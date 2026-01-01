Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Encouragez les personnes qui vous soutiennent à acheter des billets virtuels pour des représentations passées, une partie de ces billets étant directement affectée au soutien des programmes en cours.
Organisez une vente aux enchères en ligne où les enchérisseurs peuvent gagner des visites des coulisses ou des rencontres avec des artistes.
Organisez un gala autour d'un thème ou d'un spectacle spécifique, dont la vente des billets financera les productions futures.
Proposer des abonnements de saison pour les spectacles à venir à un tarif préférentiel, afin de promouvoir les ventes à l'avance et de renforcer le soutien de la communauté.
Lancer une campagne de crowdfunding pour une production spécifique, permettant aux mécènes de contribuer directement à sa réalisation.
Diffuser des spectacles en direct avec des options de donation et des prix suggérés pour les billets, afin d'attirer un public au-delà des limites géographiques.
Créez des lots de produits dérivés liés aux spectacles et vendez-les à la fois en ligne et au théâtre pour augmenter vos revenus.
Engagez des artistes locaux dans un projet de collaboration et vendez l'œuvre finale aux enchères au profit du théâtre.
Créer des opportunités pour les membres de la communauté de faire du bénévolat en échange de billets à prix réduit, afin de favoriser un engagement plus profond.
Permettre aux spectateurs de parrainer un siège dans le théâtre, avec des plaques nominatives et une reconnaissance dans les documents du programme.
Collaborez avec des entreprises locales pour des promotions croisées et des efforts de collecte de fonds communs, comme des soirées à thème ou des réductions.
Organisez une soirée trivia amusante avec un prix d'entrée modique, où tous les bénéfices soutiennent des programmes ou des productions théâtrales spécifiques.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les associations de défense du patrimoine culturel prospèrent grâce à des visites guidées de l'histoire locale, au parrainage d'objets, à des dîners de bienfaisance à thème et à des festivals du patrimoine communautaire.
Les organisations musicales à but non lucratif peuvent collecter des fonds en organisant des concerts de bienfaisance, des collectes d'instruments, des ventes de t-shirts pour soutenir les chorales et les groupes de jeunes de la communauté.
Les chorales collectent des fonds grâce à des concerts payants, des chants communautaires, des spectacles sponsorisés et des ventes de pâtisseries pour financer la musique, les robes et les déplacements.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les sociétés de préservation historique organisent des visites guidées, des dîners du patrimoine, des campagnes d'adhésion et des campagnes "adoptez une brique" pour financer des projets de restauration.
Organisez des ventes de livres, des conférences d'auteurs, des campagnes d'adhésion et des parrainages d'histoires pour financer les collections, les programmes et les événements communautaires de la bibliothèque.
Vendre des abonnements de saison, organiser des spectacles de bienfaisance, des visites des coulisses et des parrainages locaux pour soutenir les productions et les programmes artistiques de la communauté.
Les musées collectent des fonds par le biais de campagnes d'adhésion, de galas de bienfaisance, de parrainages d'entreprises, d'expositions spéciales, d'ateliers éducatifs et d'événements communautaires.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre théâtre. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux théâtres et aux centres d'arts du spectacle :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsNuits de spectacle à thèmeMediumHighHighGalerie d'art pop-upMediumMediumCampagne de financement par le biais d'un crowdfundingHighHighAteliers de théâtre bricolésMediumHighMedium
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une soirée à thème :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre théâtre, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.
