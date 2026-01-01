Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les institutions de recherche

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
subventions et sources de financement pour la recherche
Décoratif
possibilités de partenariat pour le financement de la recherche
Décoratif
idées de crowdfunding pour la recherche scientifique

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les institutions de recherche

Visites virtuelles de laboratoires

Proposer des visites exclusives en ligne des laboratoires où les donateurs peuvent voir la recherche en action, couplées à des messages d'incitation au don pendant la diffusion en direct.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Financement participatif de projets de recherche

Lancer une plateforme permettant aux chercheurs de présenter leurs projets directement aux donateurs, afin que ces derniers puissent financer des études spécifiques.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Symposium annuel de recherche

Organiser un symposium réunissant des chercheurs et dont les frais de participation contribuent aux projets et initiatives en cours de l'institution.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Marathon scientifique

Organiser un marathon au cours duquel les participants collectent des fonds par le biais de parrainages, en présentant des thèmes de recherche tout au long du parcours.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente de tirages en édition limitée

Vendre des œuvres d'art ou des illustrations liées à des découvertes scientifiques créées par des chercheurs, les recettes étant destinées à soutenir la recherche.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Marchandises personnalisées

Créer et vendre des articles, tels que des blouses de laboratoire ou des tasses, comportant des images liées à la recherche, tous les bénéfices étant destinés à soutenir les programmes.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Partenariats de recherche avec les entreprises

Inciter les entreprises à parrainer des projets de recherche spécifiques, en leur offrant des possibilités d'image de marque en échange d'un financement.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Possibilités de parrainage de la recherche

Identifier les projets clés ayant besoin d'un financement et proposer des formules de parrainage aux donateurs, en leur offrant une visibilité dans les publications.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Nuits scientifiques communautaires

Organiser des soirées décontractées au cours desquelles les membres de la communauté peuvent interagir avec les chercheurs, la vente des billets et les dons étant collectés lors de l'événement.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Mur de reconnaissance des donateurs en ligne

Créez un mur numérique où les donateurs peuvent voir leur nom reconnu publiquement, et encouragez les contributions avec un contenu exclusif.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Rapports d'impact de la recherche

Élaborer et distribuer des rapports attrayants mettant en évidence l'impact des dons, en encourageant des contributions répétées grâce à une narration claire.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Les défis du Peer-to-Peer

Encouragez les supporters à collecter des fonds et à participer à des défis, en utilisant les médias sociaux pour partager leurs efforts et engager leurs réseaux.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la recherche Institutions🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide

Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide →

Maisons d'accueil pour personnes sobres

Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.

Voir les idées de collecte de fonds pour Sober Living Homes →

Programmes de traitement des toxicomanies

Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.

Voir des idées de collecte de fonds pour Programmes de traitement des toxicomanies →

Programmes de thérapie équine

Les programmes de thérapie équine collectent des fonds par le biais de randonnées, de parrainages de selles, de visites d'étables et de ventes aux enchères pour financer les soins aux chevaux et les séances.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes de thérapie équine →

Groupes de soutien aux malades chroniques

Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent organiser des marches de sensibilisation, des soirées de conférences virtuelles et des ventes de colis de soins pour financer les services de soutien par les pairs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux malades chroniques →

Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

Les marches de la mémoire, les ventes de souvenirs personnalisés et les journées de dons dans les cafés locaux aident les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence à financer des soins et des programmes vitaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence →

Groupes de soutien Alzheimer

Organisez des marches de la mémoire, des collectes de fonds en hommage à la maladie et des ateliers pour les aidants, avec des parrainages locaux et des ventes de pâtisseries au profit des groupes d'entraide pour la maladie d'Alzheimer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'entraide Alzheimer →

Organisations de défense des personnes handicapées

Les groupes de défense des personnes handicapées collectent des fonds par le biais de courses fun inclusives, de défis de dons lancés par les pairs et de partenariats avec des entreprises pour soutenir les programmes d'accessibilité.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des personnes handicapées →

Centres de vie autonome

Les centres de vie autonome peuvent organiser des foires communautaires accessibles, des tirages au sort d'équipements et des parrainages par des pairs pour financer des aides à la mobilité et des programmes de préparation à la vie active.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres de vie autonome →

Services d'aide aux personnes handicapées

Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent collecter des fonds par le biais de manifestations sportives adaptées, de dîners de bienfaisance accessibles, de campagnes de pair à pair et de campagnes de parrainage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées →

Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer

Organisez des marches de bienfaisance, des soirées de récits de survivants et des ateliers de bien-être afin de collecter des fonds pour les programmes de soins des groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer →

Centres de recherche sur le cancer

Organisez des courses de charité, des dîners de sensibilisation et des défis d'entreprise pour soutenir les initiatives de recherche de pointe sur le cancer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de recherche sur le cancer →

Groupes de soutien à la santé mentale

Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent collecter des fonds en organisant des ateliers dirigés par des pairs, en parrainant des kits d'autosoins et en organisant des marches communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien en santé mentale →

🏥
Initiatives en matière de santé et de bien-être

Les initiatives en matière de santé et de bien-être s'appuient sur des défis de remise en forme au sein de la communauté, des foires du bien-être parrainées et des ateliers basés sur les dons qui soutiennent les dépistages, les thérapies et les actions de sensibilisation.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de santé et de bien-être →

Programmes de rétablissement des addictions

Les programmes de rétablissement des toxicomanies collectent des fonds par le biais de soirées de sobriété, d'ateliers de bien-être soutenus par des parrains, de collectes de dons auprès des anciens élèves et de dîners de bienfaisance pour la communauté.

Voir des idées de collectes de fonds pour Programmes de rétablissement des addictions →

Organismes de santé mentale

Les organisations de santé mentale peuvent organiser des marches de bienfaisance, des campagnes en ligne entre pairs, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des ateliers pour financer des services de soutien vitaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de santé mentale →

Institutions de recherche sur les maladies

Les instituts de recherche sur les maladies peuvent collecter des fonds par le biais de marches de sensibilisation, de crowdfunding peer-to-peer, de visites de laboratoires et de dons jumelés par des sponsors.

Voir les idées de collecte de fonds pour Institutions de recherche sur les maladies →

Hôpitaux et cliniques

Les hôpitaux et les cliniques collectent des fonds en organisant des courses de charité, des dépistages, des parrainages d'équipement par des entreprises et des galas de bienfaisance pour soutenir les soins aux patients.

Voir les idées de collecte de fonds pour les hôpitaux et les cliniques →

Organismes caritatifs dans le domaine de la santé

Pour les organisations communautaires à but non lucratif, l'organisation de courses de charité, d'ateliers de bien-être, de collectes de cadeaux et de soirées de témoignages de patients permet de collecter des fonds essentiels.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations caritatives dans le domaine de la santé →

Institutions de recherche

Les instituts de recherche peuvent organiser des visites de laboratoires, des dîners de donateurs et des séances de présentation de posters afin de collecter des fonds pour l'achat d'équipements, la réalisation d'expériences et l'octroi de bourses.

Voir les idées de collectes de fonds pour Institutions de recherche →

Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Les centres d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées collectent des fonds par le biais de ventes de pâtisseries, de ventes aux enchères de courtepointes, d'ateliers pour les soignants et de dîners pour les donateurs.

Voir des idées de collectes de fonds pour Établissements de vie assistée pour personnes âgées →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos institutions de recherche ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre institution de recherche en matière d'activités à but non lucratif. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles sont les relations que vous entretenez avec des donateurs ou des sponsors potentiels ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur vos objectifs de recherche ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux institutions de recherche :

1. Campagne de crowdfunding

  • Utiliser des plateformes populaires pour collecter des fonds pour des projets de recherche spécifiques.
  • Impliquer la communauté en partageant les mises à jour et les impacts du projet.

2. Parrainage de symposiums de recherche

  • Organiser un symposium et inviter les entreprises et les particuliers à le parrainer.
  • Offrez-leur des possibilités de promotion en échange de leur soutien.

3. Visites de laboratoires et gala de collecte de fonds

  • Invitez les donateurs à découvrir les coulisses des activités de recherche en échange d'un billet pour un gala.
  • Partager des exemples de réussite et expliquer comment leurs contributions ont un impact direct sur la recherche.

4. Ateliers de rédaction de propositions de subventions

  • Organiser des ateliers de formation à la rédaction de demandes de subvention en échange de frais d'inscription.
  • Faites appel à des rédacteurs de demandes de subvention expérimentés pour qu'ils vous donnent leur avis et leurs conseils.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesFinancement par le biais du crowdfundingHautMediumVariableParrainage de symposiumMediumHautHautVisites de laboratoire et galaMediumHautHautAteliers de proposition de subventionHautMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un symposium de recherche :

  • 8 semaines avant : Fixez une date, choisissez un lieu et commencez à faire de la publicité.
  • 6 semaines avant : Prendre contact avec des sponsors potentiels pour obtenir leur soutien.
  • 4 semaines avant : Finaliser l'ordre du jour et inviter les orateurs.
  • 2 semaines avant : Envoyez des rappels aux participants et aux sponsors.
  • Le jour même : Accueillir l'événement et recueillir les commentaires en vue d'améliorations futures.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location de l'espace, matériel imprimé et honoraires des intervenants.
  • Coûts variables : Traiteur (le cas échéant), décorations et articles promotionnels.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les pertes potentielles si le taux de participation est inférieur aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas atteindre les objectifs de collecte de fonds peut affecter l'image de votre institution.
  • Risques logistiques : Soyez prêt à faire face à des difficultés techniques lors d'événements virtuels ou à des annulations de conférenciers.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre institution de recherche, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées originales de collecte de fonds pour les instituts de recherche qui s'appuient sur la technologie ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds saisonnière pour les instituts de recherche ?
Flèche
Comment les instituts de recherche peuvent-ils utiliser les médias sociaux pour des campagnes de collecte de fonds créatives ?
Flèche
Quels sont les concepts innovants de collecte de fonds disponibles pour les institutions de recherche ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les instituts de recherche ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Centres de vie autonome
Services d'aide aux personnes handicapées
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien à la santé mentale
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé
Institutions de recherche
Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are some unique fundraising ideas for research institutions that leverage technology?</div><div ms-code-snippet-a="1">Research institutions can capitalize on technology by hosting a virtual hackathon, inviting participants from various backgrounds to engineer solutions for real-world issues. This initiative not only raises funds through entry fees but also showcases your institution's commitment to innovation and community engagement. Gather sponsors to offer prizes for the best projects, increasing participation and exposure. Promote the event on social media and relevant platforms to engage a wider audience. Ensure to document the projects developed for post-event publicity, which can enhance your institution's visibility and future fundraising efforts.</div><div ms-code-snippet-q="2">What are creative seasonal fundraising ideas for research institutions?</div><div ms-code-snippet-a="2">Hosting a themed fundraising gala during the fall or winter holiday season can be a highly effective way for research institutions to connect with donors. Consider a 'Science and Spirits' evening, where local breweries or wineries partner to provide tastings. Include silent auctions featuring research-related experiences or exclusive guided lab tours. By combining entertainment with educational opportunities, the event can attract a diverse audience. Focus on creating a memorable atmosphere that highlights your institution's research and engagement initiatives, potentially increasing sponsorships and donations. Promote the event through community channels to maximize attendance.</div><div ms-code-snippet-q="3">How can research institutions use social media for creative fundraising campaigns?</div><div ms-code-snippet-a="3">Launching a social media challenge can effectively engage supporters and raise funds. For instance, create a 'Research Challenge' encouraging followers to post videos performing everyday tasks, while highlighting how your institution's work makes a difference. Participants can donate a small fee to join, which contributes to ongoing research efforts. Use relevant hashtags to facilitate sharing and visibility. Incorporate monthly themes and invite participants to share success stories related to your research, fostering community involvement. Partnering with influencers in your field can also amplify reach, ultimately elevating the campaign’s success.</div><div ms-code-snippet-q="4">What innovative fundraising concepts are available for research institutions?</div><div ms-code-snippet-a="4">Engaging in 'Sponsor a Research Project' initiatives is an innovative way to link donors directly with funded research efforts. This can be operationalized by creating a digital platform showcasing various research projects, including funding goals, timelines, and researcher profiles. Donors can choose projects that resonate with them and contribute specific amounts, receiving regular updates on progress. This personalized approach not only fosters a sense of ownership but also builds long-term relationships. Highlighting successful projects and their impacts can encourage new donations, enhancing the cycle of funding for future research.</div><div ms-code-snippet-q="5">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for research institutions?</div><div ms-code-snippet-a="5">Implementing an annual 'Community Science Fair' can yield high returns while engaging the local community and showcasing institutional research. Encourage students, families, and local innovators to present their projects, charging a nominal entry fee for participants and ticket sales for attendees. Collaborate with local businesses for sponsorships and provide kits or resources for participants to enhance project quality. Workshops and guest speakers can add value, making it a fun educational event. Measuring success through attendance levels, participant demographics, and overall funds raised can inform future iterations of the event.</div>