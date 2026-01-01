FONCTIONNALITÉ

Lettre de don prête à l'emploi

Grâce à notre modèle de lettre de don gratuit, vous pouvez créer des appels de fonds qui permettent de reverser 100 % de chaque don à votre cause.

100% gratuit pour toujours.
Décoratif

Commencez à envoyer des lettres de donation dès aujourd'hui

ÉTAPE 1

Créez votre compte Zeffy gratuit

Rendez-vous sur notre page de connexion et renseignez les informations relatives à votre organisation pour créer votre compte Zeffy gratuitement, sans carte de crédit, jamais.

Collecter des dons sans fraisCréez votre association

ÉTAPE 2

Personnaliser le modèle parfait

Sélectionnez notre modèle de lettre de don éprouvé dans la section Contacts. Personnalisez votre lettre avec des histoires captivantes, des statistiques d'impact et la voix unique de votre association pour créer un lien émotionnel qui incite à l'action.

Créez votre associationCollecter des dons sans frais

ÉTAPE 3

Créez votre formulaire en quelques minutes et liez-le à vos demandes

Créez votre formulaire et commencez à collecter des dons plus rapidement. Votre formulaire sera automatiquement lié à tous vos courriels de demande de dons pour une expérience simplifiée des donateurs.

Collecter des dons sans fraisCréez votre association

ÉTAPE 4

Envoyez votre demande de don

Envoyez votre lettre par courrier électronique immédiatement ou planifiez-la pour plus tard. Suivez ensuite les taux d'ouverture et de clics pour affiner votre approche.

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Conseils pour envoyer des lettres de don avec Zeffy

Où puis-je trouver des modèles de lettres de donation ?

Zeffy propose des modèles d'e-mails gratuits et prêts à l'emploi directement sur notre plateforme. Que vous contactiez un seul donateur ou que vous lanciez une grande campagne, vous trouverez des modèles adaptés à vos besoins, le tout gratuitement. Consultez notre guide complet pour rédiger la lettre de demande de don parfaite : https://www.zeffy.com/blog/donation-letter

Comment envoyer ma lettre de don ?

Une fois que votre lettre est prête, il vous suffit de choisir qui doit la recevoir parmi vos contacts Zeffy ou de télécharger une nouvelle liste. Envoyez-la immédiatement ou planifiez-la pour plus tard, le tout à partir d'un seul endroit, sans aucun outil supplémentaire.

Comment ajouter le lien de ma page de don à mon courrier électronique ?

Lors de la création de votre lettre, vous pouvez facilement ajouter le lien de votre page de don Zeffy en quelques clics. La plupart des modèles comprennent déjà un bouton de donation que vous pouvez lier directement à votre formulaire.

L'utilisation des outils de lettres de donation de Zeffy est-elle payante ?

Les outils d'envoi d'emails et de lettres de donation de No-Zeffy sont entièrement gratuits, comme tout ce que nous proposons. Pas d'abonnement, pas de coûts cachés, pas de frais de plateforme.

Puis-je suivre l'évolution des résultats de mes lettres de don ?

Oui ! Zeffy vous permet de voir les taux d'ouverture, les taux de clics et les montants des dons en un seul endroit. Vous pouvez voir si vos lettres fonctionnent bien et améliorer encore votre prochaine campagne, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Décoratif

Une expérience de collecte de fonds simple et gratuite pour vos donateurs.

Utilisez notre modèle d'e-mail éprouvé

Acceptez tous les modes de paiement

Personnalisez votre lettre de don

Envoyez automatiquement les reçus fiscaux

Envoyer des demandes et collecter des dons à partir d'une seule plateforme

Automatisez les courriels de rappel

Modèles d'e-mails optimisés

Ajoutez des codes de réduction

Maintenez l'engagement des donateurs par courrier électronique

... et plus encore + c'est 100% gratuit !

Lancez votre collecte de fonds - C'est gratuit pour toujours
Décoratif

Chaque dollar va à votre mission

Avec Zeffy, vous obtenez plus qu'une simple plateforme de dons. Vous pouvez entrer en contact avec vos donateurs, collecter des dons et suivre chaque don, tout en conservant 100% des fonds pour votre mission. Pas de frais, jamais.

Découvrez la plateforme de dons en ligne de Zeffy

Nous soutenons vos efforts de collecte de fonds à chaque étape

Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Billetterie

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

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Dons

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

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Logiciel de billetterie pour les événements à but non lucratif

Campagnes pair-à-pair

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

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eCommerce

Diversifiez vos sources de financement en créant une boutique en ligne pour votre association à but non lucratif.

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Tirages et loteries

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

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Encans

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

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Adhésions

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

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Gestion des donateurs

Communiquez et engagez les bons donateurs au bon moment.

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100 000 associations collectent des fonds grâce à Zeffy

Zeffy soutient les organisations à but non lucratif depuis 7 ans. Il fournit des outils de collecte de fonds 100% gratuits et conviviaux.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

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