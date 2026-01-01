Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre Rotary club - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les Rotary Clubs, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Rotary Clubs

Comment Zeffy aide les Rotary Clubs à collecter des fonds

Les Rotary clubs utilisent Zeffy pour financer leurs actions, qu'il s'agisse d'actions communautaires dans le domaine de l'eau ou de boutiques de souvenirs, sans perdre un seul centime en frais. Voici comment :

Parrainer un projet communautaire dans le domaine de l'eau

Recueillir des dons déductibles des impôts à l'aide d'un formulaire de don personnalisé pour financer la construction de puits et la formation à l'assainissement de l'eau dans des régions mal desservies.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Lancer le club Rotary Sustainer

Mettez en place des options de dons mensuels afin que les donateurs fidèles puissent automatiser leur soutien récurrent aux bourses d'études, aux subventions et aux initiatives de service.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Lancement d'une campagne par les pairs pour l'éradication de la polio

Mobilisez les membres pour qu'ils créent des pages personnelles de collecte de fonds pour l'éradication de la polio, en élargissant votre portée grâce à des réseaux de pairs.

data-usecase-icon="event"

Accueillir le tournoi de golf annuel de bienfaisance

Vendez des billets en ligne pour votre tournoi de golf, gérez les inscriptions et les paiements de manière transparente et augmentez le nombre de participants sans frais de plateforme.

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Organiser une vente aux enchères silencieuse lors de la conférence de district

Mettez les articles donnés aux enchères en ligne et en personne, suivez les enchères en temps réel et maximisez les recettes lors de votre prochaine conférence.

data-usecase-icon="store"

Ouvrir un magasin de matériel et de souvenirs du Rotary

Proposez des polos, des pin's et des accessoires de marque dans une boutique en ligne ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de collecter des fonds et de diffuser l'identité de votre club.

⚠️ D 'autres plateformes facturent 2 500 USD de frais pour chaque tranche de 50 000 USD collectés par votre Rotary club.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎒 5 bourses d'études pour le camp de jeunes dirigeants

Donner aux jeunes leaders la possibilité d'acquérir de l'assurance, des compétences et des contacts au niveau mondial

👓 Dépistage des troubles de la vue pour 250 enfants

Veiller à ce que chaque enfant voie clair pour apprendre et s'épanouir

💧 Un système de purification de l'eau pour un centre communautaire

Fournir chaque jour de l'eau potable à des familles dans le besoin

📚 500 kits de fournitures scolaires

Fournir aux élèves les outils dont ils ont besoin pour réussir en classe et en dehors de la classe

🥪 1 000 repas nutritifs

Nourrir les familles et les voisins pour renforcer le bien-être de la communauté

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Rotary Clubs

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Rotary Clubs

🍦 Scoops for Service

Organisez une fête de la glace avec des coupes glacées bricolées et des pots de donation pour renforcer les liens et les fonds de la communauté dans le cadre d'un événement cool et familial.

🚴 Spin into Summer Challenge (Défi de l'été)

Un défi de 4 semaines pour parcourir des kilomètres à vélo - les supporters enregistrent leurs trajets en ligne, recueillent des promesses de parrainage par kilomètre, ce qui favorise la santé, l'engagement et les fonds.

📸 Concours de photos d'été

Concours photo d'été en ligne ; les participants paient une somme modique pour participer, les supporters votent avec des dons, ce qui favorise la fierté de la communauté et les revenus.

🎬 Cinéma sous les étoiles

Projection d'un film en plein air dans un parc ; vente de billets, de snacks et d'annonces de sponsors pour collecter des fonds tout en offrant un divertissement estival amusant.

🍽️ Nuits Taste & Give

Partenariat avec des restaurants locaux pour des soirées hebdomadaires " dîner et donner " où une partie des ventes de repas est reversée aux actions du Rotary.

🌻 Collecte de graines de tournesol

Vendre des kits de graines de tournesol ; les donateurs achètent des kits pour faire pousser des tournesols chez eux, ce qui permet de sensibiliser l'opinion et de collecter des fonds sur le thème de l'été.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 clubs gratuits Rotary Clubs idées de collecte de fonds

Tous les articles Rotary club idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Rotary Clubs en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de haut niveau adaptées à votre Rotary club. Ces options sont un bon point de départ.

__wf_reserved_inherit

Faire progresser l'octroi de subventions en faveur du bien-être

La Fondation californienne pour le bien-être

Non spécifié, mais les lettres d'intention sont acceptées du 1er au 31 juillet 2025.

soutient les organisations qui s'alignent sur ses quatre principaux domaines d'intervention, le prochain cycle de lettres d'intérêt se déroulant du 1er au 31 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme de subventions communautaires 2025

Fondation caritative du Rotary Club de Long Beach

$2,500 - $5,000

Elle apporte une aide financière à des projets ou des initiatives. Les candidatures sont actuellement acceptées pour le programme 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions locales Spark Good

Fondation Walmart

$250 - $5,000

Elle soutient les organisations locales qui répondent aux besoins de la communauté, avec des fenêtres de candidature trimestrielles allant du 1er mai au 15 juillet 2025, et du 1er août au 15 octobre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Demande de subvention 2025-2026

Rotary Club d'Escondido

$1,000 - $2,000

Offre une aide financière pour des projets ou des initiatives pour le cycle de subvention 2025-2026.

Postuler

En savoir plus Rotary club subventions

Principales entreprises qui font des dons aux Rotary Clubs en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre Rotary club ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutient les organisations locales à but non lucratif par le biais de subventions, d'offres de clients et de registres de bienfaisance.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Goldman Sachs donne

Soutient la mission et les initiatives mondiales du Rotary International.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Inflow Technologies Pvt. Ltd.

Soutient la mission et les initiatives mondiales du Rotary International.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

PNB Gilts Ltd.

Soutient la mission et les initiatives mondiales du Rotary International.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les Rotary Clubs ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les Rotary Clubs ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, ni de coûts cachés qui pourraient vous faire perdre de l'argent. Nous parvenons à rester gratuits grâce aux astuces des donateurs qui comprennent et soutiennent notre mission d'aider les Rotary clubs à maximiser chaque dollar collecté.

Les clubs Rotary peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter les cotisations ?

Absolument ! Les clubs Rotary peuvent utiliser Zeffy pour collecter les cotisations, organiser des collectes de fonds et mettre en place des dons récurrents, sans avoir à s'inquiéter des frais. Chaque centime collecté est directement affecté aux initiatives de votre club.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les clubs Rotary peuvent-ils organiser avec Zeffy ?

Les Rotary clubs peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements avec billets comme des galas et des ventes aux enchères, et même gérer des dons récurrents. Que vous souhaitiez collecter des fonds pour des actions de proximité ou des activités pour les membres, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les Rotary clubs ?

Zeffy est le meilleur choix pour les Rotary Clubs car c'est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes, il n'y a pas de coûts cachés ou de frais, ce qui signifie que plus de fonds peuvent être dirigés exactement là où ils sont nécessaires - pour soutenir vos actions et les efforts de la collectivité.

