Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Faire appel à des artistes pour créer des œuvres d'art sur le thème de la mer, dont les pièces seront vendues aux enchères en ligne, afin d'encourager les dons et de sensibiliser le public à la conservation du milieu marin.
Organiser des visites en direct d'installations de réhabilitation, au cours desquelles les téléspectateurs peuvent faire un don pour soutenir les animaux soignés.
Organiser un nettoyage de plage communautaire au cours duquel les participants collectent des fonds par le biais de parrainages tout en promouvant la santé de la faune et de la flore marines locales.
Organiser une série d'ateliers et d'événements éducatifs d'une semaine pour sensibiliser le public et collecter des fonds, en associant des conférenciers invités et le soutien d'entreprises locales.
Permettre aux donateurs de parrainer des animaux particuliers, en recevant régulièrement des informations, des photos et un certificat de parrainage.
Collaborez avec des artistes ou des entreprises locales pour créer des produits respectueux de l'environnement et reversez une partie des ventes pour soutenir votre mission.
Invitez les entreprises à se porter volontaires et à soutenir votre organisation, en créant des expériences de renforcement de l'esprit d'équipe tout en collectant des fonds pour des projets spécifiques.
Mettre en place un programme permettant aux membres de la communauté ou aux organisations d'adopter des plages locales, en collectant des fonds grâce aux frais de parrainage et aux efforts de nettoyage.
Organisez une course ou une marche amusante le long de la côte où les participants paient un droit d'entrée, encourageant les familles à se déguiser et à s'amuser tout en collectant des fonds.
Organisez une soirée trivia en ligne avec des questions sur la faune marine, en faisant payer un droit d'entrée et en offrant des prix pour attirer les participants.
Organisez des concours de photos saisonniers où les participants soumettent des photos de la faune et de la flore marines en échange d'un droit de participation, et où les gagnants figurent dans votre matériel promotionnel et vos calendriers.
Projection de documentaires ou de films sur le thème de la mer en plein air, avec entrée payante et possibilité pour les groupes environnementaux locaux de faire connaître leurs missions.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Organiser des journées d'adoption d'animaux adaptés, des marches communautaires de zoothérapie et des campagnes de parrainage médical pour soutenir les groupes de sauvetage d'animaux handicapés.
Organisez des journées portes ouvertes, des parrainages d'animaux, des randonnées de bienfaisance et des ventes de pâtisseries dans votre ville pour soutenir les animaux de sauvetage à la retraite.
Les groupes de piégeage, stérilisation et restitution augmentent leur financement par le biais de calendriers communautaires pour chats, de campagnes de parrainage de pièges, d'événements d'adoption et de ventes de pâtisseries.
Organisez des journées d'adoption d'animaux âgés, des programmes de parrainage d'un aîné et des ventes aux enchères en ligne pour financer des visites chez le vétérinaire, de la nourriture et des foyers d'accueil confortables.
Les groupes de sauvetage des animaux des zoos organisent des journées de rencontre avec les animaux, des programmes de parrainage d'un animal et des ventes aux enchères pour financer le sauvetage, la réhabilitation et les soins des animaux sauvages.
Les organismes de sauvetage des perroquets collectent des fonds en parrainant des adoptions, en organisant des journées portes ouvertes dans les volières, en organisant des ventes aux enchères d'œuvres d'art à thème et en organisant des ateliers sur les soins aux oiseaux.
Les sauvetages d'animaux exotiques collectent des fonds par le biais d'adoptions de photos, de visites de sanctuaires, de ventes d'articles et de parrainages d'animaux pour couvrir les frais vétérinaires et d'habitat.
Les organismes de sauvetage des reptiles collectent des fonds par le biais d'événements d'adoption, d'expositions de reptiles, de programmes de parrainage d'un serpent et d'ateliers éducatifs pratiques.
Les groupes de sauvetage des chauves-souris peuvent augmenter leurs fonds en organisant des tombolas, des programmes d'adoption de chauves-souris, des conférences sur la faune et la flore, et en vendant des articles à thème.
Les organisations de sauvetage des rapaces peuvent organiser des démonstrations de fauconnerie, des programmes d'adoption par des donateurs et des soirées de photos d'animaux sauvages pour financer les efforts de réhabilitation.
Les groupes de sauvetage de lapins collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage d'un lapin, de séances de yoga pour lapins, de collectes de photos d'animaux et de stands dans les foires.
Les sauvetages de petits animaux prospèrent grâce à l'appariement des frais d'adoption, aux collectes de fournitures pour animaux de compagnie, aux ventes aux enchères virtuelles et aux partenariats avec des sponsors locaux.
Les sauveteurs de chiens prospèrent grâce à des événements d'adoption avec des stations de dons, des promenades de chiens sponsorisées et des collectes de fournitures pour animaux de compagnie afin de sauver des vies.
Les sauveteurs de chats collectent des fonds par le biais de promotions sur les frais d'adoption, de campagnes de parrainage de chats, d'événements de yoga pour chats et de ventes de pâtisseries locales.
Organisez des journées portes ouvertes, des randonnées sponsorisées et des démonstrations de thérapie équine afin de collecter des fonds pour le sauvetage et la rééducation des chevaux.
Les groupes de protection des lamantins peuvent organiser des randonnées en kayak, des campagnes d'adoption d'un lamantin, des produits de marque et des discussions communautaires pour financer les opérations de sauvetage et la recherche.
Organiser des dîners de fermes patrimoniales, des ventes de semences et des marchés artisanaux qui soutiennent les agriculteurs autochtones et les traditions de gestion des terres.
Les femmes qui travaillent dans l'agriculture peuvent organiser des dîners "de la ferme à la table", des échanges de semences, des parrainages d'équipements et des ateliers d'agritourisme pour financer la formation et la croissance.
Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.
Les groupes de protection des baleines peuvent organiser des galas sur le thème de l'océan, des parrainages "adoptez une baleine" et des activités scientifiques citoyennes pour soutenir le sauvetage, la recherche et la protection de l'habitat.
Les organisations à but non lucratif des parcs nationaux peuvent organiser des randonnées guidées, des parrainages de sentiers et des ventes de produits dérivés pour financer l'entretien des sentiers, les centres d'accueil des visiteurs et la conservation.
Les refuges d'oiseaux et les centres de réhabilitation peuvent organiser des excursions d'observation des oiseaux, des programmes de parrainage d'oiseaux, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur la faune et la flore, et des soirées de bienfaisance locales.
Les associations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux ventes aux enchères de photos, aux campagnes d'adoption d'animaux et aux visites guidées par les gardes forestiers en faveur de la préservation de l'habitat.
Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent organiser des visites guidées, des parrainages d'animaux et des ateliers de photographie pour financer la restauration de l'habitat et les soins de sauvetage.
Les groupes de réhabilitation des animaux sauvages prospèrent grâce aux parrainages d'animaux, aux visites éducatives, aux ventes aux enchères et aux ventes de marchandises sur le thème de la nature pour financer les opérations de sauvetage et de soins.
Les sanctuaires d'animaux de ferme collectent des fonds par le biais de programmes de parrainage d'un animal, de dîners de la ferme à la table, de danses dans les granges, de ventes d'artisanat et de visites pratiques.
Les associations de prévention de la pollution par le plastique peuvent organiser des nettoyages de plages, vendre des articles réutilisables, organiser des campagnes de recyclage et établir des partenariats au niveau local.
Les associations de protection du littoral collectent des fonds en parrainant des opérations de nettoyage des plages, des activités de restauration des parcs à huîtres, des écotours guidés et des subventions communautaires.
Les associations d'éducation à l'océan peuvent stimuler les donateurs en parrainant des nettoyages de plages, des ateliers sur les sciences de la mer et des dîners de collecte de fonds dans le cadre d'éco-tours.
Pour les sanctuaires marins, organisez des nettoyages de plages, des ventes aux enchères de photos et des campagnes d'adhésion pour financer la restauration des habitats et la recherche marine.
Les équipes de nettoyage des côtes peuvent organiser des balayages parrainés du littoral, vendre du matériel écologique, organiser des visites des mares et proposer des parrainages d'entreprises locales.
Les initiatives de réduction des déchets s'appuient sur des campagnes de recyclage, des ateliers d'upcycling, des rencontres de troc et des parrainages d'audits de déchets par les entreprises pour réduire les déchets mis en décharge.
Les groupes de protection des récifs coralliens prospèrent grâce aux parrainages "adoptez un corail", aux marchandises respectueuses des récifs, aux visites guidées avec masque et tuba et aux nettoyages de plages.
Les organisations d'Ocean Conservancy organisent des nettoyages de plages parrainés, accueillent des dîners sur le thème de l'océan et vendent des marchandises pour financer la protection du milieu marin et la restauration des côtes.
Les organisations de nettoyage des océans augmentent leurs fonds en organisant des nettoyages de plages soutenus par des sponsors, des ventes aux enchères d'œuvres d'art recyclées et des défis de collecte de plastique avec des entreprises locales.
Les centres de conservation des tortues de mer collectent des fonds en organisant des nettoyages de plages, des campagnes de parrainage de nids, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur les tortues et des kits d'adoption symboliques.
Les groupes de sauvetage de la faune marine prospèrent grâce aux collectes de fonds pour le nettoyage des plages, aux parrainages pour l'adoption d'animaux sauvages, aux courses de charité sur le thème de l'océan et aux excursions de plongée avec tuba pour les donateurs.
Les Marine Life Centers collectent des fonds en organisant des opérations de nettoyage des plages, des visites guidées des mares et des programmes d'adoption pour soutenir le sauvetage et la recherche.
Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.
Les groupes de protection de l'environnement peuvent financer la restauration des habitats en parrainant des arbres, en organisant des éco-tours, en vendant des produits recyclés et en faisant des dons de contrepartie de la part des entreprises.
Les sociétés protectrices des animaux organisent des foires d'adoption d'animaux de compagnie, des lavages de chiens sponsorisés et des collectes de dons auprès de la communauté pour financer les soins de sauvetage et les opérations des refuges.
Les organisations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux randonnées caritatives, aux adoptions virtuelles d'animaux et aux foires écologiques, qui permettent de financer les opérations de sauvetage et la conservation des habitats.
Les groupes de protection de la nature peuvent organiser des randonnées guidées, des campagnes d'adoption d'animaux sauvages, des collectes de fonds pour la plantation d'arbres et s'associer à des entreprises locales pour des projets de restauration de l'habitat.
Organisez des journées de nettoyage de l'habitat, des foires à l'adoption d'animaux et des ventes d'artisanat écologique pour soutenir les efforts de conservation et de sauvetage.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées au sauvetage de la faune et de la flore marines :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsEvénement d'exploration virtuelle de l'océanHautMediumMediumNettoyage des plages et collecte de fondsHautHautMediumProgramme "Adoptez une créature de la mer"-MediumMediumHautEnchères d'art pour l'océanMediumHautHaut
L'élaboration d'un calendrier précis est essentielle pour maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un nettoyage de plage et une collecte de fonds :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur votre mission de sauvetage de la faune et de la flore marines, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
