Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Quelle est la différence entre un reçu de don et un reçu fiscal ?

Les remerciements de don sont les messages de remerciement que vos donateurs reçoivent immédiatement après avoir fait un don. Ils confirment le don et témoignent de votre gratitude.

Les reçus fiscaux contiennent toutes les informations légales dont les donateurs ont besoin pour bénéficier de déductions fiscales, telles que le numéro d'identification fiscale (EIN) de votre organisation à but non lucratif et la confirmation qu'aucun bien ni service n'a été fourni.

Avec Zeffy, vous pouvez envoyer automatiquement ces deux types de reçus, parfaitement formatés pour répondre aux normes de l'IRS et de l'ARC.

Comment Zeffy gère-t-il les reçus pour les dons récurrents ?

Zeffy envoie automatiquement un nouveau reçu fiscal à chaque fois qu'un don récurrent est traité. Vos donateurs disposent ainsi d'un enregistrement complet de chaque contribution, ce qui facilite la saison des impôts et renforce leur impact continu.

Les reçus fiscaux de Zeffy sont-ils conformes aux normes de l'IRS et de l'ARC ? Qu'est-ce qui est inclus ?

Oui ! Les reçus fiscaux de Zeffy répondent à toutes les exigences de l'IRS (États-Unis) et de l'ARC (Canada). Chaque reçu comprend le nom du donateur, le montant du don, la date du don et les renseignements sur votre organisme sans but lucratif - tout ce qu'il faut pour une déclaration de revenus exacte et la tranquillité d'esprit.

Puis-je personnaliser mes reçus de dons ?

Oui, vous pouvez faire en sorte que vos reçus correspondent à la voix et au style uniques de votre association. Ajoutez votre logo, rédigez des messages de remerciement sincères et incluez d'autres informations importantes qui relient les donateurs à votre mission.

Comment fonctionnent les reçus pour les dons hors ligne ?

Vous pouvez facilement enregistrer dans Zeffy les dons en espèces, les chèques et les autres dons hors ligne. Une fois que vous avez saisi ces dons, Zeffy génère également des reçus pour vos donateurs hors ligne, ce qui garantit que chacun reçoit la reconnaissance qu'il mérite.