data-usecase-icon="donation_form"
Campagne de bourses d'études "Combler le fossé des compétences
Utilisez un formulaire de don personnalisé pour collecter des fonds destinés à financer des bourses d'études permettant à des adultes à faibles revenus de s'inscrire à une formation professionnelle - 100 % des dons vont directement aux étudiants.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Career Champions Monthly Giving Club
Encouragez les sympathisants à s'engager à faire des dons mensuels pour soutenir les programmes de formation à long terme et les services de placement grâce à des dons récurrents automatiques et sans frais.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Poussée de collecte de fonds par les pairs des anciens élèves
Permettre aux diplômés des programmes de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de mobiliser leurs réseaux pour soutenir les nouvelles cohortes entrant dans les programmes de formation professionnelle.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Gala annuel de préparation à l'emploi
Vendez des billets pour un dîner de gala présentant des orateurs principaux et des exemples de réussite de stagiaires, en gérant les RSVP et les paiements entièrement en ligne.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="raffle"
Tombola de la rentrée
Organisez une tombola offrant des kits d'outils professionnels et des appareils technologiques afin de collecter des fonds pour l'achat de fournitures et de matériel scolaire.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Parrainage d'un employeur Vente aux enchères silencieuse
Recueillez des dons en nature auprès d'entreprises locales et laissez les supporters enchérir silencieusement en ligne ou lors de votre dîner de collecte de fonds afin d'augmenter les ressources du programme.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
👷♂️ 5 bourses complètes pour la certification professionnelle
Les participants acquièrent ainsi des qualifications demandées sans obstacles financiers.
🖥️ 10 ordinateurs portables pour la formation à distance et la recherche d'emploi
Veiller à ce que chacun dispose de la technologie nécessaire pour apprendre et appliquer
50 séances individuelles de coaching en matière de CV et d'entretiens d'embauche
Renforcer la confiance et les compétences pour décrocher le premier emploi
🚗 Allocations de transport pour 25 stagiaires
Suppression des frais de transport pour que personne ne manque la classe
🎓 3 stands de salon de l'emploi lors d'expositions communautaires
Mise en relation directe des demandeurs d'emploi avec les employeurs dans des domaines en plein essor
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
🍔 Skills & Grills Cook-Off
Organisez un barbecue communautaire où les équipes s'affrontent et où les invités votent pour des dons destinés à financer des programmes de formation professionnelle.
🚐 Visite d'un atelier mobile
Equipez une camionnette de mini-stations de formation, puis vendez des parrainages et des places pour les participants lorsque vous faites le tour des quartiers pour animer des ateliers sur les carrières.
📹 Career Reels Challenge
Inviter les sympathisants à publier des vidéos de conseils sur les carrières dans la trentaine ; les dons permettent de voter pour les vidéos préférées. Sensibilisez les gens aux compétences et augmentez les dons de pair à pair.
🧗♀️ Grimper pour les carrières
Les participants s'attaquent à un parcours de cordes ou à un mur d'escalade et collectent des promesses de dons pour chaque pied gravi. Les fonds permettent d'alimenter votre prochaine cohorte de stagiaires.
Croisière Mentor au coucher du soleil
Prenez le large lors d'une croisière de réseautage en bateau. Les billets mettent en relation les mentors, les stagiaires et les donateurs tout en collectant des fonds pour les programmes de mentorat.
🌳 Skills in the Park
Organisez une exposition de compétences en plein air dans le parc. Les visiteurs achètent des jetons de vote pour soutenir les démonstrations de leurs stagiaires préférés et vos programmes de formation.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organisations gratuites Développement de la main-d'œuvre idées de collecte de fonds
Principales subventions pour les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre en 2025
Opportunité de financement pour l'éducation et le développement des compétences en matière de cybersécurité
NIST
Jusqu'à 200 000
Cette opportunité de financement du NIST soutient les alliances régionales pour l'éducation à la cybersécurité et le développement de la main-d'œuvre, avec une date limite fixée au 1er juillet 2025.
Exercice 2026 Sous-officier innovant du pré-ETS
Département du travail et du développement de la main-d'œuvre du New Jersey
Non spécifié
Le ministère du travail et du développement de la main-d'œuvre du New Jersey (NJ Department of Labor & Workforce Development) lance un appel à candidatures pour des services de transition vers l'emploi (Pre-ETS) destinés aux étudiants handicapés, avec une date limite fixée au 22 juillet 2025.
Demandes de propositions ouvertes de la Fondation William Penn (RFP)
Fondation William Penn
Non spécifié
La Fondation William Penn a lancé des appels d'offres avec des échéances proches, dont une le 25 juillet 2025, pour diverses initiatives.
Mini-subventions NRPA
Association nationale des parcs et loisirs (NRPA)
Jusqu'à 10 000
La NRPA offre des mini-subventions d'un montant maximal de 10 000 dollars, sans contrepartie, à échéance du 25 juillet 2025, pour des projets soutenant le secteur des parcs et des loisirs.
Principales entreprises qui font des dons à organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre en 2025
Walmart
Soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes communautaires.
Banque d'Amérique
Soutient la mobilité économique et le développement du leadership des organisations à but non lucratif par le biais de subventions et de programmes.
Southwest Airlines
Elle fait des dons caritatifs à des organisations à but non lucratif qui se concentrent sur le développement de la main-d'œuvre, la diversité, l'équité et l'inclusion.
Microsoft
Elle donne aux personnes et aux organisations les moyens d'agir en leur fournissant la technologie et les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif de développement de la main d'œuvre ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif de développement de la main d'œuvre ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement, et vous ne trouverez aucun coût caché. Nous parvenons à rester gratuits grâce aux conseils optionnels de généreux donateurs qui croient en notre mission de soutenir des organisations comme la vôtre en gardant chaque dollar collecté pour l'usage auquel il est destiné. Il n'y a pas de piège, juste un moyen simple de collecter des fonds sans perdre d'argent.
Les associations de développement de la main-d'œuvre peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons spécifiques ?
Absolument ! Les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre peuvent utiliser Zeffy pour collecter toutes sortes de dons, qu'il s'agisse de dons généraux, de ventes de billets pour des événements ou de la mise en place de plans de dons récurrents. Et n'oubliez pas que vous ne payez pas de frais, ce qui garantit que chaque don est utilisé comme prévu, en soutenant directement votre cause.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds ! Cela inclut les collectes de fonds de pair à pair, les événements avec billetterie et les campagnes de dons récurrents. Zeffy soutient vos efforts créatifs de collecte de fonds en facilitant l'organisation et l'exécution sans craindre de perdre des fonds à cause des frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre ?
Zeffy est le meilleur choix pour les organisations à but non lucratif de développement de la main d'œuvre, car c'est la seule plateforme qui soit vraiment 100% gratuite. Nous ne facturons pas de frais de plateforme ou de transaction, ce qui signifie qu'une plus grande partie de l'argent que vous collectez va directement à votre mission. Notre modèle sans frais vous permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de gagner la confiance de vos donateurs, car ils savent que chaque centime va là où il est le plus nécessaire.