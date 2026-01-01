data-usecase-icon="adhésion"
Lancer un programme saisonnier d'adhésion à l'ASC
Invitez les personnes qui vous soutiennent à adhérer à votre ASC saisonnier en proposant des niveaux d'adhésion progressifs offrant des boîtes de produits exclusives, ce qui garantit des revenus prévisibles et des liens plus étroits avec la communauté.
Offre d'abonnements hebdomadaires à la Farm Box
Automatisez les paiements récurrents pour les boîtes de produits frais hebdomadaires ou bihebdomadaires afin que les membres ne manquent jamais une récolte et que vous puissiez bénéficier d'un flux de trésorerie régulier.
Ouvrez votre magasin à la ferme pour proposer des produits frais et à valeur ajoutée
Vendez en ligne des confitures maison, du miel, des œufs et des produits de la ferme afin d'élargir votre marché au-delà des membres de l'association et de générer des profits sans frais.
Organiser un dîner de récolte de la ferme à la table
Vendre des billets pour un dîner pratique à la ferme, combinant une expérience gastronomique unique et des visites des coulisses, afin d'approfondir l'engagement des donateurs.
Lancement d'une collecte de fonds pour l'amélioration des exploitations agricoles
Utilisez une page de don personnalisée pour collecter des fonds pour une nouvelle serre, de l'équipement ou un système d'irrigation, permettant ainsi aux donateurs de soutenir facilement des projets agricoles essentiels.
Lancer une campagne de pair-à-pair pour les jardins communautaires
Permettre aux bénévoles et aux sympathisants de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour soutenir des ateliers, des programmes de jardins scolaires ou des initiatives de formation des agriculteurs.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🥕 50 parts mensuelles de l'ASC pour les familles
veiller à ce que chaque ménage ait accès à des produits frais et locaux pendant un mois entier
🌱 500 kits de semences pour les jardins communautaires
inciter les élèves et les voisins à cultiver leurs propres aliments sains
👩🌾 5 ateliers de formation agricole pour les jeunes
donner aux enfants les moyens d'acquérir des compétences agricoles pratiques et la confiance en soi
🚜 20 heures de location de tracteur
augmenter la capacité de plantation et de récolte lorsque la main-d'œuvre est limitée
🍳 10 démonstrations de cuisine de la ferme à la table
enseigner aux familles comment transformer les récoltes locales en repas nourrissants
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
🌿 Pique-nique de la ferme à la table
Organisez un pique-nique communautaire à la ferme avec des plats de saison. La vente de billets permet de soutenir les programmes de l'ASC et de mettre les donateurs en contact avec des produits frais et locaux.
🍓 Berry Picking Social
Invitez les sympathisants à une journée de cueillette de fraises. Le prix des billets permet de financer les activités de la ferme et d'offrir aux familles une expérience pratique de la récolte.
🥕 Concours de recettes végétariennes
Organisez un concours de recettes en ligne en utilisant les produits de l'ASC. Les frais de participation financent la ferme, et le vote du public stimule l'engagement et l'inscription de nouveaux abonnés.
🎥 Démonstration de cuisine virtuelle
Diffusion en direct de démonstrations de cuisine à partir de boîtes de l'ASC. Les téléspectateurs font des dons pour adhérer, apprendre de nouvelles recettes et commander à l'avance des parts d'été à livrer.
Sunset Farm Tours (visite de la ferme du coucher du soleil)
Proposez des visites guidées en soirée, accompagnées de collations de saison et de boissons locales. La vente de billets augmente les revenus tout en renforçant les liens avec la communauté.
📦 Vente anticipée de boîtes CSA
Lancez une réduction limitée dans le temps sur les parts d'ASC d'automne. Les ventes anticipées permettent d'assurer le financement, de récompenser les supporters fidèles et de remplir votre calendrier d'été.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 groupes gratuits d'agriculture soutenue par la communauté Groupes d'agriculture soutenue par la communauté idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes d'agriculture soutenue par la communauté en 2025
Aide à l'agriculture
Farm Aid
5 000 à 10 000 dollars (en moyenne)
Soutient les organisations à but non lucratif IRS 501(c)(3) qui servent les agriculteurs familiaux en construisant des systèmes alimentaires locaux et en mettant en relation les agriculteurs et les consommateurs ; les demandes sont généralement reçues en été.
Programme de promotion des marchés agricoles de l'USDA (FMPP)
Département de l'agriculture des États-Unis (USDA)
Non spécifié dans les extraits fournis
Elle soutient des projets visant à améliorer et à développer les marchés de producteurs nationaux, les stands en bord de route, les programmes d'agriculture soutenue par la communauté et d'autres opportunités de marché directes entre les producteurs et les consommateurs.
Programme d'aide aux systèmes agricoles biologiquement intégrés
Département californien de l'alimentation et de l'agriculture (CDFA)
Non spécifié dans les extraits fournis
Financement de la démonstration et de l'évaluation sur l'exploitation de systèmes agricoles innovants et fondés sur la biologie ; date limite de dépôt des propositions de concepts : 27 juin 2025.
Subventions de l'USDA pour l'agriculture urbaine et la production innovante
Département de l'agriculture des États-Unis (USDA)
14,4 millions de dollars au total (pour deux projets)
Soutien à l'agriculture urbaine et aux projets de production innovants ; annoncé le 8 janvier 2025.
Principales entreprises qui font des dons à groupes d'agriculture soutenue par la communauté en 2025
Walmart
soutient les organisations par l'intermédiaire de Spark Good, qui comprend des subventions locales, un tour d'horizon, des registres et un outil de demande d'espace.
Farm Aid
Accorde des subventions à des organisations à but non lucratif admissibles qui servent les agriculteurs familiaux aux États-Unis.
Fondation AGCO pour l'agriculture
Offre des subventions aux organisations à but non lucratif pour des projets qui soutiennent la prochaine génération de leaders dans le domaine de l'agriculture.
Coalition CSA FairShare
reçoit des parrainages sous la forme de dons en nature de nourriture ou de préparation de nourriture, de bière, de photographie, de conception graphique, de prix pour les coureurs et de musique en direct, ainsi que des contributions en espèces à différents niveaux de parrainage.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous fonctionnons grâce aux pourboires facultatifs des généreux donateurs qui choisissent de soutenir notre mission consistant à conserver chaque dollar collecté pour votre communauté.
Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons de récoltes ?
Absolument ! Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons de récolte, mettre en place des contributions récurrentes et même vendre des billets pour des événements saisonniers, le tout sans frais. Chaque dollar que vous recevez soutient directement vos programmes agricoles.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair qui engagent votre communauté, organisez des événements payants comme des marchés fermiers et mettez en place des programmes de dons continus pour assurer un soutien régulier. Zeffy vous aide à gérer tout cela facilement.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté ?
Zeffy est le meilleur choix, car c'est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite à 100 % pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui ont des frais cachés, Zeffy garantit que chaque dollar collecté va directement à vos projets communautaires, ce qui renforce la confiance et maximise l'impact.