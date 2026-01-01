Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien à la santé mentale

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

collectes de fonds communautaires pour le bien-être mental
campagnes de collecte de fonds pour les groupes de soutien
des événements de sensibilisation et de collecte de fonds

12 Idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien à la santé mentale

Campagne du Mois de la sensibilisation à la santé mentale

Inciter les sympathisants à partager des histoires de santé mentale sur les médias sociaux pendant le Mois de la sensibilisation à la santé mentale afin de collecter des fonds par le biais de dons directs.

Marche/course virtuelle pour la santé mentale

Organiser une marche/course virtuelle d'un mois au cours de laquelle les participants enregistrent des kilomètres et collectent des fonds par le biais de parrainages personnels et de dons.

Ateliers en ligne sur la santé mentale

Organiser des webinaires dirigés par des experts sur des sujets liés à la santé mentale, moyennant des frais d'inscription, afin d'offrir une valeur ajoutée tout en collectant des fonds pour les programmes de soutien.

Crowdfunding pour les initiatives en matière de santé mentale

Utiliser les plateformes de financement participatif (crowdfunding) pour soutenir des projets communautaires spécifiques en matière de santé mentale et mobiliser les donateurs par le biais d'histoires convaincantes.

Vente aux enchères d'œuvres d'art sur la santé mentale

Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art mettant en vedette des artistes locaux, dont les recettes serviront à financer des programmes de santé mentale. Faites-en la promotion en ligne pour en élargir la portée.

Boîte d'abonnement pour le soin de soi

Créer et vendre des boîtes d'abonnement remplies d'articles de soins personnels, afin de favoriser le bien-être mental tout en générant des revenus réguliers.

Programme de bien-être en matière de santé mentale en entreprise

Établir des partenariats avec des entreprises pour proposer des ateliers sur le bien-être en matière de santé mentale, en facturant des frais qui serviront à financer les initiatives du groupe de soutien.

Salon communautaire de la santé mentale

Organiser une foire locale avec des stands proposant des ressources en matière de santé mentale, des activités et des possibilités de dons, afin de favoriser les liens au sein de la communauté.

Brew & Brew : Collecte de fonds pour le café

Collaborez avec des cafés locaux pour créer une boisson signature dont une partie des ventes soutient des programmes de santé mentale pour une durée limitée.

L'arbre à cadeaux des fêtes de fin d'année

Installez un arbre de Noël où les donateurs peuvent offrir des cadeaux ou des fonds pour soutenir les services de santé mentale, afin de promouvoir la générosité pendant la saison.

Défi de la pleine conscience

Encouragez les sympathisants à pratiquer des exercices quotidiens de pleine conscience et à rechercher des parrainages auprès de leurs amis et de leur famille afin de collecter des fonds pour des initiatives dans le domaine de la santé mentale.

Cours de fitness pour le bien-être mental

Organiser des cours de fitness payants avec des instructeurs locaux, dont les recettes sont directement affectées au soutien de programmes de santé mentale.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le soutien à la santé mentale Groups🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide

Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide →

Maisons d'accueil pour personnes sobres

Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.

Voir les idées de collecte de fonds pour Sober Living Homes →

Programmes de traitement des toxicomanies

Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.

Voir des idées de collecte de fonds pour Programmes de traitement des toxicomanies →

Programmes de thérapie équine

Les programmes de thérapie équine collectent des fonds par le biais de randonnées, de parrainages de selles, de visites d'étables et de ventes aux enchères pour financer les soins aux chevaux et les séances.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes de thérapie équine →

Groupes de soutien aux malades chroniques

Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent organiser des marches de sensibilisation, des soirées de conférences virtuelles et des ventes de colis de soins pour financer les services de soutien par les pairs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux malades chroniques →

Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

Les marches de la mémoire, les ventes de souvenirs personnalisés et les journées de dons dans les cafés locaux aident les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence à financer des soins et des programmes vitaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence →

Groupes de soutien Alzheimer

Organisez des marches de la mémoire, des collectes de fonds en hommage à la maladie et des ateliers pour les aidants, avec des parrainages locaux et des ventes de pâtisseries au profit des groupes d'entraide pour la maladie d'Alzheimer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'entraide Alzheimer →

Organisations de défense des personnes handicapées

Les groupes de défense des personnes handicapées collectent des fonds par le biais de courses fun inclusives, de défis de dons lancés par les pairs et de partenariats avec des entreprises pour soutenir les programmes d'accessibilité.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des personnes handicapées →

Centres de vie autonome

Les centres de vie autonome peuvent organiser des foires communautaires accessibles, des tirages au sort d'équipements et des parrainages par des pairs pour financer des aides à la mobilité et des programmes de préparation à la vie active.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres de vie autonome →

Services d'aide aux personnes handicapées

Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent collecter des fonds par le biais de manifestations sportives adaptées, de dîners de bienfaisance accessibles, de campagnes de pair à pair et de campagnes de parrainage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées →

Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer

Organisez des marches de bienfaisance, des soirées de récits de survivants et des ateliers de bien-être afin de collecter des fonds pour les programmes de soins des groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer →

Centres de recherche sur le cancer

Organisez des courses de charité, des dîners de sensibilisation et des défis d'entreprise pour soutenir les initiatives de recherche de pointe sur le cancer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de recherche sur le cancer →

Groupes de soutien à la santé mentale

Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent collecter des fonds en organisant des ateliers dirigés par des pairs, en parrainant des kits d'autosoins et en organisant des marches communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien en santé mentale →

🏥
Initiatives en matière de santé et de bien-être

Les initiatives en matière de santé et de bien-être s'appuient sur des défis de remise en forme au sein de la communauté, des foires du bien-être parrainées et des ateliers basés sur les dons qui soutiennent les dépistages, les thérapies et les actions de sensibilisation.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de santé et de bien-être →

Programmes de rétablissement des addictions

Les programmes de rétablissement des toxicomanies collectent des fonds par le biais de soirées de sobriété, d'ateliers de bien-être soutenus par des parrains, de collectes de dons auprès des anciens élèves et de dîners de bienfaisance pour la communauté.

Voir des idées de collectes de fonds pour Programmes de rétablissement des addictions →

Organismes de santé mentale

Les organisations de santé mentale peuvent organiser des marches de bienfaisance, des campagnes en ligne entre pairs, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des ateliers pour financer des services de soutien vitaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de santé mentale →

Institutions de recherche sur les maladies

Les instituts de recherche sur les maladies peuvent collecter des fonds par le biais de marches de sensibilisation, de crowdfunding peer-to-peer, de visites de laboratoires et de dons jumelés par des sponsors.

Voir les idées de collecte de fonds pour Institutions de recherche sur les maladies →

Hôpitaux et cliniques

Les hôpitaux et les cliniques collectent des fonds en organisant des courses de charité, des dépistages, des parrainages d'équipement par des entreprises et des galas de bienfaisance pour soutenir les soins aux patients.

Voir les idées de collecte de fonds pour les hôpitaux et les cliniques →

Organismes caritatifs dans le domaine de la santé

Pour les organisations communautaires à but non lucratif, l'organisation de courses de charité, d'ateliers de bien-être, de collectes de cadeaux et de soirées de témoignages de patients permet de collecter des fonds essentiels.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations caritatives dans le domaine de la santé →

Institutions de recherche

Les instituts de recherche peuvent organiser des visites de laboratoires, des dîners de donateurs et des séances de présentation de posters afin de collecter des fonds pour l'achat d'équipements, la réalisation d'expériences et l'octroi de bourses.

Voir les idées de collectes de fonds pour Institutions de recherche →

Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Les centres d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées collectent des fonds par le biais de ventes de pâtisseries, de ventes aux enchères de courtepointes, d'ateliers pour les soignants et de dîners pour les donateurs.

Voir des idées de collectes de fonds pour Établissements de vie assistée pour personnes âgées →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes de soutien en santé mentale ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes de soutien en santé mentale :

1. Marche de sensibilisation à la santé mentale

  • Organisez une marche au cours de laquelle les participants peuvent collecter des fonds grâce au parrainage d'amis et de membres de leur famille.
  • Intégrer des stands d'information sur les ressources en matière de santé mentale le long du parcours pédestre.

2. Ateliers virtuels sur la pleine conscience

  • Proposer des ateliers à prix modique, axés sur les pratiques de pleine conscience et la réduction du stress.
  • Faire appel à des professionnels locaux de la santé mentale pour animer les sessions, afin de créer des liens avec la communauté.

3. Vente aux enchères d'art-thérapie

  • Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art créées par les membres de vos groupes de soutien.
  • Promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux et des panneaux d'affichage locaux.

4. Nuit du conte

  • Invitez des conteurs locaux ou des personnes ayant vécu des expériences à partager leur parcours.
  • Faites payer un droit d'entrée et offrez des collations et des boissons, afin de favoriser la communauté et le soutien.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsMarche de sensibilisation à la santé mentaleHautHautMediumAteliers virtuels sur la pleine conscienceMediumMediumHautEnchères de thérapie par l'artMediumHautMediumNuit de contesHautHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une marche de sensibilisation à la santé mentale :

  • 8 semaines avant : Fixez une date, définissez l'itinéraire et commencez à faire de la publicité.
  • 6 semaines avant : Lancez une page d'inscription et commencez à recruter des bénévoles.
  • 4 semaines avant : Obtenir les autorisations et organiser le matériel pédagogique.
  • 1 semaine avant : Confirmer les parrainages et finaliser les détails de l'événement.
  • Jour de l'événement : Gérer l'événement avec les bénévoles et veiller à ce que l'expérience soit positive.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Lieu (si nécessaire), matériel de marketing, permis et assurance.
  • Coûts variables : Collations et boissons (pour les événements), matériel pour les ateliers, articles de vente aux enchères.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels peut vous aider à mieux préparer vos efforts de collecte de fonds :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et estimer les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds virtuels pour les groupes de soutien en santé mentale ?
Comment les groupes de soutien à la santé mentale peuvent-ils utiliser les défis pour collecter des fonds ?
Quelles sont les campagnes de collecte de fonds sur le thème des fêtes qui fonctionnent bien pour les groupes de soutien en santé mentale ?
Quels événements communautaires innovants les groupes de soutien à la santé mentale peuvent-ils organiser pour collecter des fonds ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds de pair à pair pour les groupes de soutien en santé mentale ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Centres de vie autonome
Services d'aide aux personnes handicapées
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien à la santé mentale
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé
Institutions de recherche
Établissements de vie assistée pour personnes âgées

