Collecte de fonds sans frais pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes d'agriculture soutenue par la communauté

🌿 Pique-nique de la ferme à la table

Organisez un pique-nique communautaire à la ferme avec des plats de saison. La vente de billets permet de soutenir les programmes de l'ASC et de mettre les donateurs en contact avec des produits frais et locaux.

🍓 Berry Picking Social

Invitez les sympathisants à une journée de cueillette de fraises. Le prix des billets permet de financer les activités de la ferme et d'offrir aux familles une expérience pratique de la récolte.

🥕 Concours de recettes végétariennes

Organisez un concours de recettes en ligne en utilisant les produits de l'ASC. Les frais de participation financent la ferme, et le vote du public stimule l'engagement et l'inscription de nouveaux abonnés.

🎥 Démonstration de cuisine virtuelle

Diffusion en direct de démonstrations de cuisine à partir de boîtes de l'ASC. Les téléspectateurs font des dons pour adhérer, apprendre de nouvelles recettes et commander à l'avance des parts d'été à livrer.

Sunset Farm Tours (visite de la ferme du coucher du soleil)

Proposez des visites guidées en soirée, accompagnées de collations de saison et de boissons locales. La vente de billets augmente les revenus tout en renforçant les liens avec la communauté.

📦 Vente anticipée de boîtes CSA

Lancez une réduction limitée dans le temps sur les parts d'ASC d'automne. Les ventes anticipées permettent d'assurer le financement, de récompenser les supporters fidèles et de remplir votre calendrier d'été.

