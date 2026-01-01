Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos établissements d'hébergement pour personnes âgées

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel de réfléchir aux capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour évaluer l'état de préparation de votre organisation :

Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?

Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ? Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?

Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ? Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?

Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ? Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?

Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ? Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les organismes sans but lucratif d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées :

1. Spectacle de talents des seniors

Organisez un spectacle de talents où les résidents peuvent se produire, chanter ou montrer leurs compétences.

Faites payer un droit d'entrée modique et encouragez les familles à participer.

2. Marche de la mémoire

Organiser une marche communautaire en l'honneur des souvenirs des résidents, au cours de laquelle les participants obtiennent des promesses de dons.

Incorporer des activités qui encouragent l'interaction sociale entre les participants.

3. Vente de pâtisseries et foire artisanale

Invitez les habitants à faire des pâtisseries pour la vente, ainsi que des artisans locaux pour les stands d'artisanat.

Assurer la promotion par le biais des canaux locaux et encourager la participation de la communauté.

4. Atelier éducatif mensuel

Organiser des ateliers sur des sujets liés aux soins aux personnes âgées, en faisant payer la participation.

Engager des experts locaux pour animer les sessions et susciter l'intérêt de la communauté.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsSpectacle de talents pour seniorsHautHautMediumMarche de la mémoireMediumHautHautVente de gâteaux et foire artisanaleHautMediumMediumAteliers éducatifs mensuelsMediumMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour le Senior Talent Show :

8 semaines avant : Fixez une date et commencez à recruter des participants.

Fixez une date et commencez à recruter des participants. 6 semaines avant : Commencez les efforts de promotion ; créez des dépliants et diffusez l'information par le biais des médias sociaux.

Commencez les efforts de promotion ; créez des dépliants et diffusez l'information par le biais des médias sociaux. 2 semaines avant : Finaliser le programme et répéter avec les participants.

Finaliser le programme et répéter avec les participants. 1 semaine avant : Mettre en place la logistique telle que le lieu, les places assises et l'équipement.

Mettre en place la logistique telle que le lieu, les places assises et l'équipement. Jour de l'exposition : Organiser l'événement, en veillant à son bon déroulement avec les bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.

Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels. Coûts variables : Fournitures pour la vente de pâtisseries, location de matériel pour le spectacle des talents.

Fournitures pour la vente de pâtisseries, location de matériel pour le spectacle des talents. Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.

Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation. Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre organisation.

Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre organisation. Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !