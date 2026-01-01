Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les centres communautaires

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements de collecte de fonds pour les centres communautaires
initiatives communautaires de collecte de fonds
partenariats locaux pour le financement des centres

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les centres communautaires

Défi de la collecte de fonds dans les médias sociaux

Engagez les supporters dans un défi thématique, en les encourageant à collecter des fonds par le biais de leurs réseaux personnels tout en partageant leurs histoires en ligne.

Créer une collecte de fonds
Le crowdfunding au service des projets locaux

Utiliser les plateformes de financement participatif (crowdfunding) pour collecter de petits dons destinés à des projets communautaires spécifiques, en facilitant la contribution des sympathisants locaux.

Créer une collecte de fonds
Collecte de fonds pour les cours de fitness virtuels

Organiser des cours de fitness en ligne payants, dont les bénéfices sont reversés aux programmes du centre, afin de promouvoir la santé et le bien-être de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Vente aux enchères en ligne pour l'art local

Créer une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'artistes locaux, attirer l'attention de la communauté et financer les programmes du centre grâce aux enchères.

Créer une collecte de fonds
Course/marche de bienfaisance

Organisez une course ou une marche pour le plaisir de la communauté, en encourageant les participants à collecter des fonds de parrainage tout en profitant d'une journée de santé et de convivialité.

Créer une collecte de fonds
Pique-nique annuel de la Communauté

Organiser un événement familial en plein air avec des jeux et de la nourriture, en faisant payer un droit d'entrée qui soutiendra directement les initiatives du centre communautaire.

Créer une collecte de fonds
Vente de marchandises personnalisées

Vendre des articles de marque tels que des t-shirts et des sacs fourre-tout, les bénéfices étant destinés à soutenir les activités du centre et à susciter la fierté de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Boîte d'abonnement de produits locaux

Créer une boîte d'abonnement proposant des produits locaux et de l'artisanat, dont les ventes mensuelles bénéficieront au centre tout en promouvant les entreprises locales.

Créer une collecte de fonds
Journée du bénévolat d'entreprise

S'associer à des entreprises locales pour organiser une journée de bénévolat au cours de laquelle les employés s'engagent dans des projets de centres communautaires et reçoivent des dons de leur employeur.

Créer une collecte de fonds
Programme de fidélisation des entreprises locales

Collaborer avec les entreprises locales pour créer un programme de fidélisation, dans le cadre duquel une partie des ventes réalisées certains jours est reversée au centre communautaire.

Créer une collecte de fonds
Collecte de fonds pour le Festival des cultures

Organiser un festival culturel mettant en valeur le patrimoine local, en faisant payer l'entrée et en proposant des spectacles, de la nourriture et de l'artisanat pour collecter des fonds.

Créer une collecte de fonds
Ateliers de partage de compétences

Proposer des ateliers animés par des membres de la communauté ou des experts locaux, en percevant des droits d'inscription qui permettent de soutenir le centre tout en favorisant le développement des compétences.

Créer une collecte de fonds
4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la communauté Centers🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos centres communautaires ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux centres communautaires :

1. Défi communautaire de remise en forme

  • Organiser un défi sportif d'un mois dont les participants collectent des fonds par le biais du parrainage.
  • Encourager les entreprises locales à offrir des prix aux participants, afin de renforcer l'engagement de la communauté.

2. Salon de l'art et de l'artisanat

  • Invitez des artistes et des artisans locaux à présenter et à vendre leurs œuvres, en reversant une partie des ventes à votre association.
  • Promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux, en mettant l'accent sur les talents locaux.

3. Collecte de fonds pour la journée des bénévoles

  • Organisez une journée de bénévolat au cours de laquelle les participants paient un droit d'entrée pour participer à divers projets de service communautaire.
  • Offrir des incitations aux bénévoles les plus engagés afin de maximiser la participation.

4. Soirée cinéma sous les étoiles

  • Organisez une séance de cinéma en plein air avec des snacks et des boissons en vente.
  • Établir des partenariats avec des entreprises locales afin d'obtenir des parrainages pour couvrir les coûts.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesDéfi fitness communautaireHautHautMediumFoire d'art et d'artisanatMediumHautHautCollecte de fonds pour la Journée du bénévolatHautMediumMediumSoirée cinéma sous les étoilesMediumHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour la foire d'art et d'artisanat :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et commencez à contacter les artistes locaux.
  • 6 semaines avant : Commencez à annoncer l'événement et créez une campagne dans les médias sociaux.
  • 2 semaines avant : Finaliser les accords avec les fournisseurs et préparer la logistique.
  • 1 semaine avant : Confirmer les coordonnées des participants et finaliser le programme de l'événement.
  • Jour de l'événement : Gérer l'événement avec les bénévoles et le personnel.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Fournitures pour les activités, nourriture et boissons pour les événements.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Questions fréquentes

Quelles sont les activités de collecte de fonds les plus originales pour les centres communautaires en 2024 ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les centres communautaires ?
Quelles campagnes saisonnières de collecte de fonds les centres communautaires peuvent-ils lancer pour l'automne 2024 ?
Comment les centres communautaires peuvent-ils tirer parti de la collecte de fonds en ligne en 2024 ?
Quelles campagnes de collecte de fonds innovantes les centres communautaires peuvent-ils mettre en œuvre en hiver ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

