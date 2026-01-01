Collecte de fonds sans frais pour les refuges pour animaux

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Refuges pour animaux

Splash & Save Dog Wash (lavage pour chiens)

Invitez des bénévoles à laver les chiots du refuge lors d'un événement amusant en plein air, afin de récolter des dons et de stimuler l'engagement de la communauté.

‍

Concours photo #SummerPaws

Les supporters paient un petit droit d'entrée pour partager les selfies d'été de leur animal de compagnie ; le vote du public permet de collecter des fonds et de faire connaître la mission du refuge.

‍

🍦 Pup-sicle Social

Organisez une dégustation de glaces en plein air pour les chiots, vendez des friandises et tirez des paniers pour collecter des fonds tout en gardant les chiots au frais.

‍

🧘 Pet Yoga Sunset Stretch (étirement du coucher de soleil)

Associez-vous à un yogi local pour organiser un cours de yoga pour animaux au coucher du soleil. La vente des billets permet de soutenir le refuge et de créer une détente adaptée aux animaux de compagnie.

‍

🎨 Nuit de peinture d'empreintes de pattes

Les invités aident les animaux à créer des empreintes de pattes sur des toiles ; les œuvres sont vendues ou mises aux enchères pour soutenir les refuges et constituer un souvenir créatif.

‍

💻 Lecteur virtuel Foster Spotlight

Organisez un livestream d'une semaine présentant des animaux en famille d'accueil avec des objectifs de dons qui débloquent des défis amusants à l'écran pour les animateurs.

‍