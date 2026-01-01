Mettre en place un défi "Walk in Their Shoes" où les participants s'engagent à marcher un certain nombre de pas pendant un mois, en les encourageant à recueillir des parrainages auprès de leurs amis et de leur famille. Cela permet non seulement de promouvoir la santé, mais aussi de collecter des fonds pour les programmes de bien-être de la communauté. Utilisez une application ou les médias sociaux pour suivre les progrès et engager les participants. Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour offrir des prix afin d'encourager la participation et de promouvoir l'engagement de la communauté.

Tirez parti des plateformes de médias sociaux pour lancer une campagne qui raconte l'histoire de patients qui ont bénéficié de soins dans votre établissement. Utilisez des témoignages vidéo et des statistiques d'impact pour établir un lien émotionnel avec les donateurs potentiels. Fixez un objectif financier clair et définissez l'utilisation des fonds collectés. Envisagez des dons équivalents de la part d'entreprises locales pour stimuler l'élan initial. Faites la promotion de la campagne par le biais de bulletins d'information électroniques et d'annonces ciblées, afin d'assurer une large diffusion et un engagement important.

Pendant les fêtes de fin d'année, envisagez de mettre en place une campagne "Cadeau de la santé" dans le cadre de laquelle les donateurs peuvent acheter des cadeaux qui soutiennent des initiatives spécifiques en matière de santé dans votre hôpital. Créez un catalogue numérique présentant les différents niveaux de dons et leur impact direct, comme le financement de nouveaux équipements médicaux ou de services d'aide aux patients. Des histoires captivantes sur la façon dont ces dons amélioreront des vies peuvent considérablement accroître l'intérêt des donateurs et leurs contributions. Utilisez le marketing sur le thème des fêtes de fin d'année pour améliorer la visibilité.

Organisez un dîner de gala à thème au cours duquel des chefs locaux préparent des plats inspirés des aliments préférés des patients. Les participants peuvent enchérir sur des articles liés à des expériences de santé et de bien-être. De tels événements créent une atmosphère mémorable et relient directement les dons à des histoires personnelles, ce qui encourage à donner davantage. Le fait d'avoir une histoire claire liée à chaque article mis aux enchères peut considérablement stimuler l'engagement. Pour une exécution réussie, envisagez un programme de parrainage afin de couvrir les coûts et de maximiser le financement.

Envisagez d'organiser un salon virtuel de la santé avec des mini-webinaires de médecins, d'experts en fitness et de nutritionnistes, ainsi qu'une collecte de dons. Les participants peuvent accéder à des ressources en matière de santé, prendre des rendez-vous et participer à des activités telles que des séances de questions-réponses en direct, tout en faisant des dons en ligne pour soutenir les initiatives de l'hôpital. Cette approche interactive permet non seulement de collecter des fonds, mais aussi de susciter l'engagement de la communauté. Le marketing via les médias sociaux et le partenariat avec des influenceurs locaux peuvent améliorer la sensibilisation, ce qui se traduit par des taux de participation plus élevés.

