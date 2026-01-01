Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des personnes handicapées

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements inclusifs pour la collecte de fonds en faveur des personnes handicapées
parrainage d'entreprises pour des causes liées au handicap
collecte de fonds de pair à pair pour l'aide aux personnes handicapées

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des personnes handicapées

Défi de la collecte de fonds dans les médias sociaux

Encourager les sympathisants à partager leurs histoires personnelles liées aux questions de handicap tout en collectant des fonds par le biais de campagnes de pair à pair.

Ateliers en ligne inclusifs

Organiser des ateliers virtuels payants sur des sujets liés à la défense des personnes handicapées, avec des experts contribuant à l'apprentissage et à l'engagement de la communauté.

Défi de fitness adapté

Organisez un défi de remise en forme où les participants collectent des fonds en réalisant des exercices adaptés dans un laps de temps donné.

Soirée de gala virtuelle

Organisez un gala en ligne à thème avec des orateurs, des spectacles et des ventes aux enchères pour mobiliser les donateurs tout en collectant des fonds pour les activités de plaidoyer.

Vente aux enchères d'œuvres d'art

Organiser une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art créées par des personnes handicapées, dont le produit servira à financer des programmes et des initiatives de sensibilisation.

Cercle des donateurs mensuels

Lancez un programme de dons mensuels avec des incitations qui fidélisent les supporters et leur permettent de contribuer régulièrement à la cause.

Foire communautaire sur l'accessibilité

Organiser une foire en plein air pour présenter les services et produits locaux destinés aux personnes handicapées, en faisant payer la participation des vendeurs tout en faisant participer la communauté.

Marche/course annuelle pour les droits des personnes handicapées

Organiser une marche/course annuelle, au cours de laquelle les participants recueillent des dons auprès de leur famille et de leurs amis afin de soutenir les efforts de défense des personnes handicapées.

Programme de parrainage d'entreprise

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour des possibilités de parrainage, afin qu'elles puissent soutenir les programmes et se faire connaître au sein de la communauté.

Collecte de fonds pour l'échange de compétences

Créer une plateforme permettant aux membres de la communauté d'offrir leurs compétences en échange de dons, ce qui favorise l'engagement et le soutien à l'organisation.

Série de récits inclusifs

Créer une série de vidéos présentant des histoires de personnes handicapées, en générant des fonds grâce aux dons des téléspectateurs et aux parrainages.

Collecte de dons pour les fêtes de fin d'année

Mettre en place une campagne de collecte de fonds saisonnière où les sympathisants peuvent faire des dons en nature ou en espèces pendant la période des fêtes pour soutenir les initiatives de l'organisation.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la défense des personnes handicapées Organizations🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre organisation de défense des personnes handicapées ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation de défense des personnes handicapées. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour mesurer votre état de préparation :

  • Le personnel : Avez-vous du personnel ou des bénévoles qui se consacrent exclusivement à la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien d'heures votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds chaque semaine/mois ?
  • Le réseau : Quelles sont les relations que vous avez au sein de la communauté et parmi les entreprises locales ?
  • Alignement sur la mission : Dans quelle mesure vos efforts de collecte de fonds correspondent-ils à votre mission et à vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué votre capacité, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialisées, adaptées aux organisations de défense des personnes handicapées :

1. Exposition d'art inclusif

  • Présentez des œuvres d'art créées par des personnes handicapées de votre communauté.
  • L'entrée est payante et les pièces sont vendues aux enchères, le produit de la vente étant destiné à soutenir les efforts de défense des droits de l'homme.

2. Course/marche de bienfaisance accessible

  • Organiser une course/marche de 5 km accessible à toutes les capacités, en encourageant la participation de toute la communauté.
  • Impliquer les entreprises locales dans le parrainage et la promotion.

3. Ateliers d'autonomisation

  • Proposer des ateliers de développement des compétences animés par des experts qui répondent aux besoins spécifiques de la communauté des personnes handicapées.
  • Faire payer la participation, en prévoyant une aide financière pour garantir l'inclusion.

4. Concert de bienfaisance

  • Organiser un concert avec des artistes locaux qui soutiennent les droits des personnes handicapées.
  • Vente de billets en ligne et dans les centres communautaires, les recettes finançant des projets de sensibilisation.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsExposition d'art inclusiveMediumHighMediumCourse/marche de bienfaisance accessibleHighHighAteliers d'autonomisationMediumMediumMediumConcert de bienfaisanceMediumHighHigh

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Préparez un calendrier précis pour vous assurer que vos initiatives de collecte de fonds restent sur la bonne voie. Voici un exemple pour une course/marche de bienfaisance accessible :

  • 8 semaines avant : Fixer une date et demander les autorisations nécessaires.
  • 6 semaines avant : Commencer à recruter des bénévoles et des entreprises locales pour le parrainage.
  • 4 semaines avant : Faites la promotion de l'événement par le biais des médias sociaux, de dépliants et de panneaux d'affichage.
  • 2 semaines avant : Finaliser les aspects logistiques tels que la disposition des cours et les options d'accessibilité.
  • Jour de l'événement : Gérer l'événement en veillant à ce que tout se déroule sans heurts et sans exclusion.

Étape 5 : Considérations budgétaires

L'établissement d'un budget est essentiel à la réussite d'une collecte de fonds. Voici comment établir votre plan financier :

  • Coûts fixes : Frais de salle, matériel de marketing, permis.
  • Coûts variables : Fournitures pour l'événement (nourriture, boissons), assurance, frais de représentation.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques liés à la collecte de fonds vous permet de vous préparer efficacement :

  • Risques financiers : Évaluez le nombre de participants dont vous avez besoin pour atteindre le seuil de rentabilité et identifiez les pertes potentielles.
  • Risques pour la réputation : Examinez comment le fait de ne pas répondre aux attentes peut affecter la confiance de la communauté.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes inattendus tels que les conditions météorologiques qui affectent les événements en plein air.

En suivant systématiquement ces étapes, vous pourrez découvrir une idée de collecte de fonds qui correspond à la mission de votre organisation tout en favorisant l'engagement de la communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les meilleures idées créatives de collecte de fonds pour les organisations de défense des personnes handicapées en 2024 ?
Quels sont les concepts uniques de collecte de fonds qui peuvent attirer les jeunes donateurs des organisations de défense des personnes handicapées ?
Quelles approches de campagne innovantes peuvent accroître l'engagement des donateurs pour les organisations de défense des personnes handicapées ?
Quelles sont les opportunités saisonnières de collecte de fonds qui sont efficaces pour les organisations de défense des personnes handicapées à l'automne ?
Comment les organisations de défense des personnes handicapées peuvent-elles tirer parti des partenariats avec les entreprises pour innover en matière de collecte de fonds ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Centres de vie autonome
Services d'aide aux personnes handicapées
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien à la santé mentale
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé
Institutions de recherche
Établissements de vie assistée pour personnes âgées

