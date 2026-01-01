Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les bibliothèques

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

vente de livres : idées de collecte de fonds pour les bibliothèques
événement communautaire de la bibliothèque concepts de collecte de fonds
Campagnes de crowdfunding pour les bibliothèques locales

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les bibliothèques

Crowdfunding pour les projets de bibliothèques

Utiliser des plateformes comme Kickstarter pour collecter des fonds pour des projets spécifiques de la bibliothèque, en incitant les usagers à soutenir des initiatives qui leur tiennent à cœur.

Salon du livre numérique

Organiser une foire aux livres virtuelle où les auteurs et éditeurs locaux reversent les recettes des ventes de livres à la bibliothèque, afin de promouvoir l'alphabétisation et l'écriture locale.

Trivia Night Fundraiser

Organisez un jeu-concours en personne à la bibliothèque où les équipes paient un droit d'entrée, avec des prix offerts par des entreprises locales pour encourager la participation.

Festival du conte

Organiser un festival communautaire de contes, dont l'entrée est payante, avec des auteurs locaux, des conteurs et des activités attrayantes pour tous les âges.

Abonnement aux dons mensuels

Encouragez les usagers à s'inscrire à un programme de dons mensuels, qui fournit des fonds fiables tout en offrant des mises à jour et des avantages exclusifs à la bibliothèque.

Défi des médias sociaux

Lancez un défi viral sur les médias sociaux lié à la lecture et aux livres, en encourageant les dons en échange d'une participation ou d'un partage de contenu.

Parrainage d'entreprises locales

Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour parrainer des programmes ou des événements de la bibliothèque, en mettant en avant leurs publicités tout en leur offrant des opportunités d'engagement communautaire.

Vente aux enchères d'œuvres d'art de la bibliothèque

Collaborez avec des artistes locaux pour une vente aux enchères d'œuvres d'art organisée dans la bibliothèque, dont les recettes soutiennent les initiatives de la bibliothèque tout en favorisant l'exposition d'œuvres d'art au sein de la communauté.

Collecte de fonds pour le Lire-a-thon

Organiser un "read-a-thon" parrainé où les participants s'engagent à lire un certain nombre de livres, ce qui permet de collecter des fonds liés à la promotion de l'alphabétisation.

Campagne de dons de livres

Collecte de livres d'occasion auprès de la communauté, puis vente au profit des programmes de la bibliothèque et de la générosité de la communauté.

Vente de livres de cuisine de la bibliothèque

Publier un livre de cuisine communautaire contenant des recettes des usagers de la bibliothèque, vendu pour collecter des fonds tout en célébrant les talents culinaires de la communauté.

Ateliers communautaires thématiques

Organisez des ateliers sur des sujets tels que l'écriture, l'art ou la culture numérique, moyennant des frais qui soutiennent les services de la bibliothèque tout en améliorant les compétences de la communauté.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour Libraries🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos bibliothèques ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Commencez votre voyage vers la collecte de fonds en évaluant la capacité de votre bibliothèque. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour guider votre réflexion :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien d'heures par semaine votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre bibliothèque entretient-elle avec les usagers, les entreprises locales et les organisations communautaires ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les valeurs de votre bibliothèque ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez une idée claire de la capacité de votre organisation, envisagez les idées de collecte de fonds suivantes, adaptées aux bibliothèques :

1. Gala littéraire

  • Organisez une soirée haut de gamme avec repas et lectures d'auteurs locaux, pour laquelle les participants achètent des billets.
  • Impliquer les entreprises locales pour qu'elles fassent don de nourriture ou qu'elles sponsorisent l'événement.

2. Vente de livres extravagante

  • Recueillir des dons de livres d'occasion auprès de la communauté et organiser une vente pendant un week-end.
  • Promouvoir le projet par le biais des médias sociaux, des bulletins d'information et des médias locaux.

3. Readathon de collecte de fonds

  • Encouragez les usagers, en particulier les enfants, à lire pendant un certain nombre d'heures tout en recueillant des promesses de dons de la part de leur famille et de leurs amis.
  • Offrir des récompenses reconnues aux participants et aux meilleurs collecteurs de fonds.

4. Foire artisanale communautaire

  • Invitez les artisans locaux à installer des stands en leur faisant payer une redevance pour les espaces de vente.
  • Promouvoir l'événement comme un festival familial avec des activités, de la nourriture et des divertissements.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsGala littéraireMediumHighHighVente de livres ExtravaganzaHighHighMediumLectureathon de collecte de fondsHighMediumMediumFoire artisanale communautaireMediumHighHigh

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier afin d'assurer le bon déroulement de vos efforts de collecte de fonds. Voici un exemple de calendrier pour la vente de livres Extravaganza :

  • 6 semaines avant : Définir la date et promouvoir l'événement.
  • 4 semaines avant : Commencez à collecter les livres donnés par la communauté.
  • 2 semaines avant : Organiser les livres par genre et fixer les prix.
  • 1 semaine avant : Faites la promotion de la vente à l'aide de prospectus et des médias sociaux.
  • Jour de la vente : Organiser l'événement avec l'aide de bénévoles à divers titres.

Étape 5 : Considérations budgétaires

L'établissement d'un budget est essentiel pour garantir la rentabilité de votre campagne de collecte de fonds. Examinez la ventilation budgétaire suivante :

  • Coûts fixes : Coûts des locaux (le cas échéant), du matériel de marketing et des autorisations nécessaires pour les événements.
  • Coûts variables : Fournitures pour le marathon de lecture ou dépenses alimentaires pour le gala.
  • Recettes attendues : Fixez des objectifs de recettes sur la base des événements précédents ou de l'estimation de la fréquentation.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Évaluer les risques potentiels liés à vos initiatives de collecte de fonds afin d'atténuer les problèmes futurs :

  • Risques financiers : Envisagez les pertes financières qui pourraient résulter d'un faible taux de participation.
  • Risques pour la réputation : Évaluez comment le fait de ne pas répondre aux attentes pourrait nuire à la perception de la bibliothèque par le public.
  • Risques logistiques : Prévoyez des mesures d'urgence en cas de problèmes inattendus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant attentivement ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui résonne avec la mission de votre bibliothèque, qui engage votre communauté et qui, en fin de compte, soutient vos objectifs. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre démarche de collecte de fonds !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les bibliothèques ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les bibliothèques ?
Flèche
Quelles sont les activités saisonnières de collecte de fonds qui conviennent le mieux aux bibliothèques ?
Flèche
Comment les bibliothèques peuvent-elles tirer parti des médias sociaux pour mener des campagnes de collecte de fonds innovantes ?
Flèche
Quelles sont les idées efficaces pour les campagnes de crowdfunding pour les bibliothèques ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

