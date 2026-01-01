Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les associations de protection des chiens

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements communautaires pour le financement du sauvetage des chiens
activités de collecte de fonds pour les refuges pour animaux
idées de collecte de fonds pour l'adoption d'un chien

12 idées de collecte de fonds pour les refuges pour chiens

Concours de photos d'animaux de compagnie

Organisez un concours de photos où les participants paient une somme modique pour présenter la photo du chien le plus mignon, le vote se faisant par le biais de dons en ligne.

Promenade de chiens parrainée

Organisez une promenade communautaire des chiens où les participants collectent des fonds en obtenant des sponsors pour leurs voyages, promouvant ainsi la santé et le bien-être des animaux.

Vente aux enchères en ligne

Organiser une vente aux enchères en ligne de produits ou de services liés aux animaux de compagnie, en encourageant les enchères par le biais de promotions sur les médias sociaux.

Campagne d'adoption d'animaux de compagnie

Collaborer avec les entreprises locales pour organiser une journée d'adoption combinée, en conservant les recettes des ventes de nourriture et de marchandises pour le refuge.

Classe virtuelle de dressage de chiens

Proposer des sessions de formation virtuelles payantes animées par des experts, dont les fonds sont directement affectés au soutien d'opérations de sauvetage de chiens.

Défi des médias sociaux

Créez un défi encourageant les personnes qui vous suivent à partager l'histoire de leur animal de compagnie en échange d'un petit don, ce qui stimule l'engagement et la sensibilisation.

Ventes d'articles de marque

Vendez en ligne des articles personnalisés sur le thème des chiens, dont les recettes soutiennent les efforts de sauvetage tout en améliorant la visibilité de votre marque.

Festival convivial pour les chiens

Organisez un festival local avec des jeux pour chiens, des vendeurs et des activités, en faisant payer des droits d'entrée qui seront directement versés à l'association.

Gala annuel

Organisez un élégant dîner de gala avec des ventes aux enchères et des tirages au sort, en attirant des donateurs de grande valeur tout en mettant en avant les réussites des sauveteurs.

Programme de parrainage d'animaux de compagnie

Créez un programme de dons mensuels dans le cadre duquel les donateurs peuvent parrainer un chien spécifique et recevoir en retour des mises à jour et des photos.

Journée caritative d'entreprise

Établissez un partenariat avec des entreprises locales pour organiser une journée de bienfaisance au cours de laquelle un pourcentage des ventes réalisées ce jour-là sera consacré à vos efforts de sauvetage.

Course de 5 km "Paw-tastic

Organiser une course amusante où les participants peuvent s'inscrire avec leurs chiens, promouvoir la santé et la communauté, tout en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les chiens Rescues🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre refuge pour chiens ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre association de sauvetage de chiens. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'inscrit-elle dans votre mission de sauvetage et de réhabilitation des chiens ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations de sauvetage de chiens :

1. Collecte de fonds pour le lavage des chiens

  • Installez une station de lavage dans un parc local, où les propriétaires d'animaux peuvent amener leurs chiens pour qu'ils soient lavés et toilettés.
  • Faire payer chaque chien lavé et faire appel à des volontaires pour aider au lavage et au séchage.

2. Marathon de marche "Paws for a Cause

  • Organisez un marathon au cours duquel les participants peuvent marcher avec leurs chiens pour collecter des fonds. Les participants recueillent des promesses de dons auprès de leurs amis et de leur famille pour chaque kilomètre parcouru.
  • Encouragez les meilleurs collecteurs de fonds en leur offrant des prix, tels que des paniers-cadeaux ou des articles liés aux chiens.

3. Concours en ligne de photos d'animaux de compagnie

  • Organisez un concours de photos mettant en scène des animaux de compagnie. Faites payer un droit d'entrée et permettez aux membres de la communauté de voter pour leurs photos préférées en faisant un don.
  • Promouvoir le concours sur les médias sociaux afin d'accroître l'engagement et la participation.

4. Cours de dressage de chiens parrainés

  • Établissez un partenariat avec un dresseur de chiens local pour proposer des cours de dressage parrainés. Faites payer les participants et les recettes serviront à financer vos efforts de sauvetage.
  • Offrez un tarif réduit aux personnes qui contribuent à la cause de votre association.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesCollecte de fonds pour le lavage des chiensHautHautMediumMarathon de marche pour une causeMediumHautHautConcours en ligne de photos d'animaux domestiquesHautMediumMediumCours de dressage de chiens sponsorisésMediumHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un marathon de marche "Paws for a Cause" :

  • 6 semaines avant : Fixez une date et un lieu, et commencez à faire de la publicité par le biais des médias sociaux et des entreprises locales.
  • 5 semaines avant : Ouvrez l'inscription en ligne et commencez à recueillir des promesses de dons.
  • 2 semaines avant : Confirmer le soutien des bénévoles et finaliser la logistique.
  • 1 semaine avant : Envoyer des rappels aux participants et finaliser le matériel de l'événement.
  • Jour de l'événement : Accueillir le marathon, mettre en place des postes d'eau et célébrer avec les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Permis d'utilisation des locaux, matériel de marketing et rafraîchissements.
  • Coûts variables : Fournitures nécessaires pour le lavage des chiens, prix pour les concours ou coûts liés à l'embauche d'un dresseur de chiens.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif financier en fonction de votre budget et du nombre de participants attendus.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et envisager des pertes si la fréquentation est faible.
  • Risques pour la réputation : Évaluez les effets négatifs possibles sur la réputation de votre organisation si l'événement échoue ou si le retour d'information est médiocre.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air ou les dépenses inattendues.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre refuge pour chiens, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour Dog Rescue ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour Dog Rescue ?
Comment tirer parti des événements saisonniers pour collecter des fonds en faveur des chiens de refuge ?
Quelles sont les idées novatrices en matière d'engagement de la communauté qui peuvent stimuler la collecte de fonds pour les sauveteurs canins ?
Quelles sont les stratégies de crowdfunding les plus efficaces pour collecter des fonds pour les sauveteurs de chiens ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Comment obtenir un financement pour...

