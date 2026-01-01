data-usecase-icon="event"
Rescue Run 5K & Fun Day
Organisez un 5 km et une journée d'amusement pour chiens, où les supporters et leurs chiens collectent des fonds par le biais de la vente de billets et de parrainages, ce qui est idéal pour l'engagement de la communauté sans frais de plateforme.
Défi de la marche virtuelle Team Tails
Permettre aux bénévoles et aux sympathisants de créer des pages personnelles et de défier leurs amis dans le cadre d'une marche virtuelle pour collecter des fonds, afin d'obtenir des dons de pair à pair pour les opérations de sauvetage.
Club de sauvetage mensuel Pawsitive
Invitez les donateurs à rejoindre un club de donateurs mensuel avec des mises à jour exclusives et des histoires en coulisses sur les chiots qu'ils soutiennent, garantissant ainsi un financement régulier pour la nourriture, les abris et les soins médicaux.
Boutique en ligne Rescue Gear
Ouvrir une boutique en ligne proposant des bandanas, des laisses et des tee-shirts de marque afin que les supporters puissent afficher leur fierté d'être sauveteur tout en finançant des traitements médicaux cruciaux et les coûts du refuge.
Tirage au sort d'un panier gourmand pour chiot
Vendez des billets de tombola pour un panier-cadeau pour chien de première qualité contenant des friandises, des jouets et des bons de toilettage - parfait pour stimuler l'enthousiasme des collectes de fonds pour les fêtes ou le printemps.
Collecte de fonds pour les urgences médicales
Lancez une campagne ciblée avec une page de don de marque pour collecter rapidement des fonds pour des opérations chirurgicales urgentes et des soins critiques pour des chiens de sauvetage dans le besoin immédiat.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
❤️ 25 opérations de stérilisation
Pour que chaque chien secouru puisse bénéficier d'une chirurgie salvatrice
5 000 repas de croquettes de qualité supérieure
Des repas nutritifs pour faire frétiller les queues
🏠 50 kits de démarrage pour les familles d'accueil
Fournir aux familles d'accueil le matériel nécessaire à l'ouverture de leur foyer
🏷️ 500 puces électroniques
Réunir les chiots perdus avec leur famille
🐕 50 sessions de formation
Enseigner les bonnes manières pour faciliter les adoptions
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetage de chiens
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage de chiens
🐾 Concours photo Summer Paws
Les supporters soumettent des photos de chiens sur le thème de l'été et s'acquittent d'un droit d'entrée modique. La communauté vote pour les préférées. Les gagnants reçoivent des prix et les recettes financent nos efforts de sauvetage.
🎽 Dog Jog for Rescue (Jogging pour le sauvetage des chiens)
Invitez les participants et leurs chiens à un jogging/marche de 5 km. Les frais d'inscription et les parrainages permettent de collecter des fonds tout en promouvant la santé et le bonheur des chiens dans la communauté.
🍦 Soirée crème glacée pour les chiots
Organisez un événement dans le parc avec des glaces et des friandises adaptées aux chiens. La vente de billets et les stands des vendeurs permettent de collecter des fonds tout en offrant un plaisir estival aux chiens et à leurs maîtres.
📸 Vente aux enchères de portraits de chiots virtuels
Des artistes locaux créent des portraits numériques de chiens. Les supporters enchérissent en ligne tout au long de l'été. Les œuvres gagnantes renforcent la fierté des donateurs et financent des soins de sauvetage essentiels.
🏖️ L'heure de la fête au bord de la mer
Partenaire d'un site de plage pour un "happy hour" convivial pour les chiens. Une partie des ventes de nourriture et de boissons ainsi que des dons permettent aux chiens de s'amuser et de collecter des fonds pour les sauvetages.
🎬 Soirée cinéma au parc
Projection de films en plein air pour vous et votre chien. La vente de billets, les concessions et les prix de la tombola permettent de récolter des fonds tout en profitant d'une soirée d'été ensemble.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sites gratuits Sauvetage de chiens idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sauvetage de chiens en 2025
Walmart Community Grants (Spark Good Local Grant)
Walmart
Non spécifié
Les candidatures sont examinées tous les trimestres, le cycle du 1er mai au 15 juillet 2025 étant actuellement ouvert.
Subventions d'enrichissement de la Fondation Petfinder
Fondation Petfinder
$100 - $1,000
Des subventions sont accordées chaque mois tout au long de l'année pour fournir un enrichissement aux chiens.
Programme de subventions accélérées
Fondation de la famille Byrne
Non spécifié
Soutient les programmes de protection des animaux. Date limite de dépôt des candidatures : 18 juillet 2025.
Subventions de la Fondation PEDIGREE pour l'aide aux sinistrés
Fondation PEDIGREE
Non spécifié
Disponible tout au long de l'année pour les organisations touchées par des catastrophes naturelles.
Principales entreprises qui font des dons à Sauvetage de chiens en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.
Fondation Pedigree
Accorde des subventions aux refuges pour chiens 501(c)(3) et aux organisations de sauvetage de races.
Lush
Soutient des causes liées au bien-être des animaux et à la justice environnementale par le biais de sa collection Charity Pot.
100% pur
Fait don d'aliments végétaliens riches en vitamines pour chiens de refuge pour chaque commande en ligne.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les sauveteurs de chiens ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les refuges canins ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les refuges comme le vôtre à conserver chaque dollar que vous collectez. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les sauveteurs canins peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons destinés à financer des soins médicaux d'urgence ?
Absolument ! Les sauveteurs canins peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour les fonds médicaux d'urgence, les frais d'adoption, et même pour vendre des billets d'événements ou mettre en place des dons récurrents - le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté à l'aide apportée à vos amis à fourrure.
Quels types de campagnes de collecte de fonds peuvent être menés avec Zeffy ?
Les associations de protection des chiens peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez une collecte de fonds de pair à pair où les sympathisants peuvent créer leurs propres pages pour aider à collecter des fonds, organisez des événements payants comme des foires d'adoption, ou mettez en place des dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les refuges canins ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les refuges canins. Alors que d'autres plateformes peuvent sembler gratuites mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela garantit que plus de fonds vont directement au sauvetage des chiens et à leur prise en charge.