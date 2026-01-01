data-usecase-icon="event"
Lancer une collecte de fonds sous forme de petit-déjeuner aux crêpes
Réunissez vos voisins autour d'un petit-déjeuner de crêpes tout en collectant des fonds pour des projets locaux en faveur de la jeunesse. Vendez les billets à l'avance en ligne pour simplifier l'inscription et garantir une participation totale - 100 % sans frais.
Organiser un marche-o-thon Campagne de pair à pair
Permettez aux membres et aux sympathisants de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de recueillir des promesses de dons par kilomètre parcouru. Suscitez une compétition amicale tout en élargissant votre champ d'action au-delà de votre public principal.
Organiser une tombola communautaire pour des projets de jeunes
Offrez des billets de tombola en ligne pour des prix locaux intéressants et stimulez l'engagement en facilitant le suivi et la sélection des gagnants. Parfait pour les clubs à la recherche d'une activité de collecte de fonds simple et à forte marge.
Organisez une vente aux enchères silencieuse lors de votre gala annuel
Collectez des articles donnés et laissez les participants enchérir en ligne ou via des appareils mobiles lors de votre gala. Maximisez vos revenus grâce à la mise à jour des enchères en temps réel et à l'automatisation du paiement.
Mettre en place un cercle des champions pour les dons récurrents
Invitez les sympathisants à rejoindre un cercle de donateurs mensuel qui finance les initiatives permanentes du Kiwanis. Les dons récurrents automatisés fournissent un revenu fiable et renforcent la fidélité des donateurs.
Lancement d'une campagne de dons de fin d'année
Créez un formulaire de don personnalisé pour recueillir des dons uniques pendant les fêtes de fin d'année. Partagez des liens de marque par courriel et sur les médias sociaux pour terminer l'année en beauté.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🙏 50 nouvelles Bibles d'étude
Chaque membre peut ainsi explorer les Écritures au quotidien
🎹 Accordage de piano et formation d'animateurs de culte
Pour que votre ministère de la musique reste une source d'inspiration semaine après semaine
🍞 Brunch communautaire pour 200 personnes
Favoriser la fraternité et accueillir les nouveaux arrivants
🌸 Bourses pour la retraite de printemps des enfants
Pour que les obstacles financiers n'empêchent jamais les enfants de grandir dans la foi
🚌 Transport des personnes âgées
Veiller à ce que tout le monde puisse participer aux services et aux événements de fraternité
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Clubs Kiwanis
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Clubs Kiwanis
Splash & Shine Car Wash
Des bénévoles lavent des voitures dans un endroit local ; les donateurs paient pour chaque lavage ou pour une remise à niveau. Cette activité est idéale pour la visibilité de la communauté et les loisirs d'été, tout en augmentant les fonds.
🍦 Scoops for Smiles Social
Organisez une fête de la glace dans le parc. Les invités achètent des boules ou des garnitures de sundae pour les donner, ce qui favorise la joie, les liens communautaires et les fonds d'été pour les projets du Kiwanis.
🌅 Cinéma du crépuscule sous les étoiles
Soirées cinéma en plein air avec vente de billets, concessions et parrainages locaux. Ces soirées permettent de renforcer l'esprit de communauté, d'amuser les familles et de générer des recettes estivales pour les programmes destinés à la jeunesse.
🏃♂️ Le défi des pas d'été
Les supporters suivent les marches ou les courses quotidiennes et obtiennent des promesses de dons par kilomètre. Des tableaux de bord numériques alimentent la compétition amicale et favorisent la collecte de fonds entre pairs.
📚 Campagne d'engagement pour la lecture d'été
Les enfants collectent des sponsors pour chaque livre ou page lu tout au long de l'été. Encourage l'alphabétisation, fait participer les familles et permet de collecter des fonds grâce à un suivi en ligne facile.
📸 Concours photo Snap & Support
Les participants soumettent des photos sur le thème de l'été en échange d'un don. La communauté vote en achetant des votes en ligne, ce qui permet de mettre en valeur les talents locaux et d'augmenter les fonds du Kiwanis.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 clubs gratuits Clubs Kiwanis idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Clubs Kiwanis en 2025
Cycle de subventions à l'impact communautaire 2025
Fondation du Kiwanis Club de Carmichael
15 000 $ disponibles, avec des bourses individuelles de 2 500 $, 5 000 $ ou 7 500
Le financement est disponible pour les organisations locales qui travaillent à l'amélioration des conditions de vie dans la région de Carmichael, et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet.
Subventions pour le renforcement des capacités du service jeunesse
Fondation William T. Grant
60 000 $ chacun (pour une durée de 3 ans)
Ce programme soutient les activités visant à renforcer l'infrastructure organisationnelle des petites organisations à but non lucratif de New York qui fournissent des services directs aux jeunes âgés de 5 à 25 ans. La prochaine date limite est le 18 septembre 2025.
Mini-bourses
NRPA (National Recreation and Park Association)
Jusqu'à 10 000
Les mini-subventions d'un montant maximal de 10 000 dollars ne nécessitent pas de contrepartie et doivent être versées avant le 25 juillet 2025.
Aucun nom spécifique n'a été trouvé
Aucun subventionneur spécifique n'a été trouvé
Aucun montant spécifique n'a été trouvé
Aucune description spécifique n'a été trouvée
Principales entreprises qui font des dons aux Clubs Kiwanis en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Hilton
soutient les communautés par le biais de son initiative "Travel with Purpose", axée sur l'impact environnemental et social.
Scholastique
soutient les initiatives d'alphabétisation et d'éducation pour le développement des jeunes.
Givergy
Fournit des technologies et des services de collecte de fonds pour soutenir les organisations à but non lucratif.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les clubs Kiwanis ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les clubs Kiwanis ! Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement ou de coûts cachés. Zeffy est soutenu par des conseils de donateurs optionnels de la part de ceux qui aiment garder chaque dollar collecté pour votre cause. C'est vraiment gratuit pour concentrer plus de fonds sur votre mission.
Les clubs Kiwanis peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves ?
Absolument ! Les clubs Kiwanis peuvent utiliser Zeffy pour gérer les dons, vendre des billets d'événements et établir des contributions récurrentes, le tout sans frais. Chaque somme collectée contribue à votre mission sans aucune déduction.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les clubs Kiwanis peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les clubs Kiwanis peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, telles que des collectes de fonds de pair à pair, des événements payants comme des dîners de gala, et des campagnes de dons récurrents. Les outils de Zeffy sont conçus pour soutenir vos objectifs de collecte de fonds de manière transparente.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les clubs Kiwanis ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les clubs Kiwanis. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des coûts cachés ou des frais de traitement, Zeffy garantit que chaque dollar collecté soutient directement votre cause, renforçant ainsi la confiance des donateurs et maximisant votre impact.