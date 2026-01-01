Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Les participants courent ou marchent sur une distance donnée et collectent des fonds en recherchant des sponsors. Le site offre une plateforme virtuelle pour partager les progrès et les histoires.
Organiser une série de webinaires en ligne sur la santé avec des experts. Demandez des frais d'inscription et offrez des possibilités de dons pendant l'événement.
Mettez en place une option de don par SMS pour des dons rapides lors d'événements virtuels, de visites à l'hôpital ou dans le cadre de communications de suivi.
Organisez une vente aux enchères en ligne avec des articles ou des expériences offerts par des entreprises locales, créant ainsi un effort de collecte de fonds axé sur la communauté.
Organisez une foire de la santé communautaire avec des dépistages gratuits et des activités de bien-être. Faites payer une somme modique pour les stands des vendeurs et acceptez les dons.
Organisez une marche ou une course communautaire. Les participants recueillent des parrainages et les entreprises locales peuvent sponsoriser l'événement pour en assurer la visibilité.
Vendez des articles de marque de l'hôpital tels que des chemises, des bouteilles d'eau ou des masques. Faites la promotion de ces produits sur les médias sociaux et lors d'événements.
Créez un arbre à dons dans le hall d'entrée de l'hôpital pour que les sympathisants puissent donner des articles ou des fonds pour les patients, avec des étiquettes personnalisables pour leurs contributions.
Compilez des recettes saines proposées par le personnel et les patients, et vendez le livre pour récolter des fonds. Inclure des histoires derrière les recettes pour une touche personnelle.
Établissez des partenariats avec des entreprises afin de créer des défis liés à la santé pour leurs employés, les frais de participation étant reversés aux initiatives de votre hôpital.
Faites équipe avec des organisations locales pour organiser des collectes de fonds conjointes visant à promouvoir la santé et le bien-être, en partageant les ressources et en élargissant le champ d'action.
Organiser une journée annuelle de reconnaissance avec des activités pour les aidants, en faisant payer la participation et en encourageant les dons pour soutenir les initiatives en faveur des aidants.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.
Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.
Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.
Les programmes de thérapie équine collectent des fonds par le biais de randonnées, de parrainages de selles, de visites d'étables et de ventes aux enchères pour financer les soins aux chevaux et les séances.
Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent organiser des marches de sensibilisation, des soirées de conférences virtuelles et des ventes de colis de soins pour financer les services de soutien par les pairs.
Les marches de la mémoire, les ventes de souvenirs personnalisés et les journées de dons dans les cafés locaux aident les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence à financer des soins et des programmes vitaux.
Organisez des marches de la mémoire, des collectes de fonds en hommage à la maladie et des ateliers pour les aidants, avec des parrainages locaux et des ventes de pâtisseries au profit des groupes d'entraide pour la maladie d'Alzheimer.
Les groupes de défense des personnes handicapées collectent des fonds par le biais de courses fun inclusives, de défis de dons lancés par les pairs et de partenariats avec des entreprises pour soutenir les programmes d'accessibilité.
Les centres de vie autonome peuvent organiser des foires communautaires accessibles, des tirages au sort d'équipements et des parrainages par des pairs pour financer des aides à la mobilité et des programmes de préparation à la vie active.
Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent collecter des fonds par le biais de manifestations sportives adaptées, de dîners de bienfaisance accessibles, de campagnes de pair à pair et de campagnes de parrainage.
Organisez des marches de bienfaisance, des soirées de récits de survivants et des ateliers de bien-être afin de collecter des fonds pour les programmes de soins des groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer.
Organisez des courses de charité, des dîners de sensibilisation et des défis d'entreprise pour soutenir les initiatives de recherche de pointe sur le cancer.
Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent collecter des fonds en organisant des ateliers dirigés par des pairs, en parrainant des kits d'autosoins et en organisant des marches communautaires.
Les initiatives en matière de santé et de bien-être s'appuient sur des défis de remise en forme au sein de la communauté, des foires du bien-être parrainées et des ateliers basés sur les dons qui soutiennent les dépistages, les thérapies et les actions de sensibilisation.
Les programmes de rétablissement des toxicomanies collectent des fonds par le biais de soirées de sobriété, d'ateliers de bien-être soutenus par des parrains, de collectes de dons auprès des anciens élèves et de dîners de bienfaisance pour la communauté.
Les organisations de santé mentale peuvent organiser des marches de bienfaisance, des campagnes en ligne entre pairs, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des ateliers pour financer des services de soutien vitaux.
Les instituts de recherche sur les maladies peuvent collecter des fonds par le biais de marches de sensibilisation, de crowdfunding peer-to-peer, de visites de laboratoires et de dons jumelés par des sponsors.
Les hôpitaux et les cliniques collectent des fonds en organisant des courses de charité, des dépistages, des parrainages d'équipement par des entreprises et des galas de bienfaisance pour soutenir les soins aux patients.
Pour les organisations communautaires à but non lucratif, l'organisation de courses de charité, d'ateliers de bien-être, de collectes de cadeaux et de soirées de témoignages de patients permet de collecter des fonds essentiels.
Les instituts de recherche peuvent organiser des visites de laboratoires, des dîners de donateurs et des séances de présentation de posters afin de collecter des fonds pour l'achat d'équipements, la réalisation d'expériences et l'octroi de bourses.
Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre hôpital ou de votre clinique. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour vous guider dans votre démarche :
Sur la base de votre évaluation, voici quelques idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les hôpitaux et les cliniques :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsFoire de la santé et du bien-êtreMediumHautMediumCourse/marche de bienfaisanceHautMediumHautProgramme de donateurs mensuelsHautHautMediumDîner de galaMediumHautHaut
Il est essentiel de disposer d'un calendrier précis pour s'assurer que vos efforts de collecte de fonds restent sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'une course ou d'une marche de bienfaisance :
L'établissement d'un budget est un élément essentiel de toute initiative de collecte de fonds. Prenons l'exemple de la répartition suivante :
En évaluant les risques potentiels, vous pouvez mieux vous préparer à relever les défis :
En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds appropriée qui non seulement s'aligne sur la mission de votre hôpital ou de votre clinique, mais qui engage également la communauté de manière efficace. Bonne chance !
