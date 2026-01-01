data-usecase-icon="donation_form"
Fonds pour les soins vétérinaires d'urgence
Lancez une campagne en ligne gratuite pour couvrir les frais de vétérinaire urgents et les traitements critiques pour les animaux sauvages sauvés. Un formulaire de don ciblé permet aux donateurs de voir exactement comment leur don sauve des vies.
Cercle des fondateurs : Club de parrainage "Adoptez un animal
Invitez les sympathisants à parrainer des animaux en versant des contributions mensuelles, ce qui leur assure un revenu régulier pour la nourriture, l'enrichissement et les soins. Les dons récurrents permettent d'établir des relations à long terme et des revenus prévisibles.
Rescue Run for Wildlife 5K (course de sauvetage pour les animaux sauvages)
Mobilisez votre communauté pour collecter des fonds en courant ou en marchant, les participants créant des pages personnelles pour recueillir des parrainages. Le peer-to-peer vous permet d'élargir votre champ d'action grâce à vos amis et à votre famille.
Visite des coulisses du safari
Vendez des billets pour des visites guidées exclusives au refuge, offrant aux donateurs une expérience d'initié tout en finançant les opérations quotidiennes. La billetterie événementielle simplifie la gestion des participants et des paiements.
Wildlife Wonders Merchandise Shop
Proposez des vêtements de marque, des calendriers et des cadeaux écologiques pour collecter des fonds tout au long de l'année. Une boutique en ligne transforme les sympathisants en ambassadeurs ambulants de la protection de la faune sauvage.
Vente aux enchères silencieuse du gala de la conservation
Organisez une vente aux enchères silencieuse virtuelle proposant des œuvres d'art, des expériences VIP et des forfaits de rencontres avec des animaux sauvages. Une vente aux enchères silencieuse permet de mobiliser des donateurs de haut niveau et d'obtenir des dons importants.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐘 50 jours d'alimentation spécialisée pour les éléphants
Pour que les éléphants sauvés reçoivent l'alimentation dont ils ont besoin pour prospérer
🐾 100 jouets d'enrichissement pour les ours
Stimuler les comportements naturels et le bien-être mental
🏥 10 contrôles vétérinaires
Veiller à ce que les animaux blessés reçoivent des soins rapides et vitaux
500 plantes indigènes pour la restauration de l'habitat
Reconstruire des enclos sains qui imitent les écosystèmes sauvages
🎓 20 ateliers de sauvetage d'animaux sauvages
Fournir aux bénévoles des compétences essentielles en matière de manipulation des animaux
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetage d'animaux de zoo
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage d'animaux de zoo
🦓 Sunset Safari Soiree
Profitez d'une fête au coucher du soleil au zoo avec des boissons, des discussions sur les animaux et une vente aux enchères. Augmentez le financement des sauvetages tout en approfondissant les liens entre les donateurs et les histoires d'animaux.
📲 Tombola de sauvetage Livestream
Organisez une tombola virtuelle en direct, avec des histoires de sauvetage et des prix offerts, afin de susciter des dons en ligne et d'élargir la portée du soutien.
🏊♂️ Splash pour les rayures
Nagez des longueurs ou des minutes pour collecter des parrainages pour des missions de sauvetage d'animaux - un financement amusant, sain et essentiel pour les soins aux animaux sauvages.
📸 Selfie pour les espèces
Encouragez vos followers à partager des selfies sur le thème de la faune et de la flore sauvages avec des cadres personnalisés, en étiquetant votre sauvetage pour débloquer des cadeaux de sponsors et stimuler la sensibilisation.
🎨 Pawpaint Mural Party
Invitez les sympathisants à peindre une fresque communautaire au zoo - la vente de billets permet de financer l'amélioration de l'habitat et d'encourager l'engagement local.
🍦 Scoops for Sanctuary
Associez-vous à un camion de glaces local pour organiser un rendez-vous dans un parc - une partie des ventes permet de soutenir les soins aux animaux et de rapprocher les communautés.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 jeux gratuits Sauvetage d'animaux de zoo idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sauvetage d'animaux de zoo en 2025
Fonds de subventions pour les soins et le bien-être des animaux
Association des zoos et aquariums (AZA)
Jusqu'à 150 000
L'appel à candidatures est ouvert depuis le 15 mars 2025 et les propositions sont attendues pour le 30 juin 2025.
2025 ASPCA Campagne "The Rescue Effect" Subventions
ASPCA
$3,300 - $30,000
Soutien à l'adoption et aux opérations des organisations de protection des animaux ; l'appel d'offres a été ouvert le 7 avril 2025 et les subventions sont accordées du 1er juillet au 31 octobre 2025.
Programme de subventions pour besoins urgents
Dame libre-penseuse
Jusqu'à 10 000 USD
Soutient des projets de sauvetage ou de soins aux animaux ou de sensibilisation ; le processus de candidature débute le 1er juillet 2025 et se termine le 9 août 2025.
Programme de subvention de la Nation de la conservation
Nation de la conservation
Jusqu'à 5 000 USD
Fournit un financement aux conservateurs pour une période de subvention d'un an.
Principales entreprises qui font des dons à Sauvetage des animaux de zoo en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, d'opérations de collecte de fonds à la caisse et d'autres programmes d'engagement.
Zoo de Houston
Offre aux entreprises diverses possibilités de partenariat pour soutenir les efforts du zoo en matière de soins aux animaux, d'éducation et de conservation.
Zoo de Dallas
Il offre des possibilités de relations avec les entreprises afin de soutenir la mission du zoo par le biais de divers programmes et initiatives.
Zoo de Fort Worth
Offre aux entreprises des possibilités de parrainage pour soutenir les programmes et les efforts de conservation du zoo.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour Zoo Animal Rescues ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour Zoo Animal Rescues ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous sommes soutenus par les pourboires optionnels de généreux donateurs qui croient en notre mission d'aider les zoos et les sauvetages d'animaux à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a vraiment pas de piège !
Zoo Animal Rescues peut-il utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux ?
Absolument ! Zoo Animal Rescues peut utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements, mettre en place des contributions récurrentes, et bien plus encore, le tout sans payer de frais. Chaque dollar que vous recevez est destiné à soutenir votre cause.
Quels sont les types de campagnes de collecte de fonds que Zoo Animal Rescues peut organiser avec Zeffy ?
Les sauveteurs d'animaux de zoo peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Que vous lanciez des collectes de fonds de pair à pair, que vous organisiez des événements payants ou que vous mettiez en place des dons récurrents, Zeffy vous couvre, sans que les frais ne viennent ponctionner vos fonds.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Zoo Animal Rescues ?
Zeffy est le meilleur choix pour la collecte de fonds dans les zoos et les refuges d'animaux, car c'est la seule plateforme véritablement gratuite à 100 %. Sans frais cachés ni coûts de traitement, chaque dollar collecté va directement à votre mission. De plus, la transparence de notre modèle renforce la confiance de vos donateurs.