Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Idées de collecte de fonds pour les sauveteurs de chauves-souris

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

collecte de fonds pour la conservation des chauves-souris
Une collecte de fonds créative pour le sauvetage des chauves-souris
sensibilisation des communautés aux chauves-souris

12 Idées de collecte de fonds pour les sauveteurs de chauves-souris

Soirée Trivia virtuelle sur les chauves-souris

Organisez un concours en ligne sur les chauves-souris. Les participants font un don pour s'inscrire et les gagnants reçoivent des prix sur le thème des chauves-souris, ce qui favorise la sensibilisation et l'engagement.

Le défi des chauves-souris dans les médias sociaux

Encouragez les sympathisants à partager des photos ou des vidéos créatives sur le thème des chauves-souris, en y associant votre organisation, afin de sensibiliser le public et d'obtenir des dons grâce à la visibilité.

Visite du sanctuaire des chauves-souris

Proposez des visites guidées de vos installations de sauvetage, en informant les visiteurs sur les chauves-souris tout en faisant payer un droit d'entrée modique pour soutenir vos opérations et vos efforts de soins.

Course à pied sur le thème des chauves-souris

Organisez une course amusante avec des costumes sur le thème des chauves-souris, où les participants collectent des fonds grâce aux frais d'inscription et aux parrainages, afin de promouvoir la santé et la conservation.

Programme d'adoption de chauves-souris

Créez un programme dans le cadre duquel les donateurs peuvent adopter symboliquement une chauve-souris sauvée, en recevant des mises à jour et des remerciements, ce qui encourage un soutien et des dons continus.

Vente saisonnière de boîtes à chauves-souris

Vendre des gîtes à chauves-souris ou des articles liés aux chauves-souris de manière saisonnière. Utilisez un marketing attrayant pour souligner leur rôle dans la santé de l'écosystème et la conservation des chauves-souris.

Dons jumelés d'entreprises

Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour créer des possibilités de dons équivalents, afin de motiver les employés à faire des dons tout en maximisant les contributions à votre organisation.

Collaborer avec les zoos locaux

Établir des partenariats avec des zoos pour organiser des sessions ou des événements éducatifs sur les chauves-souris, partager les ressources et soutenir les efforts mutuels de collecte de fonds pour la conservation.

Parrainage de la lettre d'information électronique "Bat Facts

Créer une lettre d'information électronique sur la conservation des chauves-souris. Offrir des possibilités de parrainage aux entreprises locales pour qu'elles fassent de la publicité tout en soutenant votre mission.

Ateliers communautaires sur les chauves-souris

Organiser des ateliers dans les écoles ou les bibliothèques locales pour permettre aux membres de la communauté de se familiariser avec les chauves-souris, en demandant une participation financière pour soutenir les efforts d'éducation et les services de sauvetage.

Concours d'art sur les chauves-souris

Lancer un concours artistique sur le thème des chauves-souris. Faites payer les frais d'inscription et présentez les œuvres d'art dans un lieu local, en créant une exposition pour l'engagement de la communauté.

Gala annuel des chauves-souris

Organisez un gala de collecte de fonds avec un décor et des intervenants sur le thème des chauves-souris. Les ventes de billets, les articles mis aux enchères et les parrainages contribuent de manière significative au financement de votre travail.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les chauves-souris Rescues🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre association de sauvetage de chauves-souris ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre association de sauvetage de chauves-souris. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'inscrit-elle dans votre mission de protection et de réhabilitation des chauves-souris ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux associations de sauvetage des chauves-souris :

1. Ateliers éducatifs sur le thème des chauves-souris

  • Organiser des ateliers pour informer la communauté sur les chauves-souris, leur importance et les efforts de conservation.
  • Faites payer une somme modique pour la participation et proposez des activités amusantes aux enfants.

2. Gala de bienfaisance Batty

  • Organiser un gala à thème, comprenant un dîner, des orateurs invités et des divertissements axés sur la conservation des chauves-souris.
  • Encouragez les participants à se déguiser en chauve-souris pour plus de plaisir.

3. Programme "Adoptez une chauve-souris

  • Permettre aux sympathisants d'adopter une chauve-souris pendant un an, en recevant des mises à jour et des informations sur leur chauve-souris adoptée.
  • Inclure un petit don associé à chaque adoption pour contribuer aux efforts de soins et de sauvetage.

4. Visites virtuelles de chauves-souris

  • Proposez des visites virtuelles d'habitats de chauves-souris ou de votre centre de sauvetage via Zoom, moyennant une participation financière.
  • Faites participer le public à des sessions interactives au cours desquelles des faits et des histoires passionnantes sur les chauves-souris seront racontés.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers éducatifs sur le thème des chauves-sourisHautHautMediumGala de bienfaisance pour les chauves-sourisMediumHautHautProgramme "Adoptez une chauve-souris "HautMediumMediumVisites virtuelles de chauves-sourisMediumHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un gala Batty Benefit :

  • 6 semaines avant : Fixez une date et réservez un lieu.
  • 4 semaines avant : Commencez à promouvoir l'événement et à trouver des sponsors.
  • 2 semaines avant : Finaliser les détails de l'animation et du menu.
  • 1 semaine avant : Confirmer le nombre de participants et la disposition des places.
  • Le jour J : Préparer le lieu et veiller à ce que les bénévoles soient informés de leur rôle.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing, permis d'organiser l'événement.
  • Coûts variables : Restauration (pour le gala), matériel pour les ateliers, besoins technologiques pour les événements virtuels.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible fréquentation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que l'annulation d'un conférencier ou des difficultés techniques lors des visites virtuelles.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre association de sauvetage de chauves-souris, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

