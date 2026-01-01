Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre service de lutte contre les incendies - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les services de pompiers volontaires, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Volunteer Fire Departments

Collecte de fonds sans frais pour les services de pompiers volontaires

Comment Zeffy aide les services de pompiers volontaires à collecter des fonds

Les services de pompiers volontaires utilisent Zeffy pour tout financer, du fonds pour l'équipement de sécurité à la vente aux enchères des héros et des tuyaux, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Le Fonds pour la sécurité

Collectez des dons ponctuels pour acheter de nouveaux équipements de protection et appareils respiratoires, afin de garantir la sécurité de votre équipe tout en protégeant la communauté.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Club du bouclier mensuel des pompiers

Créez un flux de revenus fiable en invitant les sympathisants à s'engager à faire un petit don mensuel pour couvrir les coûts des services publics, de l'entretien et du carburant de la station.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi "Escalader pour le courage

Encourager les membres de la communauté et les pompiers à créer des pages personnelles de collecte de fonds liées à un événement de montée des marches, afin de favoriser le soutien de pair à pair pour l'achat de nouveaux équipements.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Petit-déjeuner aux crêpes à l'occasion de la journée portes ouvertes de la gare

Vendez des billets en ligne pour un petit-déjeuner familial à la caserne, avec des visites, des démonstrations et des activités de financement.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="raffle"

Tirage au sort de casques rouges

Collectez des fonds en vendant des billets de tombola pour des prix offerts, allant de paniers-cadeaux à des forfaits d'expériences locales, le tout géré en ligne sans frais.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Vente aux enchères silencieuse Heroes & Hoses

Organisez une vente aux enchères silencieuse, virtuelle ou en personne, avec des objets et des expériences offerts, en mettant les enchérisseurs en concurrence pour soutenir les projets de la station.

data-usecase-cta="vente aux enchères"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectée par votre service d'incendie.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🚒 4 jeux d'équipement d'intervention

Pour que nos volontaires restent protégés et prêts à répondre à chaque appel

__wf_reserved_inherit

🎓 Formation avancée pour 25 volontaires

Donner à l'équipe des compétences essentielles pour sauver des vies et prévenir des blessures

__wf_reserved_inherit

🛡️ Installation de détecteurs de fumée dans 100 foyers

Permettre aux familles de bénéficier d'une alerte précoce et d'une tranquillité d'esprit

__wf_reserved_inherit

📸 Une caméra thermique

Aider les équipes à localiser rapidement les points chauds pour des sauvetages plus sûrs

__wf_reserved_inherit

Carburant pour 10 interventions d'urgence

Veiller à ce que le camion soit prêt à partir lorsque chaque seconde compte

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Les services de pompiers volontaires

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Services de pompiers volontaires

🚒 Hydrant Selfie Hunt

Les supporters trouvent des bouches d'incendie peintes, prennent des selfies, les publient avec votre hashtag et collectent des parrainages par photo pour financer la modernisation de l'équipement.

🍔 Grill & Give Block Party

Organisez un barbecue de quartier avec vente de billets, démonstrations de pompiers, jeux et tirage au sort pour renforcer les liens communautaires et collecter des fonds.

🏃 Summer Fire Crew 5K

Les participants courent ou marchent un 5 km à n'importe quel moment de l'été, partagent leur temps d'arrivée en ligne et recueillent des promesses de dons par kilomètre pour soutenir votre station.

🍦 Des glaces pour les héros

Associez-vous à un marchand de glaces local pour organiser une journée de dégustation de glaces, dont les recettes permettent d'acheter des équipements et de financer la formation indispensable des pompiers.

📸 Calendrier photo des pompiers

Vendre des calendriers 2026 à l'effigie des pompiers volontaires et des monuments locaux. Lancer des précommandes en été pour augmenter les fonds en début d'année.

🎟️ Tombola estivale "Safety First

Vendez des billets de tombola en ligne et lors d'événements, offrez des prix offerts par des entreprises locales et utilisez les recettes pour installer des détecteurs de fumée.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 services de pompiers volontaires gratuits Services de pompiers volontaires idées de collecte de fonds

Tous les articles service d'incendie idées de collecte de fonds

Principales subventions pour services de pompiers volontaires en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre service d'incendie. Ces options sont un bon point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subvention de la Fondation pour la sécurité publique Firehouse Subs

Fondation pour la sécurité publique Firehouse Subs

Jusqu'à 40 000

Elle soutient les initiatives en matière de sécurité publique et les candidatures seront ouvertes à partir du 10 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions de la task-force TIME

Groupe de travail TIME

Non spécifié

Soutient des initiatives dont la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 septembre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subvention de la Fondation pour la sécurité publique Firehouse Subs (T1 2026)

Fondation pour la sécurité publique Firehouse Subs

Jusqu'à 40 000

Elle soutient les initiatives en matière de sécurité publique et les candidatures seront ouvertes à partir du 9 octobre 2025.

Postuler

En savoir plus service d'incendie subventions

Principales entreprises qui font des dons aux services de pompiers volontaires en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre corps de sapeurs-pompiers ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

State Farm

Accorde des subventions aux services de pompiers volontaires pour l'achat d'équipements essentiels afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité des pompiers.

Prendre contact

Fondation pour la sécurité publique Firehouse Subs

Finance l'équipement et le soutien des organisations de sécurité publique, y compris les services d'incendie.

Prendre contact

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

FirstNet (construit avec AT&T)

Fournit un réseau sans fil dédié aux premiers intervenants, y compris les pompiers volontaires.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les services de pompiers volontaires ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les services de pompiers volontaires. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, ni de coûts cachés. Nous finançons nos services grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission, à savoir conserver plus d'argent dans les mains d'organisations à but non lucratif comme la vôtre. Il n'y a donc pas de piège !

Les services de pompiers volontaires peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les services de pompiers volontaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, gérer les dons récurrents et vendre des billets d'événements, sans aucun frais. Chaque dollar et chaque centime donnés servent directement à soutenir vos opérations vitales de secours et de lutte contre l'incendie.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les services de pompiers volontaires peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les services de pompiers volontaires peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour votre gala annuel ou votre dîner de collecte de fonds, et même mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy couvre tous vos besoins en matière de collecte de fonds, simplifiant votre travail pour que vous puissiez vous concentrer sur votre mission essentielle.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services de pompiers volontaires ?

Zeffy est le meilleur choix pour les services de pompiers volontaires qui veulent une plateforme de collecte de fonds vraiment 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent inclure des frais de traitement ou d'autres coûts cachés, Zeffy garantit que chaque dollar collecté est directement reversé à votre service. Ce modèle sans frais permet non seulement de maximiser vos fonds, mais aussi d'établir une relation de confiance avec vos donateurs, ce qui vous permet de vous concentrer pleinement sur votre mission de services d'urgence.

Comment obtenir un financement pour...

Lions Clubs
Jardins communautaires
Logement de transition pour les femmes
YMCA
Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme
Les crèches et les garderies
Services sociaux
Les vétérans
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Refuges pour les victimes de violences domestiques
Refuges pour femmes
Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Habitat pour l'humanité
Clubs d'action communautaire
Clubs Kiwanis
Clubs Rotary
Initiatives en matière de logement abordable
Programmes de formation professionnelle
Organisations de recherche et de sauvetage
Services d'aide aux victimes
Centres communautaires
Établissements de vie assistée pour personnes âgées
Accueil familial et agences de protection de l'enfance
Refuges pour sans-abri
Banques alimentaires
Services à la personne

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.