Conservez 100 % des dons de vos anciens combattants - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les vétérans, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Veterans

Collecte de fonds sans frais pour les anciens combattants

Comment Zeffy aide les vétérans à collecter des fonds

Les anciens combattants utilisent Zeffy pour tout financer, depuis les appels de secours en cas de crise jusqu'aux cercles d'entraide des anciens combattants, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Appel à l'aide de l'opération Homefront

Lancez une campagne urgente avec un formulaire de don personnalisé pour soutenir les vétérans en crise dans tout le pays, en collectant des fonds essentiels rapidement et sans frais.

Défi "Peer-to-Peer" de la course d'honneur

Mobiliser les supporters pour qu'ils courent des 5 km et collectent des fonds par le biais de pages personnalisées, en amplifiant la portée et en engageant de nouveaux réseaux de donateurs.

Soirée de gala Stars & Stripes

Vendez des billets pour un élégant dîner de gala qui soutient des programmes de bourses pour les anciens combattants et des événements communautaires, en suivant les RSVP et les paiements de manière transparente.

Boutique en ligne Patriot Pride

Proposer des vêtements et des souvenirs à l'effigie de la marque dans une vitrine gratuite afin que les sympathisants puissent afficher leur fierté et mobiliser des fonds pour les services aux anciens combattants.

Vente aux enchères silencieuse de souvenirs de service

Organisez une vente aux enchères silencieuse d'objets militaires et d'expériences uniques, en proposant aux donateurs des articles exclusifs tout en maximisant les recettes.

Cercle de soutien aux anciens combattants

Mettre en place un programme de dons mensuels avec des avantages progressifs et des rapports d'impact réguliers, afin d'assurer une base de financement fiable pour le soutien continu des anciens combattants.

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ que votre ancien combattant recueille.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏕️ Une retraite de bien-être d'un week-end pour 10 vétérans

Guérir du stress du champ de bataille et développer la camaraderie

🎖️ 50 séances de thérapie pour le syndrome de stress post-traumatique

Fournir à nos héros un soutien crucial en matière de santé mentale

🍲 500 repas chauds à la cuisine communautaire des vétérans

Nourrir le corps et remonter le moral chaque jour

🎓 5 bourses de formation professionnelle

Donner aux anciens combattants les moyens d'acquérir de nouvelles compétences pour une carrière civile réussie

🚌 20 trajets aller-retour pour se rendre à des rendez-vous médicaux

Supprimer les obstacles au transport pour accéder aux soins essentiels

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les vétérans

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Les vétérans

🎖 Marathon des pas de héros

Les supporters parcourent des kilomètres en juillet en l'honneur des anciens combattants ; les sponsors s'engagent pour chaque kilomètre. Les sponsors s'engagent à parcourir un kilomètre. Ils partagent les classements et les étapes en ligne pour stimuler l'esprit de communauté et les fonds.

🍔 Patriot Grill Cookout

Organisez un barbecue le 4 juillet avec des jeux, des tickets repas et une tombola. Faites participer les familles à votre centre vétérinaire tout en collectant des fonds et en renforçant le soutien local.

🇺🇸 Tournoi de pêche de la liberté

Les équipes paient des droits d'entrée et rassemblent des sponsors par prise lors d'un derby organisé le week-end de juin. Offrir des prix et une couverture médiatique locale pour augmenter les dons et la visibilité.

📸 #VetVoices Story Challenge

Une campagne Instagram de 30 jours au mois d'août où les followers postent des histoires d'anciens combattants, taguent des amis et font des dons via des CTA liés, suscitant un engagement viral et des dons par les pairs.

🌽 Classique de Cornhole de la Communauté

Organisez un tournoi estival de cornhole dans le parc avec des frais d'inscription, des stands de sponsors et des ventes de concessions. Cette activité est idéale pour les familles qui souhaitent jouer et soutenir les anciens combattants.

🎵 Concert d'été Salute

S'associer avec des groupes locaux pour un spectacle en plein air au mois d'août. Vendez des billets, des rencontres VIP avec les vétérans, des stands de vendeurs et des stations de dons pour maximiser les recettes.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Anciens combattants idées de collecte de fonds

Parcourir tous les vétérans idées de collecte de fonds

Principales subventions pour vétérans en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre vétéran. Ces options sont un excellent point de départ.

Programme de subventions pour les sports adaptés de la VA

Département américain des affaires des anciens combattants (VA)

Jusqu'à 16 millions de dollars

Ce programme soutient les organisations communautaires qui proposent des sports adaptés et des programmes de loisirs thérapeutiques aux anciens combattants handicapés et aux militaires en service actif. Date limite de dépôt des demandes : 2 juillet 2025.

Postuler

Fondation du groupe Cigna Subventions pour la santé mentale et la stabilité du logement des anciens combattants

Fondation du groupe Cigna

3 millions de dollars

Ce programme soutient les organisations à but non lucratif qui s'occupent de la santé mentale et de la stabilité du logement pour les anciens combattants. La date limite de dépôt des candidatures est le 7 août 2025.

Postuler

Subventions de la Fondation VFW

Fondation VFW

Non spécifié

Soutient les initiatives en faveur des anciens combattants et des communautés militaires ; ouverture en septembre 2025.

Postuler

Subventions de la Fondation VFW

Fondation VFW

Non spécifié

Soutient les initiatives en faveur des anciens combattants et des communautés militaires ; ouverture en septembre 2025.

Postuler

En savoir plus vétéran subventions

Principales entreprises qui font des dons aux aux anciens combattants en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre ancien combattant ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

Walmart

soutient les causes des anciens combattants par le biais des programmes Spark Good.

Prendre contact

DAV (Disabled American Veterans)

S'associe à des entreprises pour soutenir les vétérans par le biais de dons, de parrainages et de marketing de cause.

Prendre contact

Projet du guerrier blessé (WWP)

Les entreprises partenaires apportent un soutien financier aux programmes et services destinés aux vétérans blessés.

Prendre contact

Fondation Gary Sinise

Soutient les anciens combattants, les premiers intervenants et leurs familles.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les vétérans ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations d'anciens combattants ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous maintenons la gratuité en offrant aux donateurs la possibilité de laisser un pourboire s'ils souhaitent soutenir notre mission, qui consiste à vous aider à conserver chaque dollar. C'est aussi simple que ça en a l'air, il n'y a pas de piège !

Les vétérans peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les organisations d'anciens combattants peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, des frais d'inscription à des événements et même mettre en place des plans de dons récurrents, le tout sans frais. Chaque centime versé va directement à votre mission, en soutenant ceux qui ont servi.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les vétérans peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les organisations d'anciens combattants peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des programmes de dons récurrents. La plateforme tout-en-un de Zeffy facilite l'organisation de ces campagnes, ce qui vous permet d'obtenir plus de soutien pour votre mission.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les vétérans ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite pour les organisations d'anciens combattants. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que chaque centime collecté va à votre cause, ce qui renforce la confiance des donateurs et maximise l'impact.

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
