Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Idées de collecte de fonds pour les Lions Clubs

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les Lions Clubs

Défi du don virtuel

Une campagne de 30 jours sur les médias sociaux où les supporters accomplissent des actions caritatives quotidiennes et partagent leurs progrès, créant un engagement viral tout en collectant des fonds par le biais de dons de pair à pair.

Tombola en ligne

Organisez une tombola en ligne à l'aide d'une plateforme conviviale, permettant aux supporters d'acheter des billets numériquement tout en faisant la promotion de leurs prix sur les médias sociaux.

Marche de bienfaisance

Organisez un marathon communautaire au cours duquel les participants collectent des parrainages et marchent ensemble, ce qui permet de sensibiliser les sympathisants du Lions Club et de tisser des liens entre eux.

Cours de cuisine virtuel

Organisez un cours de cuisine en ligne avec des chefs locaux, en faisant payer les participants et en encourageant les dons aux initiatives du Lions Club tout au long de l'événement.

Marchandises personnalisées

Vendez des articles de marque, tels que des t-shirts et des tasses, conçus spécifiquement pour votre Lions club, en utilisant des plates-formes en ligne pour toucher un public plus large.

Paniers cadeaux saisonniers

Créez des paniers-cadeaux à thème pour les fêtes ou les occasions spéciales et vendez-les au sein de la communauté ou par le biais de plateformes en ligne pour soutenir les projets du club.

Partenariats avec les entreprises locales

Collaborer avec les entreprises locales pour obtenir un pourcentage des ventes lors de journées spécifiques, dont une partie est reversée aux initiatives du Lions Club, afin de promouvoir le soutien de la communauté.

Campagne de dons jumelés

Encouragez les grands donateurs à verser une somme équivalente aux dons effectués pendant une période donnée, ce qui permet de doubler l'impact des dons et d'inciter les sympathisants à donner d'urgence.

Programme de dons mensuels

Mettez en place un programme de dons mensuels qui encourage les dons récurrents, en offrant des mises à jour exclusives et en reconnaissant les donateurs pour leur soutien constant.

La vitrine des talents de la Communauté

Organiser un spectacle de talents mettant en scène des artistes locaux, en faisant payer l'entrée et en collectant des dons pendant l'événement, afin de stimuler l'implication et la visibilité de la communauté.

Campagne pair-à-pair

Permettre aux sympathisants de créer leurs propres pages de collecte de fonds pour des projets spécifiques du Lions Club, en incitant leurs réseaux à faire des dons par le biais d'appels personnels.

Défi des médias sociaux

Lancez un défi amusant lié au service communautaire sur les médias sociaux qui encourage les participants à faire un don d'un petit montant et à partager leur expérience.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les Lions Clubs🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre Lions Club ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre Lions club. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles sont les relations existantes avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué les capacités de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux Lions clubs :

1. Projets de service communautaire

  • Organiser des projets de services communautaires locaux qui nécessitent le parrainage d'entreprises locales.
  • Promouvoir l'impact de ces projets par le biais des médias sociaux et des bulletins d'information communautaires.

2. Tournoi de golf de bienfaisance

  • Organiser un tournoi de golf où les participants paient un droit d'entrée.
  • Établir des partenariats avec des entreprises locales pour le parrainage et le don d'articles de vente aux enchères.

3. Dîner annuel et cérémonie de remise des prix

  • Organiser un dîner annuel pour célébrer les réalisations, au cours duquel les participants peuvent faire des dons.
  • Faites participer vos membres à la planification et à l'exécution de l'événement pour renforcer l'engagement de la communauté.

4. Tirage au sort d'expériences locales

  • Tirage au sort d'expériences, telles que des escapades d'un week-end, des dîners ou des attractions locales, offertes par des entreprises locales.
  • Suscitez l'enthousiasme autour de la tombola par le biais de promotions sur les médias sociaux.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsProjets de services communautairesHautHautMediumTournoi de golf de bienfaisanceMediumMediumHautDîner annuel et cérémonie de remise des prixHautHautMediumTirages au sortHautMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un tournoi de golf de bienfaisance :

  • 3 mois avant : Fixer une date et trouver un lieu.
  • 2 mois avant : Commencer le marketing et ouvrir les inscriptions.
  • 1 mois avant : Finaliser les détails avec les sponsors et les vendeurs.
  • 1 semaine avant : Envoyez des rappels aux participants et aux bénévoles.
  • Jour de l'événement : Exécutez le tournoi avec enthousiasme !

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing, permis et nourriture pour l'événement.
  • Coûts variables : Fournitures pour l'événement, telles que les trophées ou les prix pour les gagnants.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif financier en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et envisager les pertes potentielles en cas de faible fréquentation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à l'impact d'un événement mal exécuté sur la réputation de votre Lions club.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que des conditions météorologiques inattendues le jour de l'événement.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre Lions club, mais qui fait également participer votre communauté de manière efficace. Nous vous souhaitons bonne chance !

