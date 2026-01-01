Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Refuges pour sans-abri

🍉 Pique-nique pour un but précis

Organisez un pique-nique communautaire dans un parc, vendez des billets, installez des stations de dons, des stands de vendeurs locaux et des friandises maison pour collecter des fonds.

💧 Marche pour l'eau

Marche communautaire où les participants reçoivent des sponsors par kilomètre, en distribuant des stations d'eau le long du parcours, en collectant des fonds et en sensibilisant le public tout en collectant des bouteilles d'eau pour les clients des centres d'hébergement.

Scoop Joy Online

Les téléspectateurs achètent des boules de glace grâce à des dons, votent pour les garnitures et profitent d'une dégustation en direct tout en collectant des fonds et en distribuant des sourires.

🎬 Stars & Shelter Cinema

Projection d'un film en plein air dans un parc ou dans la cour d'un refuge, avec vente de billets et concessions - invitez les familles à apporter des couvertures et à faire des dons pour soutenir les programmes des refuges.

📖 Collecte de fonds pour la chaîne d'histoires

Les sympathisants mettent en ligne de courtes histoires personnelles, étiquettent leurs amis pour qu'ils poursuivent la chaîne, et incluent des liens de donation - chaque histoire débloquée permet de collecter des fonds de pair à pair.

🌭 Grill for Good

Concours de barbecue de quartier avec frais d'inscription pour les équipes de grillade, dons de concessions et prix "People's Choice" - pour encourager la communauté à s'amuser et financer des repas chauds.

