Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements virtuels de collecte de fonds pour les soins aux personnes âgées
Des marches de bienfaisance pour soutenir les services aux personnes âgées
collectes de fonds communautaires pour l'aide à l'autonomie

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées

Promenade en mémoire virtuelle

Une marche virtuelle d'un mois au cours de laquelle les participants recueillent des parrainages pour atteindre des objectifs de marche, en partageant leurs progrès sur les médias sociaux.

Créer une collecte de fonds
Journée du don en ligne

Une campagne de collecte de fonds en ligne d'une journée, utilisant les médias sociaux et le courrier électronique, invitant les donateurs à contribuer à des moments précis pour obtenir des dons équivalents.

Créer une collecte de fonds
Tournoi de golf de bienfaisance

Organisez un tournoi de golf de bienfaisance avec des droits d'entrée et des possibilités de parrainage, afin de permettre aux joueurs de passer une journée agréable tout en collectant des fonds.

Créer une collecte de fonds
Foire d'art et d'artisanat pour les seniors

Organiser une foire locale présentant de l'art et de l'artisanat fabriqués par les résidents, les recettes des ventes étant directement affectées au soutien des programmes.

Créer une collecte de fonds
Collecte de fonds pour les cours de cuisine

Organisez un cours de cuisine dirigé par des chefs locaux, où les participants paient un droit d'entrée pour apprendre et déguster un repas, les recettes étant reversées à l'organisation à but non lucratif.

Créer une collecte de fonds
Nuits du conte

Organiser régulièrement des soirées au cours desquelles les personnes âgées partagent leurs histoires ou leurs talents, en faisant payer un petit droit d'entrée et en sollicitant des dons pendant l'événement.

Créer une collecte de fonds
Parrainer un programme pour les résidents

Relier les donateurs à des résidents spécifiques pour leur apporter un soutien continu, en partageant des histoires et des progrès qui montrent l'impact de leur contribution.

Créer une collecte de fonds
Complément de don de la part des entreprises

Établir des partenariats avec des entreprises locales afin d'encourager les dons des employés grâce à un système d'abondement, ce qui permettra d'augmenter le montant total des fonds collectés grâce à l'engagement.

Créer une collecte de fonds
Manifestations d'appréciation des bénévoles

Organiser des événements pour honorer et remercier les bénévoles, attirer les dons et le soutien de la communauté tout en mettant en valeur l'impact de l'organisation.

Créer une collecte de fonds
Campagne de dons saisonniers

Créez des campagnes thématiques autour des grandes fêtes, en encourageant les dons liés à des besoins spécifiques ou à des projets qui trouvent un écho auprès de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Spectacle de talents des seniors

Organisez un spectacle de talents mettant en scène des personnes âgées, en faisant payer l'entrée et en encourageant les participants à faire un don pour soutenir les participants.

Créer une collecte de fonds
Partenariats pour la zoothérapie

Collaborer avec des organisations locales de zoothérapie pour organiser des événements ou des programmes, collecter des dons tout en bénéficiant aux résidents et aux animaux de compagnie.

Créer une collecte de fonds
4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les résidences-services pour personnes âgées Facilities🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos établissements d'hébergement pour personnes âgées

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel de réfléchir aux capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour évaluer l'état de préparation de votre organisation :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les organismes sans but lucratif d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées :

1. Spectacle de talents des seniors

  • Organisez un spectacle de talents où les résidents peuvent se produire, chanter ou montrer leurs compétences.
  • Faites payer un droit d'entrée modique et encouragez les familles à participer.

2. Marche de la mémoire

  • Organiser une marche communautaire en l'honneur des souvenirs des résidents, au cours de laquelle les participants obtiennent des promesses de dons.
  • Incorporer des activités qui encouragent l'interaction sociale entre les participants.

3. Vente de pâtisseries et foire artisanale

  • Invitez les habitants à faire des pâtisseries pour la vente, ainsi que des artisans locaux pour les stands d'artisanat.
  • Assurer la promotion par le biais des canaux locaux et encourager la participation de la communauté.

4. Atelier éducatif mensuel

  • Organiser des ateliers sur des sujets liés aux soins aux personnes âgées, en faisant payer la participation.
  • Engager des experts locaux pour animer les sessions et susciter l'intérêt de la communauté.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsSpectacle de talents pour seniorsHautHautMediumMarche de la mémoireMediumHautHautVente de gâteaux et foire artisanaleHautMediumMediumAteliers éducatifs mensuelsMediumMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour le Senior Talent Show :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et commencez à recruter des participants.
  • 6 semaines avant : Commencez les efforts de promotion ; créez des dépliants et diffusez l'information par le biais des médias sociaux.
  • 2 semaines avant : Finaliser le programme et répéter avec les participants.
  • 1 semaine avant : Mettre en place la logistique telle que le lieu, les places assises et l'équipement.
  • Jour de l'exposition : Organiser l'événement, en veillant à son bon déroulement avec les bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Fournitures pour la vente de pâtisseries, location de matériel pour le spectacle des talents.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les résidences-services et les soins aux personnes âgées ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les résidences-services et les soins aux personnes âgées ?
Comment les thèmes saisonniers peuvent-ils améliorer les idées de collecte de fonds pour l'assistance aux personnes âgées et les soins aux personnes âgées ?
Quelles approches novatrices de campagne peuvent mobiliser les jeunes donateurs dans le cadre de la collecte de fonds pour l'aide à la vie autonome et les soins aux personnes âgées ?
Quelles sont les meilleures pratiques pour organiser une collecte de fonds "Memory Lane" qui permette de relier les générations ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique virtual fundraising ideas for Senior assisted living and elder care?</div><div ms-code-snippet-a="1">Leverage technology by organizing virtual talent shows featuring local artists or residents showcasing their talents. Participants can buy tickets to watch the live-streamed event. Promote it on social media, highlighting resident stories to engage potential donors. Collaborate with local businesses for sponsorships or prizes. A successful virtual show can reach a wider audience, while providing fun and entertainment to seniors. Implement by selecting a date, recruiting talent, and setting up a donation page. Monitor engagement during the event and follow up with post-event communications to maintain donor relationships.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for Senior assisted living and elder care?</div><div ms-code-snippet-a="2">Host a 'community fair' in collaboration with local businesses where vendors can set up booths and pay a participation fee. Include activities like raffles, games, and a silent auction featuring items donated by the community. Local media coverage can enhance visibility. Success metrics include funds raised versus costs incurred, as community-oriented events often witness a high turnout and generous local support—typical fair ROI can reach 100-300%. Initial steps include securing a location, reaching out to vendors, and arranging promotional strategies through social media and local press.</div><div ms-code-snippet-q="3">How can seasonal themes enhance fundraising ideas for Senior assisted living and elder care?</div><div ms-code-snippet-a="3">Integrate seasonal themes by organizing holiday-themed events, such as a 'Winter Wonderland' photo booth where families can take pictures with seniors. Charge a fee for photos, offer seasonal treats, and create a festive atmosphere. Include donation stations and promote through local networks. Success lies in resonating with community spirit; events can raise upwards of $5,000 for small Assisted Living Facilities. Ensure adherence to an activity timeline with sufficient marketing lead time to attract attendees. Evaluate success based on attendance numbers and total funds raised.</div><div ms-code-snippet-q="4">What innovative campaign approaches can engage younger donors for Senior assisted living and elder care fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="4">Launch a 'Sponsor a Senior' campaign that allows individuals to directly fund activities and needs of local seniors, such as outings, art supplies, or technology classes. Use social media to tell stories of specific seniors needing support. Encourage young donors to participate by appealing to their desire for personal connection and meaningful impact. Organize monthly updates with statistics and personal stories for ongoing engagement. This method often sees donor retention rates nearly doubling compared to one-time donations, as it fosters community bonds. Initial tasks include identifying seniors and their needs, and creating an engaging online presence.</div><div ms-code-snippet-q="5">What are best practices for executing a 'Memory Lane' fundraiser that connects generations?</div><div ms-code-snippet-a="5">Organize a storytelling fundraiser called 'Memory Lane,' whereby local families can sponsor a session for seniors to share life stories with youth, creating intergenerational connections. Charge entry fees for families and facilitate books or recordings of stories. Create engaging content by featuring stories on social media to draw attention and funds from the community. Ideal ROI frequently exceeds 300% when community sponsors support the cause. To implement, schedule regular sessions, prepare attendees with guidelines, and designate storytellers. Evaluate success via participant feedback and funds collected.</div>