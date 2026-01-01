Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Un événement numérique de collecte de fonds où les supporters créent et partagent du contenu présentant des outils technologiques pour les communautés mal desservies, ce qui permet d'obtenir des dons grâce à l'engagement.
Organisez des webinaires mensuels au cours desquels des leaders de la technologie partagent leurs connaissances tout en encourageant les participants à faire un don lors de l'inscription et des sessions en direct.
Organiser un hackathon invitant des équipes à développer des outils ou des solutions pour l'accès aux technologies, les frais d'inscription étant reversés à l'initiative.
Un événement communautaire interactif avec des ateliers, des démonstrations et des présentations techniques. Faire payer un droit d'entrée et offrir des possibilités de parrainage aux entreprises locales.
Engagez des programmeurs en herbe dans un marathon de codage où ils collectent des fonds par le biais de parrainages tout en créant des projets pour répondre aux besoins technologiques de la communauté.
Vendre des accessoires technologiques de marque ou du matériel éducatif, tels que des guides ou des livres électroniques, les bénéfices étant reversés à des programmes visant à améliorer l'accès aux technologies.
Établissez un partenariat avec des entreprises technologiques pour mener une campagne les encourageant à faire don de matériel ou de fonds légèrement usagés, afin de mettre en évidence leur engagement en matière de responsabilité d'entreprise.
Collaborer avec les écoles pour développer des programmes d'initiation à la technologie qui s'alignent sur les programmes scolaires, en obtenant des financements par le biais de subventions et de parrainages.
Créer un modèle de don basé sur l'abonnement où les supporters donnent mensuellement. Offrir des mises à jour et des informations exclusives sur l'impact de leurs contributions.
Organiser une foire technologique annuelle pour mettre les membres de la communauté en contact avec les ressources, en demandant une participation minimale et en permettant aux entreprises locales de parrainer des stands et des activités.
Recruter des membres de la communauté pour devenir des ambassadeurs qui collectent des fonds et sensibilisent aux initiatives d'accès aux technologies par le biais de réseaux personnels et d'événements.
Lancer des défis thématiques sur les médias sociaux où les participants créent du contenu sur les questions d'accès aux technologies, en encourageant les dons pour le partage de leurs histoires.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité organisationnelle de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Maintenant que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux initiatives d'accès aux technologies :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers pop-upTechMediumHighMediumCampagne de crowdfundingHighMediumHighTech Equipment DriveHighHighLowCourse virtuelle pour l'accèsMediumHighMedium
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une collecte de matériel technique :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous serez mieux équipé pour identifier et mettre en œuvre une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à votre mission d'accès aux technologies, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance pour vos initiatives !
Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.
Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.