Collecte de fonds à tarif zéro pour les théâtres et les centres d'arts du spectacle

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Théâtres et centres d'arts du spectacle

🎬 Parkside Performance Pop-Up

Organisez des mini-pièces de théâtre surprises dans les parcs locaux, collectez des dons via des kiosques mobiles et stimulez l'engagement de la communauté avec les temps forts du théâtre d'été.

‍

📹 Visite virtuelle des coulisses

Diffusion en direct d'une visite des coulisses du théâtre avec des questions et réponses des acteurs ; les spectateurs font un don en ligne pour obtenir des extraits exclusifs des répétitions et un accès aux coulisses.

‍

🎭 Flash Mob Spotlight

Surprenez le public avec de courtes scènes sur les places publiques, encouragez les dons instantanés via des codes QR et créez du buzz pour les spectacles à venir.

‍

🍿 Drive-In Drama Night

Projetez une pièce de théâtre enregistrée dans un ciné-parc ; la vente de billets et les recettes des concessions permettent de financer votre prochaine saison de spectacles et de programmes de sensibilisation.

‍

🖼️ Spotlight Art Auction

Demandez à des artistes locaux de créer des pièces sur le thème du théâtre et organisez une vente aux enchères en personne ou en ligne pour financer l'éducation des jeunes et les résidences d'artistes.

‍

🎤 Défi virtuel Footlight

Les supporters postent des monologues ou des extraits de chansons avec #FootlightChallenge pour débloquer des parrainages, stimuler les dons de pair à pair et amplifier votre mission.

‍