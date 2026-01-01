ÉTAPE 1
Activez les reçus sur vos formulaires de dons.
Activez ou désactivez les reçus de dons pour chaque formulaire - y compris les pages de dons, les billets d'événements et les ventes de produits - à l'aide d'un simple bouton.
ÉTAPE 2
Personnaliser et automatiser l'expérience.
Zeffy envoie automatiquement à vos donateurs des reçus conformes aux règles fiscales. Vous pouvez les personnaliser avec votre logo, une note de remerciement et des messages spécifiques à votre campagne.
ÉTAPE 3
Modifier, annuler ou renvoyer à tout moment.
Vous avez besoin de corriger une faute de frappe ou de renvoyer le message à une nouvelle adresse électronique ? Aucun problème. Les reçus sont faciles à gérer, sans aucun souci de gestion.
ÉTAPE 1
Activez les reçus sur vos formulaires de dons.
Activez ou désactivez les reçus de dons pour chaque formulaire - y compris les pages de dons, les billets d'événements et les ventes de produits - à l'aide d'un simple bouton.
ÉTAPE 2
Personnaliser et automatiser l'expérience.
Zeffy envoie automatiquement à vos donateurs des reçus conformes aux règles fiscales. Vous pouvez les personnaliser avec votre logo, une note de remerciement et des messages spécifiques à votre campagne.
ÉTAPE 3
Modifier, annuler ou renvoyer à tout moment.
Vous avez besoin de corriger une faute de frappe ou de renvoyer le message à une nouvelle adresse électronique ? Aucun problème. Les reçus sont faciles à gérer, sans aucun souci de gestion.