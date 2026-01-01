Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre club Kiwanis - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les clubs Kiwanis, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Kiwanis Clubs

Comment Zeffy aide les clubs Kiwanis à collecter des fonds

Les clubs Kiwanis utilisent Zeffy pour tout financer, des petits déjeuners de crêpes aux dons récurrents du Cercle des Champions, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer une collecte de fonds sous forme de petit-déjeuner aux crêpes

Réunissez vos voisins autour d'un petit-déjeuner de crêpes tout en collectant des fonds pour des projets locaux en faveur de la jeunesse. Vendez les billets à l'avance en ligne pour simplifier l'inscription et garantir une participation totale - 100 % sans frais.

Organiser un marche-o-thon Campagne de pair à pair

Permettez aux membres et aux sympathisants de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de recueillir des promesses de dons par kilomètre parcouru. Suscitez une compétition amicale tout en élargissant votre champ d'action au-delà de votre public principal.

Organiser une tombola communautaire pour des projets de jeunes

Offrez des billets de tombola en ligne pour des prix locaux intéressants et stimulez l'engagement en facilitant le suivi et la sélection des gagnants. Parfait pour les clubs à la recherche d'une activité de collecte de fonds simple et à forte marge.

Organisez une vente aux enchères silencieuse lors de votre gala annuel

Collectez des articles donnés et laissez les participants enchérir en ligne ou via des appareils mobiles lors de votre gala. Maximisez vos revenus grâce à la mise à jour des enchères en temps réel et à l'automatisation du paiement.

Mettre en place un cercle des champions pour les dons récurrents

Invitez les sympathisants à rejoindre un cercle de donateurs mensuel qui finance les initiatives permanentes du Kiwanis. Les dons récurrents automatisés fournissent un revenu fiable et renforcent la fidélité des donateurs.

Lancement d'une campagne de dons de fin d'année

Créez un formulaire de don personnalisé pour recueillir des dons uniques pendant les fêtes de fin d'année. Partagez des liens de marque par courriel et sur les médias sociaux pour terminer l'année en beauté.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre club Kiwanis.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🙏 50 nouvelles Bibles d'étude

Chaque membre peut ainsi explorer les Écritures au quotidien

🎹 Accordage de piano et formation d'animateurs de culte

Pour que votre ministère de la musique reste une source d'inspiration semaine après semaine

🍞 Brunch communautaire pour 200 personnes

Favoriser la fraternité et accueillir les nouveaux arrivants

🌸 Bourses pour la retraite de printemps des enfants

Pour que les obstacles financiers n'empêchent jamais les enfants de grandir dans la foi

🚌 Transport des personnes âgées

Veiller à ce que tout le monde puisse participer aux services et aux événements de fraternité

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Clubs Kiwanis

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Clubs Kiwanis

Splash & Shine Car Wash

Des bénévoles lavent des voitures dans un endroit local ; les donateurs paient pour chaque lavage ou pour une remise à niveau. Cette activité est idéale pour la visibilité de la communauté et les loisirs d'été, tout en augmentant les fonds.

🍦 Scoops for Smiles Social

Organisez une fête de la glace dans le parc. Les invités achètent des boules ou des garnitures de sundae pour les donner, ce qui favorise la joie, les liens communautaires et les fonds d'été pour les projets du Kiwanis.

🌅 Cinéma du crépuscule sous les étoiles

Soirées cinéma en plein air avec vente de billets, concessions et parrainages locaux. Ces soirées permettent de renforcer l'esprit de communauté, d'amuser les familles et de générer des recettes estivales pour les programmes destinés à la jeunesse.

🏃‍♂️ Le défi des pas d'été

Les supporters suivent les marches ou les courses quotidiennes et obtiennent des promesses de dons par kilomètre. Des tableaux de bord numériques alimentent la compétition amicale et favorisent la collecte de fonds entre pairs.

📚 Campagne d'engagement pour la lecture d'été

Les enfants collectent des sponsors pour chaque livre ou page lu tout au long de l'été. Encourage l'alphabétisation, fait participer les familles et permet de collecter des fonds grâce à un suivi en ligne facile.

📸 Concours photo Snap & Support

Les participants soumettent des photos sur le thème de l'été en échange d'un don. La communauté vote en achetant des votes en ligne, ce qui permet de mettre en valeur les talents locaux et d'augmenter les fonds du Kiwanis.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 clubs gratuits Clubs Kiwanis idées de collecte de fonds

Tous les articles Club Kiwanis idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Clubs Kiwanis en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre club Kiwanis. Ces options sont un excellent point de départ.

Cycle de subventions à l'impact communautaire 2025

Fondation du Kiwanis Club de Carmichael

15 000 $ disponibles, avec des bourses individuelles de 2 500 $, 5 000 $ ou 7 500

Le financement est disponible pour les organisations locales qui travaillent à l'amélioration des conditions de vie dans la région de Carmichael, et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet.

Postuler

Subventions pour le renforcement des capacités du service jeunesse

Fondation William T. Grant

60 000 $ chacun (pour une durée de 3 ans)

Ce programme soutient les activités visant à renforcer l'infrastructure organisationnelle des petites organisations à but non lucratif de New York qui fournissent des services directs aux jeunes âgés de 5 à 25 ans. La prochaine date limite est le 18 septembre 2025.

Postuler

Mini-bourses

NRPA (National Recreation and Park Association)

Jusqu'à 10 000

Les mini-subventions d'un montant maximal de 10 000 dollars ne nécessitent pas de contrepartie et doivent être versées avant le 25 juillet 2025.

Postuler

Aucun nom spécifique n'a été trouvé

Aucun subventionneur spécifique n'a été trouvé

Aucun montant spécifique n'a été trouvé

Aucune description spécifique n'a été trouvée

Postuler

Plus d'informations Club Kiwanis subventions

Principales entreprises qui font des dons aux Clubs Kiwanis en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre club Kiwanis ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Hilton

soutient les communautés par le biais de son initiative "Travel with Purpose", axée sur l'impact environnemental et social.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Scholastique

soutient les initiatives d'alphabétisation et d'éducation pour le développement des jeunes.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Givergy

Fournit des technologies et des services de collecte de fonds pour soutenir les organisations à but non lucratif.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les clubs Kiwanis ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les clubs Kiwanis ! Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement ou de coûts cachés. Zeffy est soutenu par des conseils de donateurs optionnels de la part de ceux qui aiment garder chaque dollar collecté pour votre cause. C'est vraiment gratuit pour concentrer plus de fonds sur votre mission.

Les clubs Kiwanis peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves ?

Absolument ! Les clubs Kiwanis peuvent utiliser Zeffy pour gérer les dons, vendre des billets d'événements et établir des contributions récurrentes, le tout sans frais. Chaque somme collectée contribue à votre mission sans aucune déduction.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les clubs Kiwanis peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les clubs Kiwanis peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, telles que des collectes de fonds de pair à pair, des événements payants comme des dîners de gala, et des campagnes de dons récurrents. Les outils de Zeffy sont conçus pour soutenir vos objectifs de collecte de fonds de manière transparente.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les clubs Kiwanis ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les clubs Kiwanis. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des coûts cachés ou des frais de traitement, Zeffy garantit que chaque dollar collecté soutient directement votre cause, renforçant ainsi la confiance des donateurs et maximisant votre impact.

Comment obtenir un financement pour...

Ready to fundraise with zero fees?

