🍉 Lecteur de selfie pastèque

Les supporters prennent des selfies en dégustant des en-cas d'été sains, les taguent avec #SnackAgainstHunger et font un don pour fournir des parts de melon aux familles dans le besoin.

🌞 Défi de la boîte à goûter d'été

Les donateurs s'engagent à parrainer des paquets de snacks quotidiens pour les enfants pendant tout l'été, en partageant leurs progrès en ligne afin d'inspirer leurs amis et de financer la nutrition vitale du week-end.

🚲 Rouler contre la faim

Les participants s'inscrivent à une course à vélo communautaire amusante ; les frais d'inscription financent directement les livraisons de repas et sensibilisent aux besoins des banques alimentaires locales.

🏖️ Vente de kits repas pour la plage

Vendez des kits de repas pour pique-nique lors d'événements organisés sur la plage ou en ligne ; chaque kit vendu permet de nourrir des familles dans le cadre de l'action estivale de notre banque alimentaire.

🍴 Souper d'été du chef

Des chefs locaux animent une dégustation en plein air de plats préparés à partir d'ingrédients récupérés ; la vente des billets permet de soutenir les opérations de la banque alimentaire.

Grill & Give Backyard BBQ (barbecue de jardin)

Organisez un barbecue de quartier avec des tickets d'entrée, des jeux et des tirages au sort ; tous les bénéfices serviront à financer les programmes de repas d'été de votre banque alimentaire.

