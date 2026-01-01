Collecte de fonds sans frais pour les clubs de services communautaires

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Clubs de services communautaires

🍦 Scoop for Service

Invitez vos voisins à une fête dans le parc avec des glaces, des jeux et des tirages au sort. Les dons pour chaque glace financent des projets de service locaux et renforcent la fierté de la communauté.

🌻 Plant & Serve Pop-Up

Cultivez et vendez des semis de fleurs d'été et des herbes aromatiques dans le cadre d'un pop-up communautaire, afin de collecter des fonds pour les projets du club tout en verdissant les espaces publics.

🏖️ Beach & BBQ Bash

Organisez un nettoyage de plage suivi d'un barbecue pour collecter des fonds avec des tickets d'entrée. Les participants profitent de la nourriture, de la convivialité et soutiennent les initiatives de conservation du littoral.

📸 Concours photo Share & Care

Lancez un concours de photos sur le thème de l'été, avec des frais de participation. Le public vote avec des dons pour choisir les gagnants et mettre en valeur l'esprit de la communauté en ligne.

🎥 Cinéma sous les étoiles

Projection de films familiaux dans un parc, avec vente de billets et de concessions. Les sponsors locaux sont mis à l'honneur, ce qui favorise les plaisirs de l'été et la collecte de fonds du club.

💻 Défi des bonnes actions quotidiennes

Lancer un défi de 30 jours sur les médias sociaux en encourageant les bonnes actions quotidiennes. Les supporters collectent des fonds par le biais de promesses de dons entre pairs afin d'alimenter le service communautaire du club.

