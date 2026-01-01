ÉTAPE 1
Créez votre événement et vos billets.
Créez votre page d'événement et personnalisez les types de billets, les prix et les quantités - y compris les options d'admission générale, de groupe ou VIP.
ÉTAPE 2
Personnaliser l'aspect et la convivialité.
Ajoutez votre logo, l'image de votre bannière et les détails de l'événement. Chaque billet est formaté de manière professionnelle et numéroté automatiquement.
ÉTAPE 3
Commencez à vendre - en ligne ou en personne.
Zeffy prend en charge les paiements en ligne et vous permet également de suivre les ventes hors ligne. Tous les billets sont envoyés par e-mail avec des codes QR à scanner.
ÉTAPE 4
Enregistrez facilement vos invités.
À la porte, utilisez le scanner QR intégré de Zeffy pour enregistrer rapidement les participants - pas besoin de feuilles de calcul ou d'outils supplémentaires.
ÉTAPE 1
Créez votre événement et vos billets.
Créez votre page d'événement et personnalisez les types de billets, les prix et les quantités - y compris les options d'admission générale, de groupe ou VIP.
ÉTAPE 2
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Ajoutez votre logo, l'image de votre bannière et les détails de l'événement. Chaque billet est formaté de manière professionnelle et numéroté automatiquement.
ÉTAPE 3
Commencez à vendre - en ligne ou en personne.
Zeffy prend en charge les paiements en ligne et vous permet également de suivre les ventes hors ligne. Tous les billets sont envoyés par e-mail avec des codes QR à scanner.
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Enregistrez facilement vos invités.
À la porte, utilisez le scanner QR intégré de Zeffy pour enregistrer rapidement les participants - pas besoin de feuilles de calcul ou d'outils supplémentaires.