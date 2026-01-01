Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Quelle est la meilleure plateforme gratuite pour vendre des billets de collecte de fonds ?

Zeffy est la seule plateforme de billetterie conçue pour les organisations à but non lucratif qui est 100% gratuite - pas de frais de plateforme, pas de frais de transaction, jamais. Chaque dollar collecté est consacré à votre mission.

Puis-je personnaliser mes billets d'événements à but non lucratif avec Zeffy ?

Oui ! Ajoutez vos propres noms de billets, prix, descriptions, logos, bannières, et plus encore - tout cela grâce à notre simple éditeur de billets.

Les billets sont-ils numérotés ou assortis de places assignées ?

Tous les billets Zeffy sont numérotés automatiquement. Vous pouvez également ajouter des sièges ou des tables dans la description des billets si vous en avez besoin.

Puis-je offrir des billets de groupe ou des billets VIP pour la collecte de fonds ?

Absolument ! Créez autant de types de billets que vous le souhaitez, y compris des forfaits de groupe ou des options VIP spéciales qui vous aideront à collecter plus d'argent.