Organisez une marche communautaire pour collecter des fonds et sensibiliser la population à la maladie d'Alzheimer, tout en encourageant les participants à partager leur histoire sur les médias sociaux.
Créez une courtepointe virtuelle où les sympathisants font des dons pour honorer leurs proches confrontés à la maladie d'Alzheimer, avec des carrés personnalisés qui racontent leur histoire.
Lancez un défi viral en encourageant les sympathisants à publier des vidéos ou des images dans lesquelles ils accomplissent des tâches amusantes, en y associant leurs amis et en faisant des dons pour y participer.
Offrir un accès payant à des groupes de soutien virtuels dirigés par des experts, avec des options de dons pendant les sessions pour encourager les contributions.
Mener une campagne globale en novembre, comprenant des actions d'éducation, des événements et des collectes de dons afin d'accroître la visibilité et les fonds.
Organisez un tournoi de jeux en ligne où les frais d'inscription financent la recherche sur la maladie d'Alzheimer et où les participants peuvent faire des dons en ligne.
Vendre des kits personnalisés contenant des ressources et des articles pour soulager le stress des aidants, les bénéfices étant reversés aux programmes locaux de lutte contre la maladie d'Alzheimer.
Organisez une vente aux enchères en personne ou en ligne d'objets ou d'expériences donnés, en faisant participer la communauté et en collectant des fonds pour votre groupe.
Établir des partenariats avec des entreprises locales pour mettre en place des programmes d'abondement des dons des employés, ce qui permet d'amplifier l'impact.
Collaborez avec des artistes locaux pour créer et vendre des œuvres d'art sur le thème de la maladie d'Alzheimer, dont les recettes soutiendront les efforts de votre organisation à but non lucratif.
Organisez une dégustation de vin pour collecter des fonds, où les participants paient l'entrée et enchérissent sur des packs de vin exclusifs, en soutenant les initiatives de lutte contre la maladie d'Alzheimer.
Créer un jardin du souvenir où les habitants peuvent acheter des étiquettes de fleurs à la mémoire de leurs proches, ce qui favorise l'esprit de commémoration au sein de la communauté.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.
Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.
Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.
Les programmes de thérapie équine collectent des fonds par le biais de randonnées, de parrainages de selles, de visites d'étables et de ventes aux enchères pour financer les soins aux chevaux et les séances.
Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent organiser des marches de sensibilisation, des soirées de conférences virtuelles et des ventes de colis de soins pour financer les services de soutien par les pairs.
Les marches de la mémoire, les ventes de souvenirs personnalisés et les journées de dons dans les cafés locaux aident les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence à financer des soins et des programmes vitaux.
Organisez des marches de la mémoire, des collectes de fonds en hommage à la maladie et des ateliers pour les aidants, avec des parrainages locaux et des ventes de pâtisseries au profit des groupes d'entraide pour la maladie d'Alzheimer.
Les groupes de défense des personnes handicapées collectent des fonds par le biais de courses fun inclusives, de défis de dons lancés par les pairs et de partenariats avec des entreprises pour soutenir les programmes d'accessibilité.
Les centres de vie autonome peuvent organiser des foires communautaires accessibles, des tirages au sort d'équipements et des parrainages par des pairs pour financer des aides à la mobilité et des programmes de préparation à la vie active.
Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent collecter des fonds par le biais de manifestations sportives adaptées, de dîners de bienfaisance accessibles, de campagnes de pair à pair et de campagnes de parrainage.
Organisez des marches de bienfaisance, des soirées de récits de survivants et des ateliers de bien-être afin de collecter des fonds pour les programmes de soins des groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer.
Organisez des courses de charité, des dîners de sensibilisation et des défis d'entreprise pour soutenir les initiatives de recherche de pointe sur le cancer.
Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent collecter des fonds en organisant des ateliers dirigés par des pairs, en parrainant des kits d'autosoins et en organisant des marches communautaires.
Les initiatives en matière de santé et de bien-être s'appuient sur des défis de remise en forme au sein de la communauté, des foires du bien-être parrainées et des ateliers basés sur les dons qui soutiennent les dépistages, les thérapies et les actions de sensibilisation.
Les programmes de rétablissement des toxicomanies collectent des fonds par le biais de soirées de sobriété, d'ateliers de bien-être soutenus par des parrains, de collectes de dons auprès des anciens élèves et de dîners de bienfaisance pour la communauté.
Les organisations de santé mentale peuvent organiser des marches de bienfaisance, des campagnes en ligne entre pairs, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des ateliers pour financer des services de soutien vitaux.
Les instituts de recherche sur les maladies peuvent collecter des fonds par le biais de marches de sensibilisation, de crowdfunding peer-to-peer, de visites de laboratoires et de dons jumelés par des sponsors.
Les hôpitaux et les cliniques collectent des fonds en organisant des courses de charité, des dépistages, des parrainages d'équipement par des entreprises et des galas de bienfaisance pour soutenir les soins aux patients.
Pour les organisations communautaires à but non lucratif, l'organisation de courses de charité, d'ateliers de bien-être, de collectes de cadeaux et de soirées de témoignages de patients permet de collecter des fonds essentiels.
Les instituts de recherche peuvent organiser des visites de laboratoires, des dîners de donateurs et des séances de présentation de posters afin de collecter des fonds pour l'achat d'équipements, la réalisation d'expériences et l'octroi de bourses.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre groupe d'entraide Alzheimer. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous aurez évalué la capacité de votre organisme, considérez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsMarche de la mémoireHautHautMediumDîner de sensibilisation à la maladie d'AlzheimerMediumHautMediumEnchères en ligneHautMediumHautExposition d'art communautaireMediumHautMedium
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un dîner de sensibilisation :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre groupe d'entraide Alzheimer, mais qui fait aussi participer efficacement votre communauté. Bonne chance !
