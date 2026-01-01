FONCTIONNALITÉ

Reçus de dons automatisés - gratuits, instantanés et conformes à la législation fiscale

Gagnez du temps et restez en conformité. Zeffy envoie des reçus de dons et des reçus fiscaux instantanément, sans aucun travail manuel - et c'est 100 % gratuit.

100% gratuit pour toujours.
Décoratif

Comment générer automatiquement des reçus de dons avec Zeffy ?

ÉTAPE 1

Activez les reçus sur vos formulaires de dons.

Activez ou désactivez les reçus de dons pour chaque formulaire - y compris les pages de dons, les billets d'événements et les ventes de produits - à l'aide d'un simple bouton.

Collecter des dons sans fraisCréez votre association

ÉTAPE 2

Personnaliser et automatiser l'expérience.

Zeffy envoie automatiquement à vos donateurs des reçus conformes aux règles fiscales. Vous pouvez les personnaliser avec votre logo, une note de remerciement et des messages spécifiques à votre campagne.

Créez votre associationCollecter des dons sans frais

ÉTAPE 3

Modifier, annuler ou renvoyer à tout moment.

Vous avez besoin de corriger une faute de frappe ou de renvoyer le message à une nouvelle adresse électronique ? Aucun problème. Les reçus sont faciles à gérer, sans aucun souci de gestion.

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ÉTAPE 1

Activez les reçus sur vos formulaires de dons.

Activez ou désactivez les reçus de dons pour chaque formulaire - y compris les pages de dons, les billets d'événements et les ventes de produits - à l'aide d'un simple bouton.

ÉTAPE 2

Personnaliser et automatiser l'expérience.

Zeffy envoie automatiquement à vos donateurs des reçus conformes aux règles fiscales. Vous pouvez les personnaliser avec votre logo, une note de remerciement et des messages spécifiques à votre campagne.

ÉTAPE 3

Modifier, annuler ou renvoyer à tout moment.

Vous avez besoin de corriger une faute de frappe ou de renvoyer le message à une nouvelle adresse électronique ? Aucun problème. Les reçus sont faciles à gérer, sans aucun souci de gestion.

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Conseils pour tirer le meilleur parti de vos reçus de dons

Quelle est la différence entre un reçu de don et un reçu fiscal ?

Les remerciements de don sont les messages de remerciement que vos donateurs reçoivent immédiatement après avoir fait un don. Ils confirment le don et témoignent de votre gratitude.
Les reçus fiscaux contiennent toutes les informations légales dont les donateurs ont besoin pour bénéficier de déductions fiscales, telles que le numéro d'identification fiscale (EIN) de votre organisation à but non lucratif et la confirmation qu'aucun bien ni service n'a été fourni.
Avec Zeffy, vous pouvez envoyer automatiquement ces deux types de reçus, parfaitement formatés pour répondre aux normes de l'IRS et de l'ARC.

Comment Zeffy gère-t-il les reçus pour les dons récurrents ?

Zeffy envoie automatiquement un nouveau reçu fiscal à chaque fois qu'un don récurrent est traité. Vos donateurs disposent ainsi d'un enregistrement complet de chaque contribution, ce qui facilite la saison des impôts et renforce leur impact continu.

Les reçus fiscaux de Zeffy sont-ils conformes aux normes de l'IRS et de l'ARC ? Qu'est-ce qui est inclus ?

Oui ! Les reçus fiscaux de Zeffy répondent à toutes les exigences de l'IRS (États-Unis) et de l'ARC (Canada). Chaque reçu comprend le nom du donateur, le montant du don, la date du don et les renseignements sur votre organisme sans but lucratif - tout ce qu'il faut pour une déclaration de revenus exacte et la tranquillité d'esprit.

Puis-je personnaliser mes reçus de dons ?

Oui, vous pouvez faire en sorte que vos reçus correspondent à la voix et au style uniques de votre association. Ajoutez votre logo, rédigez des messages de remerciement sincères et incluez d'autres informations importantes qui relient les donateurs à votre mission.

Comment fonctionnent les reçus pour les dons hors ligne ?

Vous pouvez facilement enregistrer dans Zeffy les dons en espèces, les chèques et les autres dons hors ligne. Une fois que vous avez saisi ces dons, Zeffy génère également des reçus pour vos donateurs hors ligne, ce qui garantit que chacun reçoit la reconnaissance qu'il mérite.

Décoratif

Les reçus automatisés ne sont qu'un début

Envoi instantané de reçus conformes à la législation fiscale

Enregistrer les dons hors ligne et envoyer des reçus

Personnaliser les logos, les remerciements et les messages

Modifier, annuler ou renvoyer à tout moment

Inclure le numéro d'identification électronique (EIN) et les détails du don de charité (conforme aux normes de l'IRS et de l'ARC)

100% gratuit, sans frais de plateforme ou de transaction

Envoi automatique de reçus pour les dons récurrents

Une expérience simple et sans frais d'encaissement pour les organisations à but non lucratif.

Générer des reçus partiels pour les billets ou les adhésions

Et plus encore !

S'inscrire gratuitement
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Les reçus automatisés ne sont qu'un début

La plateforme de dons en ligne gratuite de Zeffy vous aide à collecter plus et à conserver plus - avec 0 % de frais sur tout, des dons à la billetterie en passant par les reçus fiscaux.

Découvrez les outils de don en ligne de Zeffy

Nous soutenons vos efforts de collecte de fonds à chaque étape

Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Billetterie

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

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Dons

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

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Campagnes pair-à-pair

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

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Gestion des donateurs

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100 000 associations collectent des fonds grâce à Zeffy

Zeffy soutient les organisations à but non lucratif depuis 7 ans. Il fournit des outils de collecte de fonds 100% gratuits et conviviaux.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
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