Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements virtuels de collecte de fonds pour les personnes handicapées
sensibilisation de la communauté au financement du handicap
campagnes de collecte de fonds inclusives pour les organisations à but non lucratif

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées

Marche virtuelle de sensibilisation

Les participants marchent sur n'importe quelle distance et partagent leurs progrès en ligne. Encouragez les dons grâce à la collecte de fonds de pair à pair.

Collecte de fonds sur les médias sociaux

Tirez parti de plateformes comme Facebook pour organiser des campagnes de collecte de dons, en lançant des défis de contrepartie ou en mettant en avant les donateurs afin d'accroître l'engagement.

Course de la série caritative

Organisez un relais ou un marathon au cours duquel les équipes collectent des fonds par le biais d'inscriptions et de parrainages, afin de promouvoir l'inclusion.

Dîner de gala pour la sensibilisation

Organisez un dîner à thème avec des orateurs et des divertissements pour collecter des fonds tout en mettant en lumière les problèmes et les solutions en matière de handicap.

Marchandises personnalisées

Vendre des produits tels que des vêtements ou des accessoires comportant des œuvres d'art ou des messages sur la sensibilisation au handicap, créés par les participants au programme.

Vente aux enchères d'œuvres d'art

Collaborer avec des artistes locaux pour vendre aux enchères des œuvres reflétant des thèmes liés au handicap, les recettes étant destinées aux services d'aide.

Parrainage d'entreprise

Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour obtenir un soutien financier ou des programmes de bénévolat pour les employés, et offrez-leur une reconnaissance en retour.

Événements de collaboration

S'associer à d'autres organisations à but non lucratif pour organiser des événements communautaires de plus grande envergure, partager les ressources et élargir le champ d'action de chaque organisation.

Campagne de crowdfunding

Créez une campagne de crowdfunding ciblée pour un projet ou un besoin spécifique, en engageant les partisans par le biais de récits et de mises à jour.

Pique-nique communautaire accessible

Tirez parti de l'esprit communautaire en organisant un pique-nique avec des activités pour tous les niveaux, en faisant payer la nourriture et les activités.

Webinaires éducatifs

Organiser des webinaires sur la sensibilisation aux handicaps, en faisant payer un droit de participation tout en fournissant des informations et des ressources précieuses.

Campagne de dons pour les fêtes de fin d'année

Lancer une campagne pendant les fêtes de fin d'année pour encourager les dons en l'honneur d'êtres chers, avec des dons équivalents pour amplifier l'impact.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour l'aide aux personnes handicapées Services🏖️

Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos services d'aide aux personnes handicapées ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux services d'aide aux personnes handicapées :

1. Événements relatifs à l'inclusion communautaire

  • Organiser des événements où les personnes handicapées sont incluses dans les activités de la communauté, comme des événements sportifs ou des expositions d'art, moyennant un droit d'entrée.
  • Encourager les entreprises locales à participer et à parrainer des événements.

2. Campagne de collecte de fonds de pair à pair

  • Suscitez l'intérêt des sympathisants en leur permettant de créer des pages de collecte de fonds où ils peuvent récolter des fonds pour votre organisation à but non lucratif.
  • Fournissez-leur le matériel de marketing et le soutien nécessaires.

3. Ateliers de sensibilisation au handicap

  • Organiser des ateliers de sensibilisation aux handicaps et demander des frais de participation.
  • Inviter des experts ou des défenseurs locaux à prendre la parole.

4. Dîner de gala annuel

  • Organisez un dîner de gala annuel dont le prix du billet sera affecté à vos initiatives.
  • Ajoutez une vente aux enchères ou une tombola pour augmenter le potentiel de revenus.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsÉvénements d'inclusion de la communautéHautHautMediumCampagne de collecte de fonds de pair à pairMediumMediumHautAteliers de sensibilisation au handicapMediumHautMediumDîner de gala annuelMediumHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un dîner de gala annuel :

  • 3 mois avant : Choisir un lieu et une date, commencer le marketing.
  • 2 mois avant : Obtenir des sponsors et des articles de vente aux enchères.
  • 1 mois avant : Finaliser le menu et la disposition des places.
  • 1 semaine avant : Confirmer toutes les dispositions et envoyer des invitations de rappel.
  • Le jour même : Organiser l'événement et impliquer les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, options de restauration et matériel de marketing.
  • Coûts variables : Acquisition d'articles de vente aux enchères et dépenses promotionnelles.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que l'annulation d'un lieu ou le manque de personnel.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Quelles sont les idées les plus originales de collecte de fonds virtuels pour les services d'aide aux personnes handicapées ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les services d'aide aux personnes handicapées ?
Quelles sont les meilleures opportunités saisonnières de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées en 2024 ?
Comment créer des événements communautaires attrayants pour soutenir la collecte de fonds en faveur des services aux personnes handicapées ?
Quelles sont les approches innovantes en matière de campagne de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées ?

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

