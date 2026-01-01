Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre club d'action sociale - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les clubs d'action communautaire, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Community Service Clubs

Collecte de fonds sans frais pour les clubs de services communautaires

Comment Zeffy aide les clubs de services communautaires à collecter des fonds

Les clubs de services communautaires utilisent Zeffy pour tout financer, des campagnes annuelles de bourses d'études aux défis de nettoyage par les pairs, sans perdre un seul centime en frais. Voici comment :

Collecte annuelle de fonds pour les bourses d'études

Recueillez des dons ponctuels au moyen d'un formulaire de marque pour financer les bourses d'études des clubs et les subventions communautaires - facile à partager et 100 % gratuit.

Cercle des donateurs : Club des donateurs mensuels

Automatiser les contributions mensuelles fiables des membres et des sympathisants pour soutenir les projets de service en cours sans suivi manuel.

Défi aux pairs pour le nettoyage de la communauté

Mobilisez les membres pour qu'ils créent des pages personnelles de collecte de fonds et qu'ils participent à une campagne amicale entre pairs afin de collecter des fonds pour les nettoyages de quartier.

Gala de printemps

Vendez des billets en ligne pour votre dîner de gala ou votre bal de bienfaisance, gérez les RSVP, les places et les paiements de manière transparente, et assurez-vous que chaque place soutient votre mission.

Vente aux enchères silencieuse pour les initiatives locales

Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne pour les objets et les expériences offerts, en stimulant la concurrence pour augmenter les fonds destinés aux initiatives de service locales.

Boutique de marchandises du club

Créez une boutique en ligne pour vendre des vêtements et des articles de marque, permettant ainsi aux supporters d'afficher leur fierté d'appartenir à un club tout en collectant des fonds sans frais.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre club d'action sociale.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎨 Kits artistiques pour 50 jeunes

Pour que chaque enfant puisse explorer sa créativité sans entraves

🍎 Collations nutritives pour les clubs hebdomadaires

Nourrir les volontaires et les participants avec un esprit et un corps sains

🚌 Bus pour les sorties scolaires pour 30 élèves

Enrichir l'apprentissage par des visites de sites communautaires pratiques

🛠️ Outils et matériel pour un nettoyage de quartier

Donner aux habitants les moyens de revitaliser les espaces partagés

📚 Ressources du programme de mentorat pour 25 jeunes

Renforcer la confiance et les compétences grâce à des conseils professionnels

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Clubs de services communautaires

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Clubs de services communautaires

🍦 Scoop for Service

Invitez vos voisins à une fête dans le parc avec des glaces, des jeux et des tirages au sort. Les dons pour chaque glace financent des projets de service locaux et renforcent la fierté de la communauté.

🌻 Plant & Serve Pop-Up

Cultivez et vendez des semis de fleurs d'été et des herbes aromatiques dans le cadre d'un pop-up communautaire, afin de collecter des fonds pour les projets du club tout en verdissant les espaces publics.

🏖️ Beach & BBQ Bash

Organisez un nettoyage de plage suivi d'un barbecue pour collecter des fonds avec des tickets d'entrée. Les participants profitent de la nourriture, de la convivialité et soutiennent les initiatives de conservation du littoral.

📸 Concours photo Share & Care

Lancez un concours de photos sur le thème de l'été, avec des frais de participation. Le public vote avec des dons pour choisir les gagnants et mettre en valeur l'esprit de la communauté en ligne.

🎥 Cinéma sous les étoiles

Projection de films familiaux dans un parc, avec vente de billets et de concessions. Les sponsors locaux sont mis à l'honneur, ce qui favorise les plaisirs de l'été et la collecte de fonds du club.

💻 Défi des bonnes actions quotidiennes

Lancer un défi de 30 jours sur les médias sociaux en encourageant les bonnes actions quotidiennes. Les supporters collectent des fonds par le biais de promesses de dons entre pairs afin d'alimenter le service communautaire du club.

Découvrez plus de 40 clubs gratuits Clubs d'action communautaire idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Clubs de services communautaires en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre club d'action sociale. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions pour les animateurs communautaires

Comité des citoyens pour la ville de New York

Jusqu'à 5 000

Ce programme soutient des projets qui rassemblent les New-Yorkais afin d'améliorer la vie de quartier, de renforcer le leadership local et d'élargir les partenariats communautaires. Les soumissions seront closes le 25 juillet 2025.

Postuler

Subventions publicitaires de Google

Google

Jusqu'à 10 000

Fournit de la publicité de recherche en nature aux organisations à but non lucratif afin d'accroître leur visibilité en ligne ; les demandes sont acceptées sur une base continue.

Postuler

Subventions de la Dominion Energy Charitable Foundation

Fondation caritative Dominion Energy

De 1 000 à 15 000 dollars

Soutient des projets relatifs aux besoins humains, à la gestion de l'environnement, à l'éducation et à la vitalité des communautés ; date limite : 15 septembre 2025.

Postuler

Programme de subventions trimestrielles du Nasdaq

Fondation Nasdaq

Montant moyen des subventions : 75 000

Soutient les organisations qui promeuvent et soutiennent les communautés défavorisées en réimaginant l'engagement des investisseurs et en dotant les communautés de connaissances financières ; date limite : 1er août 2025.

Postuler

Principales entreprises qui font des dons à Clubs d'action communautaire en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre club de service communautaire ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient des organisations et des causes locales par le biais de subventions et de ses programmes Spark Good.

Prendre contact

Charles Schwab

soutient un large éventail d'organisations à but non lucratif et de programmes de services communautaires par le biais de subventions, de parrainages et de dons des employés.

Prendre contact

Cible

Soutient les programmes et les organisations locales par le biais de la citoyenneté d'entreprise, de la fondation Target et des fonds d'engagement communautaire.

Prendre contact

State Farm

Elle concentre ses subventions caritatives sur des initiatives à but non lucratif visant à rendre les communautés plus sûres, plus fortes et mieux éduquées.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les clubs d'action sociale ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les clubs d'action sociale ! Pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous fonctionnons grâce à des pourboires de donateurs qui soutiennent notre mission d'aider des organisations comme la vôtre à collecter des fonds sans perdre un centime. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les clubs d'action sociale peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dîmes, des dons à la bibliothèque ou des droits d'adhésion à un musée ?

Absolument ! Les clubs d'action sociale peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dîmes, des dons pour les bibliothèques, des cotisations pour les musées, vendre des billets pour des événements et mettre en place des dons récurrents. Tout cela sans frais, de sorte que chaque centime va directement à votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les clubs d'action communautaire peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les clubs d'action sociale peuvent lancer toute une série de campagnes avec Zeffy ! Vous pouvez organiser des collectes de fonds de pair à pair, des événements payants tels que des galas de charité, et mettre en place des programmes de dons récurrents pour assurer un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les clubs d'action communautaire ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les clubs d'action sociale. Alors que d'autres plateformes facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que tous vos fonds vont directement à votre mission. Plus d'argent reste avec vous pour soutenir vos projets et vos communautés, comme il se doit.

