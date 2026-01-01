Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour YMCA ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les YMCA ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, ni de coûts cachés. Nous y parvenons grâce aux conseils facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de piège !

La YMCA peut-elle utiliser Zeffy pour collecter des dons dans le cadre de ses programmes ?

Absolument ! Le YMCA peut utiliser Zeffy pour collecter les dons aux programmes, les cotisations des membres, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar versé par vos donateurs est directement affecté à vos programmes et services.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les YMCA peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Le YMCA peut mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair, organiser des événements payants et mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien constant. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy dispose des outils nécessaires pour soutenir la mission de votre organisation.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour YMCA ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les YMCA. Contrairement à d'autres plateformes qui intègrent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous veillons à ce que chaque centime collecté soutienne vos programmes. Cela signifie plus de fonds pour votre cause et une plus grande confiance de la part de vos donateurs - pas de petits caractères, pas de soucis.