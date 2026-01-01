Collecte de fonds à tarif zéro pour les théâtres et les centres d'arts du spectacle

data-usecase-icon="adhésion"
Lancer un club d'abonnement saisonnier
Proposez à vos clients des abonnements saisonniers à plusieurs niveaux avec des avantages exclusifs - automatisez les renouvellements et assurez-vous un soutien régulier tout au long de l'année.
data-usecase-cta="adhésion"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Organiser un gala d'ouverture et une vente aux enchères
Organisez un gala autour de l'ouverture de votre saison, avec une vente aux enchères silencieuse d'affiches dédicacées et d'expériences en coulisses, afin d'augmenter les dons.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
data-usecase-icon="event"
Vendre des billets pour des ateliers de théâtre d'été
Promouvoir et vendre des billets pour vos ateliers de théâtre, de danse ou d'improvisation - suivre la fréquentation et simplifier l'enregistrement sans frais.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Construire un cercle de mécènes avec des dons récurrents
Invitez les sympathisants à rejoindre un cercle de donateurs mensuels pour les productions en cours, afin de garantir des revenus prévisibles et d'approfondir les relations avec les donateurs.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Collecte de fonds avec une campagne Peer-to-Peer de Community Play
Permettez aux acteurs, à l'équipe et aux fans de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour votre production communautaire - amplifiez la portée grâce à leurs réseaux.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="store"
Ouvrir une boutique en ligne Playbill & Merch
Vendez en ligne des affiches, des billets de théâtre et des vêtements de vos anciennes productions - 100 % des recettes servent à financer votre prochain spectacle.
data-usecase-cta="store"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎭 10 billets de matinée pour les étudiants
Pour que les écoles défavorisées puissent faire l'expérience du théâtre en direct
🎨 Une nouvelle pièce maîtresse de la scénographie
Plonger le public dans l'histoire dès le lever du rideau
🎼 15 locations d'instruments pour les ensembles de jeunes
Permettre aux musiciens émergents de briller à chaque représentation
👥 Interprètes ASL pour cinq spectacles
Veiller à ce que tous les spectateurs puissent profiter pleinement de la magie des arts
💡 Amélioration de l'éclairage de scène par LED
Un éclairage brillant et économe en énergie pour chaque scène
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les théâtres et les centres d'arts de la scène
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Théâtres et centres d'arts du spectacle
🎬 Parkside Performance Pop-Up
Organisez des mini-pièces de théâtre surprises dans les parcs locaux, collectez des dons via des kiosques mobiles et stimulez l'engagement de la communauté avec les temps forts du théâtre d'été.
📹 Visite virtuelle des coulisses
Diffusion en direct d'une visite des coulisses du théâtre avec des questions et réponses des acteurs ; les spectateurs font un don en ligne pour obtenir des extraits exclusifs des répétitions et un accès aux coulisses.
🎭 Flash Mob Spotlight
Surprenez le public avec de courtes scènes sur les places publiques, encouragez les dons instantanés via des codes QR et créez du buzz pour les spectacles à venir.
🍿 Drive-In Drama Night
Projetez une pièce de théâtre enregistrée dans un ciné-parc ; la vente de billets et les recettes des concessions permettent de financer votre prochaine saison de spectacles et de programmes de sensibilisation.
🖼️ Spotlight Art Auction
Demandez à des artistes locaux de créer des pièces sur le thème du théâtre et organisez une vente aux enchères en personne ou en ligne pour financer l'éducation des jeunes et les résidences d'artistes.
🎤 Défi virtuel Footlight
Les supporters postent des monologues ou des extraits de chansons avec #FootlightChallenge pour débloquer des parrainages, stimuler les dons de pair à pair et amplifier votre mission.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 théâtres et centres de spectacles gratuits Théâtres et centres d'arts du spectacle idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Théâtres et centres d'arts du spectacle en 2025
Subventions pour des projets artistiques
Dotation nationale pour les arts
$10,000-$100,000
Finance l'engagement du public dans les arts et l'éducation artistique ; la première partie de la demande est disponible en février 2025, la date limite de soumission de la première partie est fixée au 11 mars 2025.
Programme de subventions pour le théâtre à impact social
La Fondation de la famille Sheri et Les Biller
Non spécifié
Offre un financement pour des productions théâtrales contemporaines et professionnelles qui traitent de questions sociales actuelles ; les lettres d'intention doivent être envoyées au plus tard le 9 juin 2025, les demandes complètes doivent être envoyées au plus tard le 14 juillet 2025.
Projets culturels spécifiques
Division des arts et de la culture (Floride)
Non spécifié
Subvention pour des projets culturels spécifiques ; la prochaine demande sera ouverte le 1er juillet 2025, avec une date limite fixée au 14 juillet 2025.
Soutien général au programme
Division des arts et de la culture (Floride)
Non spécifié
Subvention pour le soutien général du programme ; la prochaine demande sera ouverte le 1er juillet 2025, avec une date limite fixée au 14 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Théâtres et centres d'arts du spectacle en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
TDF (Theatre Development Fund)
Propose des partenariats avec des entreprises pour soutenir sa mission de rendre les arts du spectacle accessibles, de faire connaître sa marque et d'engager ses employés.
Bloomberg Philanthropies
Finance des initiatives artistiques et culturelles afin de favoriser le dynamisme des communautés et l'expression créative.
Matériaux pour les arts
Facilite les dons de matériel en nature des entreprises à des milliers d'organisations à but non lucratif, y compris des groupes artistiques.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les théâtres et les centres d'arts vivants ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les théâtres et les centres d'arts vivants ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Zeffy est financé par les pourboires facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les organisations artistiques comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les théâtres et les centres d'arts vivants peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter les billets de spectacle ?
Absolument ! Les théâtres et les centres d'arts vivants peuvent utiliser Zeffy pour collecter de l'argent à partir de la vente de billets, accepter des dons et même mettre en place des dons récurrents pour un soutien continu. Toutes ces transactions sont gratuites, ce qui signifie que chaque dollar collecté sert directement à soutenir vos programmes et vos productions.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les théâtres et centres d'arts vivants peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les théâtres et les centres d'arts vivants peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Celles-ci comprennent la vente de billets pour les spectacles, l'organisation de collectes de fonds entre pairs où les spectateurs et les membres peuvent soutenir votre mission, et la mise en place de programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les théâtres et les centres d'arts de la scène ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les théâtres et les centres d'arts vivants. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des frais cachés, Zeffy garantit que chaque centime de vos dons va directement à votre mission, vous aidant à consacrer plus de ressources à vos programmes et événements artistiques.