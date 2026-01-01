Collecte de fonds sans frais pour les sociétés de conservation historique

data-usecase-icon="recurring_donations"
Cercle mensuel Landmark Legacy
Invitez les donateurs à rejoindre un cercle de donateurs mensuels pour soutenir l'entretien courant et les réparations d'urgence des sites historiques. Les dons réguliers assurent un financement stable pour la préservation du patrimoine local tout au long de l'année.
Gala du patrimoine guidé
Vendez des billets pour un dîner exclusif et une visite guidée dans un manoir historique restauré. La vente de billets permet de financer des projets de préservation et d'offrir aux sponsors une expérience unique et immersive.
Défi aux pionniers de la préservation
Permettre aux sympathisants de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier des amis pour parrainer leurs travaux de restauration sur des sites locaux. Les campagnes peer-to-peer augmentent la visibilité et génèrent des dons.
Vente aux enchères silencieuse d'objets anciens
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne d'antiquités, de manuscrits historiques et d'objets de collection. Les enchères compétitives permettent de récolter des fonds substantiels pour financer des programmes de conservation et d'éducation.
Boutique en ligne de cadeaux du patrimoine
Ouvrir une boutique en ligne vendant des reproductions, des livres d'histoire et des articles de marque. Les sympathisants peuvent acheter des articles uniques qui célèbrent le patrimoine local tout en finançant les efforts de préservation.
Adhésion au Cercle des conservateurs
Créez des niveaux d'adhésion permettant un accès anticipé aux nouvelles expositions, aux visites des coulisses et aux conférences exclusives. Les cotisations des membres fournissent un financement fiable pour les travaux de préservation en cours.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏚️ Restauration d'un cadre de fenêtre historique
Ainsi, les visiteurs s'émerveillent de tout le charme architectural du site
📜 Conservation de 200 documents d'archives
Assurer la survie des lettres et des cartes pour les futurs chercheurs
🎫 100 entrées gratuites pour les étudiants
Donner aux élèves un lien inoubliable avec leur passé
🚶♂️ 50 visites guidées par des docteurs
Permettre à un plus grand nombre d'invités de découvrir des histoires cachées de première main
💻 Production d'une visite virtuelle de 5 minutes
Partager vos histoires patrimoniales avec un public mondial
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sociétés de préservation de l'histoire
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Sociétés de préservation de l'histoire
🏛️ Course au trésor du patrimoine
Chasse au trésor communautaire à travers les sites historiques. Les familles résolvent des indices, apprennent l'histoire locale et collectent des fonds pour la restauration grâce aux frais d'inscription et aux parrainages.
📸 Défi photo du passé
Concours de photos en ligne où les supporters soumettent des clichés d'hier et d'aujourd'hui de lieux historiques. Les frais de participation financent la préservation et le vote social stimule l'engagement.
🎺 Porchside Music Series
Concerts d'été hebdomadaires sur des porches historiques avec des groupes locaux. La vente de billets et les buvettes permettent de financer les projets de restauration en cours.
🏺 Dévoilement d'un artefact virtuel
Événement en direct révélant un artefact nouvellement restauré. Les téléspectateurs font un don pour avoir un accès exclusif aux coulisses et pour répondre en direct aux questions des experts en restauration.
🚶 Marcher sur la ligne du temps
Marche sponsorisée à travers le quartier historique. Les donateurs s'engagent pour chaque kilomètre, les participants bénéficient de visites guidées et de rafraîchissements, ce qui permet de financer les efforts de préservation.
🌿 Pique-nique du gala des jardins
Pique-nique en plein air dans un jardin historique avec des paniers préparés par un traiteur, une vente aux enchères silencieuse et des visites guidées. La vente des billets contribue à l'entretien des jardins patrimoniaux.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sociétés gratuites de préservation de l'histoire Sociétés de préservation de l'histoire idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sociétés de préservation historique en 2025
Subventions DAR pour la préservation des monuments historiques
Société nationale de la DAR
Jusqu'à 10 000
Fournit une aide financière pour les projets qui préservent les documents, objets et sites historiques. La prochaine période de candidature s'étend du 1er août au 31 octobre 2025.
Fonds de préservation historique (HPF) - subventions de transfert
State Historic Preservation Office (par l'intermédiaire du HPF fédéral)
Variable
Les gouvernements locaux certifiés (CLG) peuvent bénéficier de subventions fédérales de transfert du HPF ; les détails de la demande sont disponibles auprès de l'Office de préservation historique de l'État.
Fonds de préservation historique
Service des parcs nationaux
Variable
Fournit une aide financière aux États, aux tribus, aux gouvernements locaux, aux établissements d'enseignement et aux organisations à but non lucratif pour soutenir les projets de préservation historique.
Programme de subventions pour l'éducation à l'environnement (EE)
EPA
Variable
L'EPA prévoit d'accorder trois à cinq subventions de chacun de ses 10 bureaux régionaux, pour un total d'environ 30 à 35 subventions à l'échelle nationale. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.
Principales entreprises qui font des dons aux Sociétés de préservation de l'histoire en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif par l'intermédiaire de son programme Spark Good, qui propose des subventions locales et d'autres initiatives.
Accor
Partenaire du World Monuments Fund pour protéger le patrimoine culturel et promouvoir le tourisme durable.
Institut national de la préservation (NPI)
Propose différents niveaux de parrainage pour les entreprises afin de soutenir ses programmes éducatifs et ses bourses d'études dans le domaine de la préservation historique.
RESPEC
Fournit des solutions logicielles d'entreprise aux State Historic Preservation Offices (SHPO), afin de soutenir les efforts de préservation.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les sociétés de conservation historique ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les Sociétés de Sauvegarde de l'Histoire ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Zeffy reste gratuit grâce aux conseils optionnels des donateurs qui veulent soutenir notre mission d'aider les sociétés comme la vôtre à conserver chaque dollar que vous collectez. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les sociétés de conservation historique peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les sociétés de préservation historique peuvent utiliser Zeffy pour collecter divers dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Qu'il s'agisse des cotisations des membres, des dons pour la restauration ou de la vente de billets pour des événements, chaque dollar est directement affecté à la préservation de votre patrimoine.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les sociétés de protection de l'histoire peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les sociétés de préservation historique peuvent mener une large gamme de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds entre pairs, gérez des événements payants comme des dîners de gala ou des nuits au musée, et mettez en place des dons récurrents pour assurer un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy les rend simples et gratuits.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les sociétés de protection de l'histoire ?
Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les Sociétés de Sauvegarde de l'Histoire car c'est la seule option réellement 100% gratuite. D'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, alors qu'avec Zeffy, chaque dollar reste dans votre organisation pour soutenir vos efforts de préservation.