Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les centres de recherche sur le cancer

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Collecte de fonds de pair à pair pour la recherche sur le cancer
événements virtuels pour les dons à la recherche contre le cancer
marches communautaires pour le financement de la recherche sur le cancer

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les centres de recherche sur le cancer

Marche virtuelle contre le cancer

Les participants marchent dans leur propre localité, suivent les distances parcourues à l'aide d'une application, collectent des fonds par le biais de parrainages et partagent des photos en ligne.

Journée du don en ligne

Une campagne en ligne de 24 heures encourageant les sympathisants à faire un don à une date précise, stimulée par des dons équivalents et la diffusion dans les médias sociaux.

Série de webinaires avec des experts

Organiser des webinaires mensuels au cours desquels des chercheurs en cancérologie discutent de leurs avancées, avec des frais d'inscription pour soutenir les efforts de collecte de fonds.

Défi des médias sociaux

Créez un défi où les participants effectuent une action de sensibilisation au cancer, en encourageant les dons en échange de leurs partages de posts.

Soirée de vente aux enchères à but caritatif

Organisez une vente aux enchères en personne ou virtuelle d'articles, d'expériences ou de services offerts, dont les recettes sont directement affectées à la recherche sur le cancer.

Courir pour la recherche

Organiser une course annuelle où les participants recueillent des promesses de dons et courent pour collecter des fonds, créant ainsi un soutien communautaire à la recherche sur le cancer.

Marchandises pour la sensibilisation

Vendre des articles de marque tels que des T-shirts ou des bracelets de sensibilisation au cancer, dont les bénéfices sont reversés à des projets de recherche en cours.

Programme de dons récurrents

Encouragez les personnes qui vous soutiennent à mettre en place un programme de dons mensuels, afin de disposer d'un flux de revenus réguliers consacrés aux progrès de la recherche sur le cancer.

Journées de jumelage d'entreprises

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour organiser des journées de dons jumelés, en encourageant les employés à faire des dons tandis que l'entreprise verse une somme équivalente à leur contribution.

Collecte de fonds pour la veillée aux chandelles

Organiser une veillée communautaire en l'honneur des patients atteints de cancer, où les participants font un don pour allumer des bougies, soutenant ainsi les efforts de recherche en cours.

Programme de parrainage de la recherche

Inciter les donateurs à parrainer des projets de recherche spécifiques, en leur fournissant des informations actualisées et en reconnaissant leur contribution.

Projet de jardin communautaire

Créer un jardin communautaire où tous les bénéfices des ventes de produits soutiennent la recherche sur le cancer, en favorisant l'engagement et la sensibilisation au niveau local.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la recherche sur le cancer Centers🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos centres de recherche sur le cancer ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre association de recherche sur le cancer. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les parties prenantes, les chercheurs et les donateurs potentiels ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations à but non lucratif de recherche sur le cancer :

1. Campagne de crowdfunding

  • Créez une campagne de crowdfunding axée sur l'histoire qui met en lumière des projets de recherche spécifiques.
  • Utilisez des plateformes comme GoFundMe ou Kickstarter pour atteindre un public plus large.

2. Marche/course de bienfaisance

  • Organiser une marche ou une course dont les participants collectent des fonds par le biais de parrainages.
  • Promouvoir des modes de vie sains tout en sensibilisant à la recherche sur le cancer.

3. Dîner de gala

  • Organiser un gala officiel pour rassembler les partisans et les parties prenantes, avec des intervenants de la communauté des chercheurs.
  • Incorporez une vente aux enchères silencieuse ou une tombola pour collecter des fonds supplémentaires.

4. Programme de partenariat avec les entreprises

  • Inciter les entreprises locales à parrainer des projets de recherche ou des événements en échange d'une image de marque.
  • Établir des relations à long terme avec les sponsors afin de garantir un soutien durable.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesCampagne de financement par crowdfundingHautMoyenHautMarche/course de bienfaisanceMoyenHautMoyenDîner de galaMoyenMoyenHautProgramme de partenariat avec les entreprisesMoyenMoyenHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une marche/course de bienfaisance :

  • 8 semaines avant : Fixer une date et obtenir les autorisations nécessaires.
  • 6 semaines avant : Commencez à promouvoir l'événement et à encourager les inscriptions.
  • 4 semaines avant : Finaliser la logistique (itinéraire, rafraîchissements, etc.).
  • 1 semaine avant : Confirmer les rôles des bénévoles et préparer le matériel.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement et fêter les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location d'un lieu, matériel de marketing, permis et assurance.
  • Coûts variables : Rafraîchissements (pour une marche/course de bienfaisance), articles vendus aux enchères (pour un gala) et matériel promotionnel.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif financier en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et envisager les pires scénarios.
  • Risques pour la réputation : Évaluez comment le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes imprévus, tels que le mauvais temps ou une faible participation.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre association de recherche sur le cancer, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Questions fréquentes

Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds virtuels pour la recherche sur le cancer ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour la recherche sur le cancer ?
Quelles sont les approches innovantes en matière de campagnes de collecte de fonds qui ont le vent en poupe dans le domaine de la recherche sur le cancer ?
Comment les événements saisonniers peuvent-ils être mis à profit pour collecter des fonds de manière créative en faveur de la recherche sur le cancer ?
Quelles sont les idées créatives de bricolage pour collecter des fonds en faveur de la recherche sur le cancer ?

<div ms-code-snippet-q="1">What are some unique virtual fundraising ideas for cancer research?</div><div ms-code-snippet-a="1">Unique virtual fundraising ideas like online game tournaments, where participants can pay an entry fee to compete, engage donors in a fun and interactive way. Pairing with popular games can attract larger audiences; for example, setting up a charity stream on platforms like Twitch can also draw in viewers willing to donate. Additionally, consider a virtual talent show, where participants showcase skills, and viewers vote with donations. Implementation requires a strong social media presence to promote the event and a user-friendly platform for donations. Success metrics can include the number of participants and total money raised. These events can lead to a community feeling and higher engagement. Success rates for online tournaments can reach 70%, depending on marketing efforts and audience engagement.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for cancer research?</div><div ms-code-snippet-a="2">Creative fundraising methods like themed charity runs or walks often yield high ROI. For instance, hosting a 'Glow in the Dark' charity walk not only captures interest but also draws in participants who will fundraise individually or pay a registration fee. Offering incentives like T-shirts or medals can boost sign-ups. Plan your event during warmer months for higher participation. The idea's success metrics include registration numbers and total funds raised through individual fundraising efforts, typically reporting an ROI of around 150-200%. Focus on enhancing participant experience through social media promotions and community engagement for maximum visibility, possibly even partnering with local businesses for sponsorship.</div><div ms-code-snippet-q="3">What innovative approaches for fundraising campaigns are trending in cancer research?</div><div ms-code-snippet-a="3">Innovative fundraising approaches like peer-to-peer capital campaigns are trending, where participants create individual fundraising pages for their networks. A clear example is the 'Challenge Accepted' campaign, where individuals challenge friends to match their donations or partake in unique feats (like a 24-hour digital detox). To implement this, you’ll need a robust online platform for donation tracking and social media tools for participants to share their challenges. Metrics to assess might include website traffic, number of new donors, and average donation size. These campaigns can achieve a success rate of about 60% with a solid marketing strategy encouraging community interactions.</div><div ms-code-snippet-q="4">How can seasonal events be leveraged for creative cancer research fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="4">Seasonal events like holiday-themed fundraising galas or Halloween events boast great potential. For instance, hosting a winter holiday gala encourages participants to dress up and auction holiday-inspired items. This builds community while increasing donations via ticket sales and auction bids. To implement, choose a venue and set up an engaging program, including live music or guest speakers related to cancer research. Monitor metrics like ticket sales and auction revenue. Fundraising galas can hit an ROI of around 175% when effectively marketed and executed. Plan well in advance for maximum participation and sponsorship opportunities.</div><div ms-code-snippet-q="5">What are some creative DIY fundraising ideas for cancer research?</div><div ms-code-snippet-a="5">Creative DIY fundraising ideas, such as painting nights or craft fairs, can engage communities while raising funds. Host events where participants pay a fee to join classes led by local artists. You can also encourage attendees to donate a percentage from sales if showcasing their crafts. Implementation requires a local venue and artists willing to donate their time. Measure success via participants and funds raised. The ROI from these community-centric events can range from 140-190%. Timing your events for local fairs or craft seasons can boost attendance and donor engagement.</div>