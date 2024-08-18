La collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ne doit pas être compliquée. pour collecter des fonds pour votre organisation.

Quelle que soit la taille de votre organisation, la plupart des organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de toutes les idées de collecte de fonds de cet article. Certaines stratégies de collecte de fonds sont bien connues, tandis que d'autres ne sont devenues populaires que récemment.

Au fur et à mesure que vous découvrez les meilleures façons de collecter des fonds auprès des entreprises, des particuliers et des fondations, prenez le temps de déterminer l'idée de collecte de fonds qui conviendra le mieux à votre organisation.

Prêtez une attention particulière aux stratégies, outils et études de cas que nous avons partagés pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces stratégies de collecte de fonds.

Qu'est-ce que la collecte de fonds à but non lucratif ?

Les organisations à but non lucratif, comme les entreprises à but lucratif, ont besoin de fonds pour survivre.

La différence entre les deux est que le financement des organisations à but non lucratif doit être lié à l'objectif de l'organisation, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas collecter des fonds de différentes manières. La collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ne se limite pas aux événements, aux campagnes en ligne et à l'acceptation de dons en ligne.

Les organisations peuvent collecter des fonds auprès de particuliers, d'entreprises et de fondations. Les douze stratégies suivantes peuvent vous aider à collecter davantage de fonds, ainsi qu'à établir et à renforcer les relations avec les donateurs.

L'importance de la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

La collecte de fonds permet aux organisations à but non lucratif d'atteindre un public plus large, d'encourager les sympathisants à donner de l'argent, de trouver davantage de bénévoles et de développer leurs programmes. Les campagnes de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif sont cruciales pour les organisations qui espèrent se développer et remplir leur mission.

12 stratégies pour collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif

La collecte de fonds ne se limite pas aux événements et aux campagnes en ligne. Alors que nous nous penchons sur les meilleurs moyens de collecter des fonds auprès des entreprises, des particuliers et des fondations, il est important de se rappeler que tous les exemples ne fonctionneront pas pour votre organisation. Vous devez déterminer les ressources et les limites de votre organisation lorsque vous décidez de la stratégie de collecte de fonds à but non lucratif qui fonctionnera le mieux pour votre organisation.

Les meilleurs moyens de lever des fonds auprès des entreprises

1. Les parrainages

La responsabilité sociale des entreprises est une tendance lourde, et les entreprises cherchent des moyens de faire connaître leurs bonnes actions à leurs clients. Les organisations à but non lucratif comme la vôtre peuvent bénéficier de cette tendance. Le parrainage d'événements est une stratégie de collecte de fonds courante lorsqu'il s'agit de solliciter des entreprises.

Les organisations à but non lucratif à la recherche de sponsors d'événements doivent s'adresser aux entreprises et organisations locales ayant une clientèle similaire à la leur. L'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises parrainent des événements est la possibilité d'atteindre un nouveau public. Si vous pouvez prouver que votre base de donateurs sera intéressée par leurs produits ou services, vous aurez plus de chances d'obtenir le soutien de l'entreprise.

Une autre façon de trouver des entreprises sponsors potentielles consiste à établir d'abord des contacts avec des entreprises de différentes manières. Un moyen facile de le faire est de demander un don en nature pour votre événement.

Le programme de bénévolat de l'entreprise est un autre moyen de mettre le pied à l'étrier. De nombreuses sociétés offrent à leurs employés du temps de bénévolat rémunéré pour soutenir leurs organisations caritatives favorites. Contactez vos donateurs actuels pour savoir quels employeurs offrent cet avantage.

Votre donateur sera le meilleur contact pour l'entreprise et pourra peut-être mettre en place un groupe de bénévoles pour travailler sur un projet. Pendant ou après la "journée de bénévolat", vous pouvez entrer personnellement en contact avec le patron du donateur, le remercier pour l'aide apportée par l'entreprise et établir une relation qui pourrait se transformer en un parrainage qui profiterait également aux deux organisations.

Étude de cas : Comcast a fait cela avec plusieurs organisations à but non lucratif lors de sa journée "Comcast Cares". Avant la pandémie de COVID-19, Comcast organisait chaque année une journée au cours de laquelle l'ensemble du personnel pouvait s'inscrire pour faire du bénévolat auprès de différentes organisations dans tout le pays. Les associations pouvaient s'inscrire en ligne ou entrer en contact avec Comcast par l'intermédiaire de ses employés. Au fur et à mesure que les relations entre Comcast et nombre de ces associations se sont développées, certaines sont devenues des sponsors à long terme de l'événement.

2. Partenariats avec les entreprises

L'établissement de relations est essentiel lorsque l'on sollicite des entreprises. Une relation solide peut transformer le parrainage d'un événement en bien plus. Les partenariats entre entreprises et organisations à but non lucratif sont possibles lorsque les deux organisations ont un objectif similaire. Les entreprises peuvent profiter de l'occasion pour promouvoir la responsabilité d'entreprise auprès de leurs clients. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une augmentation du nombre de donateurs et de bénévoles.

Étude de cas: Walmart et Feeding America sont un exemple de ces partenariats. Au cours de la campagne Feeding America, les clients pouvaient cumuler leurs achats sur Walmart.com et l'application Walmart. Les magasins Walmart et Sam's Club, ainsi que les magasins en ligne, donnent de l'argent pour couvrir un repas avec tous les produits participants achetés par les clients. À ce jour, la campagne a permis de collecter suffisamment d'argent pour fournir 1,7 million de repas aux banques alimentaires du pays.

3. Dons jumelés

Bien que votre association ne puisse pas collecter autant d'argent que Feeding America grâce à un partenariat avec une entreprise, les dons jumelés peuvent vous aider à collecter de l'argent de différentes manières. En plus d'offrir du temps de bénévolat rémunéré, de nombreuses entreprises versent une somme équivalente aux dons faits par leurs employés à leur organisation caritative préférée. Double the Donation permet aux organisations à but non lucratif de savoir quelles sont les entreprises qui offrent cet avantage aux employés.

Les entreprises et les organisations à but non lucratif qui ont établi un partenariat peuvent également créer une campagne de dons jumelés dans le cadre de laquelle l'entreprise verse une somme équivalente à tous les dons jusqu'à concurrence d'un montant spécifique. Les campagnes de ce type profitent aux deux organisations et sont faciles à organiser en ligne. Cliquez ici pour obtenir d'autres conseils pour mener une campagne en ligne réussie avec Zeffy.

Les meilleurs moyens de collecter des fonds auprès des particuliers

4. Manifestations

Les événements de collecte de fonds sont un excellent moyen de collecter des fonds auprès de donateurs individuels. Qu'il s'agisse d'un gala annuel de collecte de fonds, d'un festival familial ou d'une course de 5 km, votre organisation peut collecter des fonds grâce à des billets d'entrée, des ventes aux enchères, des tirages au sort et des dons individuels.

Bien que vous puissiez collecter des fonds, la principale raison pour laquelle votre association organise un événement est de toucher des personnes qui ne connaissent pas votre organisation et de promouvoir sa mission et ses programmes.

Vous pouvez atteindre un public plus large grâce à des outils de marketing tels que les médias sociaux, les annonces payantes et le bouche-à-oreille. Ce dernier, le bouche à oreille, aura un impact plus important dans la plupart des cas. Si vous avez du mal à vendre des billets pour votre événement, assurez-vous qu'il est facile pour les supporters existants de promouvoir et de partager les informations relatives à l'événement sur leurs pages de médias sociaux. Vous pouvez également prévoir des défis et des prix pour les supporters qui vendent le plus de billets. Découvrez trois autres moyens gratuits de promouvoir votre événement !

Une fois que vous avez un public, vous devez trouver des moyens de partager la mission de votre organisation chaque fois que cela est possible. Plus vous en direz sur votre organisation, plus les gens se sentiront concernés et seront prêts à donner. Lors de votre événement, que ce soit en personne ou en ligne, vous pouvez diffuser des vidéos ou inclure des discours de bénéficiaires des programmes de votre association. En ajoutant ces éléments avant une vente aux enchères en direct ou un appel aux dons, vous augmenterez les fonds que vous pourrez récolter.

5. Campagnes en ligne de pair à pair

Les campagnes de peer-to-peer et de crowdfunding comptent parmi les meilleures idées de collecte de fonds en ligne. Elles constituent également un excellent moyen d'atteindre des personnes qui ne connaissent pas votre organisation. Les organisations à but non lucratif peuvent organiser une campagne de pair-à-pair en tant que telle ou l'ajouter à un événement ou à une campagne de collecte de fonds existants.

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent ajouter des campagnes de pair-à-pair à leur calendrier de collecte de fonds peuvent utiliser des outils en ligne, tels que Zeffy, pour faciliter la sensibilisation et la collecte de fonds. Elles doivent également trouver un groupe de sympathisants disposant d'une solide audience en ligne et désireux de partager la cause de leur organisation.

En commençant par un groupe de collecteurs de fonds, vous contribuerez à faire connaître votre campagne et à collecter davantage de fonds. Vous devez les former à l'utilisation des outils en ligne disponibles et leur fournir suffisamment d'informations sur votre organisation pour qu'ils puissent les partager avec leur communauté. Le meilleur moyen d'y parvenir est de publier régulièrement des mises à jour et des vidéos sur les réussites du programme et de la campagne de votre organisation à but non lucratif.

Pendant que les personnes que vous avez choisies commencent à collecter des fonds, vous pouvez vous adresser en ligne à d'autres personnes pour qu'elles se joignent à la campagne. Une façon d'impliquer davantage les collecteurs de fonds et les donateurs dans votre campagne de crowdfunding est de créer un concours où le supporter qui collecte le plus d'argent gagne un prix.

Étude de cas: Une autre façon de développer ce type de campagne est de lancer un défi sur les médias sociaux. Le meilleur exemple en est le Ice Bucket Challenge (défi du seau d'eau glacée) lancé par l'ALS Association. Une simple vidéo d'une personne se jetant un seau de glace sur la tête et défiant ses amis de faire de même a permis à cette organisation de récolter des millions et de faire une différence significative dans sa lutte contre la maladie.

6. Cultiver les grands donateurs

De nombreuses petites et moyennes organisations à but non lucratif s'appuient trop fortement sur la collecte de fonds par le biais d'événements. Les organisations qui réussissent comprennent l'importance de la prospection et de l'établissement de relations solides avec les principaux donateurs. Un donateur important est différent pour chaque organisation à but non lucratif. Qu'il s'agisse d'un don de 10 000 $ ou d'un million de dollars, le processus d'établissement de ces relations reste le même.

La première étape est la prospection des donateurs. Vous devrez chercher ces personnes à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation. L'outil de gestion des donateurs de Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de collecter et de stocker des informations sur les donateurs, de segmenter les donateurs en fonction de leurs intérêts et de leur capacité à donner, et d'ajouter des notes à toute communication.

Avant de vous tourner vers l'extérieur de votre organisation, consultez le rapport des donateurs sur les dons importants. Faites preuve de diligence pour trouver et contacter les sympathisants qui ont déjà une relation avec le donateur et demandez-leur de présenter le donateur à votre directeur exécutif ou au directeur du conseil d'administration.

Les outils de gestion des donateurs tels que Zeffy facilitent la création d'un plan de gestion des mouvements pour chaque donateur. La gestion des mouvements est un processus que les collecteurs de fonds et les membres du conseil d'administration peuvent suivre pour communiquer avec le donateur, construire et renforcer la relation. Tout au long du plan de gestion des mouvements de votre donateur, plusieurs personnes peuvent être impliquées. Il est donc essentiel d'ajouter toutes les étapes de la communication et le retour d'information dans votre système de gestion des donateurs.

Plus vous en saurez sur le donateur, plus vous trouverez d'options pour solliciter son don. Parmi les options de collecte de fonds auprès des grands donateurs, citons le financement de programmes, les bourses et les dotations, ou encore les dons planifiés.

Les dons planifiés sont l'occasion pour les donateurs de faire un don à une organisation caritative dans le cadre de leur planification financière ou successorale. Les organisations qui informent leurs donateurs sur les dons planifiés trouveront davantage de sympathisants capables de faire des dons importants et d'augmenter leurs sources de financement à long terme.

7. Dons récurrents

Les dons ponctuels des particuliers sont une bonne chose, mais les dons récurrents en sont une meilleure. Les dons récurrents peuvent aider votre organisation à planifier sa collecte de fonds et ses programmes. Ces dons donnent également aux organisations à but non lucratif une plus grande chance d'établir des relations à long terme.

Un programme d'adhésion offrant un meilleur accès à votre conseil d'administration ou à vos bénéficiaires peut contribuer à encourager les dons récurrents de la part de vos sympathisants. Parmi les autres avantages que vous pouvez offrir aux membres, citons des mises à jour régulières sur les programmes par le biais de bulletins d'information, des visites VIP de vos installations ou des billets pour des événements.

La communication avec les donateurs est essentielle pour les programmes d'adhésion, à chaque étape de la relation. Vous devez envoyer une lettre personnalisée lorsque les personnes deviennent membres de votre organisation, après chaque don et après leur départ. Dans cette lettre, vous devez remercier les membres pour leur engagement, les tenir informés des programmes et des événements qui les intéressent, leur proposer d'autres moyens de s'impliquer et leur demander leur avis.

Veillez également à diriger les donateurs vers une page de dons, où ils peuvent facilement faire des dons de charité et recevoir des reçus de dons automatisés pour leurs contributions.

8. Revenu gagné

Les revenus gagnés sont des revenus générés par la vente de biens ou de services, plutôt que de dépendre uniquement de dons, de subventions ou de cadeaux. La création d'une source de revenus pour votre organisation peut vous aider à collecter des fonds importants.

Si votre organisation choisit de vendre un produit ou un service, celui-ci doit être conforme à votre mission. C'est le cas, par exemple, d'un hôpital ou d'un cabinet médical qui propose des services médicaux, ou d'une organisation environnementale qui vend des produits respectueux de l'environnement.

→ Découvrez ces objets rentables à vendre pour une collecte de fonds à l'école.

Étude de cas: Les entrées dans les musées et les boutiques de souvenirs constituent un exemple évident de revenus gagnés par les organisations à but non lucratif. Des musées comme le Smithsonian à Washington D.C., l'Art Institute à Chicago et le Metropolitan Museum à New York sont des exemples bien connus d'organisations qui collectent la majorité de leurs fonds grâce aux revenus gagnés.

La plupart des musées font payer aux visiteurs l'accès à leurs expositions. Ils exploitent également des boutiques de souvenirs et vendent des articles correspondant à leur mission, ce qui leur permet d'engranger des revenus importants. De nombreux petits musées et expositions d'art suivent une stratégie de collecte de fonds similaire.

Outre les biens et les services, les organisations à but non lucratif peuvent percevoir des revenus du travail de différentes manières :

Cotisations des membres

Frais facturés pour les ateliers, les cours en ligne et les webinaires

Services de conseil

Revenus locatifs

Licences et redevances

Les organisations à but non lucratif doivent faire preuve de transparence quant à ces sources de revenus, à leur utilisation et à tout conflit d'intérêts potentiel. Les organisations doivent également s'assurer que leurs revenus sont conformes à la réglementation fiscale de l'Internal Revenue Service (IRS).

Les individus veulent soutenir des organisations qui répondent à leurs valeurs et intérêts personnels. Si votre association vend des produits qui ont un impact sur sa mission et ses programmes, les donateurs les achèteront probablement. Les fondations accordent également la priorité aux organisations à but non lucratif qui génèrent des revenus. Elles apprécient la santé et la stabilité financières de ces organisations et leur moindre dépendance à l'égard des subventions.

Les meilleures façons de collecter des fonds auprès des fondations

Lorsqu'on leur parle de collecte de fonds, la plupart des organisations à but non lucratif pensent automatiquement aux subventions. En 2021, les fondations ont accordé plus de subventions que les legs et les entreprises réunis. Ce qui peut vous surprendre, c'est la diversité des subventions auxquelles votre organisation peut prétendre.

Lorsque vous recherchez des subventions pour votre organisation, commencez par les fondations communautaires locales. L'obtention de subventions auprès de fondations plus modestes contribuera à promouvoir votre organisation et à asseoir votre crédibilité.

9. Subventions de programme

Les subventions de programme sont les plus courantes. Les organisations qui collectent des fonds pour un programme spécifique répondant à la mission et aux objectifs de la fondation auront plus de chances de recevoir des fonds. Si votre association espère obtenir des subventions, vous devez rechercher et trouver des fondations dont les objectifs sont similaires aux vôtres, et rechercher des relations personnelles que vous avez déjà avec l'organisation.

De nombreuses organisations à but non lucratif fournissent également un financement pour le soutien opérationnel ou un financement sans restriction. Ce type de financement est particulièrement utile pour les nouvelles associations qui recherchent une aide financière pour enregistrer leur association auprès de l'État et de l'IRS, créer un site web et développer de nouveaux programmes.

10. Subventions pour le renforcement des capacités

Si votre association est nouvelle ou espère se développer, les subventions de renforcement des capacités sont également une excellente option. De nombreuses fondations proposent des subventions de développement organisationnel pour aider à financer la planification stratégique, le développement du conseil d'administration, la formation des dirigeants, la gestion financière, les mises à niveau technologiques, la formation du personnel et les consultants.

11. Subventions d'encouragement

Un autre type de subvention de fondation est la subvention défi. Il s'agit d'une fondation qui propose d'égaler les dons d'une campagne. Le don de la fondation est généralement subordonné à la réalisation de l'objectif de collecte de fonds. Les organisations qui organisent des campagnes d'investissement pour de grands projets de construction peuvent utiliser ces subventions pour susciter l'intérêt des donateurs et les impliquer.

12. Fonds orientés par le donateur

Les organisations à but non lucratif peuvent également travailler avec des fondations pour trouver et recevoir des fonds orientés par le donateur (Donor-Advised Funds - DAF). Un fonds orienté par le donateur est un outil financier qui permet aux particuliers de faire d'importantes contributions caritatives, de bénéficier d'avantages fiscaux immédiats et de recommander ensuite l'utilisation du don.

Les DAF sont souvent gérés par des fondations. Les organisations à but non lucratif peuvent s'adresser aux fondations qui parrainent les DAF pour s'enquérir des possibilités de partenariat, leur demander si elles peuvent les inscrire sur la liste des organisations caritatives recommandées ou si elles peuvent participer à leur programme de recommandation de subventions.

Les erreurs à éviter lors de la collecte de fonds pour votre organisation à but non lucratif

La collecte de fonds ne se limite pas à lancer des idées pour voir ce qui colle. La planification, la diversification et la communication sont des éléments essentiels de la collecte de fonds de votre association. Gardez une longueur d'avance sur la concurrence et veillez à éviter les erreurs suivantes en matière de collecte de fonds.

Pas de stratégie claire

Les conseils d'administration des organisations à but non lucratif peuvent vouloir sauter sur toutes les tendances en matière de collecte de fonds et de marketing de peur de manquer quelque chose, mais agir sans un plan bien pensé causera plus de dégâts que de bienfaits. Un plan stratégique de collecte de fonds aidera votre organisation à hiérarchiser les programmes et les activités de collecte de fonds et à créer un objectif financier et un budget raisonnables que vous pourrez respecter.

Il est essentiel de fixer des objectifs clairs, d'identifier votre marché cible et de développer des événements et des campagnes de collecte de fonds qui attireront votre base de donateurs.

Pas de gestion des donateurs

La communication et l'intendance sont cruciales pour les relations avec les donateurs et la collecte de fonds. Malheureusement, de nombreuses associations sont gérées par des bénévoles et n'ont pas le temps d'envoyer régulièrement des documents de communication aux donateurs.

La collecte de fonds sans relations avec les donateurs est vouée à l'échec, c'est pourquoi votre organisation doit trouver des moyens d'élaborer des plans de communication pour chaque type de donateur. Vous devez déterminer les intérêts de ces groupes en matière de programmes et de projets, leur capacité à donner et les relations qu'ils peuvent déjà avoir au sein de votre organisation.

Conservez ces informations en les ajoutant à votre base de données sur les donateurs. Élaborez un plan de gestion des mouvements pour chaque type de donateur et incluez le personnel, les membres du conseil d'administration et les bénévoles dans le processus de communication. En impliquant de nombreuses personnes, vous aurez plus de chances de respecter les objectifs de communication et de renforcer les relations avec les donateurs.

La liste suivante comprend différents moyens de communiquer régulièrement avec les donateurs :

Des histoires de bénéficiaires percutantes

Interviews vidéo

Remerciements aux donateurs

Lettres de bienvenue

Enquêtes

Bulletins d'information mensuels

Zeffy propose une fonction gratuite de gestion des donateurs, conçue pour vous aider à dialoguer efficacement avec vos donateurs.

Ignorer les anciens donateurs

Si votre organisation a mis en place un système solide de gestion des donateurs et créé un plan de gestion des mouvements pour tous les types de donateurs, assurez-vous que les donateurs perdus en font partie. 2022 a montré une baisse significative de la fidélisation des donateurs dans toutes les organisations à but non lucratif. L'économie est l'une des raisons, mais le manque de communication est un autre des principaux motifs invoqués par les donateurs pour quitter l'organisation.

Les anciens donateurs ont peut-être cessé de soutenir votre association cette année, l'année dernière ou même avant. Quelle que soit la date, vous devez trouver des moyens de les contacter pour savoir pourquoi ils sont partis et comment les reconquérir. Visitez notre site Web pour obtenir une liste de conseils et de modèles de rédaction qui vous aideront à réengager les donateurs de votre organisation qui ont cessé de soutenir l'association.

Ne pas diversifier les sources de revenus

Une autre erreur commise par les organisations à but non lucratif en matière de collecte de fonds est de ne compter que sur une ou deux sources de revenus. Le nombre de sources de revenus qu'une association doit avoir dépend de sa situation financière, de sa mission et de ses objectifs. Les petites associations peuvent facilement tomber dans ce piège en raison de leur accès limité aux ressources et au personnel, mais vous ne pouvez pas supposer que les subventions et le financement d'événements suffiront.

‍

De nombreuses sources de revenus figurant sur cette liste ne nécessitent pas beaucoup de temps ou d'argent pour démarrer :

Dons individuels

Cotisations des membres

Revenu gagné

Campagnes de collecte de fonds en ligne

Dons jumelés

Engagement excessif en faveur de fonds restreints

Les fondations, les entreprises et les particuliers ont des intérêts de financement spécifiques qui ne répondent pas toujours aux besoins de votre organisation. Bien qu'il soit tentant de collecter des fonds pour des programmes populaires, vous devez également collecter suffisamment de fonds pour couvrir les frais administratifs, les frais de collecte de fonds et d'autres frais internes. Votre association a besoin de fonds non affectés pour couvrir ces dépenses.

Lors de la collecte de fonds, les organisations à but non lucratif doivent trouver un équilibre entre les fonds affectés et les fonds non affectés. Incluez le financement des programmes et les fonds opérationnels dans tous les documents de collecte de fonds et expliquez l'importance de ces deux types de fonds à vos donateurs.

Ignorer les lignes directrices juridiques et éthiques

L'IRS et votre État ont des directives et des restrictions strictes en matière de collecte de fonds à des fins non lucratives. Votre organisation doit se conformer à chacune de ces règles sous peine de perdre son statut d'exonération fiscale.

Conformité juridique pour la collecte de fonds

Les organisations à but non lucratif doivent respecter les règles et réglementations de l'IRS et de l'État en matière de collecte de fonds. Elles doivent également vérifier les règles de leur État en matière de sollicitation des donateurs et de tirage au sort. Voici les principaux domaines de conformité légale en matière de collecte de fonds que les organisations à but non lucratif doivent connaître.

Statut d'organisme à but non lucratif

Si vous souhaitez créer une association à but non lucratif, vous devez demander le statut d'exonération fiscale auprès de l' IRS. Les organisations à but non lucratif qui s'inscrivent sous la section 501c3 doivent être organisées et fonctionner exclusivement à des fins d'exonération fiscale, et aucun individu ne peut bénéficier des revenus de l'organisation à but non lucratif.

Les organisations 501c3 doivent être caritatives, religieuses, éducatives, scientifiques ou littéraires, ou elles doivent effectuer des tests de sécurité publique, encourager le sport amateur national ou international, ou prévenir la cruauté envers les enfants ou les animaux. Les organisations 501c3 ne peuvent pas participer à des discours ou à des activités partisanes. Elles ont également des possibilités limitées en matière de lobbying et ne peuvent intervenir dans des campagnes politiques sans mettre en péril leur statut d'exonération fiscale.

Politique en matière de conflits d'intérêts

L'IRS recommande aux organisations à but non lucratif de se doter d'une politique en matière de conflits d'intérêts afin de gérer et de divulguer les conflits potentiels entre les membres du conseil d'administration, le personnel et les bénévoles.

Inscription

Les États ont des règles et des réglementations différentes, mais la plupart des organisations à but non lucratif doivent s'enregistrer auprès de leur État avant de solliciter des dons. Vous devez consulter le bureau du secrétaire d'État de votre État pour vous assurer que vous respectez toutes les exigences.

Sollicitation

Après vous être enregistré auprès de votre État et avoir obtenu le statut d'organisme exonéré d'impôt, vous pouvez commencer à solliciter des dons auprès de particuliers, d'entreprises et de fondations. Dans ce cas, vous devez faire preuve d'une totale transparence quant à l'utilisation des fonds et indiquer si des biens ou des services ont été fournis en échange du don.

Par exemple, si votre organisation vend des billets pour un dîner ou collecte des fonds pour une vente aux enchères ou une tombola, vous devez informer les donateurs de la part de leur don qu'ils peuvent déduire de leurs impôts. Si la valeur d'un don est inférieure à la valeur de l'article ou du dîner, le don n'est pas déductible.

Tombolas et loteries

Chaque État et chaque communauté possède ses propres lois sur les tombolas et les loteries. Votre organisation doit faire preuve de diligence raisonnable pour connaître ces lois avant d'organiser un événement. De nombreuses collectivités locales exigent une licence avant d' organiser une tombola, une vente aux enchères ou une loterie.

Dons et remerciements

Lorsqu'elles collectent des dons, les organisations à but non lucratif doivent avoir des politiques d'acceptation des dons qui précisent les dons qu'elles peuvent accepter. Les organisations à but non lucratif doivent également disposer de politiques relatives à la confidentialité des données des donateurs et à la tenue des dossiers, afin de s'assurer qu'elles respectent les lois sur la protection des données et qu'elles conservent des données exactes pour les rapports financiers. Assurez-vous que tous les membres du conseil d'administration et du personnel connaissent et comprennent cette politique.

Après avoir reçu un don, votre organisation doit également envoyer des reçus fiscaux et des accusés de réception. La meilleure pratique consiste à envoyer un accusé de réception dans les 48 heures, mais des outils de collecte de fonds en ligne comme Zeffy permettent à votre organisation d'envoyer automatiquement des reçus fiscaux à vos donateurs.

Rapports financiers

Les organisations à but non lucratif sont tenues de déposer chaque année auprès de l'IRS le formulaire 990 ainsi que les quatre états financiers suivants :

État de la situation financière

État des activités

État des flux de trésorerie

État des dépenses fonctionnelles

Bien qu'il s'agisse de la seule obligation légale, les organisations à but non lucratif ont tout intérêt à communiquer ces rapports à leurs donateurs sur leur site web, dans les rapports annuels envoyés par la poste et sur les sites web externes d'évaluation des organisations à but non lucratif tels que Charity Navigator.

Commencez à collecter des fonds avec un logiciel de collecte de fonds gratuit

Alors que votre organisation à but non lucratif détermine l'idée de collecte de fonds qui lui convient le mieux - qu'il s'agisse d'une idée de collecte de fonds en ligne ou non - n'oubliez pas de diversifier votre calendrier de collecte de fonds et de ne pas concentrer tous vos efforts sur une seule idée.

Quelle que soit la taille de votre organisation, vous pouvez lancer plusieurs de ces idées de collecte de fonds avec peu ou pas d'argent.

Zeffy peut aider votre association à collecter des fonds en ligne par le biais de dons individuels, de campagnes de collecte de fonds de pair à pair, de commerce électronique, de tirages au sort et de loteries.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les idées de collecte de fonds les plus rentables ? La rentabilité des idées de collecte de fonds dépend de la taille de votre organisation, de ses ressources et de l'étendue de sa base de donateurs. L'idée de collecte de fonds suivante exige que les membres du conseil d'administration et le personnel établissent des relations, mais elle est réalisable quelle que soit la taille de l'organisation.

Sollicitation des grands donateurs

La principale raison pour laquelle les organisations à but non lucratif doivent prospecter et solliciter les grands donateurs est qu'ils peuvent financer des projets à eux seuls. Les grands donateurs peuvent apporter des contributions importantes à votre organisation, de l'ordre de 100 000 dollars à un million de dollars. Avec ce financement à portée de main, votre organisation peut apporter des changements immédiats à vos programmes. Si vous avez la chance d'avoir des relations avec plusieurs de ces donateurs, vous pouvez financer la plupart de vos besoins financiers et développer votre organisation.

Quel est le moyen le plus rapide de collecter des fonds ? La sollicitation de grands donateurs nécessite l'établissement de relations, ce qui prend du temps. Si vous avez besoin d'une source de revenus plus rapide, il existe d'autres options.

Campagnes de crowdfunding et de peer-to-peer

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser des outils de donation en ligne, comme une page de donation en ligne, pour collecter rapidement des fonds par le biais de campagnes de crowdfunding et de peer-to-peer avec l'aide de leurs sympathisants. Si votre association collecte des fonds pour un programme ou un projet spécifique (comme une campagne d'investissement), veillez à en communiquer les détails à votre public et à fournir aux collecteurs de fonds des mises à jour qu'ils pourront partager avec leurs amis et leur famille afin d'encourager une plus grande participation. Les organisations peuvent immédiatement collecter des fonds dans le cadre de ces campagnes.

Combien un organisme à but non lucratif doit-il consacrer à la collecte de fonds ? Les donateurs sont attentifs au montant que les organisations consacrent aux frais d'administration et de collecte de fonds ; il est donc essentiel de maintenir ces dépenses à un niveau minimum. Il est recommandé aux organisations à but non lucratif de consacrer 10 à 20 % de leur budget total aux dépenses liées à la collecte de fonds.

‍

Comment puis-je collecter une somme d'argent importante ? Les organisations à but non lucratif peuvent collecter d'importantes sommes d'argent de différentes manières. En fonction des ressources de votre organisation, de sa base de donateurs et de sa capacité à toucher un public plus large, vous pouvez collecter des sommes importantes grâce à des événements de collecte de fonds, des campagnes en ligne, des sollicitations auprès de grands donateurs et des sources de revenus gagnés.

Comment puis-je collecter des fonds sans vendre quoi que ce soit ? Il existe de nombreuses façons de collecter des fonds sans vendre de produit. Les dons individuels effectués à l'aide d'un formulaire de don en ligne, les parrainages d'entreprises et les subventions n'exigent aucune contrepartie.

‍