Collecte de fonds à tarif zéro pour les musées

data-usecase-icon="recurring_donations"
Cercle des fondateurs : Soutien mensuel au musée
Invitez les sympathisants à automatiser leurs contributions mensuelles pour soutenir les expositions et les opérations, afin de garantir des revenus fiables tout au long de l'année.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Crowdfunding pour la nouvelle exposition sur les dinosaures
Permettez à votre public de créer des pages de collecte de fonds personnelles pour le lancement d'une exposition majeure, en élargissant la portée et l'engagement tout en atteignant votre objectif de financement.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Gala sous les étoiles
Vendez des billets pour un élégant gala en plein air avec de la musique live et des visites guidées afin de rassembler les mécènes pour soutenir les programmes de votre musée.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="raffle"
Tirage au sort de photographies historiques
Offrez des tirages en édition limitée ou des forfaits de visite VIP en guise de prix de tombola, ce qui suscitera l'enthousiasme et des contributions modestes de la part d'un large public.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Vente aux enchères silencieuse en coulisses
Mettez aux enchères des visites guidées par un conservateur, des œuvres d'art encadrées ou des plaques de galerie portant le nom d'un donateur afin d'attirer les mécènes et d'obtenir des dons importants dans le cadre d'une compétition.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
data-usecase-icon="adhésion"
Club des membres du musée
Lancez des niveaux d'adhésion progressifs avec des avantages exclusifs tels que des événements réservés aux membres, des réductions et des bulletins d'information pour stimuler les revenus récurrents et la fidélité.
data-usecase-cta="adhésion"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🖼️ Conservation de 10 œuvres d'art
Protéger les pièces irremplaçables pour les générations futures
🎟️ 250 billets d'entrée gratuits
Ouvrir les portes des musées aux familles qui n'ont pas les moyens d'y entrer
🔍 50 bourses d'atelier
Donner aux jeunes apprenants un accès pratique à l'art et à l'histoire
🚌 Sensibilisation de 3 écoles
Apporter des expositions sélectionnées directement dans les salles de classe mal desservies
💡 Amélioration de l'éclairage de la galerie
Améliorer les expositions et protéger les objets sensibles
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les musées
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour musées
🎨 Marché nocturne des musées
Foire artistique nocturne en plein air avec des artisans locaux, des démonstrations en direct et des ventes de petits billets - pour augmenter les revenus et les liens avec la communauté sous les étoiles.
🏛️ Chasse au trésor à la galerie
Vente de billets pour une chasse au trésor chronométrée ; les familles explorent les expositions en résolvant des indices - un moyen amusant de stimuler les entrées et l'engagement des donateurs.
📱 Questions-réponses en direct avec le conservateur
Organisez des discussions virtuelles avec les conservateurs, avec des billets d'entrée ; les donateurs obtiennent des informations privilégiées, ce qui stimule l'engagement en ligne et les petits dons.
🚶♂️ Promenade artistique estivale
Visite guidée en plein air des œuvres d'art public et des musées les plus importants ; les droits d'entrée permettent de financer les expositions et de susciter de nouvelles adhésions.
🍨 Art & Ice Cream Social
L'événement familial organisé dans la cour, qui associe des visites de galeries à des glaces locales, permet de collecter des fonds et d'élargir la portée de l'action.
🌱 Jardin du musée Pop-Up
Vente temporaire de plantes et mini-ateliers dans le jardin du musée ; les recettes financent la conservation et attirent des donateurs amoureux de la nature.
Envie de plus d'inspiration ?
Plus de 40 musées gratuits musées idées de collecte de fonds
Principales subventions pour musées en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.
Inspirez ! Subventions pour les petits musées
Institut des musées et des services de bibliothèque
$5,000â$75,000
Soutien aux petits musées dans le cadre de projets ; date limite : 14 novembre 2025.
Subventions pour des projets artistiques
Dotation nationale pour les arts
$10,000-$100,000
Finance l'engagement du public dans les arts et l'éducation artistique. Le portail de candidature du NEA ouvre le 14 mars 2025.
Subventions aux musées pour l'histoire et la culture latino américaine
Institut des musées et des services de bibliothèque
De 5 000 à 500 000 dollars
Ce programme soutient des projets qui renforcent les capacités des musées latinos américains ; les prix devraient être attribués d'ici juin 2025.
Principales entreprises qui font des dons à musées en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.
Banque d'Amérique
soutient un large éventail d'organisations à but non lucratif par le biais de financements et de programmes visant à rendre les arts et la culture accessibles.
Van Cleef & Arpels
Soutient les arts et la culture par l'intermédiaire de sa fondation.
Lavazza
soutient les initiatives culturelles et artistiques dans le cadre de son action en faveur du développement durable.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les musées ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les musées ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission. Les musées peuvent conserver chaque dollar collecté.
Les musées peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des fonds pour des expositions ?
Tout à fait ! Les musées peuvent utiliser Zeffy pour collecter des fonds pour des expositions, vendre des billets pour des événements spéciaux et même mettre en place des dons récurrents pour un soutien continu. De plus, toutes les contributions sont gratuites, ce qui signifie que davantage de fonds sont directement consacrés à la préservation de la culture et de l'histoire.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les musées peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les musées peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair où les sympathisants peuvent rassembler des dons en votre nom, vendre des billets pour des expositions spéciales ou mettre en place des programmes d'adhésion avec des dons récurrents. La plateforme tout-en-un de Zeffy simplifie la gestion de ces campagnes gratuitement.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les musées ?
Zeffy est le meilleur choix pour les musées, car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds véritablement 100 % gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais même lorsqu'elles prétendent être "gratuites", Zeffy permet aux musées de maximiser leurs fonds, ce qui signifie que davantage de ressources peuvent être consacrées à la préservation de l'art et de la culture.