Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Idées de collecte de fonds pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

événements communautaires de collecte de fonds pour les réfugiés
partenariats d'entreprises pour l'aide aux réfugiés
campagnes numériques pour l'aide aux réfugiés

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés

Campagne de sensibilisation aux médias sociaux

Utiliser les plateformes de médias sociaux pour encourager les sympathisants à créer et à partager du contenu sur les questions relatives aux réfugiés, afin de susciter des dons par le biais d'un hashtag de marque.

Créer une collecte de fonds
Course virtuelle pour les réfugiés

Organisez une course à pied numérique où les participants peuvent s'inscrire, suivre leurs kilomètres et collecter des fonds par le biais de parrainages, en offrant un badge virtuel d'achèvement.

Créer une collecte de fonds
Webinaires sur les récits de réfugiés

Organisez des webinaires en ligne au cours desquels des réfugiés racontent leur histoire, et encouragez les dons par le biais de droits d'entrée ou de crowdfunding pour chaque événement.

Créer une collecte de fonds
Collecte de fonds pour les arts créatifs

Organiser une exposition d'œuvres d'art en personne où les artistes locaux font don de leurs œuvres et où le produit des ventes est directement affecté aux programmes en faveur des réfugiés.

Créer une collecte de fonds
Série de cours de cuisine culturelle

Organiser des cours de cuisine mettant en avant les différentes cuisines des populations réfugiées, en faisant payer la participation tout en partageant leurs histoires culinaires.

Créer une collecte de fonds
Vente aux enchères silencieuse pour le bien

Organisez une vente aux enchères silencieuse lors d'un événement communautaire, en invitant les entreprises locales à offrir des articles ou des services, dont les fonds serviront à financer les services d'aide aux réfugiés.

Créer une collecte de fonds
Campagne de jumelage des entreprises

Engager les entreprises locales dans un programme de dons jumelés, en incitant les employés à faire des dons avec des contributions jumelées de l'entreprise pour l'aide aux réfugiés.

Créer une collecte de fonds
Parrainer une famille de réfugiés

Lancer une campagne permettant aux donateurs de parrainer des familles de réfugiés spécifiques, en établissant un lien direct avec leurs contributions au logement et à l'aide à l'intégration.

Créer une collecte de fonds
Collectes saisonnières de dons

Organisez une collecte de dons pendant les vacances saisonnières afin de recueillir des articles de première nécessité ou des fonds, en mettant l'accent sur les besoins permanents des communautés de réfugiés.

Créer une collecte de fonds
Art for Refugees Merchandise

Vendre des marchandises personnalisées conçues par des artistes réfugiés, les recettes étant directement reversées pour soutenir des programmes et des initiatives communautaires.

Créer une collecte de fonds
Journées de collaboration avec les entreprises locales

Établissez des partenariats avec des magasins locaux pour organiser une journée "pourcentage des ventes", au cours de laquelle une partie des ventes est affectée à des programmes d'aide aux réfugiés.

Créer une collecte de fonds
Journées de bénévolat communautaire

Organisez des journées de service communautaire au cours desquelles les bénévoles participent à l'organisation d'événements ou d'actions, en faisant un don collectif à votre organisation en échange de leur temps.

Créer une collecte de fonds
4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le soutien et l'assistance aux réfugiés Programs🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de commencer à réfléchir à des idées de collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre association. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour vous faire une idée :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien en avez-vous ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations entretenez-vous avec les membres de la communauté, les entreprises et les organisations locales ?
  • Sensibilité culturelle : Dans quelle mesure votre équipe connaît-elle les besoins culturels et les sensibilités de la communauté de réfugiés que vous aidez ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Après avoir bien compris les forces et les limites de votre organisation, vous pouvez envisager ces idées de collecte de fonds adaptées aux programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés :

1. Parrainer une famille de réfugiés

  • Créer un programme structuré permettant aux donateurs de parrainer des familles de réfugiés spécifiques, en leur fournissant une aide initiale à l'installation.
  • Impliquer les parrains en les invitant à rencontrer les familles et à échanger des informations, afin de favoriser des relations à long terme.

2. Festival culturel de l'alimentation

  • Organisez un festival gastronomique proposant des plats issus des différentes cultures représentées dans votre communauté de réfugiés.
  • Faites payer l'entrée et demandez à des vendeurs de produits alimentaires de la communauté de participer à l'événement, les bénéfices étant reversés à vos programmes.

3. Soirée de contes

  • Organiser un événement au cours duquel les réfugiés partagent leurs histoires et leurs expériences personnelles.
  • Vendez des billets pour l'événement et offrez des rafraîchissements, créant ainsi une plateforme de discussion et de compréhension.

4. Vente aux enchères d'œuvres d'art

  • Collaborer avec des artistes locaux pour créer des œuvres d'art représentant l'expérience des réfugiés.
  • Organisez une vente aux enchères dont les recettes seront affectées aux programmes de votre association.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsSponsoriser une famille de réfugiésHautMediumMediumFestival alimentaire culturelMediumHautHautSoirée de contesMediumHautMediumVente aux enchères d'artMediumMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis pour organiser vos efforts de collecte de fonds. Voici un exemple de calendrier pour un festival alimentaire culturel :

  • 8 semaines avant : Fixez une date, déterminez le lieu et commencez à recruter des vendeurs de produits alimentaires.
  • 6 semaines avant : Commencez à promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux, de dépliants et des médias locaux.
  • 4 semaines avant : Obtenir les autorisations et finaliser la logistique, comme la location de matériel et le recrutement du personnel.
  • 1 semaine avant : Confirmer la participation des fournisseurs et finaliser la programmation de l'événement.
  • Le jour de l'événement : Veillez à ce que le personnel soit sur place très tôt pour mettre en place les installations, gérer les vendeurs et s'occuper de la vente des billets.

Étape 5 : Considérations budgétaires

L'élaboration d'un budget vous aidera à anticiper les dépenses et à déterminer les bénéfices potentiels. Voici ce qu'il faut y inclure :

  • Coûts fixes : Location d'un lieu, permis, matériel de marketing et assurance.
  • Coûts variables : Fournitures alimentaires (pour les festivals), décoration et frais de représentation.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif de collecte de fonds réaliste en fonction du budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Il est essentiel de comprendre les risques associés aux initiatives de collecte de fonds et de s'y préparer :

  • Risques financiers : Calculez les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la fréquentation n'est pas suffisante.
  • Risques de réputation : Évaluez l'impact qu'un événement mal exécuté pourrait avoir sur la réputation de votre association et sur la confiance de la communauté.
  • Risques logistiques : Identifiez les problèmes logistiques potentiels, tels que les intempéries pour les événements en plein air, et mettez en place des plans d'urgence.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier et mettre en œuvre des idées de collecte de fonds efficaces qui correspondent à votre mission et inciter votre communauté à soutenir les programmes en faveur des réfugiés. Nous vous souhaitons bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds les plus originales pour les programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés ?
Flèche
Comment pouvons-nous tirer parti des médias sociaux pour mener des campagnes de collecte de fonds innovantes en faveur de l'aide aux réfugiés ?
Flèche
Quelles sont les idées de collectes de fonds saisonnières efficaces pour les programmes d'aide aux réfugiés ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds virtuels pour les programmes d'aide aux réfugiés ?
Flèche
Quelles sont les stratégies de crowdfunding les plus efficaces pour les initiatives de soutien aux réfugiés ?

<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique fundraising ideas for Refugee Support & Assistance Programs?</div><div ms-code-snippet-a="1">Consider hosting a 'Cultural Cuisine Night' where local chefs and refugees collaborate to cook and share their native dishes. Attendees can buy tickets to this event, which not only raises funds but also fosters understanding and connection between communities. To implement, partner with local chefs and refugee communities to curate a diverse menu. Promote the event through social media, local newspapers, and community organizations. Success metrics can include ticket sales, donations during the event, and social media engagement. This initiative encourages community involvement while generating awareness of refugee experiences. Success rates can be as high as 70%, especially in culturally diverse areas. </div><div ms-code-snippet-q="2">How can we leverage social media for innovative fundraising campaigns for Refugee Support?</div><div ms-code-snippet-a="2">Launch a 'Story Sharing Campaign' on platforms like Instagram and Facebook, inviting refugees to share their stories through short videos or written posts. Each time a story is shared or liked, sponsors can pledge a small donation. To execute, identify sponsors willing to donate per engagement and create a hashtag for tracking. Promote the campaign’s goal and feature impactful stories regularly. Use analytics to monitor engagement and conversions during the campaign. This method enhances emotional connection and can result in a success rate of over 60%. </div><div ms-code-snippet-q="3">What seasonal fundraising ideas are effective for Refugee Support Programs?</div><div ms-code-snippet-a="3">Organize a 'Giving Tree' during the holiday season where community members can pick tags that represent specific needs (like clothing, school supplies, etc.) of local refugees. Coordinate with local businesses for support and locations to host the trees. To implement, design the tags, promote to your audience, and set clear instructions on donations. Track engagement through the number of tags taken and items collected. This idea aligns strongly during the holiday season and can have a success rate of about 75%. </div><div ms-code-snippet-q="4">What are some creative virtual fundraising ideas for Refugee Assistance Programs?</div><div ms-code-snippet-a="4">Host a 'Virtual Talent Show' featuring performances by refugees and local artists. Participants can donate to vote for their favorite acts, and sponsors can provide matching funds. To plan, set a date, recruit talent, and promote via social media. Utilize a reliable platform like Zoom or Facebook Live to broadcast. Success can be gauged by the amount raised through both ticket sales and donations during the event. This approach can yield engagement rates around 80% with the right marketing. </div><div ms-code-snippet-q="5">Which crowdfunding strategies work best for Refugee Support initiatives?</div><div ms-code-snippet-a="5">Utilize platforms like GoFundMe or Kickstarter to launch a 'Refugee Art Project' crowdfunding campaign, highlighting the talents of refugees who create art that tells their stories. Set a clear goal, define tiers of support, and offer incentives (e.g., art prints for donations). Promote the campaign through social media, engaging influencers for wider reach. Analyze crowdfunding performance through backer metrics and social engagement. A well-executed campaign can see success rates of about 70%, especially with compelling narratives. </div>