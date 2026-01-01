Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les centres de désintoxication

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les maisons de désintoxication

Concours de récits de rétablissement en ligne

Organisez un concours où des personnes partagent leurs histoires de guérison. Les frais de participation soutiennent votre cause et les gagnants sont reconnus sur les médias sociaux.

Ateliers virtuels

Proposer des ateliers ou des cours en ligne sans substance, moyennant des frais d'inscription. Les thèmes abordés peuvent être le bien-être, la cuisine ou l'art, afin de favoriser la création d'une communauté.

Journée de la générosité dans les médias sociaux

Désigner un jour pour que les supporters collectent des fonds par le biais de défis sur les médias sociaux. Utilisez des hashtags spécifiques pour stimuler l'engagement et la visibilité.

Campagne pair-à-pair

Encouragez les sympathisants à créer des pages personnelles de collecte de fonds liées à votre organisation, en partageant leurs histoires et en invitant leurs amis à faire des dons.

Course/marche de guérison

Organiser une course/marche communautaire au cours de laquelle les participants collectent des parrainages. Mettre en avant des histoires personnelles de guérison pour inspirer les participants.

Concert de bienfaisance

Organisez un concert avec des musiciens locaux dont la vente des billets sera reversée à votre association. Combinez divertissement et sensibilisation au rétablissement.

Vente d'articles de marque

Créer et vendre des articles (t-shirts, tasses) qui promeuvent des messages sur la sobriété. Les recettes nettes sont directement affectées à vos programmes.

Livre de cuisine de la sobriété

Compiler et vendre un livre de cuisine contenant des recettes saines proposées par des résidents et des membres du personnel, mettant en lumière leur cheminement vers un mode de vie sobre.

Packages de parrainage d'entreprise

Élaborer des formules de parrainage personnalisées pour les entreprises locales afin de soutenir des événements ou des programmes, en les impliquant dans l'engagement communautaire.

Packages de parrainage d'entreprise

Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour organiser des ateliers dans le cadre desquels une partie des ventes réalisées au cours d'une journée donnée sera affectée au soutien de vos programmes de désintoxication.

Exposition d'art sur le rétablissement

Organisez une exposition d'œuvres d'art réalisées par des résidents ou des artistes locaux. Les droits d'entrée et les œuvres vendues seront reversés à votre association.

Journées de bénévolat avec dons

Organiser des journées de bénévolat au cours desquelles les participants s'engagent à faire du bénévolat pendant une journée et à rechercher des sponsors. Engager la communauté tout en collectant des fonds.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les personnes sobres Homes🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos maisons de vie autonome ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre organisme à but non lucratif de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Utilisez le questionnaire d'auto-évaluation suivant comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles sont les relations existantes avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations à but non lucratif de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie :

1. Course/marche de récupération

  • Organiser une course ou une marche communautaire où les participants paient un droit d'entrée.
  • Impliquer les entreprises locales dans le parrainage et mettre en place un stand pour les ressources de récupération.

2. Ateliers sur le bien-être

  • Proposer des ateliers sur les techniques de rétablissement des dépendances, la santé mentale et le bien-être.
  • Faire payer des frais d'inscription pour couvrir les coûts et générer des revenus.

3. Soirée de gala

  • Organisez un dîner de gala officiel avec des orateurs invités, des divertissements et une vente aux enchères silencieuse.
  • Vendez des billets et sollicitez les dons des entreprises locales pour les articles à vendre aux enchères.

4. Vide-grenier communautaire

  • Encourager la communauté à faire don d'articles à vendre lors d'un grand vide-grenier.
  • Promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux et de la presse locale afin d'augmenter la fréquentation.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement communautaireRecettes potentielles
Course/marche de récupérationHautHautMoyen
Ateliers sur le bien-êtreMoyenMoyenMoyen
Soirée de galaMoyenHautHaut
Vide-grenier communautaireHautHautMoyen

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un vide-grenier communautaire :

  • 4 semaines avant : Fixez une date et commencez à faire de la publicité.
  • 3 semaines avant : Commencez à collecter les dons.
  • 1 semaine avant : Organisez les articles et fixez-en le prix.
  • La veille : Installer les tables et le matériel promotionnel.
  • Jour de la vente : Organiser la vente avec des bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Fournitures alimentaires (pour un atelier sur le bien-être), acquisition d'articles de vente aux enchères (pour une soirée de gala).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la fréquentation est inférieure aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que l'annulation d'un contact avec un orateur invité ou le mauvais temps qui affecte les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association de lutte contre la sobriété, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

