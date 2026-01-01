Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Encourager les sympathisants à partager leurs histoires personnelles liées aux questions de handicap tout en collectant des fonds par le biais de campagnes de pair à pair.
Organiser des ateliers virtuels payants sur des sujets liés à la défense des personnes handicapées, avec des experts contribuant à l'apprentissage et à l'engagement de la communauté.
Organisez un défi de remise en forme où les participants collectent des fonds en réalisant des exercices adaptés dans un laps de temps donné.
Organisez un gala en ligne à thème avec des orateurs, des spectacles et des ventes aux enchères pour mobiliser les donateurs tout en collectant des fonds pour les activités de plaidoyer.
Organiser une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art créées par des personnes handicapées, dont le produit servira à financer des programmes et des initiatives de sensibilisation.
Lancez un programme de dons mensuels avec des incitations qui fidélisent les supporters et leur permettent de contribuer régulièrement à la cause.
Organiser une foire en plein air pour présenter les services et produits locaux destinés aux personnes handicapées, en faisant payer la participation des vendeurs tout en faisant participer la communauté.
Organiser une marche/course annuelle, au cours de laquelle les participants recueillent des dons auprès de leur famille et de leurs amis afin de soutenir les efforts de défense des personnes handicapées.
Établir des partenariats avec des entreprises locales pour des possibilités de parrainage, afin qu'elles puissent soutenir les programmes et se faire connaître au sein de la communauté.
Créer une plateforme permettant aux membres de la communauté d'offrir leurs compétences en échange de dons, ce qui favorise l'engagement et le soutien à l'organisation.
Créer une série de vidéos présentant des histoires de personnes handicapées, en générant des fonds grâce aux dons des téléspectateurs et aux parrainages.
Mettre en place une campagne de collecte de fonds saisonnière où les sympathisants peuvent faire des dons en nature ou en espèces pendant la période des fêtes pour soutenir les initiatives de l'organisation.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.
Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.
Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.
Les programmes de thérapie équine collectent des fonds par le biais de randonnées, de parrainages de selles, de visites d'étables et de ventes aux enchères pour financer les soins aux chevaux et les séances.
Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent organiser des marches de sensibilisation, des soirées de conférences virtuelles et des ventes de colis de soins pour financer les services de soutien par les pairs.
Les marches de la mémoire, les ventes de souvenirs personnalisés et les journées de dons dans les cafés locaux aident les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence à financer des soins et des programmes vitaux.
Organisez des marches de la mémoire, des collectes de fonds en hommage à la maladie et des ateliers pour les aidants, avec des parrainages locaux et des ventes de pâtisseries au profit des groupes d'entraide pour la maladie d'Alzheimer.
Les groupes de défense des personnes handicapées collectent des fonds par le biais de courses fun inclusives, de défis de dons lancés par les pairs et de partenariats avec des entreprises pour soutenir les programmes d'accessibilité.
Les centres de vie autonome peuvent organiser des foires communautaires accessibles, des tirages au sort d'équipements et des parrainages par des pairs pour financer des aides à la mobilité et des programmes de préparation à la vie active.
Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent collecter des fonds par le biais de manifestations sportives adaptées, de dîners de bienfaisance accessibles, de campagnes de pair à pair et de campagnes de parrainage.
Organisez des marches de bienfaisance, des soirées de récits de survivants et des ateliers de bien-être afin de collecter des fonds pour les programmes de soins des groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer.
Organisez des courses de charité, des dîners de sensibilisation et des défis d'entreprise pour soutenir les initiatives de recherche de pointe sur le cancer.
Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent collecter des fonds en organisant des ateliers dirigés par des pairs, en parrainant des kits d'autosoins et en organisant des marches communautaires.
Les initiatives en matière de santé et de bien-être s'appuient sur des défis de remise en forme au sein de la communauté, des foires du bien-être parrainées et des ateliers basés sur les dons qui soutiennent les dépistages, les thérapies et les actions de sensibilisation.
Les programmes de rétablissement des toxicomanies collectent des fonds par le biais de soirées de sobriété, d'ateliers de bien-être soutenus par des parrains, de collectes de dons auprès des anciens élèves et de dîners de bienfaisance pour la communauté.
Les organisations de santé mentale peuvent organiser des marches de bienfaisance, des campagnes en ligne entre pairs, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des ateliers pour financer des services de soutien vitaux.
Les instituts de recherche sur les maladies peuvent collecter des fonds par le biais de marches de sensibilisation, de crowdfunding peer-to-peer, de visites de laboratoires et de dons jumelés par des sponsors.
Les hôpitaux et les cliniques collectent des fonds en organisant des courses de charité, des dépistages, des parrainages d'équipement par des entreprises et des galas de bienfaisance pour soutenir les soins aux patients.
Pour les organisations communautaires à but non lucratif, l'organisation de courses de charité, d'ateliers de bien-être, de collectes de cadeaux et de soirées de témoignages de patients permet de collecter des fonds essentiels.
Les instituts de recherche peuvent organiser des visites de laboratoires, des dîners de donateurs et des séances de présentation de posters afin de collecter des fonds pour l'achat d'équipements, la réalisation d'expériences et l'octroi de bourses.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation de défense des personnes handicapées. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour mesurer votre état de préparation :
Une fois que vous avez évalué votre capacité, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialisées, adaptées aux organisations de défense des personnes handicapées :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsExposition d'art inclusiveMediumHighMediumCourse/marche de bienfaisance accessibleHighHighAteliers d'autonomisationMediumMediumMediumConcert de bienfaisanceMediumHighHigh
Préparez un calendrier précis pour vous assurer que vos initiatives de collecte de fonds restent sur la bonne voie. Voici un exemple pour une course/marche de bienfaisance accessible :
L'établissement d'un budget est essentiel à la réussite d'une collecte de fonds. Voici comment établir votre plan financier :
Comprendre les risques liés à la collecte de fonds vous permet de vous préparer efficacement :
En suivant systématiquement ces étapes, vous pourrez découvrir une idée de collecte de fonds qui correspond à la mission de votre organisation tout en favorisant l'engagement de la communauté. Bonne chance !
