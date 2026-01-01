Splash & Shine Car Wash

Des bénévoles lavent des voitures dans un endroit local ; les donateurs paient pour chaque lavage ou pour une remise à niveau. Cette activité est idéale pour la visibilité de la communauté et les loisirs d'été, tout en augmentant les fonds.

🍦 Scoops for Smiles Social

Organisez une fête de la glace dans le parc. Les invités achètent des boules ou des garnitures de sundae pour les donner, ce qui favorise la joie, les liens communautaires et les fonds d'été pour les projets du Kiwanis.

🌅 Cinéma du crépuscule sous les étoiles

Soirées cinéma en plein air avec vente de billets, concessions et parrainages locaux. Ces soirées permettent de renforcer l'esprit de communauté, d'amuser les familles et de générer des recettes estivales pour les programmes destinés à la jeunesse.

🏃‍♂️ Le défi des pas d'été

Les supporters suivent les marches ou les courses quotidiennes et obtiennent des promesses de dons par kilomètre. Des tableaux de bord numériques alimentent la compétition amicale et favorisent la collecte de fonds entre pairs.

📚 Campagne d'engagement pour la lecture d'été

Les enfants collectent des sponsors pour chaque livre ou page lu tout au long de l'été. Encourage l'alphabétisation, fait participer les familles et permet de collecter des fonds grâce à un suivi en ligne facile.

📸 Concours photo Snap & Support

Les participants soumettent des photos sur le thème de l'été en échange d'un don. La communauté vote en achetant des votes en ligne, ce qui permet de mettre en valeur les talents locaux et d'augmenter les fonds du Kiwanis.

