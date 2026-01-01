Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les refuges pour chats

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Événements virtuels pour la collecte de fonds en faveur des sauveteurs de chats
parrainages d'entreprises pour des associations caritatives en faveur des chats
sensibilisation de la communauté aux fonds de sauvetage des chats

12 idées de collecte de fonds pour les refuges pour chats

Concours photo sur les chats

Organisez un concours photo en ligne où les participants soumettent des photos de chats pour un prix modique, les gagnants étant désignés par les votes du public.

Course virtuelle sur le thème des chats

Organisez une course/marche virtuelle où les participants collectent des fonds grâce aux frais d'inscription et aux parrainages, tout en profitant de la nature avec leurs chats.

Série de webinaires sur les soins aux chats

Proposer une série d'ateliers en ligne sur des sujets liés aux soins des chats, en facturant des frais d'inscription qui contribuent aux efforts de sauvetage.

Gala Paws & Claws

Organiser un gala officiel comprenant un dîner, des ventes aux enchères et des divertissements, afin de collecter des fonds importants pour l'organisation.

Collecte de fonds pour les portraits d'animaux

S'associer avec des artistes locaux pour créer des portraits de chats, dont le produit de la vente sera directement reversé au refuge.

Week-end d'adoption de chats

Collaborez avec des entreprises locales pour organiser un week-end d'adoption, où les frais d'adoption permettent de soutenir le refuge et où les vendeurs locaux offrent des réductions.

Articles personnalisés pour chats

Vendre des articles sur le thème des chats, tels que des T-shirts ou des tasses, dont les bénéfices serviront à financer les opérations du refuge et les programmes de sensibilisation.

Emballage des cadeaux de Noël

Mettre en place une station d'emballage de cadeaux de Noël dans les centres commerciaux locaux, où les dons sont collectés en échange de services d'emballage.

Journée "Give Back" dans les cafés locaux

Établissez un partenariat avec les cafés locaux pour organiser une journée de don, au cours de laquelle un pourcentage des ventes réalisées un jour donné est reversé au refuge pour chats.

Promenade du chat dans le quartier

Organiser une promenade des chats au sein de la communauté, en collectant des fonds grâce aux frais d'inscription tout en promouvant la sensibilisation et l'adoption.

Soirée Trivia sur les chats

Organisez une soirée trivia amusante dans un lieu local, en demandant à des équipes de participer et en versant les recettes au profit du sauvetage.

Programme de parrainage pour les chats

Créer un programme de parrainage de chats dans le cadre duquel les particuliers peuvent soutenir certains chats du refuge par des dons mensuels.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les chats Rescues🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Sauvetage des animaux handicapés

Organiser des journées d'adoption d'animaux adaptés, des marches communautaires de zoothérapie et des campagnes de parrainage médical pour soutenir les groupes de sauvetage d'animaux handicapés.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre refuge pour chats ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre association de sauvetage de chats. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations entretenez-vous avec les membres de la communauté, les entreprises locales et les amis des animaux ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission de sauvetage et de soins des chats ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux associations de sauvetage de chats :

1. Concours de photos d'animaux de compagnie

  • Encouragez les membres de la communauté à soumettre leurs meilleures photos de chats.
  • Faire payer une somme modique pour les inscriptions et mettre en place un système de vote où les gens peuvent payer pour voter pour leurs favoris.

2. Événement d'adoption avec une touche d'originalité

  • Organisez une manifestation sur le thème de l'adoption (comme "Les chats déguisés") et faites payer un droit d'entrée.
  • Établir des partenariats avec des entreprises locales pour qu'elles parrainent des projets ou fassent des dons de marchandises.

3. Vente d'articles pour chats

  • Créez et vendez des articles sur le thème des chats, tels que des t-shirts, des tasses ou des calendriers à l'effigie de vos chats sauvés.
  • Utilisez des plateformes comme Etsy ou des foires locales pour toucher davantage de personnes.

4. Cours de yoga virtuel pour chats

  • S'associer à un professeur de yoga pour proposer des cours de yoga virtuels où les participants peuvent faire du yoga avec leurs chats.
  • Faites payer votre participation et faites-en la promotion par l'intermédiaire de votre réseau.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsConcours de photos d'animauxHautMediumMediumEvénement d'adoption à thèmeMediumHautHautVente de produits dérivés pour chatsHautMediumMediumCours de yoga virtuel pour chatsMediumHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un événement d'adoption à thème :

  • 6 semaines avant : Fixer la date et le thème de l'événement ; commencer le marketing.
  • 4 semaines avant : Recherchez des sponsors et recueillez des dons.
  • 2 semaines avant : Finaliser la logistique, y compris le lieu, les fournitures et les bénévoles.
  • 1 semaine avant : Faites la promotion de l'événement sur les médias sociaux et les canaux locaux.
  • Jour de l'événement : Assurer le bon déroulement de l'événement avec les bénévoles et le personnel.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Fournitures pour les événements, coûts de production des marchandises et coûts promotionnels.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels qu'une faible participation ou des conditions météorologiques défavorables.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre association de sauvetage de chats, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour Cat Rescue ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour Cat Rescue ?
Quelles sont les meilleures idées de collectes de fonds saisonnières pour Cat Rescue en 2024 ?
Comment puis-je mettre en place une campagne de crowdfunding créative pour Cat Rescue ?
Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds pour Cat Rescue ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

