Créer une visite virtuelle immersive présentant des sites historiques, en monétisant l'accès par la vente de billets ou d'abonnements.
Utiliser les médias sociaux pour encourager les sympathisants à partager des histoires personnelles liées aux sites historiques, avec un lien de collecte de fonds pour les dons.
Organisez une journée au cours de laquelle les participants peuvent visiter des maisons historiques locales, en faisant payer l'entrée et en proposant des rafraîchissements à la vente.
Organisez un gala pour célébrer les réalisations de l'organisation, avec vente de billets, enchères et possibilités de parrainage.
Créer un livre de cuisine reprenant des recettes de périodes historiques, le vendre en ligne et lors d'événements pour collecter des fonds.
Vendez des reproductions d'objets historiques dans votre magasin, en faisant appel à des artisans locaux pour des articles uniques, fabriqués à la main.
Établir des partenariats avec des entreprises locales afin d'offrir des possibilités de parrainage qui permettent d'établir une image de marque mutuelle et de promouvoir les efforts de préservation.
Proposer des ateliers sur l'histoire locale ou les techniques de préservation, moyennant une participation financière, tout en faisant participer la communauté.
Organiser des projections en plein air de films classiques liés à des thèmes historiques, en vendant des billets, du pop-corn et des marchandises.
Vendre des briques personnalisées à installer dans un site historique, ce qui permet aux donateurs de laisser un héritage durable tout en soutenant la préservation.
Encourager les bénévoles à collecter des fonds par le biais de pages de collecte de fonds personnelles liées aux tâches de préservation historique qu'ils effectuent.
Lancer un podcast axé sur les histoires locales, financé par des parrainages et des dons d'auditeurs.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre société de préservation historique. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Après avoir évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux sociétés de préservation historique :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsPromenades et visites historiquesHautHautMediumFoire ou festival du vintageMediumHautHautVente de livres de cuisine du patrimoineHautMediumMediumVisites de fantômes ou reconstitutions historiquesMediumHautMedium
Établissez un calendrier précis pour vous assurer que vos efforts de collecte de fonds restent organisés. Voici un exemple de calendrier pour une foire aux souvenirs :
La planification de votre budget est cruciale pour la réussite de votre collecte de fonds. Voici comment le décomposer :
Évaluer les risques potentiels liés à vos activités de collecte de fonds :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond à la mission de votre société de préservation historique tout en faisant participer activement votre communauté. Bonne chance !
