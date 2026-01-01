Collecte de fonds à tarif zéro pour les musées

🎨 Marché nocturne des musées

Foire artistique nocturne en plein air avec des artisans locaux, des démonstrations en direct et des ventes de petits billets - pour augmenter les revenus et les liens avec la communauté sous les étoiles.

🏛️ Chasse au trésor à la galerie

Vente de billets pour une chasse au trésor chronométrée ; les familles explorent les expositions en résolvant des indices - un moyen amusant de stimuler les entrées et l'engagement des donateurs.

📱 Questions-réponses en direct avec le conservateur

Organisez des discussions virtuelles avec les conservateurs, avec des billets d'entrée ; les donateurs obtiennent des informations privilégiées, ce qui stimule l'engagement en ligne et les petits dons.

🚶‍♂️ Promenade artistique estivale

Visite guidée en plein air des œuvres d'art public et des musées les plus importants ; les droits d'entrée permettent de financer les expositions et de susciter de nouvelles adhésions.

🍨 Art & Ice Cream Social

L'événement familial organisé dans la cour, qui associe des visites de galeries à des glaces locales, permet de collecter des fonds et d'élargir la portée de l'action.

🌱 Jardin du musée Pop-Up

Vente temporaire de plantes et mini-ateliers dans le jardin du musée ; les recettes financent la conservation et attirent des donateurs amoureux de la nature.

