Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Les participants s'engagent à vivre sans plastique pendant un mois, à partager leurs expériences en ligne et à collecter des fonds par le biais de parrainages.
Créer une plateforme numérique où les sympathisants peuvent échanger des produits sans plastique, un pourcentage des ventes étant reversé à l'organisation.
Organisez des événements locaux de nettoyage de plages ou de parcs, en encourageant les participants à collecter des fonds tout en ayant un impact tangible sur la pollution plastique.
Organiser des ateliers éducatifs axés sur les solutions à la pollution plastique, en faisant payer une somme modique qui sera directement affectée à la collecte de fonds.
Collaborer avec des artistes locaux pour créer des œuvres d'art à partir de matériaux recyclés, vendre les œuvres aux enchères et financer des programmes de sensibilisation.
Encouragez les écoles ou les groupes communautaires à participer à des concours de recyclage en ligne, les dons étant versés en fonction de la participation et des résultats.
Établir des partenariats avec des entreprises qui s'alignent sur les objectifs environnementaux en vue d'un parrainage mutuel dans le cadre de campagnes ou d'événements contre la pollution plastique.
Recruter et former des leaders communautaires pour qu'ils défendent les initiatives de lutte contre la pollution plastique, en générant des fonds par le biais d'ateliers et d'activités de sensibilisation.
Organiser un défilé de mode présentant des vêtements fabriqués à partir de matériaux recyclés, en invitant à vendre des billets et à faire des dons pour soutenir les efforts de l'organisation.
Créez des soirées trivia amusantes en ligne sur des sujets environnementaux, en faisant payer les participants, avec des prix sponsorisés par des entreprises locales.
Produire une série de courts documentaires sur la pollution plastique, en offrant un accès en streaming pour les dons, avec la possibilité de partenariats éducatifs.
Organiser un repas communautaire selon les principes du zéro déchet, en faisant payer les tickets et en sensibilisant les convives à l'impact des déchets plastiques.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les groupes de protection des lamantins peuvent organiser des randonnées en kayak, des campagnes d'adoption d'un lamantin, des produits de marque et des discussions communautaires pour financer les opérations de sauvetage et la recherche.
Organiser des dîners de fermes patrimoniales, des ventes de semences et des marchés artisanaux qui soutiennent les agriculteurs autochtones et les traditions de gestion des terres.
Les femmes qui travaillent dans l'agriculture peuvent organiser des dîners "de la ferme à la table", des échanges de semences, des parrainages d'équipements et des ateliers d'agritourisme pour financer la formation et la croissance.
Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.
Les groupes de protection des baleines peuvent organiser des galas sur le thème de l'océan, des parrainages "adoptez une baleine" et des activités scientifiques citoyennes pour soutenir le sauvetage, la recherche et la protection de l'habitat.
Les organisations à but non lucratif des parcs nationaux peuvent organiser des randonnées guidées, des parrainages de sentiers et des ventes de produits dérivés pour financer l'entretien des sentiers, les centres d'accueil des visiteurs et la conservation.
Les refuges d'oiseaux et les centres de réhabilitation peuvent organiser des excursions d'observation des oiseaux, des programmes de parrainage d'oiseaux, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur la faune et la flore, et des soirées de bienfaisance locales.
Les associations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux ventes aux enchères de photos, aux campagnes d'adoption d'animaux et aux visites guidées par les gardes forestiers en faveur de la préservation de l'habitat.
Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent organiser des visites guidées, des parrainages d'animaux et des ateliers de photographie pour financer la restauration de l'habitat et les soins de sauvetage.
Les groupes de réhabilitation des animaux sauvages prospèrent grâce aux parrainages d'animaux, aux visites éducatives, aux ventes aux enchères et aux ventes de marchandises sur le thème de la nature pour financer les opérations de sauvetage et de soins.
Les sanctuaires d'animaux de ferme collectent des fonds par le biais de programmes de parrainage d'un animal, de dîners de la ferme à la table, de danses dans les granges, de ventes d'artisanat et de visites pratiques.
Les associations de prévention de la pollution par le plastique peuvent organiser des nettoyages de plages, vendre des articles réutilisables, organiser des campagnes de recyclage et établir des partenariats au niveau local.
Les associations de protection du littoral collectent des fonds en parrainant des opérations de nettoyage des plages, des activités de restauration des parcs à huîtres, des écotours guidés et des subventions communautaires.
Les associations d'éducation à l'océan peuvent stimuler les donateurs en parrainant des nettoyages de plages, des ateliers sur les sciences de la mer et des dîners de collecte de fonds dans le cadre d'éco-tours.
Pour les sanctuaires marins, organisez des nettoyages de plages, des ventes aux enchères de photos et des campagnes d'adhésion pour financer la restauration des habitats et la recherche marine.
Les équipes de nettoyage des côtes peuvent organiser des balayages parrainés du littoral, vendre du matériel écologique, organiser des visites des mares et proposer des parrainages d'entreprises locales.
Les initiatives de réduction des déchets s'appuient sur des campagnes de recyclage, des ateliers d'upcycling, des rencontres de troc et des parrainages d'audits de déchets par les entreprises pour réduire les déchets mis en décharge.
Les groupes de protection des récifs coralliens prospèrent grâce aux parrainages "adoptez un corail", aux marchandises respectueuses des récifs, aux visites guidées avec masque et tuba et aux nettoyages de plages.
Les organisations d'Ocean Conservancy organisent des nettoyages de plages parrainés, accueillent des dîners sur le thème de l'océan et vendent des marchandises pour financer la protection du milieu marin et la restauration des côtes.
Les organisations de nettoyage des océans augmentent leurs fonds en organisant des nettoyages de plages soutenus par des sponsors, des ventes aux enchères d'œuvres d'art recyclées et des défis de collecte de plastique avec des entreprises locales.
Les centres de conservation des tortues de mer collectent des fonds en organisant des nettoyages de plages, des campagnes de parrainage de nids, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur les tortues et des kits d'adoption symboliques.
Les groupes de sauvetage de la faune marine prospèrent grâce aux collectes de fonds pour le nettoyage des plages, aux parrainages pour l'adoption d'animaux sauvages, aux courses de charité sur le thème de l'océan et aux excursions de plongée avec tuba pour les donateurs.
Les Marine Life Centers collectent des fonds en organisant des opérations de nettoyage des plages, des visites guidées des mares et des programmes d'adoption pour soutenir le sauvetage et la recherche.
Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.
Les groupes de protection de l'environnement peuvent financer la restauration des habitats en parrainant des arbres, en organisant des éco-tours, en vendant des produits recyclés et en faisant des dons de contrepartie de la part des entreprises.
Les organisations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux randonnées caritatives, aux adoptions virtuelles d'animaux et aux foires écologiques, qui permettent de financer les opérations de sauvetage et la conservation des habitats.
Les groupes de protection de la nature peuvent organiser des randonnées guidées, des campagnes d'adoption d'animaux sauvages, des collectes de fonds pour la plantation d'arbres et s'associer à des entreprises locales pour des projets de restauration de l'habitat.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées à la prévention de la pollution par les matières plastiques :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDéfi de nettoyage de la communautéHautHautMediumEnchère d'art plastiqueMediumMediumHautDéfi sans plastiqueHautHautMediumFestival du film écologiqueMediumMediumHaut
Établissez un calendrier précis pour garder vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour le défi de nettoyage communautaire :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
