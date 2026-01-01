Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
marché de producteurs locaux événements de collecte de fonds
Décoratif
possibilités de parrainage du jardin communautaire
Décoratif
dîner de la ferme à la table idées de collecte de fonds

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Festival des récoltes financé par le crowdfunding

Créez une campagne numérique pour un festival de la récolte. Les supporters peuvent faire un don pour financer l'événement et recevoir un accès exclusif ou des avantages.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Série de cours de cuisine en ligne

Organiser des cours de cuisine virtuels en utilisant les produits saisonniers de la ferme. Faire payer un droit d'entrée dont les recettes soutiennent la ferme, en encourageant les dons.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Dîner de la ferme à la table

Organisez un dîner communautaire avec des produits locaux. Les participants paient pour l'expérience et les fonds soutiennent directement la ferme.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journée de plantation communautaire

Inviter les membres de la communauté à faire du bénévolat à la ferme en échange d'un don. Proposez une journée de plantation amusante tout en collectant des fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Abonnement des membres

Créez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant des avantages tels que des boîtes de produits saisonniers ou des événements exclusifs afin de générer des revenus récurrents.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Abonnement aux boîtes de fruits et légumes

Lancer un service d'abonnement à des boîtes de produits hebdomadaires ou mensuelles. Utiliser des plateformes en ligne pour gérer et promouvoir le service.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Partenariats avec les entreprises locales

Collaborer avec les entreprises locales pour organiser des événements conjoints dont une partie des recettes soutient les initiatives de la ferme.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme de parrainage d'entreprise

Élaborer un programme de parrainage permettant aux entreprises locales de parrainer des activités ou des projets de la ferme afin d'en accroître la visibilité et la notoriété.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Visites et ateliers à la ferme

Proposer au public des visites et des ateliers éducatifs à la ferme, en faisant payer un droit d'entrée qui servira à couvrir les frais de fonctionnement.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds du club de jardinage

Créer un club de jardinage dont les membres versent une cotisation annuelle pour soutenir la ferme et reçoivent des semis et des conseils de jardinage.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Événements saisonniers à thème

Organisez des événements tels que des patches de citrouilles ou des barbecues d'été, dont les ventes de billets financent les activités de la ferme tout en engageant la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagne de collecte de fonds basée sur le volontariat

Permettre aux bénévoles de créer leurs propres initiatives de collecte de fonds, avec les ressources et le soutien de l'organisation, afin d'en maximiser l'impact.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour l'agriculture soutenue par la communauté Groups🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes

Les initiatives en faveur de l'émancipation des femmes peuvent accroître leur financement grâce à des cercles de donateurs, des ventes aux enchères de mentorat, des ateliers spéciaux et des ventes de produits dérivés pour les programmes de leadership.

Voir des idées de collectes de fonds pour les organisations à but non lucratif axées sur l'autonomisation des femmes →

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide

Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide →

Maisons d'accueil pour personnes sobres

Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.

Voir les idées de collecte de fonds pour Sober Living Homes →

Programmes de traitement des toxicomanies

Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.

Voir des idées de collecte de fonds pour Programmes de traitement des toxicomanies →

Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre

Organiser des salons de l'emploi au niveau local, des présentations de compétences et des campagnes de parrainage par les employeurs afin de collecter des fonds pour les initiatives de développement de la main-d'œuvre.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de développement de la main d'œuvre →

Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif

Les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire peuvent organiser des dîners communautaires, des collectes locales de denrées alimentaires et des cours de cuisine pour financer les repas et les provisions du garde-manger.

Voir des idées de collectes de fonds pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire →

Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme

Les associations de lutte contre l'autisme peuvent organiser des marches sensorielles, des ventes aux enchères d'œuvres d'art mettant en avant des artistes autistes et des dîners afin de collecter des fonds pour les thérapies et le soutien.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'autisme →

Les crèches et les garderies

Les gardes-manger peuvent organiser des collectes communautaires, des dîners de bienfaisance, des collectes de cartes-cadeaux pour les épiceries et des concours de bénévoles pour remplir les rayons.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Food Pantries →

Services sociaux

Les organisations de services sociaux à but non lucratif prospèrent lorsqu'elles organisent des collectes de dons, des dîners communautaires, des ventes aux enchères de bienfaisance et des événements de bénévolat pour aider les clients dans le besoin.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services sociaux →

Les vétérans

Les organisations d'anciens combattants peuvent organiser des dîners d'hommage, des campagnes de parrainage d'entreprises et des ventes aux enchères de souvenirs en ligne afin de financer des services essentiels, des actions de sensibilisation et des soins.

Voir les idées de collecte de fonds pour les anciens combattants →

Groupes de protection des lamantins

Les groupes de protection des lamantins peuvent organiser des randonnées en kayak, des campagnes d'adoption d'un lamantin, des produits de marque et des discussions communautaires pour financer les opérations de sauvetage et la recherche.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection des lamantins →

Organisations agricoles autochtones

Organiser des dîners de fermes patrimoniales, des ventes de semences et des marchés artisanaux qui soutiennent les agriculteurs autochtones et les traditions de gestion des terres.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations agricoles indigènes →

Groupes de femmes dans l'agriculture

Les femmes qui travaillent dans l'agriculture peuvent organiser des dîners "de la ferme à la table", des échanges de semences, des parrainages d'équipements et des ateliers d'agritourisme pour financer la formation et la croissance.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de femmes dans l'agriculture →

Groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté →

Organisations de conservation des baleines

Les groupes de protection des baleines peuvent organiser des galas sur le thème de l'océan, des parrainages "adoptez une baleine" et des activités scientifiques citoyennes pour soutenir le sauvetage, la recherche et la protection de l'habitat.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des baleines →

Parcs nationaux

Les organisations à but non lucratif des parcs nationaux peuvent organiser des randonnées guidées, des parrainages de sentiers et des ventes de produits dérivés pour financer l'entretien des sentiers, les centres d'accueil des visiteurs et la conservation.

Voir les idées de collecte de fonds pour les parcs nationaux →

Jardins communautaires

Les jardins communautaires organisent des ventes de plantes, des festivals de la récolte, des échanges de graines et des parrainages de parcelles pour financer des outils, des graines et des améliorations du sol.

Voir les idées de collecte de fonds pour les jardins communautaires →

Refuges pour les victimes de violences domestiques

Organisez des dîners de bienfaisance, des ateliers d'autodéfense et des collectes de dons pour les produits de première nécessité afin d'assurer le fonctionnement des centres d'hébergement pour victimes de violences domestiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges contre la violence domestique →

Logement de transition pour les femmes

Les logements de transition pour femmes s'appuient sur des campagnes de parrainage de chambres, des ateliers d'apprentissage de l'autonomie domestique et des dîners communautaires pour couvrir les besoins essentiels.

Voir les idées de collectes de fonds pour Logement transitoire pour femmes →

Refuges pour femmes

Les refuges pour femmes bénéficient de collectes de dons, d'ateliers sur les kits de soins personnels, de dîners locaux et de propositions de subventions pour maintenir des logements sûrs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour femmes →

Groupes d'aide aux demandeurs d'asile

Organisez des dîners communautaires, des soirées de contes, des campagnes locales de crowdfunding et des campagnes de parrainage de familles pour soutenir les demandeurs d'asile.

Voir des idées de collecte de fonds pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile →

Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés

Les programmes d'aide aux réfugiés peuvent organiser des dîners culturels, des campagnes de parrainage de familles, des ateliers dirigés par des réfugiés et des collectes de fonds pour le logement, l'aide juridique et les cours de langue.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'aide et de soutien aux réfugiés →

Sanctuaires d'oiseaux

Les refuges d'oiseaux et les centres de réhabilitation peuvent organiser des excursions d'observation des oiseaux, des programmes de parrainage d'oiseaux, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur la faune et la flore, et des soirées de bienfaisance locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges d'oiseaux →

Centres de conservation de la faune

Les associations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux ventes aux enchères de photos, aux campagnes d'adoption d'animaux et aux visites guidées par les gardes forestiers en faveur de la préservation de l'habitat.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de conservation de la faune →

Sanctuaires de faune

Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent organiser des visites guidées, des parrainages d'animaux et des ateliers de photographie pour financer la restauration de l'habitat et les soins de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les sanctuaires de la vie sauvage →

réhabilitation de la faune

Les groupes de réhabilitation des animaux sauvages prospèrent grâce aux parrainages d'animaux, aux visites éducatives, aux ventes aux enchères et aux ventes de marchandises sur le thème de la nature pour financer les opérations de sauvetage et de soins.

Voir les idées de collecte de fonds pour la réhabilitation des animaux sauvages →

Sanctuaires d'animaux de ferme

Les sanctuaires d'animaux de ferme collectent des fonds par le biais de programmes de parrainage d'un animal, de dîners de la ferme à la table, de danses dans les granges, de ventes d'artisanat et de visites pratiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour animaux de ferme →

Initiatives de prévention de la pollution plastique

Les associations de prévention de la pollution par le plastique peuvent organiser des nettoyages de plages, vendre des articles réutilisables, organiser des campagnes de recyclage et établir des partenariats au niveau local.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de prévention de la pollution plastique →

Protection et restauration des côtes

Les associations de protection du littoral collectent des fonds en parrainant des opérations de nettoyage des plages, des activités de restauration des parcs à huîtres, des écotours guidés et des subventions communautaires.

Voir les idées de collectes de fonds pour Protection et restauration des côtes →

Services d'éducation à l'océan

Les associations d'éducation à l'océan peuvent stimuler les donateurs en parrainant des nettoyages de plages, des ateliers sur les sciences de la mer et des dîners de collecte de fonds dans le cadre d'éco-tours.

Voir les idées de collecte de fonds pour Ocean Education Services →

Sanctuaires marins

Pour les sanctuaires marins, organisez des nettoyages de plages, des ventes aux enchères de photos et des campagnes d'adhésion pour financer la restauration des habitats et la recherche marine.

Voir les idées de collectes de fonds pour les sanctuaires marins →

Nettoyage des plages

Les équipes de nettoyage des côtes peuvent organiser des balayages parrainés du littoral, vendre du matériel écologique, organiser des visites des mares et proposer des parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les nettoyages de plages →

Initiatives de réduction des déchets

Les initiatives de réduction des déchets s'appuient sur des campagnes de recyclage, des ateliers d'upcycling, des rencontres de troc et des parrainages d'audits de déchets par les entreprises pour réduire les déchets mis en décharge.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de réduction des déchets →

Protection et restauration des récifs coralliens

Les groupes de protection des récifs coralliens prospèrent grâce aux parrainages "adoptez un corail", aux marchandises respectueuses des récifs, aux visites guidées avec masque et tuba et aux nettoyages de plages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Protection et restauration des récifs coralliens →

Organisations de conservation des océans

Les organisations d'Ocean Conservancy organisent des nettoyages de plages parrainés, accueillent des dîners sur le thème de l'océan et vendent des marchandises pour financer la protection du milieu marin et la restauration des côtes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des océans →

Organisations de nettoyage des océans

Les organisations de nettoyage des océans augmentent leurs fonds en organisant des nettoyages de plages soutenus par des sponsors, des ventes aux enchères d'œuvres d'art recyclées et des défis de collecte de plastique avec des entreprises locales.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de nettoyage des océans →

Centres de conservation des tortues de mer

Les centres de conservation des tortues de mer collectent des fonds en organisant des nettoyages de plages, des campagnes de parrainage de nids, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur les tortues et des kits d'adoption symboliques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de conservation des tortues de mer →

Sauvetage de la faune marine

Les groupes de sauvetage de la faune marine prospèrent grâce aux collectes de fonds pour le nettoyage des plages, aux parrainages pour l'adoption d'animaux sauvages, aux courses de charité sur le thème de l'océan et aux excursions de plongée avec tuba pour les donateurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour Marine Wildlife Rescues →

Centres de vie marine

Les Marine Life Centers collectent des fonds en organisant des opérations de nettoyage des plages, des visites guidées des mares et des programmes d'adoption pour soutenir le sauvetage et la recherche.

Voir les idées de collectes de fonds pour Marine Life Centers →

Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.

Voir les idées de collectes de fonds pour les programmes de jeunes pour la nature et la conservation →

Clubs Kiwanis

Les clubs Kiwanis collectent des fonds par le biais de petits déjeuners de crêpes, de courses communautaires, d'enchères silencieuses et de lavages de voitures afin de soutenir les programmes locaux pour l'enfance.

Voir des idées de collecte de fonds pour les clubs Kiwanis →

Habitat pour l'humanité

Organiser des parrainages de construction de maisons, des collectes d'outils et des journées de travail bénévole afin de collecter des fonds et des fournitures pour Habitat for Humanity.

Voir les idées de collecte de fonds pour Habitat for Humanity →

Clubs d'action communautaire

Les clubs d'action sociale peuvent organiser des collectes de fonds pour le nettoyage des quartiers, des ventes de livres et des partenariats avec des entreprises locales pour financer des projets.

Voir des idées de collecte de fonds pour les clubs d'action communautaire →

🌿
Groupes de protection de l'environnement

Les groupes de protection de l'environnement peuvent financer la restauration des habitats en parrainant des arbres, en organisant des éco-tours, en vendant des produits recyclés et en faisant des dons de contrepartie de la part des entreprises.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de l'environnement →

YMCA

Organiser des courses familiales, des carnavals communautaires, des tournois sportifs pour les jeunes et des partenariats de bien-être d'entreprise pour soutenir les programmes et les bourses d'études du YMCA.

Voir des idées de collectes de fonds pour YMCA →

Lions Clubs

Les Lions Clubs peuvent organiser des petits déjeuners de crêpes, des lavages de voitures communautaires, des marches de bienfaisance et des parrainages locaux pour financer des projets de vision et de service.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Lions Clubs →

Clubs Rotary

Organiser des dîners de charité, des ventes aux enchères silencieuses et des parrainages d'entreprises locales pour financer les actions et les bourses d'études des Rotary clubs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs Rotary →

Organisations de protection de la faune et de la flore

Les organisations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux randonnées caritatives, aux adoptions virtuelles d'animaux et aux foires écologiques, qui permettent de financer les opérations de sauvetage et la conservation des habitats.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de protection de la faune →

Groupes de conservation

Les groupes de protection de la nature peuvent organiser des randonnées guidées, des campagnes d'adoption d'animaux sauvages, des collectes de fonds pour la plantation d'arbres et s'associer à des entreprises locales pour des projets de restauration de l'habitat.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de la nature →

Initiatives en matière de logement abordable

Les initiatives en faveur du logement abordable collectent des fonds par le biais de visites de maisons de quartier, de parrainages d'entreprises et de dîners communautaires afin de soutenir les logements neufs et rénovés.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives en faveur du logement abordable →

Programmes de formation professionnelle

Pour les programmes de formation professionnelle, mettre en valeur les compétences des diplômés par des démonstrations publiques, obtenir des parrainages d'employeurs et lancer des campagnes de dons d'anciens élèves.

Voir les idées de collecte de fonds pour Programmes de formation professionnelle →

Organisations de recherche et de sauvetage

Les organisations de recherche et de sauvetage collectent des fonds en parrainant des exercices d'entraînement, des collectes de matériel, des ateliers de survie et des formations communautaires aux premiers secours.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de recherche et de sauvetage →

Programmes de prévention de la criminalité

Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité →

Services d'aide aux victimes

Les services d'aide aux victimes collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, d'enchères silencieuses, de marches communautaires, de campagnes de pair à pair et de subventions pour le soutien aux survivants.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services d'aide aux victimes →

Services de pompiers volontaires

Les services de pompiers volontaires financent l'équipement de sauvetage et la formation grâce à des petits déjeuners de crêpes, des tirages au sort d'équipement, des visites de casernes et des collectes de fonds.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services de pompiers volontaires →

Centres communautaires

Les centres communautaires augmentent leurs fonds en organisant des repas familiaux, en louant des espaces événementiels, en organisant des foires artistiques locales, des campagnes d'adhésion et des cours dispensés par des bénévoles.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres communautaires →

Associations de protection de l'environnement et des animaux

Organisez des journées de nettoyage de l'habitat, des foires à l'adoption d'animaux et des ventes d'artisanat écologique pour soutenir les efforts de conservation et de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les associations de protection de l'environnement et des animaux →

Bibliothèques

Organisez des ventes de livres, des conférences d'auteurs, des campagnes d'adhésion et des parrainages d'histoires pour financer les collections, les programmes et les événements communautaires de la bibliothèque.

Voir les idées de collecte de fonds pour les bibliothèques →

Accueil familial et agences de protection de l'enfance

Organiser des collectes de colis, des journées familiales et des parrainages pour soutenir les services de placement familial et de protection de l'enfance.

Voir les idées de collecte de fonds pour les agences de placement familial et de protection de l'enfance →

Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Les centres d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées collectent des fonds par le biais de ventes de pâtisseries, de ventes aux enchères de courtepointes, d'ateliers pour les soignants et de dîners pour les donateurs.

Voir des idées de collectes de fonds pour Établissements de vie assistée pour personnes âgées →

Refuges pour sans-abri

Les refuges pour sans-abri collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, de partenariats avec des entreprises locales et de collectes de fournitures pour financer le logement et les biens de première nécessité.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour sans-abri →

Banques alimentaires

Organiser des ventes de pâtisseries, des partenariats avec des épiceries et des collectes mobiles pour financer les banques alimentaires et les organisations d'aide alimentaire.

Voir les idées de collecte de fonds pour les banques alimentaires →

🌎
Services à la personne

Les associations de services à la personne organisent des soirées de bienfaisance, des collectes de dons et des ventes aux enchères de services pour financer la gestion des cas, les interventions en cas de crise et les actions de proximité.

Voir les idées de collectes de fonds pour les services à la personne →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes d'agriculture soutenue par la communauté ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre association d'agriculture soutenue par la communauté (ASC). Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez les idées de collecte de fonds suivantes, adaptées à l'agriculture soutenue par la communauté :

1. Dîner de la ferme à la table

  • Organisez un dîner avec des plats préparés à partir de produits locaux.
  • Vendez des billets pour l'événement et faites participer les membres de la communauté à sa préparation.

2. Campagne d'abonnement au CSA

  • Encourager les membres de la communauté à s'abonner aux produits de saison.
  • Proposez des réductions pour les premiers inscrits ou des primes spéciales pour les personnes recommandées.

3. Fête des récoltes

  • Organisez un festival célébrant la saison des récoltes avec de la nourriture, de la musique et des vendeurs locaux.
  • Faire payer un droit d'entrée et s'associer à des entreprises locales pour le parrainage.

4. Ateliers basés sur les dons

  • Proposez des ateliers sur des sujets tels que l'agriculture biologique, la mise en conserve ou le jardinage.
  • Fixer un montant de don en fonction de la capacité de paiement des participants.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDîner de la ferme à la tableHautHautMediumCSA Campagne d'abonnementHautMediumHautFestival de la récolteMediumHautHautAteliers basés sur les donsMediumMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un festival de la récolte :

  • 3 mois avant : Fixez une date et commencez à planifier l'événement.
  • 2 mois avant : Commencez à contacter les vendeurs et les sponsors.
  • 1 mois avant : Commencer les efforts de promotion et obtenir les autorisations nécessaires.
  • 1 semaine avant : Confirmer les vendeurs, les bénévoles et les divertissements.
  • Jour du festival : Organiser l'événement et s'engager auprès de la communauté.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis.
  • Coûts variables : Fournitures alimentaires (pour un dîner), frais de divertissement (pour un festival).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et envisager les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, comme le mauvais temps pour un événement en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre organisme sans but lucratif de l'ASC, mais qui fait également participer votre communauté de façon efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées originales de collecte de fonds pour les programmes d'agriculture soutenue par la communauté ?
Flèche
Comment les initiatives d'agriculture soutenue par la communauté peuvent-elles utiliser efficacement les collectes de dons saisonnières ?
Flèche
Quelles sont les stratégies innovantes de crowdfunding pour l'agriculture soutenue par la communauté ?
Flèche
Quels événements créatifs de collecte de fonds les ASC peuvent-ils organiser pour attirer la participation de la communauté ?
Flèche
Comment la technologie peut-elle améliorer les campagnes de collecte de fonds pour l'agriculture soutenue par la communauté ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes
Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme
Les crèches et les garderies
Services sociaux
Les vétérans
Groupes de protection des lamantins
Organisations agricoles autochtones
Groupes de femmes dans l'agriculture
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Organisations de conservation des baleines
Parcs nationaux
Jardins communautaires
Refuges pour les victimes de violences domestiques
Logement de transition pour les femmes
Refuges pour femmes
Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés
Sanctuaires d'oiseaux
Centres de conservation de la faune
Sanctuaires de faune
réhabilitation de la faune
Sanctuaires d'animaux de ferme
Initiatives de prévention de la pollution plastique
Protection et restauration des côtes
Services d'éducation à l'océan
Sanctuaires marins
Nettoyage des plages
Initiatives de réduction des déchets
Protection et restauration des récifs coralliens
Organisations de conservation des océans
Organisations de nettoyage des océans
Centres de conservation des tortues de mer
Sauvetage de la faune marine
Centres de vie marine
Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation
Clubs Kiwanis
Habitat pour l'humanité
Clubs d'action communautaire
Groupes de protection de l'environnement
YMCA
Lions Clubs
Clubs Rotary
Organisations de protection de la faune et de la flore
Groupes de conservation
Initiatives en matière de logement abordable
Programmes de formation professionnelle
Organisations de recherche et de sauvetage
Programmes de prévention de la criminalité
Services d'aide aux victimes
Services de pompiers volontaires
Centres communautaires
Associations de protection de l'environnement et des animaux
Bibliothèques
Accueil familial et agences de protection de l'enfance
Établissements de vie assistée pour personnes âgées
Refuges pour sans-abri
Banques alimentaires
Services à la personne

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are some unique fundraising ideas for community supported agriculture programs?</div><div ms-code-snippet-a="1">Unique fundraising ideas for community supported agriculture (CSA) programs can include hosting seasonal harvest dinners where participants purchase tickets to enjoy a meal made from locally sourced ingredients. This fosters community involvement and generates funds directly while showcasing the farm's produce. Additionally, consider organizing 'adopt a crop' programs, allowing donors to contribute financially to specific crops they want to see grown, providing them a sense of ownership and connection to the land. To implement these ideas, you'll need a budget for food preparation, venue costs, and marketing. Ensure to create engaging online content leading up to the events to maximize outreach. Success can be measured by ticket sales, donations received, and participant feedback.</div><div ms-code-snippet-q="2">How can community supported agriculture initiatives utilize seasonal donation drives effectively?</div><div ms-code-snippet-a="2">Seasonal donation drives can significantly bolster funding for community supported agriculture initiatives. For example, a fall campaign themed around 'Harvest Giving' could encourage community members to donate funds in exchange for seasonal produce baskets. Create a detailed marketing plan that includes social media promotion, partnerships with local businesses, and enticing membership perks such as exclusive farm tours. It’s essential to effectively communicate the impact of donations—how they benefit not only the farm but the community as a whole. To implement, set clear fundraising goals, streamline your donation process, and simplify the gifting options. Expected success can be gauged by tracking the number of donations and engagement rates across campaigns.</div><div ms-code-snippet-q="3">What are innovative crowdfunding strategies for community supported agriculture?</div><div ms-code-snippet-a="3">Innovative crowdfunding strategies for community supported agriculture can include multi-tiered funding levels, such as a 'seed to harvest' model. Offer tiered rewards—like exclusive produce shares, branded merchandise, or farm experiences—for different financial contributions to incentivize higher donations. A compelling video campaign highlighting the farm's mission and community impact can significantly improve engagement and page shares. Utilize platforms like Kickstarter or GoFundMe, ensuring the campaign is live during peak interest seasons, like spring. Implement clear timelines and thank donors publicly on social media to cultivate a loyal donor base. Measure success through total funds raised, backer engagement, and project reach.</div><div ms-code-snippet-q="4">What creative fundraising events can CSAs host to attract community participation?</div><div ms-code-snippet-a="4">Community supported agriculture programs can host creative fundraising events such as 'Farm Olympics,' featuring fun competitive activities like potato sack races or water balloon tosses, encouraging community participation while raising funds through entry fees. You can also tie in this event with local food trucks and entertainment, making it a family-friendly festival. To implement, establish an event committee, secure necessary permits, and partner with local sponsors for prizes and food. Promotional efforts should be extensive on social media and via local channels. Success can be measured using attendance numbers, funds raised, and community satisfaction surveys.</div><div ms-code-snippet-q="5">How can technology enhance fundraising campaigns for community supported agriculture?</div><div ms-code-snippet-a="5">Technology can enhance fundraising campaigns for community supported agriculture by implementing mobile-friendly donation platforms and engaging apps where supporters can track the farm’s journey, purchase shares, and partake in interactive challenges. Gamifying donations can boost engagement, offering users points for donating and sharing the campaign on social media. Conduct virtual tours of the farm using live streams to promote donations. Ensure to use visually appealing content to maximize outreach. Implementing these tools may require initial investments in development, but you’ll benefit from increased donor retention and community engagement. Metrics for assessment could include user interaction rates and overall funding growth.</div>