Une idée créative consiste à organiser une collecte de sacs à dos, dans le cadre de laquelle les clubs collectent des fournitures scolaires et des sacs à dos pour les enfants défavorisés. Encouragez les dons par l'intermédiaire des entreprises et des écoles locales. Pour ce faire, créez des partenariats pour la collecte de fournitures et organisez un événement communautaire au cours duquel les familles pourront se procurer des fournitures gratuitement. Promouvoir l'initiative via les médias locaux et les plateformes de médias sociaux. Mesurer le succès en fonction du nombre de sacs à dos remplis, de l'engagement de la communauté et des partenariats établis. Les collectes de sacs à dos ont un taux de réussite d'environ 70 % pour ce qui est d'obtenir le soutien de la communauté et d'atteindre les objectifs de collecte de fonds, en particulier lorsqu'elles font l'objet d'une promotion efficace au début de l'année scolaire.

Envisagez d'organiser une chasse au trésor communautaire, à laquelle des équipes payent pour participer tout en s'affrontant pour résoudre des indices liés à l'histoire locale ou aux initiatives du Lions Club. Commencez par dresser une liste des défis à relever et définissez des itinéraires dans votre ville. Faites la promotion de l'événement par le biais des médias sociaux, des écoles locales et de prospectus. Fixez une date et rassemblez des bénévoles pour vous aider à organiser l'événement. Les indicateurs de réussite comprennent les inscriptions des équipes, les dons par équipe et les niveaux d'engagement de la communauté sur les médias sociaux. Avec une bonne exécution, les chasses au trésor peuvent atteindre un taux de réussite de 65 à 80 % et un retour sur investissement de 150 à 300 %. La nature amusante et familiale de cet événement attire des participants tout au long de l'année.

L'une des idées saisonnières innovantes est un marché de Noël écologique, où les artisans locaux peuvent vendre leurs produits verts. Les Lions clubs peuvent faire payer des frais de stand et promouvoir des produits durables. Pour mettre en œuvre cette idée, il faut s'associer à des vendeurs locaux qui mettent l'accent sur les produits durables, trouver un lieu et promouvoir l'événement sur les réseaux sociaux et dans les bulletins d'information de la communauté. Suivez le succès de l'événement grâce au volume des ventes et à la participation des vendeurs. Ces marchés peuvent enregistrer des taux de réussite proches de 80 %, en particulier auprès d'un public soucieux de l'environnement. Le retour sur investissement peut aller de 150 à 350 %, en particulier pendant la période des fêtes de fin d'année, lorsque les consommateurs sont plus enclins à dépenser pour des cadeaux uniques.

Une idée originale consiste à organiser une soirée cinéma en plein air. Cet événement communautaire invite les familles à regarder un film tout en collectant des fonds grâce à la vente de billets et aux concessions. Pour la mettre en œuvre, il faut trouver un lieu, obtenir les droits de projection d'un film et prévoir l'équipement nécessaire, comme des écrans et des projecteurs. Promouvoir l'événement par le biais des écoles locales et des conseils communautaires, en mettant l'accent sur l'aspect familial de l'événement. Le succès peut être mesuré par la vente de billets, les bénéfices des concessions et le nombre de spectateurs. Ce type d'événement génère généralement un retour sur investissement de 200 à 400 %, en particulier en été, lorsque les activités de plein air atteignent leur apogée. Le taux de réussite des soirées cinéma bien organisées est d'environ 75 %.

L'une des idées les plus intéressantes est le concours virtuel de talents du Lions Club, qui permet aux membres de la communauté de présenter leurs talents lors d'une diffusion en direct ou d'un événement enregistré. Les participants doivent s'acquitter d'un droit d'entrée et les spectateurs peuvent faire un don pendant le spectacle. Pour mettre en œuvre cette initiative, commencez par organiser des auditions et faites la promotion de l'événement sur les médias sociaux. Veillez à choisir une plateforme de diffusion en continu et testez la technologie à l'avance. Faites une large promotion du spectacle pour attirer les spectateurs, en utilisant les médias locaux et les partenariats pour une portée maximale. Les indicateurs de réussite comprennent le nombre de participants, le total des fonds collectés et les niveaux d'engagement des téléspectateurs. Les événements virtuels ont un taux de réussite d'environ 70 % s'ils sont commercialisés efficacement.

