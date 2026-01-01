Collecte de fonds sans frais pour les sociétés de conservation historique

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Sociétés de préservation de l'histoire

🏛️ Course au trésor du patrimoine

Chasse au trésor communautaire à travers les sites historiques. Les familles résolvent des indices, apprennent l'histoire locale et collectent des fonds pour la restauration grâce aux frais d'inscription et aux parrainages.

📸 Défi photo du passé

Concours de photos en ligne où les supporters soumettent des clichés d'hier et d'aujourd'hui de lieux historiques. Les frais de participation financent la préservation et le vote social stimule l'engagement.

🎺 Porchside Music Series

Concerts d'été hebdomadaires sur des porches historiques avec des groupes locaux. La vente de billets et les buvettes permettent de financer les projets de restauration en cours.

🏺 Dévoilement d'un artefact virtuel

Événement en direct révélant un artefact nouvellement restauré. Les téléspectateurs font un don pour avoir un accès exclusif aux coulisses et pour répondre en direct aux questions des experts en restauration.

🚶 Marcher sur la ligne du temps

Marche sponsorisée à travers le quartier historique. Les donateurs s'engagent pour chaque kilomètre, les participants bénéficient de visites guidées et de rafraîchissements, ce qui permet de financer les efforts de préservation.

🌿 Pique-nique du gala des jardins

Pique-nique en plein air dans un jardin historique avec des paniers préparés par un traiteur, une vente aux enchères silencieuse et des visites guidées. La vente des billets contribue à l'entretien des jardins patrimoniaux.

