Collecte de fonds sans frais pour les services de pompiers volontaires

Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les services de pompiers volontaires ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les services de pompiers volontaires. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, ni de coûts cachés. Nous finançons nos services grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission, à savoir conserver plus d'argent dans les mains d'organisations à but non lucratif comme la vôtre. Il n'y a donc pas de piège !

Les services de pompiers volontaires peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les services de pompiers volontaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, gérer les dons récurrents et vendre des billets d'événements, sans aucun frais. Chaque dollar et chaque centime donnés servent directement à soutenir vos opérations vitales de secours et de lutte contre l'incendie.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les services de pompiers volontaires peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les services de pompiers volontaires peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour votre gala annuel ou votre dîner de collecte de fonds, et même mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy couvre tous vos besoins en matière de collecte de fonds, simplifiant votre travail pour que vous puissiez vous concentrer sur votre mission essentielle.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services de pompiers volontaires ?

Zeffy est le meilleur choix pour les services de pompiers volontaires qui veulent une plateforme de collecte de fonds vraiment 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent inclure des frais de traitement ou d'autres coûts cachés, Zeffy garantit que chaque dollar collecté est directement reversé à votre service. Ce modèle sans frais permet non seulement de maximiser vos fonds, mais aussi d'établir une relation de confiance avec vos donateurs, ce qui vous permet de vous concentrer pleinement sur votre mission de services d'urgence.