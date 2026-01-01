Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organiser un pow-wow numérique avec des spectacles traditionnels et de l'artisanat, en encourageant les dons en ligne pendant l'événement.
Créez une campagne où les membres de la communauté partagent leurs histoires personnelles, en motivant les supporters à faire un don pour chaque histoire partagée en ligne.
Organiser un événement en personne célébrant la gastronomie et la culture locales, la vente des billets permettant de soutenir des programmes communautaires.
Proposez une série d'ateliers sur l'artisanat ou les compétences traditionnelles, moyennant un droit d'entrée dont les recettes permettent de financer votre organisation.
Organisez une vente aux enchères d'artistes amérindiens, dont une partie des recettes sera reversée aux initiatives de votre association.
Lancez une campagne de courrier électronique ciblée demandant aux abonnés de faire un don pour une cause spécifique, avec des offres de dons équivalents.
Collaborez avec des entreprises pour organiser des soirées de collecte de fonds au cours desquelles un pourcentage des ventes est reversé à votre organisation.
Créer des possibilités de parrainage à plusieurs niveaux pour les entreprises qui s'alignent sur les causes amérindiennes, en leur offrant une visibilité en retour.
Animer des cercles de guérison ouverts au public, en invitant à faire des dons tout en promouvant le bien-être et les pratiques culturelles.
Organisez un événement littéraire virtuel mettant en vedette des auteurs autochtones, dont les ventes de billets et les achats de livres bénéficieront à votre organisation.
Organisez des activités de plein air telles que des promenades guidées dans la nature ou des ateliers sur les plantes indigènes, dont les frais d'inscription soutiennent votre mission.
Créer un défi viral sur les plateformes encourageant les dons liés à des activités amusantes reflétant la culture autochtone, ce qui stimule l'engagement.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les associations de défense du patrimoine culturel prospèrent grâce à des visites guidées de l'histoire locale, au parrainage d'objets, à des dîners de bienfaisance à thème et à des festivals du patrimoine communautaire.
Les organisations musicales à but non lucratif peuvent collecter des fonds en organisant des concerts de bienfaisance, des collectes d'instruments, des ventes de t-shirts pour soutenir les chorales et les groupes de jeunes de la communauté.
Les chorales collectent des fonds grâce à des concerts payants, des chants communautaires, des spectacles sponsorisés et des ventes de pâtisseries pour financer la musique, les robes et les déplacements.
Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.
Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.
Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.
Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.
Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.
Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.
Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.
Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.
Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.
"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.
Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.
Les sociétés de préservation historique organisent des visites guidées, des dîners du patrimoine, des campagnes d'adhésion et des campagnes "adoptez une brique" pour financer des projets de restauration.
Organisez des ventes de livres, des conférences d'auteurs, des campagnes d'adhésion et des parrainages d'histoires pour financer les collections, les programmes et les événements communautaires de la bibliothèque.
Vendre des abonnements de saison, organiser des spectacles de bienfaisance, des visites des coulisses et des parrainages locaux pour soutenir les productions et les programmes artistiques de la communauté.
Les musées collectent des fonds par le biais de campagnes d'adhésion, de galas de bienfaisance, de parrainages d'entreprises, d'expositions spéciales, d'ateliers éducatifs et d'événements communautaires.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation à but non lucratif. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous aurez évalué la capacité de votre organisation, envisagez les idées de collecte de fonds suivantes, adaptées aux organisations amérindiennes :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsFestival culturelMediumHighHighCours de cuisineHighMediumMediumCollecte de fonds pour un projet artistiqueMediumHighMediumSoirée de contesHighHighMedium
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un festival culturel :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur la mission de votre organisation, mais aussi engage profondément votre communauté. Bonne chance !
