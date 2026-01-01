Collecte de fonds à frais zéro pour les organisations artistiques et culturelles à but non lucratif

Organismes à but non lucratif dans le domaine des arts et de la culture

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organismes à but non lucratif dans le domaine des arts et de la culture

🎨 Paint & Give Mural Jam

Faites participer votre communauté à la réalisation d'une peinture murale publique dynamique ; vendez des carreaux portant le nom d'un donateur pour collecter des fonds et faire connaître votre mission tout au long du week-end.

📸 Vente aux enchères Snap & Support

Organisez une vente aux enchères de photos en ligne pendant l'été ; les artistes et les sympathisants soumettent des clichés, les enchérisseurs s'affrontent dans une galerie numérique pour financer vos programmes artistiques.

🎭 Pop-Up Performance Fest

Des spectacles de rue surprenants présentés par des artistes locaux ; des dons QR mobiles permettant au public de faire des dons sur place tout en assistant à des spectacles communautaires gratuits.

🌐 Tour & Donate Studio Series

Proposer des visites virtuelles de studios en direct avec accès payant ; les spectateurs font des dons en temps réel pour soutenir les artistes et l'éducation culturelle.

🎶 Concerts Savor Sunset

Organisez des concerts en plein air au coucher du soleil avec des billets à plusieurs niveaux ; les billets VIP et les dons sur place augmentent le soutien pendant que les fans profitent de la musique en direct.

🖼️ Partager l'art quotidiennement

Lancez un concours artistique de 30 jours sur les médias sociaux ; les participants publient des créations quotidiennes accompagnées d'un hashtag et invitent les personnes qui les suivent à faire un don.

