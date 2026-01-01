Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de l'environnement

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements écologiques pour la collecte de fonds
initiatives de collecte de fonds pour le nettoyage de la communauté
ventes de produits durables pour le financement

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de l'environnement

Marathon en ligne Eco-Challenge

Organisez un marathon virtuel au cours duquel les participants enregistrent des activités respectueuses de l'environnement, collectent des fonds par le biais d'inscriptions et de parrainages et obtiennent des badges numériques.

Créer une collecte de fonds
Concours photo sur l'écologie

Invitez les supporters à soumettre des photos sur le thème de l'environnement via les médias sociaux, en collectant des frais d'inscription pour les votes et en offrant des prix provenant d'entreprises durables.

Créer une collecte de fonds
Journée de nettoyage communautaire

Organiser un événement local de nettoyage au cours duquel les bénévoles recueillent des parrainages pour leurs efforts, créant ainsi un impact sur la communauté et engageant les médias locaux.

Créer une collecte de fonds
Fête de la plantation d'arbres

Organiser un événement de plantation d'arbres à grande échelle en faisant payer la participation, en permettant aux familles de parrainer des arbres ou de contribuer par des dons.

Créer une collecte de fonds
Vente aux enchères d'œuvres d'art écologiques

S'associer avec des artistes locaux pour vendre aux enchères des œuvres d'art fabriquées à partir de matériaux recyclés, les recettes étant destinées à soutenir des initiatives de conservation et à sensibiliser la communauté.

Créer une collecte de fonds
Programme "Adoptez un parc

Coordonner avec les entreprises et les bénévoles l'adoption de parcs locaux, en collectant des fonds par le biais de contributions annuelles et en promouvant la gestion de l'environnement.

Créer une collecte de fonds
Magasin de marchandises durables

Vendez des produits écologiques tels que des sacs réutilisables et des bouteilles d'eau, dont les recettes soutiennent les projets et les campagnes de sensibilisation de votre organisation.

Créer une collecte de fonds
Abonnement aux produits de saison

Créer un service d'abonnement proposant des produits biologiques locaux, en partenariat avec des exploitations agricoles, et utiliser les fonds pour soutenir les efforts de conservation.

Créer une collecte de fonds
Eco-Webinars virtuels

Organiser des webinaires avec des experts de l'environnement qui discutent de questions urgentes en faisant payer un droit d'inscription, afin d'intéresser le public à des sujets liés à la protection de l'environnement.

Créer une collecte de fonds
Atelier de photographie de nature

Organiser des ateliers avec des photographes locaux où les participants paient un droit d'entrée pour apprendre tandis que les fonds soutiennent la conservation et la préservation de l'habitat naturel.

Créer une collecte de fonds
Cours de cuisine écologique

Organiser des cours de cuisine axés sur les repas à base de plantes, en faisant payer la participation et en utilisant du matériel provenant de sources durables, les recettes étant reversées à la conservation.

Créer une collecte de fonds
Programme de parrainage de la faune

Créez un programme dans le cadre duquel les donateurs peuvent parrainer des projets spécifiques de protection de la nature ou de conservation, en leur fournissant des mises à jour et des contenus exclusifs en guise d'incitation.

Créer une collecte de fonds
4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la conservation de l'environnement Groups🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
