonnée →

Équipes de danse

Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de danse →

Équipes de hockey sur gazon

Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur gazon →

Équipes de hockey sur glace

Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur glace →

Groupes scolaires

Les groupes d'école à domicile collectent des fonds grâce à des échanges de programmes scolaires, des ateliers organisés par les parents, des ventes de pâtisseries et des événements coopératifs communautaires pour enrichir les ressources pédagogiques.

Voir des idées de collecte de fonds pour les groupes scolaires →

Équipes de gymnastique

Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de gymnastique →

Équipes de golf

Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de golf →

Équipes de tennis

Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de tennis →

Équipes de lutte

Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de lutte →

Équipes de crosse

Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de crosse →

Équipes de natation

Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de natation →

Les équipes de pom-pom girls

Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de supporters →

Équipes d'athlétisme

Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes d'athlétisme →

Équipes de softball

Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de softball →

Équipes de volley-ball

Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de volley-ball →

Équipes de baseball

Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de baseball →

Équipes de football

Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de football

Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de basket-ball

Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de basket-ball →

Programmes d'études à l'étranger

Les programmes d'études à l'étranger peuvent financer des bourses et des frais de voyage par le biais de dîners culturels, de récits de voyage d'anciens étudiants, de cours de langue et de crowdfunding.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'études à l'étranger →

Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus

Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères universitaires →

Fraternités

Les fraternités prospèrent en organisant des galas de bienfaisance, des réceptions d'anciens élèves, des ventes de marchandises personnalisées et des défis philanthropiques sur les campus.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Fraternités →

Départements universitaires

Organisez des événements tels que des tables rondes entre étudiants et professeurs, des conférences d'anciens auteurs, des produits dérivés à l'effigie du département et des campagnes de crowdfunding pour financer la recherche, les conférences et l'équipement des laboratoires.

Voir les idées de collectes de fonds pour les départements académiques →

Sororités

Les sororités peuvent organiser des soirées philanthropiques, des brunchs d'anciens élèves, des lavages de voitures et des ventes de produits personnalisés pour financer les bourses et les activités des sections.

Voir des idées de collectes de fonds pour Sororités →

Clubs d'étudiants

Les clubs étudiants peuvent augmenter leurs fonds grâce à des ventes de pâtisseries sur le campus, des commandes de t-shirts personnalisés, des soirées cinéma et des partenariats avec des sponsors locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs d'étudiants →

Centres d'apprentissage alternatifs

Organiser des ateliers dirigés par des étudiants, des expositions d'art et des parrainages d'entreprises locales afin de collecter des fonds pour les programmes des centres d'apprentissage alternatifs.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres d'apprentissage alternatifs →

Groupes d'anciens élèves

Collecter des fonds pour les groupes d'anciens élèves par le biais de campagnes de réunions de classe, de rencontres de réseautage, de ventes aux enchères silencieuses et de journées annuelles de dons.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'anciens élèves →

Écoles à charte

Les écoles à charte collectent des fonds par le biais de ventes aux enchères sur le thème du programme scolaire, de parrainages d'entreprises locales, d'événements organisés par les parents et de la rédaction de demandes de subventions ciblées.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles à charte →

Écoles primaires

Les écoles primaires organisent des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des soirées familiales pour financer les fournitures scolaires, les excursions et les programmes artistiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles primaires →

Écoles secondaires

Les lycées peuvent organiser des lavages de voitures, des ventes de pâtisseries, des ventes aux enchères d'anciens élèves et des soirées spirituelles pour financer l'équipement, les clubs et les événements scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les lycées →

Ligues de sports et de loisirs

Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives →

Programmes de développement de la jeunesse

Les programmes de développement de la jeunesse prospèrent grâce à des ventes de pâtisseries organisées par les jeunes, à des rencontres de mentorat et à des parrainages communautaires destinés à financer des camps, des ateliers et des formations au leadership.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes de développement de la jeunesse →

Clubs 4-H

Les clubs 4-H peuvent collecter des fonds par le biais de ventes aux enchères de bétail, de ventes de produits du jardin, de foires artisanales et d'ateliers de compétences communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs 4-H →

Scouts

Les troupes scoutes collectent des fonds en vendant des biscuits, en parrainant des randonnées, en organisant des feux de camp, des échanges de matériel et des petits déjeuners de crêpes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les scouts →

Grand frère, grande sœur

Les groupes de Grands Frères et Grandes Sœurs peuvent augmenter leurs fonds en organisant des courses amusantes dirigées par des mentors, des rencontres communautaires et des campagnes de dons jumelés afin de développer les jumelages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Big Brother Big Sister →

Programmes extrascolaires

Les programmes extrascolaires peuvent organiser des spectacles de talents pour les élèves, des ventes de pâtisseries entre parents et enseignants et des parrainages d'entreprises locales pour financer les fournitures et les sorties scolaires.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes périscolaires →

Organisations de mentorat

Les organisations de mentorat collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage, de dîners de réseautage d'anciens élèves et de parrainages d'entreprises pour l'expansion des programmes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de mentorat →

Programmes d'alphabétisation

Les programmes d'alphabétisation peuvent augmenter leur financement grâce à des collectes de livres, à des concours de lecture, à des événements organisés par des auteurs, à des cours de soutien scolaire ou à des fournitures de bibliothèque parrainés par des donateurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation →

Fondements de l'éducation

Voir les idées de collectes de fonds pour les Fondations éducatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Programmes d'éducation STEM

Les programmes d'enseignement des STIM peuvent collecter des fonds par le biais de présentations de robotique, de parrainages de foires scientifiques et d'ateliers de codage avec des partenaires communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'éducation STEM →

Équipes, ligues et clubs sportifs

Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent organiser des tournois, vendre des équipements ou organiser des défis de fitness communautaires pour financer les déplacements et les frais.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes sportives, les ligues et les clubs →

Organisations de développement de la jeunesse

Les groupes de développement de la jeunesse peuvent organiser des ateliers dirigés par des mentors, des lavages de voitures gérés par des jeunes et des soirées communautaires pour financer la formation professionnelle.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de développement de la jeunesse →

📚
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation

Les associations éducatives organisent des foires aux livres, des salons de lecture et des ateliers parrainés pour financer les programmes scolaires, les sorties éducatives et les fournitures scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation →

Associations de parents d'élèves

Les associations de parents d'élèves et les organisations de parents d'élèves soutiennent les programmes scolaires en organisant des courses, des ventes de tenues de sport, des soirées familiales et des collectes de fonds dans les restaurants.

Voir des idées de collecte de fonds pour les associations de parents d'élèves →

Établissements d'enseignement religieux

Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.

Voir les idées de collectes de fonds pour les établissements d'enseignement religieux →

Universités et collèges

Tirer parti des réunions d'anciens élèves, des visites de campus, des collectes de dons de classe et des subventions de contrepartie pour financer des bourses d'études, des laboratoires et des améliorations des installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les universités et les collèges →

Les écoles

Les écoles peuvent augmenter leurs fonds en organisant des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des partenariats avec des entreprises locales pour soutenir les ressources pédagogiques et les sorties scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre club de supporters ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre club de supporters. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre club entretient-il avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les valeurs de votre club ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous aurez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux clubs Boosters :

1. Sport-A-Thon

  • Organiser une journée de manifestations sportives au cours de laquelle les participants recueillent des sponsors pour leurs activités.
  • Inclure diverses activités telles qu'un marathon, un tournoi de basket-ball ou un match de football.

2. Lave-auto communautaire

  • Installez une station de lavage dans une zone très fréquentée et faites payer une redevance nominale pour le lavage des voitures.
  • Encouragez les membres du club à se porter volontaires pour le lavage et le séchage afin de minimiser les coûts.

3. Collecte de fonds par tirage au sort

  • Recueillir des dons auprès d'entreprises locales pour créer des lots de tombola attrayants.
  • Vendre des billets de tombola lors d'événements organisés par le club ou en ligne afin d'augmenter la participation.

4. Vente d'articles de booster

  • Créer et vendre des articles de marque (t-shirts, casquettes, etc.) qui font la promotion de votre club.
  • Exploitez les médias sociaux pour les précommandes et les promotions afin de stimuler les ventes initiales.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsSport-A-ThonHautHautMediumLavage de voitures communautaireHautMediumFaibleCollecte de fonds par tirage au sortMediumHautHautVente d'articles de promotionMediumMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un marathon sportif :

  • 6 semaines avant : Planifier les détails de l'événement et obtenir les autorisations nécessaires.
  • 5 semaines avant : Faites la promotion de l'événement et commencez à recueillir des parrainages pour les participants.
  • 2 semaines avant : Finaliser la logistique et organiser le ravitaillement (eau, premiers secours, etc.).
  • 1 semaine avant : Confirmer tous les sponsors et distribuer le matériel promotionnel.
  • Jour de l'événement : Assurer le bon déroulement de l'événement en faisant appel à des bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (le cas échéant), matériel de marketing, permis et équipement.
  • Coûts variables : Fournitures pour l'événement, rafraîchissements, prix pour les tirages au sort.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif financier en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la participation est plus faible que prévu.
  • Risques pour la réputation : Pensez à la façon dont les incidents peuvent affecter la crédibilité de votre Boosters Club au sein de la communauté.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre Boosters Club, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées les plus innovantes en matière de collecte de fonds pour les clubs Boosters au cours de l'année scolaire à venir ?
Flèche
Quelles idées uniques de collecte de fonds saisonnière les clubs Boosters peuvent-ils mettre en œuvre ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les Boosters Clubs ?
Flèche
Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds virtuels pour les clubs de supporters ?
Flèche
Comment les Boosters Clubs peuvent-ils organiser une collecte de fonds qui attire les millennials ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Écoles privées
Programmes d'éducation financière
Programmes d'alphabétisation des adultes
Équipes de rugby
Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation
Clubs de randonnée
Équipes de danse
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Groupes scolaires
Équipes de gymnastique
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de lutte
Équipes de crosse
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes d'athlétisme
Équipes de softball
Équipes de volley-ball
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Programmes d'études à l'étranger
Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus
Fraternités
Départements universitaires
Sororités
Clubs d'étudiants
Centres d'apprentissage alternatifs
Groupes d'anciens élèves
Écoles à charte
Écoles primaires
Écoles secondaires
Ligues de sports et de loisirs
Programmes de développement de la jeunesse
Clubs 4-H
Scouts
Grand frère, grande sœur
Programmes extrascolaires
Organisations de mentorat
Programmes d'alphabétisation
Fondements de l'éducation
Clubs de supporters
Programmes d'éducation STEM
Équipes, ligues et clubs sportifs
Organisations de développement de la jeunesse
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation
Associations de parents d'élèves
Établissements d'enseignement religieux
Universités et collèges
Les écoles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are the most innovative fundraising ideas for Boosters Clubs in the upcoming school year?</div><div ms-code-snippet-a="1">Innovative fundraising ideas for Boosters Clubs can include themed auction events combined with community sponsorship. For instance, hosting a 'local heroes' auction where community members bid on services from local heroes (like police officers, firefighters, etc.) can engage the community while raising funds. Begin by reaching out to local heroes to volunteer their time as auction items, and leverage social media to promote the event. Success metrics can be measured through total auction revenue and increased community engagement. Resource requirements include venue costs, marketing materials, and an online bidding platform.</div><div ms-code-snippet-q="2">What unique seasonal fundraising ideas can Boosters Clubs implement?</div><div ms-code-snippet-a="2">Seasonal fundraising ideas like a 'Holiday Lights Tour' can attract local supporters in winter. Organize a guided tour of homes or businesses that decorate elaborately for the season. Charge an entry fee and partner with local businesses for sponsorship. Lane-use social media channels to share stunning visuals of decorated homes while promoting the event. Measure success through ticket sales and community feedback. Resource requirements mainly involve a strong digital marketing strategy, partnerships, and logistics for the tour. This concept has an average ROI of around 40%.</div><div ms-code-snippet-q="3">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for Boosters Clubs?</div><div ms-code-snippet-a="3">One of the highest ROI ideas is a 'Crowdsourced Challenge' where community members pledge to perform challenges (like a fun run) that raise funds through sponsorships. Develop a dedicated campaign website with video testimonials to boost engagement and accountability. Ensure to set specific milestones (e.g., $500 for a specific fitness challenge). Track social media engagement and funds raised. On average, this idea has an ROI of 50% or more, depending on the community's involvement and connection. Resource requirements include budgeting for marketing technology and rewards for top fundraisers.</div><div ms-code-snippet-q="4">What are some unique virtual fundraising ideas for Boosters Clubs?</div><div ms-code-snippet-a="4">Virtual fundraising ideas such as an online talent show can engage the community creatively. Participants can showcase talents via live streaming, with friends and family buying tickets to vote for their favorites. Set up a donation system linked to votes and participate through social media. This approach has shown to build community spirit and connectivity. Measure success through ticket sales and participation rates, with an expected ROI around 25%. Resource requirements include a reliable streaming platform and promotional efforts to ensure high attendance.</div><div ms-code-snippet-q="5">How can Boosters Clubs execute a fundraising event that appeals to millennials?</div><div ms-code-snippet-a="5">Organizing a 'Food Truck Festival' can clearly resonate with millennials. Approach local food truck owners to participate and donate a percentage of their profits to the Boosters Club. Promote the event heavily on social media, encouraging attendees to share their experiences. Success can be measured through the number of attendees and total funds raised. Historical data shows that food-related events can yield an ROI of 40-60% depending on local interest. Resources will vary with venue costs and marketing efforts.</div>