Collecte de fonds à taux zéro pour les programmes de formation professionnelle

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectés par votre programme de formation professionnelle.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎓 10 bourses de certification

Les stagiaires obtiennent ainsi des diplômes qui leur permettent de démarrer leur carrière sans avoir à s'endetter.

💻 20 ordinateurs portables pour l'apprentissage en ligne

Ainsi, chaque participant peut accéder à des portails de formation et d'emploi en ligne essentiels.

🛠️ 25 boîtes à outils professionnelles

Les apprenants acquièrent ainsi une expérience concrète du matériel qu'ils utiliseront sur le lieu de travail.

🧑‍🏫 50 heures de coaching professionnel

Ainsi, chaque diplômé reçoit des conseils sur mesure pour entrer en toute confiance sur le marché du travail.

🚍 25 aides au transport

Ainsi, personne ne manque des séances de formation essentielles en raison des frais de déplacement.