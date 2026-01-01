Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre banque alimentaire - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les Banques Alimentaires, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Food Banks

Comment Zeffy aide les banques alimentaires à collecter des fonds

Les banques alimentaires utilisent Zeffy pour tout financer, du club de soutien aux repas mensuels aux ventes de livres de cuisine communautaires, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="recurring_donations"

Club de soutien aux repas mensuels

Invitez les donateurs à s'engager à verser un don mensuel qui permettra de fournir en permanence des kits de repas aux familles dans le besoin, ce qui permettra d'obtenir un soutien fiable et de gagner la confiance de la communauté.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="donation_form"

Campagne de collecte de denrées alimentaires pour les fêtes de fin d'année

Lancez une campagne saisonnière avec un formulaire personnalisé pour collecter des dons en espèces qui se traduisent directement par des achats de denrées alimentaires à fort impact lors des pics de demande.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi aux pairs des héros de la faim

Permettez aux bénévoles et aux sympathisants de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de rivaliser pour voir qui peut collecter le plus de fonds pour votre banque alimentaire.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Soirée de souper communautaire

Organisez un dîner avec billetterie où des chefs locaux donnent de leur temps - vendez les billets en ligne, suivez les RSVP et engagez les donateurs en personne.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="raffle"

Tombola de la récolte au profit de la lutte contre la faim

Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour obtenir des prix et vendez des billets de tombola en ligne afin de susciter l'enthousiasme et de collecter des fonds sans frais généraux.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="store"

Livre de cuisine communautaire et boutique de produits dérivés

Ouvrez une boutique en ligne vendant un livre de recettes provenant de la communauté, des sacs fourre-tout de marque et des tabliers - 100 % des recettes servent à nourrir des familles dans votre zone de service.

data-usecase-cta="store"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre banque alimentaire.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🍲 5 000 repas nutritifs

Pour qu'aucune famille ne se couche le ventre vide ce soir

__wf_reserved_inherit

🥦 Des produits frais pour 100 familles

Fournir des fruits et légumes sains pour promouvoir le bien-être

__wf_reserved_inherit

🚚 Un garde-manger mobile de proximité

Apporter des produits alimentaires vitaux directement dans les quartiers défavorisés

__wf_reserved_inherit

👶 Paquets de produits essentiels pour 50 enfants en bas âge

Veiller à ce que les nouveau-nés disposent de lait maternisé, de couches et de produits de soins de base

__wf_reserved_inherit

🌽 Ateliers d'éducation nutritionnelle pour 200 participants

Apprendre aux familles à cuisiner des repas sains avec un budget limité

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Banques alimentaires

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Banques alimentaires

🍉 Lecteur de selfie pastèque

Les supporters prennent des selfies en dégustant des en-cas d'été sains, les taguent avec #SnackAgainstHunger et font un don pour fournir des parts de melon aux familles dans le besoin.

🌞 Défi de la boîte à goûter d'été

Les donateurs s'engagent à parrainer des paquets de snacks quotidiens pour les enfants pendant tout l'été, en partageant leurs progrès en ligne afin d'inspirer leurs amis et de financer la nutrition vitale du week-end.

🚲 Rouler contre la faim

Les participants s'inscrivent à une course à vélo communautaire amusante ; les frais d'inscription financent directement les livraisons de repas et sensibilisent aux besoins des banques alimentaires locales.

🏖️ Vente de kits repas pour la plage

Vendez des kits de repas pour pique-nique lors d'événements organisés sur la plage ou en ligne ; chaque kit vendu permet de nourrir des familles dans le cadre de l'action estivale de notre banque alimentaire.

🍴 Souper d'été du chef

Des chefs locaux animent une dégustation en plein air de plats préparés à partir d'ingrédients récupérés ; la vente des billets permet de soutenir les opérations de la banque alimentaire.

Grill & Give Backyard BBQ (barbecue de jardin)

Organisez un barbecue de quartier avec des tickets d'entrée, des jeux et des tirages au sort ; tous les bénéfices serviront à financer les programmes de repas d'été de votre banque alimentaire.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 banques alimentaires gratuites Banques alimentaires idées de collecte de fonds

Tous les articles banque alimentaire idées de collecte de fonds

Principales subventions pour banques alimentaires en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre banque alimentaire. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions pour la résilience et l'infrastructure des HAD

Récolte contre la faim

Jusqu'à 100 000

Ce programme soutient des projets d'infrastructure essentiels visant à renforcer le système alimentaire régional du comté de King. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions locales Spark Good

Fondation Walmart

Non spécifié dans l'extrait

Ce programme permet de financer des organisations locales à but non lucratif, avec des fenêtres de candidature allant du 1er mai au 15 juillet 2025 et du 1er août au 15 octobre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour la résilience

Département de l'agriculture de l'État de Washington

Prévu entre 10 et 250 000 dollars (sous réserve de modifications)

Le cinquième cycle est prévu au printemps 2025 pour une période d'accord allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Postuler

En savoir plus banque alimentaire subventions

Principales entreprises qui font des dons à Banques Alimentaires en 2025

Vous cherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre banque alimentaire ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à étendre leur rayon d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutien aux organisations locales par le biais des programmes Spark Good

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Nourrir l'Amérique

Partenariat avec des entreprises, des fondations et des particuliers pour fournir une aide alimentaire.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Banque alimentaire de Californie centrale

Soutient un réseau d'agences à but non lucratif.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Banque alimentaire communautaire des glaneurs

Renforcer les communautés en leur donnant accès à des aliments nutritifs

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les Banques Alimentaires ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les banques alimentaires ! Nous ne facturons pas de frais de plateforme ni de frais de traitement, ce qui signifie que chaque dollar va directement à la lutte contre la faim. Zeffy est soutenu par les pourboires optionnels des donateurs qui soutiennent notre objectif de ne pas perturber vos dons. Il n'y a vraiment pas de piège.

Les banques alimentaires peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons spécifiques ?

Absolument ! Les banques alimentaires peuvent utiliser Zeffy pour recevoir différents types de dons, y compris des dons uniques, des contributions récurrentes et même des ventes de billets pour des événements de collecte de fonds. Il n'y a pas de frais, de sorte que chaque repas fourni est le fruit de la générosité des donateurs et n'est pas perdu dans les frais.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les banques alimentaires peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Avec Zeffy, les banques alimentaires peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds, comme des collectes de fonds de pair à pair, des événements caritatifs avec billets, et mettre en place des dons récurrents. Zeffy est conçu pour rationaliser vos efforts afin que vous puissiez vous concentrer sur l'alimentation des personnes dans le besoin.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les Banques Alimentaires ?

Zeffy est la seule plateforme 100% gratuite pour les Banques Alimentaires. Pas de coûts cachés, pas de frais de traitement - juste plus d'argent pour les épiceries, les repas et le soutien. En choisissant Zeffy, vous vous assurez que chaque dollar donné par vos donateurs se traduit directement en nourriture et en ressources pour votre communauté.

Comment obtenir un financement pour...

Lions Clubs
Jardins communautaires
Logement de transition pour les femmes
YMCA
Services de pompiers volontaires
Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme
Les crèches et les garderies
Services sociaux
Les vétérans
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Refuges pour les victimes de violences domestiques
Refuges pour femmes
Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Habitat pour l'humanité
Clubs d'action communautaire
Clubs Kiwanis
Clubs Rotary
Initiatives en matière de logement abordable
Programmes de formation professionnelle
Organisations de recherche et de sauvetage
Services d'aide aux victimes
Centres communautaires
Établissements de vie assistée pour personnes âgées
Accueil familial et agences de protection de l'enfance
Refuges pour sans-abri
Services à la personne

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.