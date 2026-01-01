Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les hôpitaux et les cliniques

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

idées de campagnes de collecte de fonds dans le domaine de la santé
sensibilisation de la communauté aux dons de l'hôpital
événements caritatifs pour la collecte de fonds dans les cliniques

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les hôpitaux et les cliniques

Course virtuelle des héros de la santé

Les participants courent ou marchent sur une distance donnée et collectent des fonds en recherchant des sponsors. Le site offre une plateforme virtuelle pour partager les progrès et les histoires.

Série de webinaires sur le bien-être

Organiser une série de webinaires en ligne sur la santé avec des experts. Demandez des frais d'inscription et offrez des possibilités de dons pendant l'événement.

Campagne "Text-to-Give

Mettez en place une option de don par SMS pour des dons rapides lors d'événements virtuels, de visites à l'hôpital ou dans le cadre de communications de suivi.

Vente aux enchères en ligne pour des causes liées à la santé

Organisez une vente aux enchères en ligne avec des articles ou des expériences offerts par des entreprises locales, créant ainsi un effort de collecte de fonds axé sur la communauté.

Collecte de fonds pour la foire de la santé

Organisez une foire de la santé communautaire avec des dépistages gratuits et des activités de bien-être. Faites payer une somme modique pour les stands des vendeurs et acceptez les dons.

Marche/course de bienfaisance

Organisez une marche ou une course communautaire. Les participants recueillent des parrainages et les entreprises locales peuvent sponsoriser l'événement pour en assurer la visibilité.

Produits de santé personnalisés

Vendez des articles de marque de l'hôpital tels que des chemises, des bouteilles d'eau ou des masques. Faites la promotion de ces produits sur les médias sociaux et lors d'événements.

L'arbre à cadeaux des fêtes de fin d'année

Créez un arbre à dons dans le hall d'entrée de l'hôpital pour que les sympathisants puissent donner des articles ou des fonds pour les patients, avec des étiquettes personnalisables pour leurs contributions.

Livre de recettes bien-être

Compilez des recettes saines proposées par le personnel et les patients, et vendez le livre pour récolter des fonds. Inclure des histoires derrière les recettes pour une touche personnelle.

Défis de l'entreprise en matière de santé

Établissez des partenariats avec des entreprises afin de créer des défis liés à la santé pour leurs employés, les frais de participation étant reversés aux initiatives de votre hôpital.

Collaboration en matière de santé communautaire

Faites équipe avec des organisations locales pour organiser des collectes de fonds conjointes visant à promouvoir la santé et le bien-être, en partageant les ressources et en élargissant le champ d'action.

Journée d'appréciation des soignants

Organiser une journée annuelle de reconnaissance avec des activités pour les aidants, en faisant payer la participation et en encourageant les dons pour soutenir les initiatives en faveur des aidants.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les hôpitaux et Clinics🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos hôpitaux et cliniques ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre hôpital ou de votre clinique. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour vous guider dans votre démarche :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles sont les relations existantes avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement sur la mission : Dans quelle mesure la collecte de fonds correspond-elle à votre mission et à vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Sur la base de votre évaluation, voici quelques idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les hôpitaux et les cliniques :

1. Salon de la santé et du bien-être

  • Organiser un événement de santé communautaire qui propose des dépistages gratuits, des ateliers éducatifs et des activités attrayantes pour tous les âges.
  • Faites payer un droit d'entrée symbolique et encouragez les entreprises locales à installer des stands pour se faire connaître et obtenir des parrainages.

2. Course/marche de bienfaisance

  • Organisez une course ou une marche de 5 km, en invitant les membres de la communauté à participer à une cause.
  • Encouragez les participants à collecter des fonds en parrainant leur famille et leurs amis.

3. Programme de donateurs mensuels

  • Encourager les particuliers à devenir des donateurs mensuels, ce qui permet d'assurer un financement régulier des programmes en cours.
  • Souligner l'impact de leurs contributions par des mises à jour régulières et des témoignages.

4. Dîner de gala

  • Organisez un dîner de gala officiel, avec des orateurs invités, des ventes aux enchères et des divertissements pour collecter des fonds importants.
  • La vente de tables aux entreprises locales peut également constituer une source de revenus supplémentaire.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsFoire de la santé et du bien-êtreMediumHautMediumCourse/marche de bienfaisanceHautMediumHautProgramme de donateurs mensuelsHautHautMediumDîner de galaMediumHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Il est essentiel de disposer d'un calendrier précis pour s'assurer que vos efforts de collecte de fonds restent sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'une course ou d'une marche de bienfaisance :

  • 3 mois avant : Choisissez une date et obtenez les autorisations nécessaires.
  • 2 mois avant : Commencez à promouvoir l'événement et à rechercher des sponsors.
  • 1 mois avant : Ouvrir l'inscription en ligne et finaliser les détails de l'événement.
  • 1 semaine avant : Confirmer toute la logistique, les bénévoles et les fournitures.
  • Jour de l'événement : Exécuter la course/marche et veiller à la satisfaction des participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

L'établissement d'un budget est un élément essentiel de toute initiative de collecte de fonds. Prenons l'exemple de la répartition suivante :

  • Coûts fixes : Location du lieu, permis, matériel de marketing et service de traiteur (pour un dîner).
  • Coûts variables : Fournitures pour les activités, logistique du jour de l'événement et cadeaux promotionnels.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif de collecte de fonds réaliste en fonction de votre budget et de la fréquentation prévue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

En évaluant les risques potentiels, vous pouvez mieux vous préparer à relever les défis :

  • Risques financiers : Évaluez les seuils de rentabilité et les pertes financières possibles en cas de faible fréquentation.
  • Risques pour la réputation : Considérez l'impact sur la réputation de votre hôpital si l'événement ne répond pas aux attentes.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes inattendus, tels que des conditions météorologiques défavorables lors d'événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds appropriée qui non seulement s'aligne sur la mission de votre hôpital ou de votre clinique, mais qui engage également la communauté de manière efficace. Bonne chance !

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les hôpitaux et les cliniques ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les hôpitaux et les cliniques ?
Flèche
Quelles sont les possibilités de collecte de fonds saisonnière idéales pour les hôpitaux et les cliniques ?
Flèche
Comment les hôpitaux et les cliniques peuvent-ils organiser efficacement des campagnes de crowdfunding ?
Flèche
Quelles approches novatrices les hôpitaux et cliniques peuvent-ils envisager pour leur campagne ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique virtual fundraising ideas for Hospitals and Clinics?</div><div ms-code-snippet-a="1">Consider organizing a virtual health fair featuring mini-webinars from doctors, fitness experts, and nutritionists, combined with a donation drive. Participants can access health resources, book appointments, and engage with activities like live Q&A sessions, all while donating online to support hospital initiatives. This interactive approach not only raises funds but also garners community engagement. Marketing through social media and partnering with local influencers can enhance outreach, leading to higher participation rates. </div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for Hospitals and Clinics?</div><div ms-code-snippet-a="2">Host a themed gala dinner where local chefs prepare dishes inspired by patients’ favorite foods. Attendees can bid on auction items related to health and wellness experiences. Such events create a memorable atmosphere and directly tie donations to personal stories, encouraging higher giving. Having a clear story linked to each auction item can significantly boost engagement. For successful execution, consider a sponsorship program to cover costs and maximize funding. </div><div ms-code-snippet-q="3">What seasonal fundraising opportunities are ideal for Hospitals and Clinics?</div><div ms-code-snippet-a="3">During the holiday season, consider implementing a 'Gift of Health' campaign where donors can purchase gifts that support specific health initiatives in your hospital. Create a digital catalog showcasing various donation levels and their direct impact, such as funding for new medical equipment or patient support services. Engaging stories about how these gifts will improve lives can significantly increase donor interest and contributions. Use holiday-themed marketing to enhance visibility.</div><div ms-code-snippet-q="4">How can Hospitals and Clinics effectively run crowdfunding campaigns?</div><div ms-code-snippet-a="4">Leverage social media platforms to launch a campaign that tells the story of patients who have benefited from care at your facility. Use video testimonials and impact statistics to connect emotionally with potential donors. Create a clear financial goal with defined uses for the funds raised. Consider matching donations from local businesses to stimulate initial momentum. Promote the campaign through email newsletters, and targeted ads, ensuring a broad reach and engagement.</div><div ms-code-snippet-q="5">What innovative campaign approaches can Hospitals and Clinics consider?</div><div ms-code-snippet-a="5">Implement a 'Walk in Their Shoes' challenge where participants pledge to walk a certain number of steps over a month, encouraging them to gather sponsorships from friends and family. This not only promotes health but also helps raise funds for community wellness programs. Use an app or social media to track progress and engage participants. Partner with local businesses for prizes to incentivize participation and promote community involvement.</div>