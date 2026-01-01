Collecte de fonds à taux zéro pour les programmes de formation professionnelle

data-usecase-icon="donation_form"
Lancer le Fonds de carrière Kickstart
Créez un formulaire de don dédié pour financer les frais de certification, l'équipement et le matériel de cours pour les stagiaires - en rationalisant les dons et en maximisant l'impact avec des frais de plateforme nuls.
Devenir un cercle de champions de la carrière
Invitez les sympathisants à faire des dons mensuels qui permettent de soutenir les cours de formation professionnelle et les programmes de mentorat tout au long de l'année, tout en fournissant des revenus prévisibles pour assurer la stabilité de l'organisation.
Défi de collecte de fonds pour les stagiaires
Permettre aux diplômés et aux stagiaires actuels de créer des pages personnelles de collecte de fonds, d'inciter leurs réseaux à contribuer à la réalisation d'objectifs de formation communs et de célébrer la réussite collective.
Accueillir le gala annuel de promotion des carrières
Vendez des billets pour un dîner de collecte de fonds avec des orateurs principaux, des témoignages d'anciens élèves et des démonstrations en direct, afin d'obtenir le soutien de la communauté et de collecter des fonds pour l'expansion du programme.
Ouvrir le magasin de compétences
Vendre des articles de marque tels que des vêtements de travail, des trousses à outils et des manuels de formation en ligne aux anciens élèves et aux sympathisants, afin de générer des revenus et de promouvoir la fierté du programme.
Lancer le programme de partenariat avec les employeurs
Proposer aux entreprises locales des adhésions à plusieurs niveaux pour bénéficier d'avantages exclusifs tels que des canaux de recrutement, des parrainages d'ateliers et des possibilités de promotion de l'image de marque, afin d'obtenir un soutien fiable.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎓 10 bourses de certification
Les stagiaires obtiennent ainsi des diplômes qui leur permettent de démarrer leur carrière sans avoir à s'endetter.
💻 20 ordinateurs portables pour l'apprentissage en ligne
Ainsi, chaque participant peut accéder à des portails de formation et d'emploi en ligne essentiels.
🛠️ 25 boîtes à outils professionnelles
Les apprenants acquièrent ainsi une expérience concrète du matériel qu'ils utiliseront sur le lieu de travail.
🧑🏫 50 heures de coaching professionnel
Ainsi, chaque diplômé reçoit des conseils sur mesure pour entrer en toute confiance sur le marché du travail.
🚍 25 aides au transport
Ainsi, personne ne manque des séances de formation essentielles en raison des frais de déplacement.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes de formation professionnelle
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes de formation professionnelle
🏅 Défi des étapes de la réussite
Les supporters suivent les pas quotidiens de juin à août et collectent des promesses de dons par étape pour financer des cours de formation professionnelle et améliorer la santé de la communauté.
🍔 Grill & Grow BBQ Fundraiser
Organisez un barbecue d'été avec des plats préparés par les stagiaires ; les billets et les dons permettent de financer des ateliers de formation et de mettre en relation les investisseurs de la communauté.
🚴♀️ Pédalez pour le progrès
Organisez une randonnée cycliste sponsorisée où les kilomètres parcourus se traduisent par des fonds pour l'achat d'équipements, de bourses d'études et de matériel de préparation à l'emploi.
🎥 Summer Skill-a-Thon Live
Les téléspectateurs font des dons pour débloquer de nouvelles sessions présentant des compétences professionnelles très demandées.
🎓 Match de mentorat virtuel
Vendre des parrainages pour des sessions d'été de coaching individuel ; les donateurs financent le mentorat professionnel et favorisent la réussite des stagiaires.
🌳 Salon de l'emploi du Parc Pop-up
Organiser une foire en plein air avec des employeurs partenaires, des démonstrations de stagiaires et des kiosques de dons sur place afin d'alimenter les futures cohortes de formation.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 programmes gratuits de formation à l'emploi Programmes de formation à l'emploi idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Programmes de formation professionnelle en 2025
Partenariats de formation "High Road" : programme de subvention 2025
Conseil californien pour le développement de la main-d'œuvre (CWDB)
Jusqu'à 18 577 290
Finance des projets visant à améliorer l'accès des populations mal desservies aux emplois de haut niveau et à créer des passerelles pour les travailleurs en place ; le montant minimum est de 4 327 290 dollars pour les projets dans le secteur de la santé ; les délais varient.
Programme d'aide à l'acquisition de compétences dans le Massachusetts
Massachusetts
Option 1 : 50 000 $ - 500 000 $ ; Option 2 : 750 000 $ - 1 500 000 $.
Subventions pour l'achat et l'installation d'équipements et les améliorations/rénovations connexes ; l'option 1 concerne les subventions de l'exercice 24, l'option 2 est une demande de subvention pluriannuelle (exercice 24 et exercice 25).
Programme de subvention Cummings de 30 millions de dollars
Fondation Cummings
30 millions de dollars
La Fondation Cummings accordera 30 millions de dollars supplémentaires en 2025 à 150 organisations à but non lucratif de la région sous la forme de subventions pluriannuelles ; revenez le 15 juillet 2025 pour commencer à envoyer une lettre de demande de renseignements.
Programme d'aide à la formation Susan Harwood
Département du travail des États-Unis
Variable
Le ministère américain du travail accorde des subventions à des organisations à but non lucratif sur une base concurrentielle pour des programmes de formation et d'éducation ; les subventions sont accordées chaque année en fonction des crédits alloués par le Congrès ; les délais varient.
Principales entreprises qui font des dons à Programmes de formation professionnelle en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Goodwill
Offre des possibilités de formation et d'emploi par le biais de divers programmes.
Année en cours
Fournit aux jeunes adultes les compétences, l'expérience et le soutien nécessaires pour leur permettre de réaliser leur potentiel en acquérant des compétences professionnelles.
S'efforcer
Offre des programmes complets de développement de la main-d'œuvre et de formation professionnelle.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de formation professionnelle ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes de formation professionnelle ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement - jamais. Nous soutenons notre modèle grâce aux pourboires optionnels des donateurs, ce qui permet à votre programme de conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les programmes de formation professionnelle peuvent-ils utiliser Zeffy pour percevoir les frais de scolarité ?
Absolument ! Les programmes de formation professionnelle peuvent utiliser Zeffy pour collecter les frais de scolarité, financer des bourses d'études et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Ainsi, chaque dollar collecté soutient vos initiatives de formation et leurs bénéficiaires.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes de formation professionnelle peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les programmes de formation professionnelle peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds entre pairs pour impliquer votre réseau, vendez des billets pour des ateliers de développement des compétences, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs, Zeffy peut vous aider à les atteindre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes de formation professionnelle ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes de formation professionnelle. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui intègrent en douce des frais de traitement, Zeffy vous permet de conserver chaque centime collecté. Cela signifie plus d'argent pour vos programmes et une confiance accrue avec vos donateurs.