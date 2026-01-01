Collecte de fonds sans frais pour les anciens combattants

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Les vétérans

🎖 Marathon des pas de héros

Les supporters parcourent des kilomètres en juillet en l'honneur des anciens combattants ; les sponsors s'engagent pour chaque kilomètre. Les sponsors s'engagent à parcourir un kilomètre. Ils partagent les classements et les étapes en ligne pour stimuler l'esprit de communauté et les fonds.

‍

🍔 Patriot Grill Cookout

Organisez un barbecue le 4 juillet avec des jeux, des tickets repas et une tombola. Faites participer les familles à votre centre vétérinaire tout en collectant des fonds et en renforçant le soutien local.

‍

🇺🇸 Tournoi de pêche de la liberté

Les équipes paient des droits d'entrée et rassemblent des sponsors par prise lors d'un derby organisé le week-end de juin. Offrir des prix et une couverture médiatique locale pour augmenter les dons et la visibilité.

‍

📸 #VetVoices Story Challenge

Une campagne Instagram de 30 jours au mois d'août où les followers postent des histoires d'anciens combattants, taguent des amis et font des dons via des CTA liés, suscitant un engagement viral et des dons par les pairs.

‍

🌽 Classique de Cornhole de la Communauté

Organisez un tournoi estival de cornhole dans le parc avec des frais d'inscription, des stands de sponsors et des ventes de concessions. Cette activité est idéale pour les familles qui souhaitent jouer et soutenir les anciens combattants.

‍

🎵 Concert d'été Salute

S'associer avec des groupes locaux pour un spectacle en plein air au mois d'août. Vendez des billets, des rencontres VIP avec les vétérans, des stands de vendeurs et des stations de dons pour maximiser les recettes.

‍