Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage d'animaux de zoo

🦓 Sunset Safari Soiree

Profitez d'une fête au coucher du soleil au zoo avec des boissons, des discussions sur les animaux et une vente aux enchères. Augmentez le financement des sauvetages tout en approfondissant les liens entre les donateurs et les histoires d'animaux.

📲 Tombola de sauvetage Livestream

Organisez une tombola virtuelle en direct, avec des histoires de sauvetage et des prix offerts, afin de susciter des dons en ligne et d'élargir la portée du soutien.

🏊‍♂️ Splash pour les rayures

Nagez des longueurs ou des minutes pour collecter des parrainages pour des missions de sauvetage d'animaux - un financement amusant, sain et essentiel pour les soins aux animaux sauvages.

📸 Selfie pour les espèces

Encouragez vos followers à partager des selfies sur le thème de la faune et de la flore sauvages avec des cadres personnalisés, en étiquetant votre sauvetage pour débloquer des cadeaux de sponsors et stimuler la sensibilisation.

🎨 Pawpaint Mural Party

Invitez les sympathisants à peindre une fresque communautaire au zoo - la vente de billets permet de financer l'amélioration de l'habitat et d'encourager l'engagement local.

🍦 Scoops for Sanctuary

Associez-vous à un camion de glaces local pour organiser un rendez-vous dans un parc - une partie des ventes permet de soutenir les soins aux animaux et de rapprocher les communautés.

