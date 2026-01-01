ÉTAPE 1
Créez votre compte Zeffy gratuit
Rendez-vous sur notre page de connexion et renseignez les informations relatives à votre organisation pour créer votre compte Zeffy gratuitement, sans carte de crédit, jamais.
ÉTAPE 2
Personnaliser le modèle parfait
Sélectionnez notre modèle de lettre de don éprouvé dans la section Contacts. Personnalisez votre lettre avec des histoires captivantes, des statistiques d'impact et la voix unique de votre association pour créer un lien émotionnel qui incite à l'action.
ÉTAPE 3
Créez votre formulaire en quelques minutes et liez-le à vos demandes
Créez votre formulaire et commencez à collecter des dons plus rapidement. Votre formulaire sera automatiquement lié à tous vos courriels de demande de dons pour une expérience simplifiée des donateurs.
ÉTAPE 4
Envoyez votre demande de don
Envoyez votre lettre par courrier électronique immédiatement ou planifiez-la pour plus tard. Suivez ensuite les taux d'ouverture et de clics pour affiner votre approche.
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