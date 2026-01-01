Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

Défi de la marche de la mémoire

Organiser un défi de marche virtuelle d'un mois au cours duquel les participants enregistrent des kilomètres et collectent des fonds par le biais de parrainages.

Vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art de la mémoire

Organiser une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art créées par des personnes atteintes de démence, au profit du groupe de soutien.

Foire de sensibilisation aux démences

Organiser une foire communautaire avec des stands d'information, des activités et des divertissements, avec des droits d'entrée et des parrainages.

Marathon de soutien aux aidants

Organiser une course ou une marche locale dont les participants collectent des fonds pour soutenir les services d'aide aux familles touchées par la démence.

Magasin d'articles à thème

Créez une boutique en ligne vendant des articles à thème tels que des T-shirts et des tasses, dont les recettes soutiendront votre groupe.

Vente de livres de souvenirs

Publier un livre de souvenirs contenant des histoires de familles touchées par la démence et en vendre des exemplaires pour collecter des fonds.

Corporate Challenge Partnership

S'associer avec des entreprises locales pour un défi mensuel où les employés collectent des fonds et sensibilisent à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des affections connexes.

Partenariat pour le jardin de la mémoire

Collaborer avec des pépinières locales pour créer un jardin de la mémoire avec des fleurs représentant différents souvenirs, qui peuvent être parrainées.

Série de webinaires interactifs

Proposer une série de webinaires sur l'éducation à la démence, pour lesquels les participants peuvent faire un don.

Campagne du mois de la générosité

Susciter l'intérêt des sympathisants par le biais d'une campagne de dons jumelés pendant le Mois de la sensibilisation aux démences, afin de maximiser les contributions.

Défi communautaire de la mémoire

Créer un défi local où les membres de la communauté mettent en place des initiatives pour soutenir les personnes atteintes de démence, tout en collectant des fonds.

Collecte de fonds pour la veillée aux chandelles

Organisez une veillée en l'honneur des personnes atteintes de démence, au cours de laquelle les participants pourront faire un don et allumer des bougies à la mémoire de leurs proches.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour l'aide aux personnes atteintes de démence Groups🏖️

Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes de soutien aux personnes atteintes de démence ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre organisation à collecter des fonds. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les valeurs de votre organisation ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous aurez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes de soutien aux personnes atteintes de démence :

1. Marche de la mémoire

  • Organiser une marche à l'échelle de la communauté où les participants peuvent collecter des fonds par le biais de promesses de dons.
  • Incorporer du matériel éducatif sur la démence pendant l'événement pour favoriser la prise de conscience.

2. Vente aux enchères d'œuvres d'art avec des artistes locaux

  • Collaborez avec des artistes locaux pour offrir des œuvres d'art qui seront vendues aux enchères et dont les recettes soutiendront votre groupe.
  • Promouvoir la vente aux enchères comme un moyen d'apprécier la démence et d'en apprendre davantage à son sujet.

3. Organiser des ateliers d'information

  • Organisez des ateliers sur les soins, la nutrition ou la santé cérébrale moyennant des frais d'inscription minimes.
  • Invitez des experts à faire participer le public et à partager des informations précieuses.

4. Dîner de collecte de fonds avec orateurs invités

  • Organisez un dîner avec des conférenciers capables d'aborder des sujets liés à la démence.
  • Inclure une vente aux enchères silencieuse pendant le dîner afin d'augmenter les fonds.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsMarche de la mémoireHautHautMediumVente aux enchères d'artMediumMediumHautAteliers d'informationHautMediumMediumDîner de collecte de fondsMediumHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une marche de la mémoire :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et un lieu, et commencez à faire de la publicité.
  • 6 semaines avant : Commencer à recruter des volontaires et des participants.
  • 4 semaines avant : Finaliser les aspects logistiques tels que les permis et le matériel.
  • 1 semaine avant : Reconfirmer les détails avec les bénévoles et les participants.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement en suivant le plan prévu.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, permis, matériel de marketing et fournitures pour l'événement.
  • Coûts variables : Nourriture et boissons (pour les dîners), matériel pour les ateliers.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre groupe de soutien aux personnes atteintes de démence, mais qui fait également participer votre communauté de manière efficace. Commencez, et bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence ?
Comment les événements thématiques de collecte de fonds peuvent-ils accroître l'engagement des groupes de soutien aux personnes atteintes de démence ?
Quelles idées de collectes de fonds saisonnières les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence peuvent-ils mettre en œuvre de manière efficace ?
Quelles idées novatrices de collecte de fonds en ligne les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence peuvent-ils explorer ?

