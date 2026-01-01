Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre musée - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les musées, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Museums

Collecte de fonds à tarif zéro pour les musées

Comment Zeffy aide les musées à collecter des fonds

Les musées utilisent Zeffy pour tout financer, du cercle mensuel des fondateurs au crowdfunding d'expositions sur les dinosaures, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="recurring_donations"

Cercle des fondateurs : Soutien mensuel au musée

Invitez les sympathisants à automatiser leurs contributions mensuelles pour soutenir les expositions et les opérations, afin de garantir des revenus fiables tout au long de l'année.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Crowdfunding pour la nouvelle exposition sur les dinosaures

Permettez à votre public de créer des pages de collecte de fonds personnelles pour le lancement d'une exposition majeure, en élargissant la portée et l'engagement tout en atteignant votre objectif de financement.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Gala sous les étoiles

Vendez des billets pour un élégant gala en plein air avec de la musique live et des visites guidées afin de rassembler les mécènes pour soutenir les programmes de votre musée.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="raffle"

Tirage au sort de photographies historiques

Offrez des tirages en édition limitée ou des forfaits de visite VIP en guise de prix de tombola, ce qui suscitera l'enthousiasme et des contributions modestes de la part d'un large public.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Vente aux enchères silencieuse en coulisses

Mettez aux enchères des visites guidées par un conservateur, des œuvres d'art encadrées ou des plaques de galerie portant le nom d'un donateur afin d'attirer les mécènes et d'obtenir des dons importants dans le cadre d'une compétition.

data-usecase-cta="vente aux enchères"

data-usecase-icon="adhésion"

Club des membres du musée

Lancez des niveaux d'adhésion progressifs avec des avantages exclusifs tels que des événements réservés aux membres, des réductions et des bulletins d'information pour stimuler les revenus récurrents et la fidélité.

data-usecase-cta="adhésion"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre musée.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🖼️ Conservation de 10 œuvres d'art

Protéger les pièces irremplaçables pour les générations futures

__wf_reserved_inherit

🎟️ 250 billets d'entrée gratuits

Ouvrir les portes des musées aux familles qui n'ont pas les moyens d'y entrer

__wf_reserved_inherit

🔍 50 bourses d'atelier

Donner aux jeunes apprenants un accès pratique à l'art et à l'histoire

__wf_reserved_inherit

🚌 Sensibilisation de 3 écoles

Apporter des expositions sélectionnées directement dans les salles de classe mal desservies

__wf_reserved_inherit

💡 Amélioration de l'éclairage de la galerie

Améliorer les expositions et protéger les objets sensibles

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les musées

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour musées

🎨 Marché nocturne des musées

Foire artistique nocturne en plein air avec des artisans locaux, des démonstrations en direct et des ventes de petits billets - pour augmenter les revenus et les liens avec la communauté sous les étoiles.

🏛️ Chasse au trésor à la galerie

Vente de billets pour une chasse au trésor chronométrée ; les familles explorent les expositions en résolvant des indices - un moyen amusant de stimuler les entrées et l'engagement des donateurs.

📱 Questions-réponses en direct avec le conservateur

Organisez des discussions virtuelles avec les conservateurs, avec des billets d'entrée ; les donateurs obtiennent des informations privilégiées, ce qui stimule l'engagement en ligne et les petits dons.

🚶‍♂️ Promenade artistique estivale

Visite guidée en plein air des œuvres d'art public et des musées les plus importants ; les droits d'entrée permettent de financer les expositions et de susciter de nouvelles adhésions.

🍨 Art & Ice Cream Social

L'événement familial organisé dans la cour, qui associe des visites de galeries à des glaces locales, permet de collecter des fonds et d'élargir la portée de l'action.

🌱 Jardin du musée Pop-Up

Vente temporaire de plantes et mini-ateliers dans le jardin du musée ; les recettes financent la conservation et attirent des donateurs amoureux de la nature.

Envie de plus d'inspiration ?

Plus de 40 musées gratuits musées idées de collecte de fonds

Parcourir tous les musée idées de collecte de fonds

Principales subventions pour musées en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre musée. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Inspirez ! Subventions pour les petits musées

Institut des musées et des services de bibliothèque

$5,000â$75,000

Soutien aux petits musées dans le cadre de projets ; date limite : 14 novembre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour des projets artistiques

Dotation nationale pour les arts

$10,000-$100,000

Finance l'engagement du public dans les arts et l'éducation artistique. Le portail de candidature du NEA ouvre le 14 mars 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions aux musées pour l'histoire et la culture latino américaine

Institut des musées et des services de bibliothèque

De 5 000 à 500 000 dollars

Ce programme soutient des projets qui renforcent les capacités des musées latinos américains ; les prix devraient être attribués d'ici juin 2025.

Postuler

En savoir plus musée subventions

Principales entreprises qui font des dons à musées en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre musée ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Banque d'Amérique

soutient un large éventail d'organisations à but non lucratif par le biais de financements et de programmes visant à rendre les arts et la culture accessibles.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Van Cleef & Arpels

Soutient les arts et la culture par l'intermédiaire de sa fondation.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Lavazza

soutient les initiatives culturelles et artistiques dans le cadre de son action en faveur du développement durable.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les musées ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les musées ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission. Les musées peuvent conserver chaque dollar collecté.

Les musées peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des fonds pour des expositions ?

Tout à fait ! Les musées peuvent utiliser Zeffy pour collecter des fonds pour des expositions, vendre des billets pour des événements spéciaux et même mettre en place des dons récurrents pour un soutien continu. De plus, toutes les contributions sont gratuites, ce qui signifie que davantage de fonds sont directement consacrés à la préservation de la culture et de l'histoire.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les musées peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les musées peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair où les sympathisants peuvent rassembler des dons en votre nom, vendre des billets pour des expositions spéciales ou mettre en place des programmes d'adhésion avec des dons récurrents. La plateforme tout-en-un de Zeffy simplifie la gestion de ces campagnes gratuitement.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les musées ?

Zeffy est le meilleur choix pour les musées, car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds véritablement 100 % gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais même lorsqu'elles prétendent être "gratuites", Zeffy permet aux musées de maximiser leurs fonds, ce qui signifie que davantage de ressources peuvent être consacrées à la préservation de l'art et de la culture.

Comment obtenir un financement pour...

Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Associations musicales
Chœurs
Organisations amérindiennes
Sociétés de préservation historique
Bibliothèques
Théâtres et centres d'arts du spectacle
Arts et culture Organismes à but non lucratif

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.