Conservez 100 % des dons de votre refuge pour animaux - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les refuges d'animaux, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Animal Shelters

Collecte de fonds sans frais pour les refuges pour animaux

Comment Zeffy aide les refuges pour animaux à collecter des fonds

Les refuges pour animaux utilisent Zeffy pour tout financer, des campagnes de soins vétérinaires d'urgence aux programmes de parrainage d'animaux, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

Lancez une campagne de collecte de soins vétérinaires d'urgence

Créez un formulaire de don dédié aux cas médicaux urgents, permettant aux sympathisants de donner rapidement pour couvrir les frais de vétérinaire et sauver des vies.

Lancer un programme de parrainage d'animaux

Encourager les donateurs à s'engager à faire des dons mensuels pour couvrir les frais de soins et d'hébergement des animaux dans le besoin.

Organiser une collecte de fonds "Walk for Whiskers" (marche pour les moustaches)

Permettre aux participants de créer des pages personnelles et de recueillir des promesses de dons pour chaque kilomètre parcouru, afin de stimuler l'engagement de la communauté et de toucher les donateurs.

Vendre des billets pour une collecte de fonds Paws & Pints

Organisez une soirée dans une brasserie locale avec des animaux adoptables, en vendant des billets à l'avance pour couvrir les frais et collecter des fonds pour le refuge.

Organiser une tombola pour animaux de compagnie au printemps

Vendez en ligne des billets de tombola pour des paniers de prix ou des chèques-cadeaux sur le thème des animaux de compagnie, afin de susciter l'enthousiasme et d'obtenir des contributions en petites quantités.

Ouvrir une boutique de produits dérivés

Proposez en ligne des T-shirts, des tasses et des accessoires pour animaux de compagnie de votre marque afin d'élargir votre champ d'action et de gagner de l'argent sans frais de plateforme.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre refuge pour animaux.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🐶 50 opérations de stérilisation

Réduire la surpopulation animale et sauver des vies dans votre communauté

__wf_reserved_inherit

🐱 100 examens de santé, vaccins et puces électroniques

Veiller à ce que chaque félin bénéficie d'un départ sain pour trouver un foyer aimant

🐾 125 kits d'adoption

🐾 125 kits d'adoption

Des laisses, des gamelles et des guides d'entretien pour aider les animaux à s'intégrer dans leur nouvelle famille.

__wf_reserved_inherit

🎾 Jouets d'enrichissement et fournitures pour 250 animaux

Réduire le stress et améliorer le bien-être dans l'attente de l'adoption

__wf_reserved_inherit

🏥 Fonds médical d'urgence pour 5 animaux de compagnie

Fournir des traitements vitaux aux animaux qui en ont besoin de toute urgence

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Refuges pour animaux

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Refuges pour animaux

Splash & Save Dog Wash (lavage pour chiens)

Invitez des bénévoles à laver les chiots du refuge lors d'un événement amusant en plein air, afin de récolter des dons et de stimuler l'engagement de la communauté.

Concours photo #SummerPaws

Les supporters paient un petit droit d'entrée pour partager les selfies d'été de leur animal de compagnie ; le vote du public permet de collecter des fonds et de faire connaître la mission du refuge.

🍦 Pup-sicle Social

Organisez une dégustation de glaces en plein air pour les chiots, vendez des friandises et tirez des paniers pour collecter des fonds tout en gardant les chiots au frais.

🧘 Pet Yoga Sunset Stretch (étirement du coucher de soleil)

Associez-vous à un yogi local pour organiser un cours de yoga pour animaux au coucher du soleil. La vente des billets permet de soutenir le refuge et de créer une détente adaptée aux animaux de compagnie.

🎨 Nuit de peinture d'empreintes de pattes

Les invités aident les animaux à créer des empreintes de pattes sur des toiles ; les œuvres sont vendues ou mises aux enchères pour soutenir les refuges et constituer un souvenir créatif.

💻 Lecteur virtuel Foster Spotlight

Organisez un livestream d'une semaine présentant des animaux en famille d'accueil avec des objectifs de dons qui débloquent des défis amusants à l'écran pour les animateurs.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorez plus de 40 sites gratuits Refuges pour animaux idées de collecte de fonds

Parcourir tous les refuge pour animaux idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Refuges pour animaux en 2025

Débloquez des fonds grâce aux meilleures subventions adaptées à votre refuge pour animaux. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Cycle de subventions de la Fondation PEDIGREE

Fondation PEDIGREE

Jusqu'à 100 000 dollars (subvention DOGS RULE.â¢) ou 10 000 à 15 000 dollars (subventions pour le développement de programmes)

Soutient les refuges et les sauvetages d'animaux avec des programmes tels que l'accueil, le transport et le comportement. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 13 avril 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

2025 Subventions de recherche de l'ASPCA

ASPCA

Jusqu'à 50 000 dollars (en fonction du domaine de recherche)

Ce programme finance des recherches de haute qualité dans diverses disciplines au profit des animaux. Les propositions sont acceptées du 15 mai au 31 juillet 2025.

Postuler

SpotOn donne 2025

SpotOn donne 2025

SpotOn

Quatre bourses de 20 000 dollars et quatre bourses de 5 000 dollars pour les finalistes

Soutient les organisations à but non lucratif de protection des animaux, en mettant l'accent sur la protection des chiens. Les candidatures seront acceptées du 9 juillet au 11 août 2025.

Postuler

Programme de subvention 2025

Programme de subvention 2025

Nation de la conservation

Non spécifié

Les candidatures seront ouvertes à partir du 7 juillet 2025 à 10 heures (heure de l'Est) pour leur programme de subventions destiné à soutenir les efforts de conservation.

Postuler

Trouver plus refuge pour animaux subventions

Principales entreprises qui font des dons à Refuges pour animaux en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre refuge pour animaux ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

Walmart

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes Round Up et de registres.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Organismes de bienfaisance PetSmart

Finance des organisations de protection des animaux et des refuges dans toute l'Amérique du Nord.

Prendre contact

Montagne Hartz

Montagne Hartz

Fait don de produits pour animaux de compagnie, tels que des coussinets pour chiots et des produits antipuces, à des organisations telles que United Pet Fund, qui les distribue ensuite à des refuges et à des centres de sauvetage.

Prendre contact

Buffle bleu

Buffle bleu

S'associe à des organisations telles que United Pet Fund pour fournir des ressources aux animaux dans le besoin.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les refuges pour animaux ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les refuges pour animaux ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission de permettre aux refuges pour animaux comme le vôtre de conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !

Les refuges pour animaux peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des frais d'adoption ou des dons ?

Absolument ! Les refuges pour animaux peuvent utiliser Zeffy pour collecter des frais d'adoption, recevoir des dons généraux, vendre des billets pour des événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien des animaux dont vous vous occupez.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les refuges pour animaux peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les refuges pour animaux peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds à l'aide de Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds de pair à pair, gérer des événements payants tels que des campagnes d'adoption ou des galas, et mettre en place des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les refuges pour animaux ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les refuges pour animaux. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais ont des frais cachés, nous nous assurons que chaque centime que vous récoltez va directement à votre cause. Cela signifie plus de ressources pour les animaux que vous soutenez et une confiance accrue de la part de vos donateurs.

