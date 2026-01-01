🐾 Concours photo Summer Paws

Les supporters soumettent des photos de chiens sur le thème de l'été et s'acquittent d'un droit d'entrée modique. La communauté vote pour les préférées. Les gagnants reçoivent des prix et les recettes financent nos efforts de sauvetage.

🎽 Dog Jog for Rescue (Jogging pour le sauvetage des chiens)

Invitez les participants et leurs chiens à un jogging/marche de 5 km. Les frais d'inscription et les parrainages permettent de collecter des fonds tout en promouvant la santé et le bonheur des chiens dans la communauté.

🍦 Soirée crème glacée pour les chiots

Organisez un événement dans le parc avec des glaces et des friandises adaptées aux chiens. La vente de billets et les stands des vendeurs permettent de collecter des fonds tout en offrant un plaisir estival aux chiens et à leurs maîtres.

📸 Vente aux enchères de portraits de chiots virtuels

Des artistes locaux créent des portraits numériques de chiens. Les supporters enchérissent en ligne tout au long de l'été. Les œuvres gagnantes renforcent la fierté des donateurs et financent des soins de sauvetage essentiels.

🏖️ L'heure de la fête au bord de la mer

Partenaire d'un site de plage pour un "happy hour" convivial pour les chiens. Une partie des ventes de nourriture et de boissons ainsi que des dons permettent aux chiens de s'amuser et de collecter des fonds pour les sauvetages.

🎬 Soirée cinéma au parc

Projection de films en plein air pour vous et votre chien. La vente de billets, les concessions et les prix de la tombola permettent de récolter des fonds tout en profitant d'une soirée d'été ensemble.

