Camp Scholarship Fund Drive (campagne de collecte de fonds pour les bourses d'études)
Soutenez les enfants défavorisés qui participent aux camps d'été du YMCA grâce à un formulaire de don en ligne facile à remplir. Mettez en avant l'impact des bourses pour inspirer les donateurs et faites en sorte que les fonds circulent sans frais.
Cercle des donateurs mensuels
Créez une source de financement fiable en invitant les donateurs à contribuer mensuellement aux programmes du YMCA. Automatisez les dons et renforcez l'engagement grâce à des options de dons récurrents.
Course de printemps 5K
Vendez des billets et des inscriptions pour votre course fun YMCA afin de stimuler l'engagement de la communauté et de collecter des fonds pour les installations locales. Suivez les participants et les paiements de manière transparente.
Défi aux pairs Swim-A-Thon
Permettez aux participants de recueillir des promesses de dons par tour de nage, en tirant parti de leurs réseaux personnels pour étendre la portée de votre YMCA. Les participants partagent des pages personnalisées pour stimuler une compétition amicale.
Vente aux enchères silencieuse du gala annuel
Organisez une vente aux enchères silencieuse lors de votre gala de collecte de fonds du YMCA - recueillez les offres en ligne et affichez les mises à jour en temps réel. Maximisez les dons en présentant des expériences et des articles donnés.
Magasin en ligne Spirit Wear
Offrez des t-shirts, des bouteilles d'eau et des chandails à capuchon portant la marque du YMCA dans une boutique en ligne sans frais. Permettez à vos supporters d'afficher leur fierté tout en finançant les programmes pour les jeunes et la modernisation des installations.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎓 10 bourses de camp d'été pour les jeunes
Pour que chaque enfant puisse explorer, apprendre et s'épanouir en pleine nature
🏊 125 leçons de natation pour les enfants
Renforcer les compétences en matière de sécurité aquatique et la confiance en soi, course par course
⚽ Matériel et uniformes pour 50 jeunes athlètes
Veiller à ce que chaque joueur se sente fier, préparé et fasse partie de l'équipe
📚 Kits STEM pour 100 participants aux activités extrascolaires
Susciter la curiosité et l'apprentissage pratique dans le domaine des sciences et des technologies
🏋️ 25 abonnements de fitness pour les jeunes ou les familles
Ouvrir les portes de la santé, du bien-être et du soutien communautaire
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les YMCA
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les YMCA
🏊♂️ Splash & Swim-A-Thon
Rejoignez les nageurs qui collectent des dons pour chaque tour de piste, afin de promouvoir la santé de la communauté et de financer les piscines et les cours de natation du YMCA.
🍦 Soirée glaces "Chill & Donate" (froid et don)
Rassemblez les familles autour de délicieuses friandises, de jeux et de stations de dons, mêlant amusement et collecte de fonds pour les programmes locaux en faveur de la jeunesse.
🚴♀️ Pédalez et servez la randonnée caritative
Les cyclistes collectent des sponsors par kilomètre pour financer la modernisation des installations et les programmes de bourses, tout en profitant de routes pittoresques.
Séance de yoga pour tous au lever du soleil
Le yoga du lever du soleil dans le parc accueille les personnes de tous âges pour une pratique payante, promouvant le bien-être et le soutien de la communauté.
🎤 YMCA Virtual Talent Show
Des artistes de tous âges participent à un concours de talents en direct ; les téléspectateurs font un don pour voter pour leurs favoris et soutenir des programmes pour la jeunesse.
📸 #YMCASummer Snap Challenge
Les supporters partagent les moments de l'été avec #YMCASummer ; chaque post déclenche des dons d'entreprise et stimule la collecte de fonds en ligne.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit YMCA pour collecter des fonds
Principales subventions pour les YMCA en 2025
Subventions Network Solutions
Fonds européen pour le renforcement de la capacité d'action des jeunes / Mobilisation mondiale des jeunes (MMJ)
10 000 EUR - 30 000 EUR
Ce programme soutient les solutions mises en œuvre par les jeunes pour relever les défis locaux et faire progresser les objectifs du Millénaire pour le développement. Date limite de dépôt des candidatures : 18 mai 2025.
Communautés d'entraide pour la santé mentale
YMCA du Grand Scranton
10 000 $ par an (2 ans)
Contrat pour des sociétés de marketing dans le nord-est de la Pennsylvanie afin de promouvoir le programme Caring Communities for Mental Health ; date limite de dépôt des propositions : 16 juillet 2025.
USDA Rural Development Community Facilities Grant (en anglais)
Développement rural de l'USDA
3,5 millions de dollars
Subvention pour un nouvel établissement fournissant des services de santé et de réhabilitation en partenariat avec l'hôpital Morris.
Subvention de la Princeton Area Community Foundation
Fondation communautaire de la région de Princeton
$25,000
Soutient les programmes de camps d'été pour les jeunes défavorisés.
Principales entreprises qui font des dons à YMCA en 2025
Walmart
soutient les organisations et les causes locales par le biais de son programme Spark Good, qui comprend des subventions, des tournées de clients et d'autres initiatives de dons à la communauté.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour YMCA ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les YMCA ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, ni de coûts cachés. Nous y parvenons grâce aux conseils facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de piège !
La YMCA peut-elle utiliser Zeffy pour collecter des dons dans le cadre de ses programmes ?
Absolument ! Le YMCA peut utiliser Zeffy pour collecter les dons aux programmes, les cotisations des membres, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar versé par vos donateurs est directement affecté à vos programmes et services.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les YMCA peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Le YMCA peut mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair, organiser des événements payants et mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien constant. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy dispose des outils nécessaires pour soutenir la mission de votre organisation.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour YMCA ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les YMCA. Contrairement à d'autres plateformes qui intègrent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous veillons à ce que chaque centime collecté soutienne vos programmes. Cela signifie plus de fonds pour votre cause et une plus grande confiance de la part de vos donateurs - pas de petits caractères, pas de soucis.