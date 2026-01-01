Collecte de fonds sans frais pour les services de pompiers volontaires

data-usecase-icon="donation_form"
Le Fonds pour la sécurité
Collectez des dons ponctuels pour acheter de nouveaux équipements de protection et appareils respiratoires, afin de garantir la sécurité de votre équipe tout en protégeant la communauté.
Club du bouclier mensuel des pompiers
Créez un flux de revenus fiable en invitant les sympathisants à s'engager à faire un petit don mensuel pour couvrir les coûts des services publics, de l'entretien et du carburant de la station.
Défi "Escalader pour le courage
Encourager les membres de la communauté et les pompiers à créer des pages personnelles de collecte de fonds liées à un événement de montée des marches, afin de favoriser le soutien de pair à pair pour l'achat de nouveaux équipements.
Petit-déjeuner aux crêpes à l'occasion de la journée portes ouvertes de la gare
Vendez des billets en ligne pour un petit-déjeuner familial à la caserne, avec des visites, des démonstrations et des activités de financement.
Tirage au sort de casques rouges
Collectez des fonds en vendant des billets de tombola pour des prix offerts, allant de paniers-cadeaux à des forfaits d'expériences locales, le tout géré en ligne sans frais.
Vente aux enchères silencieuse Heroes & Hoses
Organisez une vente aux enchères silencieuse, virtuelle ou en personne, avec des objets et des expériences offerts, en mettant les enchérisseurs en concurrence pour soutenir les projets de la station.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🚒 4 jeux d'équipement d'intervention
Pour que nos volontaires restent protégés et prêts à répondre à chaque appel
🎓 Formation avancée pour 25 volontaires
Donner à l'équipe des compétences essentielles pour sauver des vies et prévenir des blessures
🛡️ Installation de détecteurs de fumée dans 100 foyers
Permettre aux familles de bénéficier d'une alerte précoce et d'une tranquillité d'esprit
📸 Une caméra thermique
Aider les équipes à localiser rapidement les points chauds pour des sauvetages plus sûrs
Carburant pour 10 interventions d'urgence
Veiller à ce que le camion soit prêt à partir lorsque chaque seconde compte
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Les services de pompiers volontaires
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Services de pompiers volontaires
🚒 Hydrant Selfie Hunt
Les supporters trouvent des bouches d'incendie peintes, prennent des selfies, les publient avec votre hashtag et collectent des parrainages par photo pour financer la modernisation de l'équipement.
🍔 Grill & Give Block Party
Organisez un barbecue de quartier avec vente de billets, démonstrations de pompiers, jeux et tirage au sort pour renforcer les liens communautaires et collecter des fonds.
🏃 Summer Fire Crew 5K
Les participants courent ou marchent un 5 km à n'importe quel moment de l'été, partagent leur temps d'arrivée en ligne et recueillent des promesses de dons par kilomètre pour soutenir votre station.
🍦 Des glaces pour les héros
Associez-vous à un marchand de glaces local pour organiser une journée de dégustation de glaces, dont les recettes permettent d'acheter des équipements et de financer la formation indispensable des pompiers.
📸 Calendrier photo des pompiers
Vendre des calendriers 2026 à l'effigie des pompiers volontaires et des monuments locaux. Lancer des précommandes en été pour augmenter les fonds en début d'année.
🎟️ Tombola estivale "Safety First
Vendez des billets de tombola en ligne et lors d'événements, offrez des prix offerts par des entreprises locales et utilisez les recettes pour installer des détecteurs de fumée.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 services de pompiers volontaires gratuits Services de pompiers volontaires idées de collecte de fonds
Principales subventions pour services de pompiers volontaires en 2025
Subvention de la Fondation pour la sécurité publique Firehouse Subs
Fondation pour la sécurité publique Firehouse Subs
Jusqu'à 40 000
Elle soutient les initiatives en matière de sécurité publique et les candidatures seront ouvertes à partir du 10 juillet 2025.
Subventions de la task-force TIME
Groupe de travail TIME
Non spécifié
Soutient des initiatives dont la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 septembre 2025.
Subvention de la Fondation pour la sécurité publique Firehouse Subs (T1 2026)
Fondation pour la sécurité publique Firehouse Subs
Jusqu'à 40 000
Elle soutient les initiatives en matière de sécurité publique et les candidatures seront ouvertes à partir du 9 octobre 2025.
Principales entreprises qui font des dons aux services de pompiers volontaires en 2025
State Farm
Accorde des subventions aux services de pompiers volontaires pour l'achat d'équipements essentiels afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité des pompiers.
Fondation pour la sécurité publique Firehouse Subs
Finance l'équipement et le soutien des organisations de sécurité publique, y compris les services d'incendie.
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
FirstNet (construit avec AT&T)
Fournit un réseau sans fil dédié aux premiers intervenants, y compris les pompiers volontaires.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les services de pompiers volontaires ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les services de pompiers volontaires. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, ni de coûts cachés. Nous finançons nos services grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission, à savoir conserver plus d'argent dans les mains d'organisations à but non lucratif comme la vôtre. Il n'y a donc pas de piège !
Les services de pompiers volontaires peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les services de pompiers volontaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, gérer les dons récurrents et vendre des billets d'événements, sans aucun frais. Chaque dollar et chaque centime donnés servent directement à soutenir vos opérations vitales de secours et de lutte contre l'incendie.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les services de pompiers volontaires peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les services de pompiers volontaires peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour votre gala annuel ou votre dîner de collecte de fonds, et même mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy couvre tous vos besoins en matière de collecte de fonds, simplifiant votre travail pour que vous puissiez vous concentrer sur votre mission essentielle.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les services de pompiers volontaires ?
Zeffy est le meilleur choix pour les services de pompiers volontaires qui veulent une plateforme de collecte de fonds vraiment 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent inclure des frais de traitement ou d'autres coûts cachés, Zeffy garantit que chaque dollar collecté est directement reversé à votre service. Ce modèle sans frais permet non seulement de maximiser vos fonds, mais aussi d'établir une relation de confiance avec vos donateurs, ce qui vous permet de vous concentrer pleinement sur votre mission de services d'urgence.