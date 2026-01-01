FONCTIONNALITÉ

Créer et vendre des tickets de collecte de fonds - 100% gratuit

Concevez des billets d'événement personnalisés, acceptez les paiements en ligne ou en personne et enregistrez les invités à l'aide de codes QR scannables, le tout sans payer un seul centime.

100% gratuit pour toujours.
Décoratif

Créez des tickets de collecte de fonds en un clin d'œil.

ÉTAPE 1

Créez votre événement et vos billets.

Créez votre page d'événement et personnalisez les types de billets, les prix et les quantités - y compris les options d'admission générale, de groupe ou VIP.

Collecter des dons sans fraisCréez votre association

ÉTAPE 2

Personnaliser l'aspect et la convivialité.

Ajoutez votre logo, l'image de votre bannière et les détails de l'événement. Chaque billet est formaté de manière professionnelle et numéroté automatiquement.

Créez votre associationCollecter des dons sans frais

ÉTAPE 3

Commencez à vendre - en ligne ou en personne.

Zeffy prend en charge les paiements en ligne et vous permet également de suivre les ventes hors ligne. Tous les billets sont envoyés par e-mail avec des codes QR à scanner.

Collecter des dons sans fraisCréez votre association

ÉTAPE 4

Enregistrez facilement vos invités.

À la porte, utilisez le scanner QR intégré de Zeffy pour enregistrer rapidement les participants - pas besoin de feuilles de calcul ou d'outils supplémentaires.

Collecter des dons sans fraisCréez votre association

ÉTAPE 1

Créez votre événement et vos billets.

Créez votre page d'événement et personnalisez les types de billets, les prix et les quantités - y compris les options d'admission générale, de groupe ou VIP.

ÉTAPE 2

Personnaliser l'aspect et la convivialité.

Ajoutez votre logo, l'image de votre bannière et les détails de l'événement. Chaque billet est formaté de manière professionnelle et numéroté automatiquement.

ÉTAPE 3

Commencez à vendre - en ligne ou en personne.

Zeffy prend en charge les paiements en ligne et vous permet également de suivre les ventes hors ligne. Tous les billets sont envoyés par e-mail avec des codes QR à scanner.

ÉTAPE 4

Enregistrez facilement vos invités.

À la porte, utilisez le scanner QR intégré de Zeffy pour enregistrer rapidement les participants - pas besoin de feuilles de calcul ou d'outils supplémentaires.

100% gratuit pour toujours.
Décoratif

Conseils pour tirer le meilleur parti de vos billets de collecte de fonds.

Quelle est la meilleure plateforme gratuite pour vendre des billets de collecte de fonds ?

Zeffy est la seule plateforme de billetterie conçue pour les organisations à but non lucratif qui est 100% gratuite - pas de frais de plateforme, pas de frais de transaction, jamais. Chaque dollar collecté est consacré à votre mission.

Puis-je personnaliser mes billets d'événements à but non lucratif avec Zeffy ?

Oui ! Ajoutez vos propres noms de billets, prix, descriptions, logos, bannières, et plus encore - tout cela grâce à notre simple éditeur de billets.

Les billets sont-ils numérotés ou assortis de places assignées ?

Tous les billets Zeffy sont numérotés automatiquement. Vous pouvez également ajouter des sièges ou des tables dans la description des billets si vous en avez besoin.

Puis-je offrir des billets de groupe ou des billets VIP pour la collecte de fonds ?

Absolument ! Créez autant de types de billets que vous le souhaitez, y compris des forfaits de groupe ou des options VIP spéciales qui vous aideront à collecter plus d'argent.

Décoratif

Vendre des billets de collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Nombre illimité de types de billets (VIP, admission générale, groupe, etc.)

Une expérience de paiement adaptée aux mobiles

Marquage personnalisé : logos, bannières, descriptions de billets

Rapports et suivi des ventes en temps réel

Paiement en ligne et hors ligne

Confirmations par e-mail envoyées instantanément aux acheteurs de billets

Numérotation automatique des billets et codes QR

Aucun frais de plateforme ou de transaction - jamais

Enregistrement des clients par scan QR

Un système de billetterie simple et gratuit conçu pour les organisations à but non lucratif.

Fixer des limites de quantité de billets

Vendre des billets sans frais
Décoratif

Vendre des billets de collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Que vous organisiez un gala, une collecte de fonds pour une école ou un concert local, Zeffy vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer et vendre des billets, sans que des frais ne viennent grever votre chiffre d'affaires.

Découvrez les fonctions de billetterie gratuite de Zeffy

Nous soutenons vos efforts de collecte de fonds à chaque étape

Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Billetterie

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Dons

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Campagnes pair-à-pair

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

eCommerce

Diversifiez vos sources de financement en créant une boutique en ligne pour votre association à but non lucratif.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Tirages et loteries

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Encans

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Adhésions

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

En savoir plus
Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Gestion des donateurs

Communiquez et engagez les bons donateurs au bon moment.

En savoir plus

100 000 associations collectent des fonds grâce à Zeffy

Zeffy soutient les organisations à but non lucratif depuis 7 ans. Il fournit des outils de collecte de fonds 100% gratuits et conviviaux.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. Tous droits réservés.

Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >