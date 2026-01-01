Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux malades d'Alzheimer

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Des événements communautaires pour soutenir la recherche sur la maladie d'Alzheimer
Manifestations de collecte de fonds pour la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer
engagement des donateurs pour l'association de lutte contre la maladie d'Alzheimer

12 Idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer

Marathon de la marche de la mémoire

Organisez une marche communautaire pour collecter des fonds et sensibiliser la population à la maladie d'Alzheimer, tout en encourageant les participants à partager leur histoire sur les médias sociaux.

Memory Quilt en ligne

Créez une courtepointe virtuelle où les sympathisants font des dons pour honorer leurs proches confrontés à la maladie d'Alzheimer, avec des carrés personnalisés qui racontent leur histoire.

Les défis des médias sociaux

Lancez un défi viral en encourageant les sympathisants à publier des vidéos ou des images dans lesquelles ils accomplissent des tâches amusantes, en y associant leurs amis et en faisant des dons pour y participer.

Groupes de soutien virtuel mensuels

Offrir un accès payant à des groupes de soutien virtuels dirigés par des experts, avec des options de dons pendant les sessions pour encourager les contributions.

Campagne du mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer

Mener une campagne globale en novembre, comprenant des actions d'éducation, des événements et des collectes de dons afin d'accroître la visibilité et les fonds.

Jouer pour le bien

Organisez un tournoi de jeux en ligne où les frais d'inscription financent la recherche sur la maladie d'Alzheimer et où les participants peuvent faire des dons en ligne.

Kits de reconnaissance pour les soignants

Vendre des kits personnalisés contenant des ressources et des articles pour soulager le stress des aidants, les bénéfices étant reversés aux programmes locaux de lutte contre la maladie d'Alzheimer.

Ventes aux enchères caritatives

Organisez une vente aux enchères en personne ou en ligne d'objets ou d'expériences donnés, en faisant participer la communauté et en collectant des fonds pour votre groupe.

Programmes de jumelage d'entreprises

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour mettre en place des programmes d'abondement des dons des employés, ce qui permet d'amplifier l'impact.

L'art au service de la maladie d'Alzheimer

Collaborez avec des artistes locaux pour créer et vendre des œuvres d'art sur le thème de la maladie d'Alzheimer, dont les recettes soutiendront les efforts de votre organisation à but non lucratif.

Dégustation de vins

Organisez une dégustation de vin pour collecter des fonds, où les participants paient l'entrée et enchérissent sur des packs de vin exclusifs, en soutenant les initiatives de lutte contre la maladie d'Alzheimer.

Jardin communautaire de la mémoire

Créer un jardin du souvenir où les habitants peuvent acheter des étiquettes de fleurs à la mémoire de leurs proches, ce qui favorise l'esprit de commémoration au sein de la communauté.

4 idées uniques de collectes de fonds estivales pour l'association Alzheimer Groups🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes d'entraide Alzheimer ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre groupe d'entraide Alzheimer. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre groupe entretient-il avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous aurez évalué la capacité de votre organisme, considérez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer :

1. Marche de la mémoire

  • Organiser une marche communautaire au cours de laquelle les participants collectent des fonds par le biais de parrainages.
  • Inciter les familles et les entreprises locales à participer et à contribuer.

2. Dîner de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer

  • Organiser un dîner éducatif dont la vente des billets contribue au financement du groupe.
  • Invitez des conférenciers à partager des informations sur la maladie d'Alzheimer et sur la manière d'aider les familles touchées.

3. Vente aux enchères en ligne

  • Utilisez les plateformes en ligne pour organiser une vente aux enchères avec des articles ou des services offerts.
  • Promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux et des bulletins d'information électroniques.

4. Exposition d'art communautaire

  • Invitez des artistes locaux à faire don de leurs œuvres ou à les exposer dans une galerie.
  • Faire payer un droit d'entrée modique et organiser une soirée d'ouverture pour promouvoir la sensibilisation.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsMarche de la mémoireHautHautMediumDîner de sensibilisation à la maladie d'AlzheimerMediumHautMediumEnchères en ligneHautMediumHautExposition d'art communautaireMediumHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un dîner de sensibilisation :

  • 6 semaines avant : Choisissez une date et un lieu, et commencez à promouvoir l'événement.
  • 4 semaines avant : Confirmer les conférenciers et le menu, et finaliser la vente des billets.
  • 2 semaines avant : Envoyez des rappels et insistez sur la vente des derniers billets.
  • 1 semaine avant : Confirmer les derniers détails et la logistique.
  • Jour de l'événement : Installer le lieu, coordonner les fournisseurs et gérer l'événement.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location de l'espace, matériel promotionnel et tous les permis nécessaires.
  • Coûts variables : Traiteur (pour le dîner), acquisition d'articles de vente aux enchères (pour la vente aux enchères en ligne).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre groupe.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus tels que l'annulation d'un orateur ou des problèmes de lieu.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre groupe d'entraide Alzheimer, mais qui fait aussi participer efficacement votre communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les groupes d'entraide Alzheimer ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Quelles sont les possibilités de collectes de fonds saisonnières efficaces pour les groupes d'entraide Alzheimer ?
Quelles sont les approches novatrices en matière de campagne de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux malades d'Alzheimer ?
Quelles idées uniques de crowdfunding les groupes d'entraide Alzheimer peuvent-ils mettre en œuvre ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Centres de vie autonome
Services d'aide aux personnes handicapées
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien à la santé mentale
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé
Institutions de recherche
Établissements de vie assistée pour personnes âgées

<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique virtual fundraising ideas for Alzheimer's support groups?</div><div ms-code-snippet-a="1">With the rise of digital engagement, virtual fundraising events have become increasingly popular. Consider a 'Memory Challenge,' where participants share personal stories about loved ones with Alzheimer's through sponsored online videos, culminating in a dedicated livestream event. This approach not only raises funds through participant registration fees but also enhances community awareness. To implement this, you'll need a solid platform for video sharing, marketing support, and a clear plan for outreach. Success can be measured by total contributions and participant engagement metrics. Historically, similar events have shown a success rate of 60% in reaching fundraising goals.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for Alzheimer's support groups?</div><div ms-code-snippet-a="2">One of the most impactful ideas is hosting a 'Dine to Donate' event in collaboration with local restaurants. These establishments can agree to donate a percentage of their earnings on a specific night to your Alzheimer’s support group. You'll need to build relationships with restaurant owners and promote the event through social media and local press. Such initiatives have been known to produce up to 30% of the restaurant's total revenue during the event night for the charity, achieving an ROI of 250% in some cases. Monitoring the receipts and estimating the donations will measure success effectively.</div><div ms-code-snippet-q="3">What seasonal fundraising opportunities are effective for Alzheimer's support groups?</div><div ms-code-snippet-a="3">Consider a 'Memorial Walk' in the spring to raise awareness and fund Alzheimer’s research. Participants can gain sponsorships for walking a predetermined distance, creating a community event that encourages sharing the stories of loved ones impacted by the disease. To successfully implement this, secure a local park or walking trail, enlist volunteers, and promote the event via social media and flyers. This initiative can yield a 70% success rate, provided you engage local businesses to sponsor or donate supplies, thus increasing ROI significantly, often reaching over 300%. Capturing participant feedback helps measure the overall impact.</div><div ms-code-snippet-q="4">What are some innovative campaign approaches for Alzheimer’s support group fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="4">Host a 'Create for a Cause' art auction where local artists donate artwork inspired by memories related to Alzheimer’s. Kick off the event with a virtual exhibition, allowing attendees to bid online. This unique approach not only raises funds but also connects the community through shared experiences and creativity. Implementation steps include reaching out to local artists, setting up the online auction platform, and promoting the event to attract bidders. Past campaigns have achieved over 80% of fundraising goals met through this model, with an ROI of 150%. Monitor bidding activity to gauge engagement levels.</div><div ms-code-snippet-q="5">What unique crowdfunding ideas can Alzheimer’s support groups implement?</div><div ms-code-snippet-a="5">Launch a 'Birthday Give Back' crowdfunding campaign where participants request donations to the Alzheimer’s support group in lieu of birthday gifts. Utilize crowdfunding platforms like GoFundMe or locally focused options to capture more engagement. The key steps involve setting up the crowdfunding page, creating a promotional strategy to encourage participation, and maintaining regular updates to engage donors. This approach typically yields a 60% success rate in meeting fundraising targets, with an average ROI of 300%. Effective communication through storytelling enhances engagement and trust.</div>