Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les groupes de femmes dans l'agriculture

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
Manifestations de collecte de fonds en faveur des agricultrices
Décoratif
possibilités de subventions pour les femmes dans l'agriculture
Décoratif
collecte de fonds en collaboration pour les agricultrices

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les groupes de femmes dans l'agriculture

Échange virtuel de récoltes

Une plateforme en ligne où les femmes peuvent échanger des produits cultivés chez elles, avec l'obligation de faire un don pour participer, ce qui favorise la communauté et la collecte de fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Mois de la sensibilisation aux médias sociaux

Lancer une campagne d'un mois encourageant les partisans à partager des histoires de femmes dans l'agriculture, en utilisant un hashtag unique pour susciter des dons.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Dîner de la ferme à la table

Organisez un dîner intime avec des agricultrices locales, dont les bénéfices seront reversés à votre organisation, tout en présentant leurs produits.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défilé de mode agricole

Organisez un défilé de mode présentant des vêtements durables fabriqués par des femmes, dont la vente de billets et le parrainage soutiendront votre cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Série d'ateliers en ligne

Proposer des ateliers animés par des agricultrices sur des sujets tels que les pratiques durables, en faisant payer les participants et en reversant l'intégralité des recettes à des programmes de soutien.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Conférence annuelle sur l'agriculture pour les femmes

Organiser une conférence à grande échelle avec des intervenants et des possibilités de mise en réseau pour les femmes, les frais d'inscription et les parrainages générant des fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds pour les semences du patrimoine

Vendre des semences traditionnelles cultivées par des agricultrices, en racontant l'histoire de chaque variété, et dont les bénéfices soutiennent directement les femmes dans l'agriculture.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Livre de recettes personnalisé

Créez un livre de recettes présentant des plats préparés par des agricultrices et vendez-en des exemplaires en ligne et lors d'événements afin de collecter des fonds pour vos programmes.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme de parrainage d'entreprise

Développer des partenariats avec des entreprises locales pour parrainer des événements ou des programmes, en soulignant leur engagement à soutenir les femmes dans l'agriculture.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journées des jardins communautaires

Organisez des journées de bénévolat dans des jardins communautaires où les participants paient une petite somme pour aider, ce qui favorise l'engagement tout en contribuant à votre organisation.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Stand du marché des producteurs

Montez un stand sur les marchés de producteurs locaux pour faire connaître votre mission, vendre des produits locaux et solliciter des dons auprès de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi de collecte de fonds de pair à pair

Encouragez les sympathisants à créer des pages individuelles de collecte de fonds, en incitant leurs réseaux à contribuer aux initiatives en faveur des femmes dans l'agriculture.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les femmes dans l'agriculture Groups🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Groupes de protection des lamantins

Les groupes de protection des lamantins peuvent organiser des randonnées en kayak, des campagnes d'adoption d'un lamantin, des produits de marque et des discussions communautaires pour financer les opérations de sauvetage et la recherche.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection des lamantins →

Organisations agricoles autochtones

Organiser des dîners de fermes patrimoniales, des ventes de semences et des marchés artisanaux qui soutiennent les agriculteurs autochtones et les traditions de gestion des terres.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations agricoles indigènes →

Groupes de femmes dans l'agriculture

Les femmes qui travaillent dans l'agriculture peuvent organiser des dîners "de la ferme à la table", des échanges de semences, des parrainages d'équipements et des ateliers d'agritourisme pour financer la formation et la croissance.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de femmes dans l'agriculture →

Groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté →

Organisations de conservation des baleines

Les groupes de protection des baleines peuvent organiser des galas sur le thème de l'océan, des parrainages "adoptez une baleine" et des activités scientifiques citoyennes pour soutenir le sauvetage, la recherche et la protection de l'habitat.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des baleines →

Parcs nationaux

Les organisations à but non lucratif des parcs nationaux peuvent organiser des randonnées guidées, des parrainages de sentiers et des ventes de produits dérivés pour financer l'entretien des sentiers, les centres d'accueil des visiteurs et la conservation.

Voir les idées de collecte de fonds pour les parcs nationaux →

Sanctuaires d'oiseaux

Les refuges d'oiseaux et les centres de réhabilitation peuvent organiser des excursions d'observation des oiseaux, des programmes de parrainage d'oiseaux, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur la faune et la flore, et des soirées de bienfaisance locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges d'oiseaux →

Centres de conservation de la faune

Les associations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux ventes aux enchères de photos, aux campagnes d'adoption d'animaux et aux visites guidées par les gardes forestiers en faveur de la préservation de l'habitat.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de conservation de la faune →

Sanctuaires de faune

Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent organiser des visites guidées, des parrainages d'animaux et des ateliers de photographie pour financer la restauration de l'habitat et les soins de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les sanctuaires de la vie sauvage →

réhabilitation de la faune

Les groupes de réhabilitation des animaux sauvages prospèrent grâce aux parrainages d'animaux, aux visites éducatives, aux ventes aux enchères et aux ventes de marchandises sur le thème de la nature pour financer les opérations de sauvetage et de soins.

Voir les idées de collecte de fonds pour la réhabilitation des animaux sauvages →

Sanctuaires d'animaux de ferme

Les sanctuaires d'animaux de ferme collectent des fonds par le biais de programmes de parrainage d'un animal, de dîners de la ferme à la table, de danses dans les granges, de ventes d'artisanat et de visites pratiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour animaux de ferme →

Initiatives de prévention de la pollution plastique

Les associations de prévention de la pollution par le plastique peuvent organiser des nettoyages de plages, vendre des articles réutilisables, organiser des campagnes de recyclage et établir des partenariats au niveau local.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de prévention de la pollution plastique →

Protection et restauration des côtes

Les associations de protection du littoral collectent des fonds en parrainant des opérations de nettoyage des plages, des activités de restauration des parcs à huîtres, des écotours guidés et des subventions communautaires.

Voir les idées de collectes de fonds pour Protection et restauration des côtes →

Services d'éducation à l'océan

Les associations d'éducation à l'océan peuvent stimuler les donateurs en parrainant des nettoyages de plages, des ateliers sur les sciences de la mer et des dîners de collecte de fonds dans le cadre d'éco-tours.

Voir les idées de collecte de fonds pour Ocean Education Services →

Sanctuaires marins

Pour les sanctuaires marins, organisez des nettoyages de plages, des ventes aux enchères de photos et des campagnes d'adhésion pour financer la restauration des habitats et la recherche marine.

Voir les idées de collectes de fonds pour les sanctuaires marins →

Nettoyage des plages

Les équipes de nettoyage des côtes peuvent organiser des balayages parrainés du littoral, vendre du matériel écologique, organiser des visites des mares et proposer des parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les nettoyages de plages →

Initiatives de réduction des déchets

Les initiatives de réduction des déchets s'appuient sur des campagnes de recyclage, des ateliers d'upcycling, des rencontres de troc et des parrainages d'audits de déchets par les entreprises pour réduire les déchets mis en décharge.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de réduction des déchets →

Protection et restauration des récifs coralliens

Les groupes de protection des récifs coralliens prospèrent grâce aux parrainages "adoptez un corail", aux marchandises respectueuses des récifs, aux visites guidées avec masque et tuba et aux nettoyages de plages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Protection et restauration des récifs coralliens →

Organisations de conservation des océans

Les organisations d'Ocean Conservancy organisent des nettoyages de plages parrainés, accueillent des dîners sur le thème de l'océan et vendent des marchandises pour financer la protection du milieu marin et la restauration des côtes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des océans →

Organisations de nettoyage des océans

Les organisations de nettoyage des océans augmentent leurs fonds en organisant des nettoyages de plages soutenus par des sponsors, des ventes aux enchères d'œuvres d'art recyclées et des défis de collecte de plastique avec des entreprises locales.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de nettoyage des océans →

Centres de conservation des tortues de mer

Les centres de conservation des tortues de mer collectent des fonds en organisant des nettoyages de plages, des campagnes de parrainage de nids, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur les tortues et des kits d'adoption symboliques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de conservation des tortues de mer →

Sauvetage de la faune marine

Les groupes de sauvetage de la faune marine prospèrent grâce aux collectes de fonds pour le nettoyage des plages, aux parrainages pour l'adoption d'animaux sauvages, aux courses de charité sur le thème de l'océan et aux excursions de plongée avec tuba pour les donateurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour Marine Wildlife Rescues →

Centres de vie marine

Les Marine Life Centers collectent des fonds en organisant des opérations de nettoyage des plages, des visites guidées des mares et des programmes d'adoption pour soutenir le sauvetage et la recherche.

Voir les idées de collectes de fonds pour Marine Life Centers →

Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.

Voir les idées de collectes de fonds pour les programmes de jeunes pour la nature et la conservation →

🌿
Groupes de protection de l'environnement

Les groupes de protection de l'environnement peuvent financer la restauration des habitats en parrainant des arbres, en organisant des éco-tours, en vendant des produits recyclés et en faisant des dons de contrepartie de la part des entreprises.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de l'environnement →

Organisations de protection de la faune et de la flore

Les organisations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux randonnées caritatives, aux adoptions virtuelles d'animaux et aux foires écologiques, qui permettent de financer les opérations de sauvetage et la conservation des habitats.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de protection de la faune →

Groupes de conservation

Les groupes de protection de la nature peuvent organiser des randonnées guidées, des campagnes d'adoption d'animaux sauvages, des collectes de fonds pour la plantation d'arbres et s'associer à des entreprises locales pour des projets de restauration de l'habitat.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de la nature →

Associations de protection de l'environnement et des animaux

Organisez des journées de nettoyage de l'habitat, des foires à l'adoption d'animaux et des ventes d'artisanat écologique pour soutenir les efforts de conservation et de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les associations de protection de l'environnement et des animaux →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes de femmes dans l'agriculture ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations non lucratives de femmes dans le domaine de l'agriculture :

1. Dîner de la ferme à la table

  • Organiser un dîner mettant en valeur les produits locaux, en invitant les membres de la communauté et les entreprises à participer.
  • Collaborez avec des chefs locaux ou des écoles de cuisine pour créer une expérience attrayante.

2. Ateliers agricoles

  • Organisez des ateliers sur les techniques agricoles, les pratiques durables ou la cuisine à base d'ingrédients locaux.
  • Faire payer la participation et offrir des possibilités de parrainage aux entreprises locales.

3. Programme de partage des cultures

  • Permettre aux sympathisants d'acheter des parts de cultures à des agricultrices locales en échange d'une part de la récolte.
  • Cela crée un engagement continu et un soutien financier tout au long de la saison de croissance.

4. Projet de jardin communautaire

  • Impliquer la communauté dans la création d'un jardin communautaire, en proposant des ateliers et des sessions éducatives.
  • Chercher des entreprises locales pour parrainer le jardin et les honorer par une signalisation sur le site.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenu potentielDîner de la ferme à la tableHautHautMediumAteliers agricolesMediumHautMediumProgramme de partage des récoltesHautMediumHautProjet de jardin communautaireMediumHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un dîner de la ferme à la table :

  • 6 semaines avant : Fixer une date et un lieu, commencer à commercialiser l'événement.
  • 4 semaines avant : Confirmer les chefs et les fournisseurs locaux.
  • 2 semaines avant : Finaliser le menu et promouvoir l'événement.
  • 1 semaine avant : Organiser la logistique, la disposition des tables et des volontaires.
  • Jour de l'événement : Organiser le dîner et remercier les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Fournitures alimentaires, frais de restauration et décor.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées innovantes de crowdfunding pour les femmes dans l'agriculture ?
Flèche
Comment les événements saisonniers "de la ferme à la table" peuvent-ils servir de stratégie de collecte de fonds pour les femmes dans l'agriculture ?
Flèche
Quelles sont les idées de marchandises uniques pour la collecte de fonds qui permettent aux femmes de s'émanciper dans le domaine de l'agriculture ?
Flèche
Quels défis en ligne attrayants peuvent aider à collecter des fonds pour les femmes dans l'agriculture ?
Flèche
Comment les campagnes de narration et de médias sociaux permettent-elles d'augmenter les dons en faveur des femmes dans l'agriculture ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Groupes de protection des lamantins
Organisations agricoles autochtones
Groupes de femmes dans l'agriculture
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Organisations de conservation des baleines
Parcs nationaux
Sanctuaires d'oiseaux
Centres de conservation de la faune
Sanctuaires de faune
réhabilitation de la faune
Sanctuaires d'animaux de ferme
Initiatives de prévention de la pollution plastique
Protection et restauration des côtes
Services d'éducation à l'océan
Sanctuaires marins
Nettoyage des plages
Initiatives de réduction des déchets
Protection et restauration des récifs coralliens
Organisations de conservation des océans
Organisations de nettoyage des océans
Centres de conservation des tortues de mer
Sauvetage de la faune marine
Centres de vie marine
Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation
Groupes de protection de l'environnement
Organisations de protection de la faune et de la flore
Groupes de conservation
Associations de protection de l'environnement et des animaux

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are some innovative crowdfunding ideas for women in agriculture?</div><div ms-code-snippet-a="1">Consider launching a themed crowdfunding campaign on platforms like GoFundMe or Kickstarter. The theme could revolve around empowering women farmers to adopt sustainable practices or invest in eco-friendly equipment. Create compelling storytelling content—videos, infographics, and articles—that highlights the impact of donations on the community. Engage your audience through social media challenges that encourage them to share their own stories about women in agriculture. Ensure regular updates and transparency during the campaign to maintain trust and encourage further contributions.</div><div ms-code-snippet-q="2">How can seasonal farm-to-table events serve as a fundraising strategy for women in agriculture?</div><div ms-code-snippet-a="2">Seasonal farm-to-table events are a great way to connect the community with local agriculture while raising funds. Organize events during peak harvest times, featuring dishes made with local produce. Charge for admission and set up donation stations. Collaborate with local chefs to offer cooking demonstrations, which can add value to the experience. Use social media to promote the event and share success stories of women in agriculture participating in the event. Community engagement is key, so include interactive elements like farm tours and workshops.</div><div ms-code-snippet-q="3">What are unique merchandise ideas for fundraising that empower women in agriculture?</div><div ms-code-snippet-a="3">Create a line of merchandise such as gardening kits, locally sourced plant seeds, or apparel with empowering messages about women in agriculture. Collaborate with local artisans to make your merchandise unique, promoting both women’s entrepreneurship and community support. Sell these items online or during community events, with proceeds going directly to empower female farmers. Use engaging storytelling to communicate the importance of each product, and consider implementing a 'buy one, give one' model where +one item supports a woman farmer.</div><div ms-code-snippet-q="4">Which engaging online challenges can help raise funds for women in agriculture?</div><div ms-code-snippet-a="4">Host an online challenge, such as the '30-Day Gardening Challenge,' encouraging participants to document their gardening journey and share progress on social media. Charge a small entry fee, and offer prizes donated by local businesses. Make it community-focused by highlighting stories and showcasing women farmers. Use a dedicated hashtag to track engagement, and create an online gallery featuring participant progress. This boosts community engagement and raises awareness for women in agriculture, creating a positive ripple effect.</div><div ms-code-snippet-q="5">How do storytelling and social media campaigns increase donations for women in agriculture?</div><div ms-code-snippet-a="5">Leverage storytelling through social media to create campaigns that highlight the journeys of women farmers. Collect personal stories, successes, and challenges, and present them in a compelling format using videos or blogs. Encourage followers to donate directly to specific causes or projects associated with the stories shared, such as purchasing new equipment or funding educational workshops. Regular updates on the impact of their contributions can sustain engagement and encourage repeat donations, fostering a strong community around women in agriculture.</div>