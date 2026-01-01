Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Où puis-je trouver des modèles de lettres de donation ?

Zeffy propose des modèles d'e-mails gratuits et prêts à l'emploi directement sur notre plateforme. Que vous contactiez un seul donateur ou que vous lanciez une grande campagne, vous trouverez des modèles adaptés à vos besoins, le tout gratuitement. Consultez notre guide complet pour rédiger la lettre de demande de don parfaite : https://www.zeffy.com/blog/donation-letter

Comment envoyer ma lettre de don ?

Une fois que votre lettre est prête, il vous suffit de choisir qui doit la recevoir parmi vos contacts Zeffy ou de télécharger une nouvelle liste. Envoyez-la immédiatement ou planifiez-la pour plus tard, le tout à partir d'un seul endroit, sans aucun outil supplémentaire.

Comment ajouter le lien de ma page de don à mon courrier électronique ?

Lors de la création de votre lettre, vous pouvez facilement ajouter le lien de votre page de don Zeffy en quelques clics. La plupart des modèles comprennent déjà un bouton de donation que vous pouvez lier directement à votre formulaire.

L'utilisation des outils de lettres de donation de Zeffy est-elle payante ?

Les outils d'envoi d'emails et de lettres de donation de No-Zeffy sont entièrement gratuits, comme tout ce que nous proposons. Pas d'abonnement, pas de coûts cachés, pas de frais de plateforme.

Puis-je suivre l'évolution des résultats de mes lettres de don ?

Oui ! Zeffy vous permet de voir les taux d'ouverture, les taux de clics et les montants des dons en un seul endroit. Vous pouvez voir si vos lettres fonctionnent bien et améliorer encore votre prochaine campagne, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.