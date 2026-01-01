Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les sociétés de protection de l'environnement

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements de collecte de fonds pour les sites historiques
sensibilisation des donateurs aux projets de préservation
crowdfunding pour les initiatives d'histoire locale

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les sociétés de protection de l'histoire

Visite du patrimoine numérique

Créer une visite virtuelle immersive présentant des sites historiques, en monétisant l'accès par la vente de billets ou d'abonnements.

Campagne de médias sociaux "Memory Lane

Utiliser les médias sociaux pour encourager les sympathisants à partager des histoires personnelles liées aux sites historiques, avec un lien de collecte de fonds pour les dons.

Journée portes ouvertes de la Maison historique

Organisez une journée au cours de laquelle les participants peuvent visiter des maisons historiques locales, en faisant payer l'entrée et en proposant des rafraîchissements à la vente.

Gala de célébration de l'anniversaire

Organisez un gala pour célébrer les réalisations de l'organisation, avec vente de billets, enchères et possibilités de parrainage.

Ventes historiques de livres de cuisine

Créer un livre de cuisine reprenant des recettes de périodes historiques, le vendre en ligne et lors d'événements pour collecter des fonds.

Ventes de reproductions d'artefacts

Vendez des reproductions d'objets historiques dans votre magasin, en faisant appel à des artisans locaux pour des articles uniques, fabriqués à la main.

Programme de parrainage d'entreprise

Établir des partenariats avec des entreprises locales afin d'offrir des possibilités de parrainage qui permettent d'établir une image de marque mutuelle et de promouvoir les efforts de préservation.

Ateliers d'histoire communautaire

Proposer des ateliers sur l'histoire locale ou les techniques de préservation, moyennant une participation financière, tout en faisant participer la communauté.

Série de projections de films historiques

Organiser des projections en plein air de films classiques liés à des thèmes historiques, en vendant des billets, du pop-corn et des marchandises.

Collecte de briques commémoratives

Vendre des briques personnalisées à installer dans un site historique, ce qui permet aux donateurs de laisser un héritage durable tout en soutenant la préservation.

Programme d'incorporation des volontaires

Encourager les bénévoles à collecter des fonds par le biais de pages de collecte de fonds personnelles liées aux tâches de préservation historique qu'ils effectuent.

Série de podcasts sur l'histoire locale

Lancer un podcast axé sur les histoires locales, financé par des parrainages et des dons d'auditeurs.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les sociétés de préservation du patrimoine historique 🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos sociétés de préservation de l'histoire ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre société de préservation historique. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien sont disponibles ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds soutient-elle votre mission de préservation de l'histoire ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Après avoir évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux sociétés de préservation historique :

1. Promenades et visites historiques

  • Organiser des promenades ou des visites guidées dans des zones importantes sur le plan historique, en faisant payer une petite somme pour la participation.
  • Partagez des faits intéressants et moins connus sur l'histoire et l'architecture pendant les visites afin de capter l'attention du public.

2. Foire ou festival du vintage

  • Organiser une foire aux objets anciens présentant des artefacts historiques, des antiquités et de l'artisanat, en faisant payer les vendeurs pour l'emplacement de leur stand.
  • Encourager la participation de la communauté en invitant les artisans locaux à apporter leur contribution.

3. Vente de livres de cuisine du patrimoine

  • Compilez un livre de recettes et d'anecdotes sur l'histoire de votre communauté, disponible à la vente.
  • Ajoutez une touche personnelle en incluant des anecdotes historiques liées aux recettes.

4. Visites de fantômes ou reconstitutions historiques

  • Organisez des visites nocturnes à thème avec des "histoires de fantômes" liées à l'histoire de votre ville, ou organisez des reconstitutions d'événements historiques.
  • Faire payer l'entrée et assurer la promotion par le biais des médias locaux et des plateformes sociales.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsPromenades et visites historiquesHautHautMediumFoire ou festival du vintageMediumHautHautVente de livres de cuisine du patrimoineHautMediumMediumVisites de fantômes ou reconstitutions historiquesMediumHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis pour vous assurer que vos efforts de collecte de fonds restent organisés. Voici un exemple de calendrier pour une foire aux souvenirs :

  • 6 semaines avant : Choisissez une date et obtenez les autorisations nécessaires.
  • 4 semaines avant : Commencer le recrutement des fournisseurs et les campagnes de marketing.
  • 2 semaines avant : Finaliser les détails concernant les fournisseurs et la logistique.
  • 1 semaine avant : Confirmer les effectifs et les rôles des bénévoles.
  • Jour de l'événement : S'assurer que l'installation est terminée et que les activités se déroulent sans heurts.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification de votre budget est cruciale pour la réussite de votre collecte de fonds. Voici comment le décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, permis, assurance et matériel de marketing.
  • Coûts variables : Fournitures pour les stands de nourriture et de boissons, décorations et divertissements.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif de recettes en fonction de votre budget et du nombre de participants attendus.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Évaluer les risques potentiels liés à vos activités de collecte de fonds :

  • Risques financiers : Évaluez votre seuil de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas répondre aux attentes de l'événement peut affecter la crédibilité de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez des défis inattendus tels que des problèmes météorologiques ou des pannes d'équipement.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond à la mission de votre société de préservation historique tout en faisant participer activement votre communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées les plus innovantes en matière de collecte de fonds pour les sociétés de protection de l'histoire ?
Flèche
Comment les sociétés de conservation historique peuvent-elles utiliser efficacement les ventes aux enchères en ligne ?
Flèche
Quelles sont les idées de collectes de fonds saisonnières pour les sociétés de protection de l'histoire ?
Flèche
Quelles sont les stratégies de crowdfunding créatives qui fonctionnent le mieux pour les sociétés de conservation historique ?
Flèche
Quels sont les meilleurs événements uniques de collecte de fonds pour les sociétés de protection de l'histoire ?

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Associations musicales
Chœurs
Organisations amérindiennes
Sociétés de préservation historique
Bibliothèques
Théâtres et centres d'arts du spectacle
Musées
Arts et culture

