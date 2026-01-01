Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif de développement de la main d'œuvre ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif de développement de la main d'œuvre ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement, et vous ne trouverez aucun coût caché. Nous parvenons à rester gratuits grâce aux conseils optionnels de généreux donateurs qui croient en notre mission de soutenir des organisations comme la vôtre en gardant chaque dollar collecté pour l'usage auquel il est destiné. Il n'y a pas de piège, juste un moyen simple de collecter des fonds sans perdre d'argent.

Les associations de développement de la main-d'œuvre peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons spécifiques ?

Absolument ! Les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre peuvent utiliser Zeffy pour collecter toutes sortes de dons, qu'il s'agisse de dons généraux, de ventes de billets pour des événements ou de la mise en place de plans de dons récurrents. Et n'oubliez pas que vous ne payez pas de frais, ce qui garantit que chaque don est utilisé comme prévu, en soutenant directement votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds ! Cela inclut les collectes de fonds de pair à pair, les événements avec billetterie et les campagnes de dons récurrents. Zeffy soutient vos efforts créatifs de collecte de fonds en facilitant l'organisation et l'exécution sans craindre de perdre des fonds à cause des frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre ?

Zeffy est le meilleur choix pour les organisations à but non lucratif de développement de la main d'œuvre, car c'est la seule plateforme qui soit vraiment 100% gratuite. Nous ne facturons pas de frais de plateforme ou de transaction, ce qui signifie qu'une plus grande partie de l'argent que vous collectez va directement à votre mission. Notre modèle sans frais vous permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de gagner la confiance de vos donateurs, car ils savent que chaque centime va là où il est le plus nécessaire.