Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Rotary Clubs

🍦 Scoops for Service

Organisez une fête de la glace avec des coupes glacées bricolées et des pots de donation pour renforcer les liens et les fonds de la communauté dans le cadre d'un événement cool et familial.

🚴 Spin into Summer Challenge (Défi de l'été)

Un défi de 4 semaines pour parcourir des kilomètres à vélo - les supporters enregistrent leurs trajets en ligne, recueillent des promesses de parrainage par kilomètre, ce qui favorise la santé, l'engagement et les fonds.

📸 Concours de photos d'été

Concours photo d'été en ligne ; les participants paient une somme modique pour participer, les supporters votent avec des dons, ce qui favorise la fierté de la communauté et les revenus.

🎬 Cinéma sous les étoiles

Projection d'un film en plein air dans un parc ; vente de billets, de snacks et d'annonces de sponsors pour collecter des fonds tout en offrant un divertissement estival amusant.

🍽️ Nuits Taste & Give

Partenariat avec des restaurants locaux pour des soirées hebdomadaires " dîner et donner " où une partie des ventes de repas est reversée aux actions du Rotary.

🌻 Collecte de graines de tournesol

Vendre des kits de graines de tournesol ; les donateurs achètent des kits pour faire pousser des tournesols chez eux, ce qui permet de sensibiliser l'opinion et de collecter des fonds sur le thème de l'été.

