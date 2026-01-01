data-usecase-icon="donation_form"
Lancement d'une campagne de collecte de chaleur pour les refuges d'hiver
Collectez des dons ponctuels pour des manteaux, des couvertures et des fournitures d'urgence à l'aide d'un formulaire en ligne dédié qui rend les contributions simples et gratuites.
Parrainer un abonnement à un lit d'hébergement
Permettre aux donateurs de couvrir le coût d'un lit et des repas chaque mois, en apportant un soutien fiable aux résidents tout en créant une source de revenus régulière.
Accueillir le Marathon de l'espoir
Invitez les participants à créer des pages personnelles de collecte de fonds, à rallier leurs amis et leur famille et à s'engager d'égal à égal pour chaque kilomètre parcouru ou parrainé.
Vendre des billets pour le gala annuel de bienfaisance
Organisez un dîner à thème ou une soirée cocktail, gérez les RSVP et les paiements en ligne, et suivez les participants sans vous soucier des frais de plateforme.
Organiser une vente aux enchères silencieuse pour les services d'hébergement
Rassemblez les biens et les expériences donnés, présentez les offres sur un catalogue en ligne et permettez aux invités de placer et de surveiller les offres depuis leur téléphone.
Ouvrir une boutique Hope Merch
Vendez en ligne des vêtements de marque, des tasses à café et des sacs fourre-tout pour diffuser votre message et collecter des fonds pour vos activités quotidiennes, sans frais de transaction.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🛏️ 250 nuits d'hébergement supplémentaires
Pour que davantage de familles disposent d'un endroit chaud où dormir lorsqu'elles en ont le plus besoin
🍲 1 250 repas chauds
Nourrir les corps et restaurer la dignité, une assiette à la fois
🧥 100 manteaux et couvertures d'hiver
Garder les invités au chaud et en bonne santé dans des températures glaciales
💼 25 ateliers de formation professionnelle
Donner aux individus les moyens de reconstruire leur vie grâce à de nouvelles compétences
❤️ 125 séances de conseil
Fournir un soutien émotionnel vital et l'espoir d'un rétablissement
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les refuges pour sans-abri
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Refuges pour sans-abri
🍉 Pique-nique pour un but précis
Organisez un pique-nique communautaire dans un parc, vendez des billets, installez des stations de dons, des stands de vendeurs locaux et des friandises maison pour collecter des fonds.
💧 Marche pour l'eau
Marche communautaire où les participants reçoivent des sponsors par kilomètre, en distribuant des stations d'eau le long du parcours, en collectant des fonds et en sensibilisant le public tout en collectant des bouteilles d'eau pour les clients des centres d'hébergement.
Scoop Joy Online
Les téléspectateurs achètent des boules de glace grâce à des dons, votent pour les garnitures et profitent d'une dégustation en direct tout en collectant des fonds et en distribuant des sourires.
🎬 Stars & Shelter Cinema
Projection d'un film en plein air dans un parc ou dans la cour d'un refuge, avec vente de billets et concessions - invitez les familles à apporter des couvertures et à faire des dons pour soutenir les programmes des refuges.
📖 Collecte de fonds pour la chaîne d'histoires
Les sympathisants mettent en ligne de courtes histoires personnelles, étiquettent leurs amis pour qu'ils poursuivent la chaîne, et incluent des liens de donation - chaque histoire débloquée permet de collecter des fonds de pair à pair.
🌭 Grill for Good
Concours de barbecue de quartier avec frais d'inscription pour les équipes de grillade, dons de concessions et prix "People's Choice" - pour encourager la communauté à s'amuser et financer des repas chauds.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 centres d'hébergement gratuits Refuges pour sans-abri idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Refuges pour sans-abri en 2025
Subvention pour des solutions d'urgence (ESG)
Subvention pour des solutions d'urgence (ESG)
Variable
Identifie les sans-abri hébergés et non hébergés, ainsi que les personnes menacées d'exclusion liée au logement.
Concours Continuum de soins pour les exercices 2024 et 2025 et renouvellement ou remplacement des subventions du programme de démonstration pour les jeunes sans-abri
Département américain du logement et du développement urbain
Variable
Fournit un soutien financier aux organisations publiques et à but non lucratif pour aider les jeunes sans-abri âgés de 16 à 21 ans à obtenir un logement stable et des services.
Subventions Jumpstart du Quinn's Corner
Le coin de Quinn
$5,000
Subventions uniques pour aider les organisations qui soutiennent les survivants de la violence domestique et leurs animaux de compagnie à accroître leur capacité ; peuvent être utilisées comme fonds d'urgence ou de planification ; date limite non précisée.
Programme de subventions pour des solutions d'urgence (ESG)
Programme de subventions pour des solutions d'urgence (ESG)
Variable
Fournit des fonds pour les activités de lutte contre le sans-abrisme, comme autorisé par le programme fédéral d'aide d'urgence aux sans-abri.
Principales entreprises qui font des dons à Refuges pour sans-abri en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Bombes
Don de vêtements de première nécessité aux refuges pour sans-abri et à d'autres organisations partenaires.
Amazon
soutient divers programmes communautaires et organisations à but non lucratif par le biais de ses initiatives de dons
Les sociétés Estée Lauder
soutient diverses causes par le biais de ses initiatives de citoyenneté d'entreprise, qui peuvent inclure des programmes d'impact social
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les refuges pour sans-abri ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les refuges pour sans-abri. Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, ce qui vous évite les pertes qui réduisent généralement le financement de votre mission. Zeffy est financé par les pourboires des donateurs qui veulent contribuer à la gratuité des plateformes pour les organisations comme la vôtre. C'est tout - pas de piège, pas de frais cachés.
Les refuges pour sans-abri peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons ?
Absolument ! Les refuges pour sans-abri peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, y compris des dons généraux, des billets d'événements ou des programmes de dons récurrents. Tout cela est disponible sans frais de plateforme, ce qui garantit que chaque dollar que vous recevez est utilisé pour votre cause.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les refuges pour sans-abri peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les refuges pour sans-abri peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements avec billetterie et des campagnes de dons récurrents. La plateforme tout-en-un de Zeffy est simple à gérer et suffisamment puissante pour répondre à vos besoins spécifiques.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les refuges pour sans-abri ?
Zeffy se distingue comme étant la seule plateforme de collecte de fonds véritablement sans frais pour les refuges pour sans-abri. Contrairement à d'autres qui cachent des frais ou facturent des coûts de traitement, Zeffy garantit que chaque dollar collecté est consacré à votre mission, ce qui renforce la confiance des donateurs et la transparence.