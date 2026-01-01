Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des océans

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

nettoyage des plages collecte de fonds
idées de gala de collecte de fonds sur le thème de l'océan
campagnes de crowdfunding axées sur la conservation

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des océans

Course virtuelle pour le nettoyage des océans

Les participants courent afin de collecter des fonds pour des projets de nettoyage des océans, en partageant leurs kilomètres sur les médias sociaux afin de susciter des dons et d'impliquer leurs réseaux.

Vente aux enchères d'art numérique pour les océans

Organisez une vente aux enchères en ligne où les artistes offrent des œuvres d'art sur le thème des océans, dont les recettes soutiennent les efforts de conservation et augmentent la visibilité.

Parrainage du nettoyage des plages

Organiser des nettoyages de plages au niveau local où les participants sont parrainés pour leurs efforts, ce qui permet de collecter des fonds et de promouvoir l'engagement de la communauté.

Dîner de gala sur la vie marine

Organisez un dîner de gala à thème mettant à l'honneur les produits de la mer locaux, avec vente de billets et enchères silencieuses au profit d'initiatives de conservation des océans.

Défi de jumelage d'entreprises

Encouragez les entreprises locales à verser à votre organisation une somme équivalente aux dons de leurs employés, ce qui permet de doubler les contributions et d'accroître la sensibilisation de la communauté.

Vente de marchandises au profit de la sensibilisation

Créer une ligne de produits respectueux de l'environnement, comme des sacs ou des bouteilles d'eau réutilisables, dont les bénéfices financent des projets de santé des océans.

Soirée Trivia sur l'océan

Organisez une soirée trivia attrayante dans un lieu local, où les frais d'inscription soutiennent votre cause et où les participants sont sensibilisés à la conservation des océans.

Campagne de financement en ligne

Lancez une campagne de crowdfunding ciblée sur un projet spécifique, en utilisant les médias sociaux pour amplifier la portée et encourager les petits dons.

Excursions d'exploration des marées

Proposer des visites guidées d'exploration des bassins de marée, moyennant un droit d'entrée qui permet de financer d'autres programmes éducatifs et des efforts de conservation des océans.

Partenariat avec des restaurants locaux

Collaborez avec des restaurants pour organiser une soirée avec pourcentage des ventes, où les recettes soutiennent votre association et sensibilisent la communauté.

Concours photo pour les amoureux de l'océan

Organisez un concours de photos mettant en valeur la vie océanique, en faisant payer la participation et en offrant des prix, tout en sensibilisant aux défis de la conservation.

Cours de cuisine sur les produits de la mer durables

Organiser des cours de cuisine à base de produits de la mer durables, en faisant payer les participants tout en les informant sur la conservation du milieu marin et les choix alimentaires.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la conservation des océans Organizations🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre organisation de conservation des océans ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est important d'évaluer les capacités de votre association de protection des océans. Ce questionnaire d'auto-évaluation peut vous aider à évaluer ce dont vous disposez :

  • Le personnel : Combien d'employés ou de bénévoles se consacrent à la collecte de fonds ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds, de marketing ou de planification d'événements ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quels sont les liens que vous entretenez avec les membres de la communauté, les entreprises ou d'autres organisations à but non lucratif ?
  • Alignement sur la mission : Dans quelle mesure la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission principale de la conservation des océans ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les organisations à but non lucratif de conservation des océans :

1. Collecte de fonds pour le nettoyage des plages

  • Organiser un nettoyage de plage pour lequel les participants paient un droit d'inscription.
  • Offrez aux participants des T-shirts et des collations en guise d'encouragement, tout en les sensibilisant à la conservation des océans.

2. Défi de sensibilisation à l'océan virtuel

  • Organisez un défi d'un mois au cours duquel les participants réalisent des activités axées sur l'océan et obtiennent des parrainages en fonction de leurs réalisations.
  • Utiliser les plateformes de médias sociaux pour promouvoir la participation et partager du contenu éducatif sur la santé des océans.

3. Dîner de gala sur le thème de la mer

  • Organisez un gala de collecte de fonds sur le thème de la mer, en faisant intervenir des conférenciers spécialisés dans la conservation marine et en mettant aux enchères des expériences exclusives.
  • Encouragez les restaurants locaux à participer en offrant de la nourriture ou des plats à base de fruits de mer pour le dîner.

4. Programme "Adoptez une plage

  • Mettre en place un programme permettant aux donateurs d'"adopter" une plage locale et de contribuer au financement des efforts de nettoyage et de conservation en cours.
  • En retour, vous fournirez des mises à jour régulières, une reconnaissance sur votre site web et des invitations à des événements.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCollecte de fonds pour le nettoyage des plagesHautHautMediumDéfi virtuel de sensibilisation aux océansMediumHautHautDîner de galaMediumMediumHautProgramme "Adoptez une plage"-HautMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

L'établissement d'un calendrier précis peut vous aider à organiser vos efforts de collecte de fonds. Voici un exemple de calendrier pour la collecte de fonds pour le nettoyage des plages :

  • 6 semaines avant : Fixez une date, obtenez les autorisations nécessaires et commencez à faire de la publicité sur les médias sociaux.
  • 4 semaines avant : Recruter des bénévoles et recueillir les inscriptions.
  • 2 semaines avant : Commander des T-shirts et préparer le matériel pédagogique.
  • 1 semaine avant : Finaliser la logistique et s'assurer que toutes les fournitures sont prêtes.
  • Jour de l'événement : Gérer le nettoyage et s'engager avec les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

Une budgétisation efficace est la clé d'une collecte de fonds réussie. Voici comment établir votre budget pour un dîner de gala :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing, permis et frais de restauration.
  • Coûts variables : Acquisition d'articles de vente aux enchères, décorations et prix des divertissements.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif de recettes en fonction de vos dépenses et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

L'évaluation des risques potentiels peut vous préparer aux défis à venir. Considérez les points suivants :

  • Risques financiers : Évaluez l'impact d'une faible participation sur vos objectifs financiers.
  • Risques pour la réputation : Les défauts d'exécution peuvent nuire à l'image de votre organisation ; veillez à une communication claire.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à d'éventuelles perturbations météorologiques ou à des problèmes inattendus liés au lieu de réunion.

En suivant ces étapes, vous serez en mesure d'identifier une idée de collecte de fonds qui s'aligne sur la mission de votre organisation de protection des océans tout en engageant votre communauté de manière significative. Bonne chance !

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

